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Сирия, ИГИЛ, последние новости 25 декабря 2016

10:16. 25 декабря 2016 Просмотров - 235 Нет комментариев Опубликовал:

Доктор Лиза была на борту разбившегося Ту-154

Доктор Лиза была на борту разбившегося Ту-154

Гражданский активист, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как «Доктор Лиза», находилась на борту упавшего в Черном море самолета Ту-154 Минобороны России.

Список всех пассажиров опубликован на сайте Минобороны.

Самолет российского Минобороны ТУ-154 пропал с радаров сегодня утром после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе «Хмеймим» и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

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Ту-154 упал на седьмой минуте полета, в пяти километрах от берега, ближе к Анапе

Ту-154 упал на седьмой минуте полета, в пяти километрах от берега, ближе к Анапе | Русская весна

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, по уточненным данным, упал в Черное море примерно на седьмой минуте полета, место падения находится ближе к Анапе, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

«По уточненной информации, Ту-154 рухнул в море на седьмой минуте полета в пяти километрах от берега на глубинах от 50 до 100 метров, ближе к Анапе», — сказал собеседник агентства.

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Кроме того, сообщается, что обломки самолета Ту-154 Минобороны РФ разлетелись вдоль побережья на 1,5 километра, они находятся на глубине от 50 до 100 метров.

По уточненным данным Минобороны РФ, на борту военного самолета Ту-154, потерпевшего крушение в районе Сочи, находились 84 пассажира и восемь членов экипажа.

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В сети появилось фото упавшего российского самолета

В сети появилось фото упавшего российского самолета

В интернете появилось фото российского ТУ-154 перед его взлетом из Москвы.

Фотографию в Facebook опубликовал сотрудник НТВ Евгений Толстов, который находился на борту.

Самолет российского Минобороны ТУ-154 пропал с радаров через 20 минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе «Хмеймим» и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

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В Черном море найдено тело пассажира пропавшего самолета Ту-154 — Конашенков

Найдено тело погибшего в авиакатастрофе самолета Ту-154.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, пишет Интерфакс.

«В шести километрах от береговой линии Сочи найдено тело погибшего в результате катастрофы самолета Ту-154 Минобороны РФ. Тело поднято на борт спасательного судна», — сказал он.

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Террористы готовят теракты на рождество в США — ФБР

Террористы готовят теракты на рождество в США — ФБР

Федеральное бюро расследований (ФБР) США предупредило местные американские власти о том, что боевики группировки «Исламское государство»* призывают своих сторонников устраивать теракты на мероприятиях в честь Рождества в США, передает Reuters.

«ФБР подразумевает подобные публикации на онлайн-ресурсах, призывающие к атакам на американские церкви. Как и при других подобных угрозах, ФБР отслеживает данный вопрос, пока подтверждается надежность (информации) «, — говорится в сообщении ФБР.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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В Черном море найдены обломки пропавшего с радаров российского самолета — Минобороны РФ

В Черном море найдены обломки пропавшего с радаров российского самолета — Минобороны РФ

Фрагменты корпуса самолета Ту-154 Минобороны России обнаружены в 1,5 км от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

«В 1,5 километра от черноморского побережья города Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса самолета Ту-154 Минобороны России», — говорится в сообщении.

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Поисками российского самолета занимаются семь кораблей и вертолет

Поисками российского самолета занимаются семь кораблей и вертолет

В район поиска военного Ту-154 из аэропорта Сочи вылетел вертолет Ми-8, в готовность приведены вертолеты Ка-32 в Сочи и Ми-8 в Геленджике, кроме того, семь морских судов ведут поиск в Черном море, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в силовых структурах.

«В район поиска Ту-154 из аэропорта Сочи вылетел вертолет Ми-8, в готовность приведены вертолеты Ка-32 в Сочи и Ми-8 в Геленджике, семь морских судов ведут поиск в акватории Черного моря», — сказал собеседник агентства.

В район поиска ТУ-154 МО РФ из аэропорта Сочи вылетел вертолет МИ-8, В готовность приведены вертолеты КА-32 В Сочи и МИ-8 в Геленджике

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На пропавшем Ту-154 летели ансамбль имени Александрова и девять журналистов

На пропавшем Ту-154 летели ансамбль имени Александрова и девять журналистов | Русская весна

На пропавшем в Сочи Ту-154 летели артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов, сообщила в воскресенье пресс-служба Минобороны РФ.

«На борту пропавшего с радаров самолета Ту-154 находились военнослужащие Вооруженных сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе «Хмеймим» (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ», — говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что к поиску самолета привлечены все поисково-спасательные службы Минобороны России и других федеральных ведомств.

Позже источник РИА Новости сообщил, что на борту самолета были журналисты Первого канала и телеканала «Звезда».

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Самолет Минобороны Ту-154 пропал после вылета из Сочи в Латакию

По сообщениям источников в экстренных службах, борт исчез с экранов радаров спустя непродолжительное время после взлёта. Исчезновение произошло в тот момент, когда Ту-154 находился над акваторией Чёрного моря.

