15 фотографий, на которых удалось запечатлеть редкие природные явления
12:19. 26 декабря 2016 Просмотров - 241 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Бывают фотографии, глядя на которые, с трудом верится, что они были сделаны без помощи каких-либо графических редакторов. Но на самом деле природа – великий художник. Она порой подбрасывает такие картинки, создание которых не под силу воображению человека. В нашем обзоре 15 снимков, на которых запечатлены удивительные природные феномены.
1. Лава
2. Огненная радуга
Облако, окрашенное в цвета радуги под воздействием солнечных лучей.
3. Спиральное облако
Удивительное спиральное облако, переливающее в лучах заката.
4. Извержение вулкана
Фонтаны лавы подсвеченные вулканическими молниями
5. Полярное сияние
Северное сияние на Аляске.
Удивительное небо
Сказочные облака, сквозь которые льется солнечный свет.
7. Ледяные круги
Идеально ровные ледяные круги на озере.
8. Подводное торнадо
Редчайшее природное явление – подводное торнадо.
9. Сверхмногоячеечная гроза
Невероятная стихия в США.
Огненное торнадо
Уникальный феномен – огненное торнадо.
11. Светопреставление
70 молний во время шторма на острове Икария, Греция.
12. Тунгусский феномен
Редчайший воздушный взрыв.
13. Голубая дыра
Голубая Дыра в Дахабе – один из самый загадочных и красивых рифов Красного моря
14. Лентикулярные облака
Потрясающие облака.
15. Сильный шторм
Чрезвычайно сильный шторм в океане.
Источник: nashaplaneta.su