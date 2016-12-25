Доктор Лиза — маленькая женщина и большой Человек
Доктор Лиза…
Маленькая женщина, сделавшая в своей жизни больше, чем многие «большие» мужчины вместе взятые.
Человек, спасший сотни жизней.
Она на своём примере показывала, что чужих детей не бывает. И спасти другую жизнь, даже в самой безнадёжной и отчаянной ситуации, можно всегда и везде. Было бы желание…
Она делала этот мир чуть светлее и давала надежду самым отчаявшимся.
Она спасала. Мир. Ибо каждый из нас — и есть его составляющая.
Сегодня Доктор Лиза улетела в свой последний рейс…
И она уже никогда не услышит нашей запоздалой благодарности за всё, что сделала в своей жизни…
И всё-таки… спасибо!
За то, что была, боролась, спасала…
Покойся с миром…
Светлая память…
***
Исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла в авиакатастрофе Ту-154 в Чёрном море.
P.S. Мы никогда не уверены в том, что вернёмся назад живыми — Доктор Лиза
Источник: news-front.info
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когда начинают так п.арить у меня возникают сомнения,ну спасла а другие что ли сидят.
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Истинное милосердие беззвучно,как шёпот сердца…Пиарилась не она…пиарили её…светлая ей память…
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жалко не плохие люди и так уходят.
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Всегда с подозрением относилась к евреям.А если еврей ещё и медик,то дел он точно натворит…И как то “удивительным” образом они становятся руководителями фондов и непременно стремятся спасти всё человечество от человечества…
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https://www.youtube.com/watch?v=jQdR-g_7aGQ
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Ну что?
Сорос сдержал своё слово!
Обещал сделать подлость Людям 25 декабря 2016 года? Вот он и сделал!
А теперь думайте -Кого будут Люди наказывать за это? (за убийство ни в чем не повинных Людей в авиакатастрофе)…
Нам будут доносить сводки, о пойманных террористах,замешанных в катастрофе на Чёрном море…
И дураки будут удовлетворены этими сводками – (ах! да! Ещё называют – миллионные возмещения родным и близким погибших.Это должно тоже удовлетворить наше возмущение убийства Людей -92 Человека ЗА РАЗ!)
Сорос не досягаем?
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Не покойся с миром, а уйди в полки Перуновы! Боец-женщина! Всех погибших жаль! Летчиков, музыкантов, всех!
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http://www.tamby.info/2016/calendar_evreiski.htm
ГДЕ ТО ГРОХНУЛИ, Е”НУЛИ, Е”ПАНУЛСЯ)))
ВСЕГДА ЧИТАЙТЕ АУСВАЙС((( ДЛЯ “ПОНЯТЛИВЫХ”(((