По уточнённым данным, самолёт не является гражданским бортом. Эту информацию подтвердили представители Росавиации. Ту-154 мог направляться в сирийскую провинцию Латакия, где находится авиабаза ВКС РФ “Хмеймим”.

Известно о том, что самолёт прибыл в Сочи из подмосковного аэропорта Чкаловский. По уточнённым данным, на борту находился 91 человек. Взлёт Ту-154 совершил в 5:20, связь с ним пропала примерно через 20 минут. РИА Новости сообщает, что самолёт в момент пропажи сигнала связи находился не над морем, а над горным массивом. Поиск ведут спасательные бригады Южного военного округа.

На борту Ту-154 находились музыканты ансамбля песни и пляски им.Александрова, а также журналисты. Ансамбль должен был дать концерт в Сирии для военнослужащих.

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Битва за Алеппо: фильм Евгения Поддубного о сражении за сирийский Сталинград (ВИДЕО)

Битва за Алеппо: фильм Евгения Поддубного о сражении за сирийский Сталинград (ВИДЕО) | Русская весна

Военная операция Сирийской по освобождению крупнейшего города САР от бандформирований, которая длилась практически полгода, полностью завершена.

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный подготовил документальный фильм об историческом вооруженном противостоянии в мегаполисе.

В общей сложности бои за Алеппо шли с 2012-го по 2016-й год, об этом подробно в программе «Война» с одним из лучших российских военных корреспондентов.

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Актриса побывала в Сирии и рассказала CNN о реальной обстановке в Алеппо

Актриса побывала в Сирии и рассказала CNN о реальной обстановке в Алеппо | Русская весна

Живущая в США боливийская актриса Карла Ортис, снимавшая в Сирии документальный фильм, в интервью американским телеканалам призвала Запад изменить подход к конфликту в стране.

Записи интервью она опубликовала в Facebook. 

В беседе с журналистами Fox 11 Ортис рассказала, что находилась в Алеппо в те дни, когда шла эвакуация жителей из восточных районов города. Она отметила, что о происходящем в Алеппо поступали искаженные сведения: к примеру, множество фейковых аккаунтов в Twitter распространяли ложные сообщения о массовых обстрелах.

Ортис усомнилась также в истории семилетней девочки Баны Алабед, которая на английском языке писала в Twitter о жизни в восточном Алеппо.

«Это невозможно, я была там, там нет интернета  В восточном Алеппо электричества нет уже более 85 дней, и лишь у немногих есть 3G.  Там невозможно отправить твит, когда находишься на передовой», — сказала она в эфире CNN.

Ортис отметила, что в восточной части Алеппо действовали десятки группировок под разными названиями, но для мирных жителей все они — террористы.

«Для них не имеет значения, повстанцы это или «Свободная сирийская армия», — подчеркнула актриса.

Мирные жители, по ее словам, рассказывали ей, «как голодали, как их лишили возможности получать образование, а террористы убивали тех, кто осмеливался перейти на другую сторону».

Ортис призвала «услышать настоящий голос Сирии» и положить конец войне.

«Мы должны пересмотреть нашу политику. Мы с хорошими намерениями поддержали оппозицию, но она больше не существует, она вышла из-под контроля», — подчеркнула она в эфире Fox 11.

Документальный фильм Карлы Ортис «Голос Сирии» должен выйти летом 2017 года.

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Новости мира: Эрдоган намерен обговорить с Трампом создание зоны безопасности на севере Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом создание зоны безопасности на севере Сирии.
 

Ранее Трамп пообещал создать в Сирии гуманитарные зоны безопасности и заставить страны Персидского залива заплатить за это.
 
«Я постоянно заявляю о необходимости создания в Сирии зоны безопасности, освобожденной от террористов. Об этом мы говорили США, России и Ирану. Открыто заявляю, что Анкара создаст зону безопасности на севере Сирии и не допустит на этой территории государственного образования террористов. С 20 января в США приступит к работе новый президент. С ним мы это обсудим», — сказал президент Турции, выступая в Стамбуле.
 
Он добавил, что Анкара готова также обсудить с США совместную операцию по освобождению сирийской Ракки от боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ).
 
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Выяснилось, какую страну террористы ИГИЛ взяли на мушку

Как отмечают британские СМИ, в 2016 году в стране предотвратили 4 крупных атаки.
 

Главари террористической группировки ИГИЛ, запрещенной в РФ и ряде других стран, поддерживали связь с джихадистами, которые пытались организовать теракты на территории Великобритании, передает The Guardian.
 
Источник в силовых структурах сообщил изданию, что боевики ИГИЛ планировали включить Британию в список западных стран, где в 2016 году были совершены теракты. При этом риск террористической угрозы в стране в 2017 году остается чрезвычайно высоким.
 
В общей сложности с 2014 года было предотвращено 11 терактов, из которых 4 планировались в 2016 году. Организаторы несостоявшихся нападений были арестованы.
 
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