Новости Украины и Новороссии 25 декабря 2016

Что изменилось на Украине после повышения цен на услуги ЖКХ? Как повлияла отмена регулирования цен социально значимых товаров на среднюю длину продуктового чека украинцев? Как будут праздновать Новый год и Рождество украинцы и граждане ДНР? Сегодня я беспристрастно, если меня не занесёт, цифрами и только цифрами, отвечу на все эти вопросы в рамках «Итоги года».

Я рассмотрю всё, вплоть до цен на литр очищенной воды, стоимости безгазового отопления, топлива, аптечных и продуктовых цен. Все затраты будут адекватно сравнены с нашими, по курсу ЦРБ (Центральный Республиканский банк) — 2.45 рублей за 1 гривну.

С момента моего последнего сравнения «ДНР vs УКРАИНА» прошло всего 4 месяца, и за это время пропасть между нами и Украиной стала на порядок шире. Виной этому очередной скачок цен, который входит в серию «планомерного развала Украины».

Многие не верят в это, ведь развал страны пророчат уже с самого Майдана, а он всё никак не настанет. Дефолт, холодная зима без газа и развал страны приближаются довольно медленно, и многие просто перестали верить в этот самый «развал». Естественно, ведь Украина переживает лишь период полураспада, а не сам распад. К тому же, медленному разложению способствуют забугорные транши, без которых Украина уже давно разложилась бы на части.

На этот раз, уровень жизни «там и здесь» я буду сравнивать не с Днепропетровском, а с Мариуполем. Расстояние до этого города, составляет всего сотню километров, к тому же Мариуполь — это та же ДНР, только временно оккупирована ВСУ. Вот и посмотрим их хвалёный уровень жизни.

Новогодний стол

Для этого обзора я и мои друзья из Мариуполя подготовили «зеркальный стол», который в отражении покажет стоимость праздничного меню. Все продукты, кроме территории производства, подобраны максимально идентичным образом.

В ДНР почти не осталось украинских продуктов. Даже размер куриных яиц сравнивался по весу, а готовые продукты по составу.

Статья покажется не такой большой, но на деле она заняла не один день работы.

Мы решили не отходить от русских традиций и включили в праздничное меню салат «Оливье» (4 порции), с которым русские физиономии видятся сразу же после боя курантов, селёдку под шубой, хорошо идущую под водку, картофельное пюре, 2 запечённых куриных окорочка, бутылка водки, шампанское и, конечно же, мандарины, куда же без них.

Оба стола рассчитаны на двоих человек, и для них нам потребовалось обшарить всем известный «АТБ» в Мариуполе и справедливости ради, его реинкарнацию в ДНР – «Первый Республиканский».

Порядок цен обозначен так: «Первый республиканский» (далее обозначен «ПР») под №1 и «АТБ» под №2:

Картошка 2 кг: ПР 25 руб. — АТБ 13.80 грн,

Морковь 1 кг: ПР 10 руб. — АТБ 4.90 грн,

Свекла 1 кг: ПР 12 руб. — АТБ 3.93 грн,

Лук 1 кг: ПР 12.50 руб. — АТБ 6 грн,

Горошек ж/б 400 г: ПР 34 руб. — АТБ 12.99 грн,

Яйца 10 шт: ПР 52 руб. — АТБ 22.40 грн,

Майонез 400 мл 67%: ПР 41 руб. — АТБ 19.75 грн,

Колбаса «Докторская» примерно 0.5 кг: ПР 105 руб. — АТБ 37.95 грн,

Селёдка примерно 0.3 кг: ПР 49 руб. — АТБ 18.33 грн,

Четверть куриная охлаждённая (другой магазин): ДНР 115 руб. за кг — Украина 47.89 грн за кг.

Мандарины 1 кг: ПР 63 руб. — АТБ 27 грн.

Яблоки 1 кг: ПР 48 руб. — АТБ 15.75 грн.

Водка 0.5 л: ПР «Царская охота» 117 руб. — АТБ «Хлебный Дар» 69.75 грн,

Шампанское «Артёмовское белое выдержанное» 0.7 л: ПР 231 руб. — АТБ 84.35 грн.

В ИТОГЕ товары, купленные в «Республиканском», вышли на 914 рублей, в АТБ на 384.79 гривен = 943 рубля. «Первый Республиканский» выиграл всего на 29 рублей при курсе 2.45 за 1 гривну.

