Факты о потопе. Часть 11

Очередная подборки информации, которая напрямую или косвенно относится к этой теме.Если вспомнить информацию из предыдущих частей о том, что при катастрофическом горообразовании, разломах, из глубин Земли могли вырываться огромные объемы воды, грязи, пара и т.д., посмотрите эти ролики, где на буровых выдавливает трубы:Пример выдавливания труб и выброс воды с грязью на нашей территорииПодборка аварий на буровых. Обратите внимание на давление газа в некоторых примерах, который выбрасывает водяные пары и песок. После просмотра видео, понимаешь, что по-истине, мужественный труд у специалистов, именуемые фонтанщиками…Пример при бурении на совсем небольшую глубину:А есть природные, естественные фонтаны:Оказывается, такие случаи не единичны. Продолжение темы природных фонтанов:Здесь, скорее всего просто объяснить: водоносный пласт под углом спускается к реке и в этом месте нашел себе выходФонтанирующий артезианский источник чистой родниковой воды, являющийся интересным местом и одним из природных достопримечательностей, расположенных на берегу реки Ай в Республике Башкортостан. Струи Айского фонтана достигают высоты 5 метров. Артезианская вода кристально чистая, лабораторные исследования взятых проб не выявили каких-либо вредных примесей. Температура выходящей струи из Айского фонтана – 7 градусов Цельсия.Зимой Айский фонтан, как и похожий на него – фонтан Зюраткуль, не замерзает полностью. Мнения о происхождении Айского фонтана расходятся. По одной из версий на этом месте в 1960-х годах производились геолого-разведочные работы в результате которых вместо полезных ископаемых были обнаружены грунтовые воды. По другой версии скважина была пробурена изначально до водоносного слоя с целью отвода грунтовых вод от шахты Межевого Лога. На месте выхода грунтовых вод установили железную трубу.Фонтан полуприродный – полуискусственный. Возник в 1976 году, когда геологи пробурили здесь разведочную скважину. Полезных ископаемых не нашли, зато попали в артезианский бассейн, и из скважины хлынула струя воды. И вот уже более сорока лет в этом месте из земли бьет фонтан.Геологи забили заглушку, но напор воды был так силен, что вскоре заглушку выбило.Высота артезианского фонтана порядка 7-10 метров.Такая струя образуется в результате высокого давления в водоносном горизонте за счет стекающих со склонов гор грунтовых вод.«Фонтан» или как его еще называют «Судогодский гейзер». Находится он в русле речки Передел, на трассе Владимир-Муром, в 4 километрах от Судогды. Фонтан представляет собой природный родник, бьющий из подземного озера, поднимая свои струи на высоту до двух метров. Старожилы утверждают, что лет 10 назад, высота гейзера достигала 5 метров.Фонтан полуприродный – полуискусственный. Возник, когда геологи пробурили здесь разведочную скважину. При этом попали в артезианский бассейн, и из скважины хлынула струя воды. Такая струя образуется в результате высокого давления в водоносном горизонте. Раньше на трубе стояла заглушка, но потом ее сорвало.Находится на берегу речки Талицы. Изначально скважина была пробурена на берегу, но за время существования фонтана пространство вокруг него сильно размыло.Про гейзеры в Иелустоне, На Камчатке и в Исландии все знают. Там объясняется геотермальной активностью, которая тоже не исключена при подвижках земной корыИсточники:Т.е. все эти примеры показывают, какое давление и такие объемы воды находятся даже не на большой глубине. Про подземные океаны была информация в предыдущих статьях. Ведь, при нарушении целостности земной коры эти объемы могли выходить на поверхность, заливать территории не только чистой водой, но глиной и песком, а так же создавать селевые потоки.***Научная информация про подземные океаны:Британские и американские геофизики обнаружили в глубоких недрах Земли законсервированный водяной океан. Исследование опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences, о нем сообщает Университет штата Флорида.Обширные объемы воды находятся на глубине 400-600 километров от поверхности планеты и законсервированы в гидратированных минералах, в частности, брусите. Именно исследование ученых позволило показать, что этот минерал при высоких давлениях является термодинамически устойчивым и включать в себя воду.