Сирия, ИГИЛ, последние новости 25 декабря 2016

Доктор Лиза была на борту разбившегося Ту-154

Гражданский активист, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как «Доктор Лиза», находилась на борту упавшего в Черном море самолета Ту-154 Минобороны России.

Список всех пассажиров опубликован на сайте Минобороны.

Самолет российского Минобороны ТУ-154 пропал с радаров сегодня утром после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе «Хмеймим» и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

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Ту-154 упал на седьмой минуте полета, в пяти километрах от берега, ближе к Анапе

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, по уточненным данным, упал в Черное море примерно на седьмой минуте полета, место падения находится ближе к Анапе, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. «По уточненной информации, Ту-154 рухнул в море на седьмой минуте полета в пяти километрах от берега на глубинах от 50 до 100 метров, ближе к Анапе», — сказал собеседник агентства. Читайте также: ВАЖНО: тело погибшего в катастрофе Ту-154 обнаружено в 6 км от берега Кроме того, сообщается, что обломки самолета Ту-154 Минобороны РФ разлетелись вдоль побережья на 1,5 километра, они находятся на глубине от 50 до 100 метров. По уточненным данным Минобороны РФ, на борту военного самолета Ту-154, потерпевшего крушение в районе Сочи, находились 84 пассажира и восемь членов экипажа. Читайте также: Первый канал назвал имена сотрудников, находившихся на рухнувшем Ту-154

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В сети появилось фото упавшего российского самолета

В интернете появилось фото российского ТУ-154 перед его взлетом из Москвы.

Фотографию в Facebook опубликовал сотрудник НТВ Евгений Толстов, который находился на борту.

Самолет российского Минобороны ТУ-154 пропал с радаров через 20 минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе «Хмеймим» и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

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В Черном море найдено тело пассажира пропавшего самолета Ту-154 — Конашенков

Найдено тело погибшего в авиакатастрофе самолета Ту-154.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, пишет Интерфакс.

«В шести километрах от береговой линии Сочи найдено тело погибшего в результате катастрофы самолета Ту-154 Минобороны РФ. Тело поднято на борт спасательного судна», — сказал он.

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Террористы готовят теракты на рождество в США — ФБР

Федеральное бюро расследований (ФБР) США предупредило местные американские власти о том, что боевики группировки «Исламское государство»* призывают своих сторонников устраивать теракты на мероприятиях в честь Рождества в США, передает Reuters.

«ФБР подразумевает подобные публикации на онлайн-ресурсах, призывающие к атакам на американские церкви. Как и при других подобных угрозах, ФБР отслеживает данный вопрос, пока подтверждается надежность (информации) «, — говорится в сообщении ФБР.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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В Черном море найдены обломки пропавшего с радаров российского самолета — Минобороны РФ

Фрагменты корпуса самолета Ту-154 Минобороны России обнаружены в 1,5 км от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

«В 1,5 километра от черноморского побережья города Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса самолета Ту-154 Минобороны России», — говорится в сообщении.

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Поисками российского самолета занимаются семь кораблей и вертолет

В район поиска военного Ту-154 из аэропорта Сочи вылетел вертолет Ми-8, в готовность приведены вертолеты Ка-32 в Сочи и Ми-8 в Геленджике, кроме того, семь морских судов ведут поиск в Черном море, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в силовых структурах.

«В район поиска Ту-154 из аэропорта Сочи вылетел вертолет Ми-8, в готовность приведены вертолеты Ка-32 в Сочи и Ми-8 в Геленджике, семь морских судов ведут поиск в акватории Черного моря», — сказал собеседник агентства.

В район поиска ТУ-154 МО РФ из аэропорта Сочи вылетел вертолет МИ-8, В готовность приведены вертолеты КА-32 В Сочи и МИ-8 в Геленджике

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На пропавшем Ту-154 летели ансамбль имени Александрова и девять журналистов

На пропавшем в Сочи Ту-154 летели артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов, сообщила в воскресенье пресс-служба Минобороны РФ. «На борту пропавшего с радаров самолета Ту-154 находились военнослужащие Вооруженных сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе «Хмеймим» (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ», — говорится в сообщении. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Черном море семь кораблей ведут поиск пропавшего ТУ-154 В ведомстве добавили, что к поиску самолета привлечены все поисково-спасательные службы Минобороны России и других федеральных ведомств. Позже источник РИА Новости сообщил, что на борту самолета были журналисты Первого канала и телеканала «Звезда». ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пропавший с радаров самолет Минобороны направлялся в Латакию

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Самолет Минобороны Ту-154 пропал после вылета из Сочи в Латакию

По сообщениям источников в экстренных службах, борт исчез с экранов радаров спустя непродолжительное время после взлёта. Исчезновение произошло в тот момент, когда Ту-154 находился над акваторией Чёрного моря.