Ну и какой же Новый год обойдётся без главного украшения. Как говорил почтальон Печкин: «Щас в наше время главное украшение стола что? — Цветы! — Кости! — Нет, телевизор! А он у вас паутину показывает». Пардоньте пьяного еврея. И под бой курантов (или что там у них будет звонить по ящику), вероятно, включится счётчик на оплату телевидения.

Теперь для того, чтобы украинцам засоряли мозг, нужно будет ещё и платить. Закон №3504 предусматривает взымать ежемесячную плату, которая будет составлять в районе 50 гривен с одного абонента за весь пакет каналов.

Однако заявленные цены имеют одну оговорку – их могут увеличить в несколько раз по согласованию с абонентской базой. Думаю, что к следующему новому году за просмотр «Иронии судьбы» нужно будет платить около 150 грн. Ах, ну да, «Иронию» ведь запретили к показу.

Телеканалы всегда существовали благодаря рекламе, за которую в конечном итоге расплачивается потребитель рекламируемого товара. Ну а теперь будут ещё платить и те, кому эти товары и нафиг не нужны. Короче, не знают уже с чего бабла срубить. Это говорит о наличии очередной трещины на теле украинской экономики.

Отопление

Конечно же, Новый год просто обязан быть весёлым и уютным в кругу семьи, а для уюта просто необходимо обогреть праздничное помещение. Во сколько же обходится тепло жителям Мариуполя? С газом мы разберёмся позже, к тому же, все уже наслышаны о новых тарифах, да и моё прошлое сравнение ещё не успело устареть в этом ценовом показателе.

Стоимость 1 тонны антрацита составляет 3700 грн = 9065 руб., за тонну в ДНР просят 2800 руб.

Если ограничиться пятью тоннами топлива, то отопительный сезон для мариупольцев обойдётся в целых 45 тыс. рублей против наших 14-ти. Неслабая разница, да?

Как видим, уголёк в Мариуполе в три с лишним раза дороже нашего. Можете проверить хотя бы на olx по запросу «Уголь антрацит», где заявлено примерно 3400 грн, но на деле продавец отдаст не менее чем по 3700 грн за тонну.

С дровами ситуация выглядит не лучше. 4 м³ стоит свыше 10 тыс. грн = 24.5 тыс. руб. После нового года предлагаю украинцам воспользоваться замечательным лайфхаком, не выбрасывать ёлку на свалку и спалить её в печи. Кстати, в прошлом году ёлка в Мариуполе стоила в 3 раза дороже, чем в Донецке.

Тарифы ЖКХ

По Украине тарифы колеблются в зависимости от конкретного населённого пункта. За среднюю по габаритам двушку в Мариуполе нужно выложить 1900–2100 грн за весь пакет услуг. У нас же за прошлый месяц я заплатил 968 рублей за такую же двушку в 45 м² (квартплата, мусор, вода холодная, свет, отопление). Это при том, что я живу на широкую ногу и расходую много воды и электричества.

Мой начальник по цеху, к примеру, за трёшку 57 м² заплатил 1075 руб. за тот же пакет услуг, что и я. Интернет и кабельное, я плачу 240 руб., в Мариуполе 130 грн = 318 руб.

Вода очищенная 2 рубля за литр у нас и 0.65 грн = 1.59 руб. в Мариуполе. По продуктам первой необходимости — так же неплохая разница. В обзоре отсутствуют только овощи, курица и яйца (были описаны выше).

Бакалея вся по 1 кг пачка:

Рис ПР 37 руб. — АТБ 18.75 грн,

Гречка: ПР 62 руб. — АТБ 29.90 грн,

Кукурузная: ПР 16 руб. — АТБ 8.30 грн,

Пшеничная: ПР 22 руб. — АТБ 8.50 грн,

Макароны: ПР 30 руб. — АТБ 12.20 грн,

Сахар: ПР 47 руб. — АТБ 16.35 грн,

Мука: ПР 2 кг 30 руб. — АТБ 1.8 кг 19.40 грн,

Масло раст. 0.9 л: ПР 57 руб. — АТБ 32.95 грн,

Масло слив. 73% 200 г: ПР 21 руб. — АТБ 31.85 грн,

Молоко 2.5% 0.9 л: ПР 38 руб. — АТБ 17.90 грн,

Хлеб 650 г: ПР 16 руб. — АТБ 8.50 грн.

