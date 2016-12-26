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15 фотографий, на которых удалось запечатлеть редкие природные явления

12:19. 26 декабря 2016 Просмотров - 241 Нет комментариев Опубликовал:



Бывают фотографии, глядя на которые, с трудом верится, что они были сделаны без помощи каких-либо графических редакторов. Но на самом деле природа – великий художник. Она порой подбрасывает такие картинки, создание которых не под силу воображению человека. В нашем обзоре 15 снимков, на которых запечатлены удивительные природные феномены.

1. Лава
15 фотографий, на которых удалось запечатлеть редкие природные явления

2. Огненная радуга

Облако, окрашенное в цвета радуги под воздействием солнечных лучей.
15 фотографий, на которых удалось запечатлеть редкие природные явления

3. Спиральное облако

Удивительное спиральное облако, переливающее в лучах заката.
15 фотографий, на которых удалось запечатлеть редкие природные явления

4. Извержение вулкана

Фонтаны лавы подсвеченные вулканическими молниями
15 фотографий, на которых удалось запечатлеть редкие природные явления

5. Полярное сияние

Северное сияние на Аляске.
15 фотографий, на которых удалось запечатлеть редкие природные явления

Удивительное небо

Сказочные облака, сквозь которые льется солнечный свет.
15 фотографий, на которых удалось запечатлеть редкие природные явления

7. Ледяные круги

Идеально ровные ледяные круги на озере.
15 фотографий, на которых удалось запечатлеть редкие природные явления

8. Подводное торнадо

Редчайшее природное явление – подводное торнадо.
15 фотографий, на которых удалось запечатлеть редкие природные явления

9. Сверхмногоячеечная гроза

Невероятная стихия в США.
15 фотографий, на которых удалось запечатлеть редкие природные явления

Огненное торнадо

Уникальный феномен – огненное торнадо.
15 фотографий, на которых удалось запечатлеть редкие природные явления

11. Светопреставление

70 молний во время шторма на острове Икария, Греция.
15 фотографий, на которых удалось запечатлеть редкие природные явления

12. Тунгусский феномен

Редчайший воздушный взрыв.
15 фотографий, на которых удалось запечатлеть редкие природные явления

13. Голубая дыра

Голубая Дыра в Дахабе – один из самый загадочных и красивых рифов Красного моря
15 фотографий, на которых удалось запечатлеть редкие природные явления

14. Лентикулярные облака

Потрясающие облака.
15 фотографий, на которых удалось запечатлеть редкие природные явления

15. Сильный шторм

Чрезвычайно сильный шторм в океане.
15 фотографий, на которых удалось запечатлеть редкие природные явления



Источник: nashaplaneta.su

Метки: феномены и аномалии
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