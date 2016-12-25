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Трамп: для падения башен 11 сентября требовались бомбы

19:25. 25 декабря 2016 Просмотров - 55 Один комментарий Опубликовал:

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В сети появилось забытое интервью Трампа 2001 года, где он выразил мнение, что башни-близнецы Всемирного Торгового Центра были взорваны. Перевод: Денис Владимирский. Источник: http://geo-politica.info

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

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Один комментарий»

  • 2701 1731
    Михан 25 декабря 2016 в 19:40 Ссылка Пометить
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    Ну вот Свет-утра хоть за Дональда Трампа!
    Я уж подумал, что она выступает против всего Мира.
    Семейка Бушей-устроила бойню !

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