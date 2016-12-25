Трамп: для падения башен 11 сентября требовались бомбы

... далекие от политики люди. Падение популярности Х. Клинтон только ... к ее победе над Трампом? Трамп ли был столь популярен ...то, что Дональд Трамп станет хорошим президентом для американского народа. Об.... Свой ли для них Д. Трамп? Нет. Своя для них Клинтон. ...