В итоге все наименования в Донецке составили 376 рублей и в Мариуполе 204.6 грн = 501 руб. В этом раунде Донецк бесспорно победил Мариуполь, опередив соперника на целых 125 рублей.

Медикаменты

Как же обстоят дела на рынке здоровья? Для этого сравнения я обратился в одну из аптек Донецка со списком лекарств средней домашней аптечки. Аптекари любезно предоставили мне список минимальной стоимости лекарств. То же самое было сделано в Мариуполе.

ИТАК!

Нурофен №10: 97 руб. — 55.60 грн,

Парацетамол №10: 6 руб. — 7.45 грн,

Анальгин №10: 12 руб. — 5.57 грн,

Но-шпа №24 63 руб. — 50.66 грн,

Валерианы настойка 25 мл: 15 руб. — 4.69 грн,

Глицин №50: 25 руб. — 32.45 грн,

Цетрин №10: 94 руб. — 36.51 грн,

Доктор МОМ №4: 28 руб. — 10.06 грн,

Нафтизин 0.1% 10 мл: 20 руб. — 9.70 грн,

Норфлоксацин №10: 128 руб. — 60.29 грн,

Трихопол №20: 110 руб. — 84.39 грн,

Пантенол спрей 130 мл: 174 руб. — 177 грн,

Перекись водорода: 10 руб. — 6.15 грн,

Йод: 20 руб. — 7.89 грн,

Зелёнка: 10 руб. — 8.52 грн,

Спирт: 30 руб. — 22.69 грн,

Бинт 5х10: 8 руб. — 4.09 грн,

Вата 25г: 10 руб. — 3.11 грн.

В итоге: ДНР 860 руб. — Мариуполь 586.82 грн = 1437 руб. И снова Донецк опередил Мариуполь с результатом 577 рублей.

Но и на этом я не остановился, ведь я частенько слышу, что беременным женщинам очень тяжело покупать всевозможные витамины, кальций и прочее для правильного формирования малыша. Это конечно так, но где же всё-таки дешевле вынашивать ребёнка, в молодой Республике или в старой Украине?

За ответом я обратился к своей знакомой, которая находится на 3-м месяце. Она мне показала чеки из разных аптек Донецка, которые сумела сохранить. Она мне поведала, что некоторые препараты в Украине имеют такой же точно ценник, как в Донецке, только сумма эта обозначена гривнами:

Утрожестан капс. 100 мг №30: Донецк 220 руб. — Украина 412.99 грн.

Бетадине супп. 200 мг №14: ДНР 262 руб. — Украина 105.99 грн,

Фолио таб. №150: ДНР 611 руб. — Украина 329.52 грн.

В итоге по этим трём позициям выиграл Донецк со счётом 1093 – 2078 (848.5 грн), чей ценник оказался ниже на целых 985 рублей.

На рынке бытовой техники и электроники разницы мной не было замечено совсем. Та же модель телефона или холодильника, что в Украине, что в ДНР стоили одинаково. Даже любая одежда на рынках стоит примерно одинаково. Это, конечно, не электроника, и номер модели не укажешь, но я пробежался по самым дешёвым синтепоновым курткам и разницы в ценах не обнаружил. У нас минимальный ценник был на отметке 3500 рублей, а в Мариуполе 1500 гривен.

Стоимость проезда

В ДНР стоимость проезда составляет не более 3 руб. за муниципальный билет и 8–9 руб. за проезд в маршрутном такси. За 20 рабочих дней, проезд в оба конца, обойдётся в 120 руб. на троллейбусе и 360 руб. на автобусе. Если двумя маршрутами, то это уже 480 рублей в месяц.

В Мариуполе стоимость проезда колеблется от 3.50 до 4 грн в автобусах и 1.50 грн в троллейбусах. За 20 дней можно потратить 220 грн = 539 руб. в два конца. Разница составила 59 руб. в пользу Донецка. Однако стоимость проезда в Мариуполе, должна возрасти сразу после нового года. Первое января на Украине, как известно, всегда славилось тем, что в этот месяц всё резко дорожает. Так что сегодняшние данные безнадёжно устареют уже через пару-тройку недель.