По уточнённым данным, самолёт не является гражданским бортом. Эту информацию подтвердили представители Росавиации. Ту-154 мог направляться в сирийскую провинцию Латакия, где находится авиабаза ВКС РФ “Хмеймим”.



Известно о том, что самолёт прибыл в Сочи из подмосковного аэропорта Чкаловский. По уточнённым данным, на борту находился 91 человек. Взлёт Ту-154 совершил в 5:20, связь с ним пропала примерно через 20 минут. РИА Новости сообщает, что самолёт в момент пропажи сигнала связи находился не над морем, а над горным массивом. Поиск ведут спасательные бригады Южного военного округа.



На борту Ту-154 находились музыканты ансамбля песни и пляски им.Александрова, а также журналисты. Ансамбль должен был дать концерт в Сирии для военнослужащих.

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Битва за Алеппо: фильм Евгения Поддубного о сражении за сирийский Сталинград (ВИДЕО)

Военная операция Сирийской по освобождению крупнейшего города САР от бандформирований, которая длилась практически полгода, полностью завершена. Военкор ВГТРК Евгений Поддубный подготовил документальный фильм об историческом вооруженном противостоянии в мегаполисе. В общей сложности бои за Алеппо шли с 2012-го по 2016-й год, об этом подробно в программе «Война» с одним из лучших российских военных корреспондентов. Читайте также: Кадры из шоу «Голос» и фото 2007 года: как врут о «преступлениях Москвы и Дамаска в Алеппо» (ФОТО, ВИДЕО 18+)

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Актриса побывала в Сирии и рассказала CNN о реальной обстановке в Алеппо

Живущая в США боливийская актриса Карла Ортис, снимавшая в Сирии документальный фильм, в интервью американским телеканалам призвала Запад изменить подход к конфликту в стране. Записи интервью она опубликовала в Facebook. В беседе с журналистами Fox 11 Ортис рассказала, что находилась в Алеппо в те дни, когда шла эвакуация жителей из восточных районов города. Она отметила, что о происходящем в Алеппо поступали искаженные сведения: к примеру, множество фейковых аккаунтов в Twitter распространяли ложные сообщения о массовых обстрелах. Ортис усомнилась также в истории семилетней девочки Баны Алабед, которая на английском языке писала в Twitter о жизни в восточном Алеппо. «Это невозможно, я была там, там нет интернета В восточном Алеппо электричества нет уже более 85 дней, и лишь у немногих есть 3G. Там невозможно отправить твит, когда находишься на передовой», — сказала она в эфире CNN. Ортис отметила, что в восточной части Алеппо действовали десятки группировок под разными названиями, но для мирных жителей все они — террористы. «Для них не имеет значения, повстанцы это или «Свободная сирийская армия», — подчеркнула актриса. Мирные жители, по ее словам, рассказывали ей, «как голодали, как их лишили возможности получать образование, а террористы убивали тех, кто осмеливался перейти на другую сторону». Ортис призвала «услышать настоящий голос Сирии» и положить конец войне. «Мы должны пересмотреть нашу политику. Мы с хорошими намерениями поддержали оппозицию, но она больше не существует, она вышла из-под контроля», — подчеркнула она в эфире Fox 11. Документальный фильм Карлы Ортис «Голос Сирии» должен выйти летом 2017 года.

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Новости мира: Эрдоган намерен обговорить с Трампом создание зоны безопасности на севере Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом создание зоны безопасности на севере Сирии.





Ранее Трамп пообещал создать в Сирии гуманитарные зоны безопасности и заставить страны Персидского залива заплатить за это.



«Я постоянно заявляю о необходимости создания в Сирии зоны безопасности, освобожденной от террористов. Об этом мы говорили США, России и Ирану. Открыто заявляю, что Анкара создаст зону безопасности на севере Сирии и не допустит на этой территории государственного образования террористов. С 20 января в США приступит к работе новый президент. С ним мы это обсудим», — сказал президент Турции, выступая в Стамбуле.



Он добавил, что Анкара готова также обсудить с США совместную операцию по освобождению сирийской Ракки от боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ).



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Выяснилось, какую страну террористы ИГИЛ взяли на мушку

Как отмечают британские СМИ, в 2016 году в стране предотвратили 4 крупных атаки.





Главари террористической группировки ИГИЛ, запрещенной в РФ и ряде других стран, поддерживали связь с джихадистами, которые пытались организовать теракты на территории Великобритании, передает The Guardian.



Источник в силовых структурах сообщил изданию, что боевики ИГИЛ планировали включить Британию в список западных стран, где в 2016 году были совершены теракты. При этом риск террористической угрозы в стране в 2017 году остается чрезвычайно высоким.



В общей сложности с 2014 года было предотвращено 11 терактов, из которых 4 планировались в 2016 году. Организаторы несостоявшихся нападений были арестованы.



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