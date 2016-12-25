Главная » Политика

Как пройти в библиотеку

09:48. 25 декабря 2016 Просмотров - 76 Нет комментариев Опубликовал:

Во время поездки в Омск меня пригласили в программу, посвящённую чтению. Название поймет только тот, кто смотрел советские комедии: «Как пройти в библиотеку»…

«Как пройти в библиотеку с Николаем Стариковым» (12.12.2016)

Хронометраж:

3:20 — вступительное слово
4:10 — в чем смысл фальсификации истории.
5:32 — какую модель развития человечества конструируете для себя вы и ваши коллеги.
7:19 — Как вы относитесь к восстановлению монархии и нужен ли России царь?
10:30 — прокомментируйте ситуацию в Омске по затягиванию установки памятника Александру Васильевичу Колчаку.
21:25 — куда делся золотой запас Российской империи.
25:40 — о «золотых паровозах» во время гражданской войны.

Видео ВКонтакте
Скачать аудио

«Как пройти в библиотеку с Николаем Стариковым» (13.12.2016)

Хронометраж:

1:35 — об ощущениях от нахождения в библиотеке и о формах получения информации.
3:17- Кем и для чего фальсифицируются воспоминания видных исторических деятелей.
4:00 — по каким книгам вы изучали историю в различные периоды жизни.
5:10 — нет ли в ваших планах идеи написания художественной книги. Возможно с историческим уклоном.
7:15 — читаете ли вы современных писателей.
7:24 знакомы ли вы лично с кем-то из современных писателей.
8:06 — важно ли для вас мнение знакомых писателей о вашем творчестве.
10:23 — о серии книг «Николай Стариков рекомендует прочитать»
12:24 — снизился ли спрос на ваши книги в связи со снижением покупательной способности населения.
12:49 — Существуют ли у вас какие-либо продуманные пиар-кампании по продвижению ваших книг.
13:47 — Писатель, публицист, блогер. В каком порядке вы бы расставили эти смежные профессии пишущего человека.
15:10 — Ваш прогноз касательно будущего библиотек скажем к 2030 году.

Видео ВКонтакте
Скачать аудио

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Масоны правят бал в Украине
... при приёме в Ложу. При посвящении в третью степень масон должен пройти обряд... Адомиран. Зайди как-то в библиотеку университета имени Шевченко – там прямо в холле стоит..., что без татуировок через «малолетку» пройти нельзя. Вот представь себя на...
Оклеветанный царь Иван Грозный
..., стяжательство... Фрагмент книги Павла Шабанова «Как пройти в библиотеку Ивана Грозного», 2008 год Заслуга... что турецкий султан его в Стамбуле казнил как смутьяна и бунтовщика. А..., причём по старшей линии, в то время как Грозный – по младшей, и...
Мир до волны. Ч. 1. Родные Пенаты.
...старинным картам – посмотреть, как выглядела наша планета в древности.Конечно, мы не... мы имеем возможность наблюдать в современное время, как ученые «зажимают» от ... вы рисуете план-наставление другу «Как пройти в библиотеку»? И работает!Отсюда и наше...
Противоречия и абсурдизмы в рисунках Монферрана о возведении Александровской Колонны и Исаакиевского Собора
..., им нужно было пройти специальную подготовку, поставить ...151. По-видимому, в какой-то библиотеке раздобыла: Ожидаем на ...лесами по каким-то внутренним лестницам, чем пройти как люди ...по наклонной плоскости? При чем, по ней можно прямо в...
Борьба Светлых и Тёмных сил в период наступления новой эры
... Уничтожение Эртрусской (Русов) библиотеки в Риме. Уничтожение исторических свитков в Афинах, но там...невербального поведения людей, добившихся успеха в какой-либо области, и наборе ...хождения по пустыни, которую можно пройти за две недели шла культивация...
Свеча над пропастью
...дождался окончания лекций и поспешил в институтскую библиотеку. Он договорился с библиотекарем... на лице. - Вполне. Перед тем, как пройти в большое светлое помещение, Сергей предупредил... она – на другом этаже, в другом отсеке. Пройти в отсек Насти можно через...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>