Геохимики из России, а также Франции и Германии обнаружили на глубине 410-660 километров под поверхностью Земли океан архейского периода (возрастом 2,7 миллиарда лет), объем которого в разы превышает размеры Мирового океана. Исследование ученых опубликовано в журнале Nature.Огромный водоем расположен под земной корой и сформирован в древности в условиях высоких давлений и температур (1530 градусов Цельсия). Вода в нем заключена в кристаллическую структуру минералов. К своим выводам ученые пришли, проанализировав затвердевшие образцы лавовых потоков.Геотермальная вода.Когда в пятидесятых годах нефтеразведчики из пробуренных скважин получили горячую воду, радости ни у кого эта вода не вызвала. Нужна была нефть, нефть и только нефть. Как-то не сразу очертились берега западносибирского подземного геотермального моря. А когда приблизительно измерили его площадь, то оказалось… три миллиона квадратных километров!Площадь Средиземного моря почти вдвое меньше. И по запасам воды — горячей воды! — подземное море больше. Не менее чем триллион кубических метров воды вобрало в себя это море. Два Средиземных моря кипятка!Глубины горячего подземелья еще плохо промерены. Во всяком случае, подземный бассейн немелководен — три тысячи метров его средняя глубина. При дальнейшем изучении может оказаться, что объем его в пять раз больше Средиземного, а может быть, и в двадцать пять!В этом море вода не плещется, она занимает пустоты осадочных пород. Море — губка, причем губка не простая, а слоеная, как пирог.Верхний слой подземного моря холодный. Он питает глубокие колодцы чистой водой, попробовав которую чувствуешь, как сводит зубы. Под пресной водой слой теплого раствора со значительными дозами йода, брома и других элементов.Подземный океан имеет ориентировочную площадь приблизительно 3 млн. кв. км. На этой территории можно было бы свободно разместить Баренцовое, Каспийское и три Черных моря. За подсчетами ученых, подземный океан вмещает свыше 65 тыс. куб. км воды. Еще одна особенность: в отличие от обычных, так сказать, наземных океанов, вода в этом “подпольном” океане пресная.Подземный океан имеет глубину относительно земной поверхности от нескольких десятков метров на юге и до двух и даже трех километров на севере. Как известно, чем дальше в глубь земли, тем теплее, поэтому возникает еще одна, важнейшая особенность этого подземного “чуда”: если на “южном берегу” подземного океана – где-то под Бийском, Семипалатинском или Кустанаем – температура воды достигает лишь +5 – +10 градусов Цельсия, то дальше на север, на широте Павлодара, Петропавловска, Томска, где глубина составляет уже 500–600 м, термометр в буровой скважине показывает +25 градусов по Цельсию. Еще более горячая вода (+75 градусов Цельсия) выявлена на глубине 1,5 км близ города Тюмень. А там, где приходится бурить буровые скважины на глубину 2,5–3 км, временами на высоту до 50 м вырываются фонтаны настоящего кипятка. Температура одного из таких искусственных гейзеров (в Колпашеве) достигает +125 градусов Цельсия! Правда, эта вода не закипает, так как находится под большим давлением. Ученые считают, что на севере этот необыкновенный подземный океан идет под дном Карского моря.Водные запасы подземного океана практически неисчерпаемые. Ученые подсчитали: даже когда каждый день брать 2,5 млн. куб. м воды, то за 100 лет это составляло бы лишь 1 % воды, которая есть в океане. На земном шаре есть еще много подземных водных бассейнов, но Западно-Сибирский подземный океан, безусловно, наибольший.Об этом нахожу заметки чуть ли не каждые три месяца. В цикле постов “Факты о потопе” указывал эту информацию. Вот эта вода и вымывала на поверхность весь песок пустынь при катаклизме, где даже им не нужно быть (Чарские пески, например, в Якутии), всю известь. Не исключено, что потом известь собирали в холмы (Башкирские шиханы, холмы острова Бохоль и т.д.)***Если принять версию выхода воды из глубин, из подземных океанов, то откуда столько воды могло образоваться? Ну, ладно, есть водородная дегазация Земли. А кислород откуда для образования Н2О? Читаем новость:Российские и немецкие физики и геологи, экспериментируя с лазерным прессом-”наковальней” в Немецком синхротронном центре DESY, обнаружили ранее неизвестную прослойку в мантии Земли, в которой содержится гигантское количество жидкого кислорода.