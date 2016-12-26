Главная » Здоровье, Мировоззрение

Чего на самом деле не хватает организму, если хочется сладкого

10:19. 26 декабря 2016 Просмотров - 327 Один комментарий Опубликовал:

Организм сам подскажет, что ему не хватает. Главное вовремя обратить на это внимание.

Хочется: шоколада

Не хватает: магния

Источник: орехи, семечки, фрукты, стручковые и бобовые.

Хочется: хлеба

Не хватает: азота

Источник: продукты с высоким содержанием белка (рыба, мясо, орехи).

Хочется: сладкого

Не хватает: глюкозы

Источник: мед, сладкие овощи, ягоды и фрукты.

Хочется: жирной пищи

Не хватает: кальция

Источник: брокколи, стручковые и бобовые, сыр, кунжут

Хочется: сыра

Не хватает: кальция и фосфора

Источник: брокколи, молоко, творог

Хочется: копченостей

Не хватает: холестерина

Источник: авокадо, красная рыба, орехи, оливки.

Хочется: кислого

Не хватает: витамина С

Источник: лимоны, клюква, киви, клубника, шиповник, брюссельская капуста и другие.

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Наука не хочет знать. Часть 9 [Как работает «Карма» на самом деле?]
...нашем социуме. На самом деле, эти тела такие... барьеров, следствием чего является уменьшение питания...первым ментальным) телами организма; и происходит процесс ...начального уровня развития. Сами посудите: если вы, допустим,...мозгов уже не хватает. В 1997 году...
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
...находятся под контролем самого организма. Различные организмы имеют способность ...обнаруживать и то, чего на самом деле нет. Скептическое ..., когда на самом деле этого нет. Если заговор действительно существует...подобного типа. Если у нас хватит ума избежать...
Целлюлит как самый великий всемирный обман
...плотной и натягивается, вследствие чего визуально неровности на ней ...она честно отвечает, что не хватает, мол, силы воли. Зато...женского организма явление! Также скажу еще вот что – на самом деле ..., если учесть, что враг выдуманный и его на самом деле вообще...
Сегодня самой большой проблемой в России является правительство России
... тоже хватает. Николай Стариков: На самом деле все вытекает из чего-то.... политике России». Что было делать, если вопрос ставится так, я...в жизни страны, некоего организма под названием народ есть ... политике России». Что было делать, если вопрос ставится так, я...
Страх телегонии. Кто виноват и что делать?
... эти высказывания делают сами психологи. Предлагаю, если уж предъявлять ...не хватит. Они не позволяют ответить на самые ...от всех других живых организмов, положительными эволюционными приобретениями...женской сущностями, без чего эволюционное развитие каждого ...
Гидра. Часть 1
..., поскольку нам пока не хватает данных, фактов и экспериментальных... что-то, произошедшее от чего то, к чему прикасаться...нашего организма. Давайте разберёмся, а так ли это на самом деле?Лимфоциты...количестве продуктами. К примеру, если поесть салата зелёного в ...

Один комментарий»

  • 76 56
    Иван 26 декабря 2016 в 13:43 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Не все так просто у нас в животе больше нервных клеток чем в в голове и как вы поймете кто вам говорит организм ваш или паразиты а может грибы или вирусы ?
    С начало надо вытравить всю эту гадость а потом слушать себя!
    Сюда для развития: Профессор Огулов первые лекции
    Неумывакин И.П (Беседа Кислотно-щелочное равновесие )

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>