Доктор Лиза — маленькая женщина и большой Человек

Доктор Лиза…

Маленькая женщина, сделавшая в своей жизни больше, чем многие «большие» мужчины вместе взятые.

Человек, спасший сотни жизней.

Она на своём примере показывала, что чужих детей не бывает. И спасти другую жизнь, даже в самой безнадёжной и отчаянной ситуации, можно всегда и везде. Было бы желание…

Она делала этот мир чуть светлее и давала надежду самым отчаявшимся.

Она спасала. Мир. Ибо каждый из нас — и есть его составляющая.

Сегодня Доктор Лиза улетела в свой последний рейс…

И она уже никогда не услышит нашей запоздалой благодарности за всё, что сделала в своей жизни…

И всё-таки… спасибо!

За то, что была, боролась, спасала…

Покойся с миром…

Светлая память…

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Исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла в авиакатастрофе Ту-154 в Чёрном море.

P.S. Мы никогда не уверены в том, что вернёмся назад живыми — Доктор Лиза

Юлия Витязева

Источник: news-front.info