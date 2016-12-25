Трамп: для падения башен 11 сентября требовались бомбы
19:25. 25 декабря 2016 Просмотров - 55 Один комментарий Опубликовал: SvetUra
В сети появилось забытое интервью Трампа 2001 года, где он выразил мнение, что башни-близнецы Всемирного Торгового Центра были взорваны. Перевод: Денис Владимирский. Источник: http://geo-politica.info
* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php
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Ну вот Свет-утра хоть за Дональда Трампа!
Я уж подумал, что она выступает против всего Мира.
Семейка Бушей-устроила бойню !