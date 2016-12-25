Во время поездки в Омск меня пригласили в программу, посвящённую чтению. Название поймет только тот, кто смотрел советские комедии: «Как пройти в библиотеку»…

«Как пройти в библиотеку с Николаем Стариковым» (12.12.2016)

Хронометраж:

3:20 — вступительное слово

4:10 — в чем смысл фальсификации истории.

5:32 — какую модель развития человечества конструируете для себя вы и ваши коллеги.

7:19 — Как вы относитесь к восстановлению монархии и нужен ли России царь?

10:30 — прокомментируйте ситуацию в Омске по затягиванию установки памятника Александру Васильевичу Колчаку.

21:25 — куда делся золотой запас Российской империи.

25:40 — о «золотых паровозах» во время гражданской войны.

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«Как пройти в библиотеку с Николаем Стариковым» (13.12.2016)

Хронометраж:

1:35 — об ощущениях от нахождения в библиотеке и о формах получения информации.

3:17- Кем и для чего фальсифицируются воспоминания видных исторических деятелей.

4:00 — по каким книгам вы изучали историю в различные периоды жизни.

5:10 — нет ли в ваших планах идеи написания художественной книги. Возможно с историческим уклоном.

7:15 — читаете ли вы современных писателей.

7:24 знакомы ли вы лично с кем-то из современных писателей.

8:06 — важно ли для вас мнение знакомых писателей о вашем творчестве.

10:23 — о серии книг «Николай Стариков рекомендует прочитать»

12:24 — снизился ли спрос на ваши книги в связи со снижением покупательной способности населения.

12:49 — Существуют ли у вас какие-либо продуманные пиар-кампании по продвижению ваших книг.

13:47 — Писатель, публицист, блогер. В каком порядке вы бы расставили эти смежные профессии пишущего человека.

15:10 — Ваш прогноз касательно будущего библиотек скажем к 2030 году.

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Источник: nstarikov.ru