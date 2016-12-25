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Доктор Лиза — маленькая женщина и большой Человек

14:11. 25 декабря 2016 Просмотров - 386 8 коммент. Опубликовал:

Доктор Лиза…

Елизавета Глинка

Маленькая женщина, сделавшая в своей жизни больше, чем многие «большие» мужчины вместе взятые.

Человек, спасший сотни жизней.

Она на своём примере показывала, что чужих детей не бывает. И спасти другую жизнь, даже в самой безнадёжной и отчаянной ситуации, можно всегда и везде. Было бы желание…

Она делала этот мир чуть светлее и давала надежду самым отчаявшимся.

Она спасала. Мир. Ибо каждый из нас — и есть его составляющая.

Сегодня Доктор Лиза улетела в свой последний рейс…

И она уже никогда не услышит нашей запоздалой благодарности за всё, что сделала в своей жизни…

И всё-таки… спасибо!

За то, что была, боролась, спасала…

Покойся с миром…

Светлая память…

***

Исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла в авиакатастрофе Ту-154 в Чёрном море.

P.S. Мы никогда не уверены в том, что вернёмся назад живыми — Доктор Лиза

Юлия Витязева

Источник: news-front.info

Метки: актуальные новости, доктор лиза погибла, Россия, самолет министерства обороны, статьи, юлия витязева
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8 коммент.»

  • 152 88
    сергей 25 декабря 2016 в 14:54 Ссылка Пометить
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    когда начинают так п.арить у меня возникают сомнения,ну спасла а другие что ли сидят.

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    • 3598 1919
      Lada сергей 25 декабря 2016 в 15:02 Ссылка Пометить
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      Истинное милосердие беззвучно,как шёпот сердца…Пиарилась не она…пиарили её…светлая ей память…

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  • 2112 1436
    serjoza 25 декабря 2016 в 14:55 Ссылка Пометить
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    жалко не плохие люди и так уходят.

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  • 272 156
    Маша Иванова 25 декабря 2016 в 15:03 Ссылка Пометить
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    Всегда с подозрением относилась к евреям.А если еврей ещё и медик,то дел он точно натворит…И как то “удивительным” образом они становятся руководителями фондов и непременно стремятся спасти всё человечество от человечества…

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  • 7374 4898
    слободан 25 декабря 2016 в 15:39 Ссылка Пометить
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    Ну что?
    Сорос сдержал своё слово!
    Обещал сделать подлость Людям 25 декабря 2016 года? Вот он и сделал!
    А теперь думайте -Кого будут Люди наказывать за это? (за убийство ни в чем не повинных Людей в авиакатастрофе)…
    Нам будут доносить сводки, о пойманных террористах,замешанных в катастрофе на Чёрном море…
    И дураки будут удовлетворены этими сводками – (ах! да! Ещё называют – миллионные возмещения родным и близким погибших.Это должно тоже удовлетворить наше возмущение убийства Людей -92 Человека ЗА РАЗ!)
    Сорос не досягаем?

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  • 288 262
    Мирослава 25 декабря 2016 в 18:11 Ссылка Пометить
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    Не покойся с миром, а уйди в полки Перуновы! Боец-женщина! Всех погибших жаль! Летчиков, музыкантов, всех!

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  • 964 804
    Дерсу Узала 25 декабря 2016 в 19:44 Ссылка Пометить
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    http://www.tamby.info/2016/calendar_evreiski.htm

    ГДЕ ТО ГРОХНУЛИ, Е”НУЛИ, Е”ПАНУЛСЯ)))
    ВСЕГДА ЧИТАЙТЕ АУСВАЙС((( ДЛЯ “ПОНЯТЛИВЫХ”(((

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