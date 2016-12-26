АКДС – самая страшная вакцина

Гремучая смесь из клеток дифтерии, коклюша и столбняка. И эта чудо-вакцина вводится в тело малыша аж четыре раза, начиная с трехмесячного возраста. Это очень болезненная прививка, на нее некоторые дети реагируют продолжительным непрерывным криком. От АКДС наибольшее число осложнений и больший процент риска возникновения аллергических реакций в организме ребенка. На совести этой вакцины – многочисленные детские смерти, судебные иски, много раз ее запрещали в европейских странах, но только не в России.

Япония и Европа отказались от АКДС

К началу семидесятых годов в Японии от прививки АКДС погибли 37 детей. Японцы перестали делать своим детям эту прививку, затем перенесли ее с младенческого на 2-х летний возраст. В итоге Япония с 17 места в мире по детской смертности резко перенеслась на последнее место. В 80-х годах там стали делать прививки от коклюша новой бесклеточной вакциной, что привело к четырехкратному увеличению синдрома внезапной детской смерти в последующие 10-12 лет.

Подобная ситуация происходила в Англии, Германии, Голландии. Прививки от коклюша убили и сделали инвалидами десятки детишек, после чего население стало отказываться от этой вакцинации. Со снижением охвата прививкой резко снизилось количество обращений в больницы, а там, где все таки от вакцинации не отказались, наблюдался рост числа заболеваний, то есть прививка не спасла от эпидемии.

О чем это говорит? О том, что вакцина АКДС смертельно вредна, а в лучшем случае – просто бесполезна, и остается в календаре прививок по каким-то причинам, выгодным только ему, а не в интересах людей.

Эта вакцина ядовита

АКДС называют даже не вакциной, а химико-биологическим конгломератом, который содержит много химических компонентов, вредных для здоровья человека, вызывающих необратимые изменения в нервной системе, поражающие клетки почек и головного мозга, при попадании в желудок вызывающие рак. Все эти компоненты делают вакцину АКДС самой опасной вакциной, которая приводит к аутизму и параличу детей. Об этом знают не многие, и не догадываются об опасности, пока сами не столкнутся с бедой.

Кроме цельных клеток коклюша, страшно опасным делают этот препарат ртутьорганический пестицид, под названием мертиолят или тиомерсал, который применяется в качестве консерванта, и формальдегид – все эти яды присутствуют в дозе вакцины в количестве, достаточном отравить организм маленького человечка!

Мертиолят в нашей стране не считается лекарственным средством, толком не тестировался, разрешили его применение в вакцине, основываясь всего лишь на результатах тестирования на пяти морских свинках, которым ввели по одной дозе. Ребенку во время прививок вводится доза в пять раз больше! Мертиолят не выводится из организма, накапливается в нервной ткани, а в сочетании с гидроокисью алюминий его токсичность повышается в десятки раз! Нетрудно догадаться, что гидроокись алюминия тоже содержится в дозе АКДС. Мертиолят – технический пестицид, который Европа не только не считает лекарственным средством, но и отказалась даже производить этот яд у себя на территории. А у нас в стране он благополучно применяется в вакцине, и проводить исследования на предмет опасности этого препарата наш Минздрав даже не собирается!

Польза или риск?

По данным, признанным Всемирной организацией здравоохранения, вакцинация АКДС вызывает стойкие мозговые нарушения, различные неврологические судороги, вплоть до смерти (5 смертей на миллион населения). В 70-х шведские ученые доказали прямую связь с введением цельноклеточной вакцины АКДС и энцефалопатиями (судорогами). Ученые решили, что польза от вакцинации не стоит риска. Несмотря на запрет на применение во многих странах, США продолжают производить и продавать странам третьего мира АКДС содержащий цельноклеточный коклюш, при этом внутри своей страны американцы отказались от этой формы вакцины.

И беда в том, что никто и никогда заранее не может сказать, вызовет какое-то осложнение эта прививка именно у данного ребенка, или все пройдет благополучно. Врачи успокаивают – это безопасная прививка, осложнения бывают крайне редко, а чаще всего все это не обсуждается ни до вакцинации, ни после, только если с ребенком случится несчастье. Но даже в этом случает вам будут твердить, что вакцинация тут не причем, и трудно будет доказать что проявившиеся болезни имеют отношение к проведенной вакцинации.

Обратите внимание, какие осложнения может вызвать эта вакцина: огромные гнойные опухоли на коже, которые приходится вскрывать, поражение центральной нервной системы, суставов, ЖКТ, сердца, различные аллергические реакции, астму, диабет, пробуждение скрытых болезней – туберкулеза, гепатита; анафиластический шок, внезапную смерть. Вакцинация во время эпидемии других болезней может привести к летальному исходу!

Так стоит ли, заранее опасаясь эпидемии коклюша, соглашаться на введение в организм ребенка такой опасной дозы болезнетворных клеток и токсических веществ, тем самым во много раз повышая риск, что ребенок после этого станет инвалидом или еще хуже – погибнет? А может, стоит найти альтернативные способы сохранения здоровья ребенка, и укрепления его иммунитета? Родители имеют право делать отказ от прививки или соглашаться, но в любом случае стоит сначала получить полную информацию из достоверных источников, которые, к счастью, сегодня уже всем доступны.