“По нашим оценкам в этом слое содержится примерно в 8-10 раз больше кислорода, чем в атмосфере Земли. Это было большим сюрпризом для нас, и мы пока не знаем, что происходит с этими “кислородными реками” в недрах планеты”, — заявила Елена Быкова из университета Байрейта (Германия).Судьба этого кислорода остается неизвестной – данные кислородные “реки” могут в равной степени как взаимодействовать с окружающими породами и окислять их, так и подниматься в более высокие слои мантии и даже выше.В любом случае, присутствие кислорода, как отмечает Максим Быков, один из других авторов статьи, говорит о том, что в недрах Земли могут происходить сложнейшие и активнейшие химические процессы, о существовании которых мы пока не знаем, и которые могут влиять не только на геохимию, но и на климат и состояние атмосферы планеты.***Берега р.ЛенаОбразованы либо огромным половодьем, либо потоками грязе-селевых масс. Посмотрите, насколько выше слои с песком уровня воды. Но не исключено, что сначала по территории прошла селевая волна, а потом река пробила себе путь.На аналогичных ярах расположен левый берег Красноярска. И этот факт присутствует в названии города: Красный яр.***Слои из ракушечника в горах Кавказа. Может быть, бывшее дно моря, а может быть и забросило волной…******Хороший документальный фильм про таяние вечной мерзлоты Новосибирских островов***«Эти животные на Аляске погибли так внезапно, что сразу же замерзли, не успев разложиться – и подтверждается это тем, что местные жители нередко оттаивали туши и употребляли мясо в пищу».«Такая же история произошла в Сибири – и здесь также было обнаружено захороненное в вечной мерзлоте множество животных, большая часть которых была типична для районов умеренного климата. И здесь трупы животных находились среди вырванных с корнем стволов деревьев и другой растительности и носили на себе признаки гибели от неожиданной и внезапной катастрофы… Мамонты погибли внезапно, и в больших количествах, при сильном морозе. Смерть наступила так быстро, что они не успели переварить проглоченную пищу…»***высказал интересную мысль:Почему то всеми принято считать, что текли потоки воды???А ведь это совсем не обязательно, могут течь потоки кислоты или едкой щёлочи, они съедают всю органику и очень быстро растворяют породы, поэтому и образуются грибовидные образования, кислоты и щелочи в конце концов превратятся в соли, которые осядут в морях и полезных ископаемых. А вот в Сибири и Канаде скорее всего лились потоки ЖИДКОГО АЗОТА, врезалась комета, состоящая из жидкого азота и залила четверть северного полушария, иначе просто невозможно объяснить вечную мерзлоту и мгновенное замораживание живности(мамонтов и др.), причём это произошло совсем недавно (мамонты ещё свежие, кушать можно), лет 200 назад.: Как версия. Почему бы и нет? Если в недрах есть залежи серы, то может теоретически образоваться серная кислота и при геотектонической катастрофе выйти на поверхность. Тогда и соли и минералы могут образоваться очень быстро. А где-то кислота прореагирует или растворит породу.Жидкий азот с кометы. Тоже интересная мысль.Про вечную мерзлоту на севере есть версия быстрого замерзания при разложении метангидритов. Их много на дне океанов, даже на дне Байкала. Они разлагаются с поглощением тепла. И именно по этой причине вечная мерзлота имеет толщины в сотни метров. Заморозить сверху такие пласты невозможно.***И в заключении, еще одна интересная мысль от читателя:“У любых сыпучих пород есть свои, строго определенные углы естественного откоса. Они зависят как от свойств пород, так и от силы тяготения: чем меньше сила тяжести, тем при прочих равных условиях круче будет угол склона. В древних осадочных породах можно найти четкие следы «окаменевших» углов наклона сыпучих образований (ветровая рябь на песке, древние дюны, речные наносы). Так вот: измеряя откосы древних сыпучих образований, кандидат геолого-минералогических наук Л.С. Смирнов обнаружил, что в прошлом образовывались более крутые, чем теперь, скаты! Означает ли это, что прежде физико-химические свойства сыпучих пород были иными? Крайне сомнительно. Значит, меньшей была сила тяжести!”Кроме того, Земля ежегодно отдаляется от Солнца на 15 см. Это может быть вызвано ростом центробежной силы Земли, если её масса постоянно растёт.***

Источник: sibved.livejournal.com