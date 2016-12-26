Чего на самом деле не хватает организму, если хочется сладкого
Организм сам подскажет, что ему не хватает. Главное вовремя обратить на это внимание.
Хочется: шоколада
Не хватает: магния
Источник: орехи, семечки, фрукты, стручковые и бобовые.
Хочется: хлеба
Не хватает: азота
Источник: продукты с высоким содержанием белка (рыба, мясо, орехи).
Хочется: сладкого
Не хватает: глюкозы
Источник: мед, сладкие овощи, ягоды и фрукты.
Хочется: жирной пищи
Не хватает: кальция
Источник: брокколи, стручковые и бобовые, сыр, кунжут
Хочется: сыра
Не хватает: кальция и фосфора
Источник: брокколи, молоко, творог
Хочется: копченостей
Не хватает: холестерина
Источник: авокадо, красная рыба, орехи, оливки.
Хочется: кислого
Не хватает: витамина С
Источник: лимоны, клюква, киви, клубника, шиповник, брюссельская капуста и другие.
Источник: www.kramola.info
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Не все так просто у нас в животе больше нервных клеток чем в в голове и как вы поймете кто вам говорит организм ваш или паразиты а может грибы или вирусы ?
С начало надо вытравить всю эту гадость а потом слушать себя!
Сюда для развития: Профессор Огулов первые лекции
Неумывакин И.П (Беседа Кислотно-щелочное равновесие )