Стоимость топлива

На заправках ДНР стоимость топлива составила 45 рублей за 1л 95-го и 24 рубля за газ. В Мариуполе 95-й бензин стоит 24 грн, а газ 13 грн. За канистру бензина у нас нужно отдать 900 руб., в Мариуполе 480 грн = 1176 руб. Разница 276 рублей.

Зарплаты и пенсии

Больше всех почему-то любят брать в пример зарплаты медиков. Я решил разобраться, сколько же на самом деле зарабатывают наши медики, чтобы в комментариях не плакались наши диванные «эксперты». Полная ставка у медсестры Республиканской больницы составляет от 3608 до 5209.50 рублей.

Но на голую ставку почти никто не работает, ведь руководство больницы предложило своим сотрудникам работать на полторы ставки и доплачивать 50% от оклада. Но на деле никто не работает сверхурочно и полставки оплачивается бонусом. В результате, вместе с ночными доплатами, месячный заработок у медсестёр составил 5500–6500 рублей чистыми.

Полистав Полное штатное расписание дальше, я увидел, что врачи без категории имеют ставку 4530 руб., а врач с категориями (старослужащий) — 11255.49 рублей. Итого! Ставка + ночные + 50% ставка. На руки врачи получают от 6000 до 17000 рублей.

Санитары и прочий младший персонал на голой ставке получают 3070.62 рублей чистыми. В этой категории находятся исключительно пенсионеры, которые получают пенсию 2200 руб. и имеют те же самые 5500 в месяц. Некоторые умудряются получать пенсию и на Украине.

Сварщики, резчики и слесари теплосети мне поведали, что все как один получают 8300 по 3 разряду, 9200 по 4-му и 10500 по пятому. Двое даже предъявили табуляграммы в доказательство.

ДАЛЕЕ: дежурная по переезду рассказала, что получает 5200, сторож на пенсии и регрессе 4500, рыночный реализатор 7–10 тыс., водитель маршрутки 8000, фармацевт 4350, дворник 3100, слесари, электрики и сантехники 5100, архивариус 4800, юрисконсульт 5800. Про зарплату шахтёров говорить не буду, надоело доказывать особо упоротым, что они получают никак не 6000.

Минимальная зарплата (3100) была обнаружена у дворников и санитаров. Что можно купить на эти деньги в ДНР? Необходимый минимум продуктов на месяц (вышеописанные 376 руб. просто помножив на 2 = 752 рубля), заплатить за коммуналку (988 рублей), затарить с нуля домашнюю аптечку (860 рублей) и оплатить проезд (480 рублей месяц). Итого вышло 3080 рублей.

Теперь всё то же самое подсчитаем в Мариуполе, при заявленной минимальной зарплате 1450 грн. Необходимый минимум продуктов (описанные 204.6 грн помножив на 2 = 410 гривен), месячный проезд (200 грн) и домашняя аптечка (586 грн) обойдутся в 1196 грн. Остаток (254 гр) можно тратить на коммуналку, которая в 8 раз превышает эту сумму.

Общий итог

Я решил составить общий итог без цен на услуги ЖКХ, поскольку наши скептики часто говорят, что Республикам больше нечем похвастаться, кроме, как колоть глаза этим единственным показателем.

Новогодний стол + интернет + продукты первой необходимости + все медикаменты + проезд и бензин = 4863 руб. в ДНР — 7028 руб. в Мариуполе. 2165 рублей в пользу ДНР.

Как видно из всего вышеописанного, уровень жизни на Украине за последние полгода заметно сократился. Но и это ещё не предел, ведь украинская экономика сбоит по всем направлениям. Забугорные транши не способны обеспечивать и этот минимум эфемерной стабильности, и на Украине начинают урывать деньги там, где мы и представить ранее не могли.

Оплата телевидения, отмена урегулирования цен, регулярное повышение цен на различные акцизы, отмена всевозможных выплат, в том числе и стипендий, – всё это сопутствует экономическому краху Украины, который на протяжении трёх лет оттягивался сторонними денежными вливаниями.

Всего этого не наблюдается в ДНР, и по сравнению с 2014-м годом ситуация постепенно налаживается. Цены чётко контролируются руководством Республики и «Народным контролем» от ОД «Донецкая Республика». Но мы почему-то склонны критиковать своё руководство, не обращая внимания на реальные улучшения. У скептиков стакан всегда наполовину пуст, нежели полон. У меня всё.

Алексей Гумилёв, для «Русской Весны»