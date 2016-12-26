15 фотографий, на которых удалось запечатлеть редкие природные явления

Бывают фотографии, глядя на которые, с трудом верится, что они были сделаны без помощи каких-либо графических редакторов. Но на самом деле природа – великий художник. Она порой подбрасывает такие картинки, создание которых не под силу воображению человека. В нашем обзоре 15 снимков, на которых запечатлены удивительные природные феномены.

Облако, окрашенное в цвета радуги под воздействием солнечных лучей.

Удивительное спиральное облако, переливающее в лучах заката.

Фонтаны лавы подсвеченные вулканическими молниями

Северное сияние на Аляске.

Сказочные облака, сквозь которые льется солнечный свет.

Идеально ровные ледяные круги на озере.

Редчайшее природное явление – подводное торнадо.

Невероятная стихия в США.

Уникальный феномен – огненное торнадо.

70 молний во время шторма на острове Икария, Греция.

Редчайший воздушный взрыв.

Голубая Дыра в Дахабе – один из самый загадочных и красивых рифов Красного моря

Потрясающие облака.

Чрезвычайно сильный шторм в океане.

Источник: nashaplaneta.su