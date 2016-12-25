Реальные причины победы Трампа

...несколько лет и Трамп это не причина, а часть и...забавно наблюдать, какую растерянность победа Трампа вызвала на Украине и..., в рамках которых, победа Трампа противоречит всем идеалам и ...них победа Трампа это не просто неприятный сюрприз.Каким будет реальный (а...