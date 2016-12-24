Хроники Земли. (Часть 3) Сергей Козловский [Зарождение человечества]

Зарождение человечества и его миссия на Земле. Третья часть эпической поэмы Сергея Козловского «Хроники Земли» рассказывает о происхождении человека и основных этапах его развития.

После возникновения Солнечной системы и планеты Земля пришло время для её заселения разумными существами. Посланники звёзд Ориона создают из приматов архаичных людей и сами воплощаются на Земле, чтобы стать наставниками юного человечества.

Из поэмы мы узнаём, какие практические задачи стоят перед нами. Находим ответы на вопросы, как пробудить сознание, научиться восхождению духа, воспитать в себе высшую душу и, тем самым, раскрыть потенциал, который заложили в нас звёздные творцы. Источник: http://dostoyanieplaneti.ru . Приобрести книгу: http://konzeptual.ru

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Законы Космоса. Николай Левашов. Развитие [Возрождение Руси]

Это небольшой фильм, состоящий из отрывков различных выступлений Николая Левашова. Единая тема высказываний - эволюционное развитие человека, его Разума.

От того, КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ впитает в себя развивающийся человек, какого она КАЧЕСТВА и какова МНОГОСТОРОННОСТЬ этой информации, зависит ОСТАНОВИТСЯ ЛИ РАЗВИТИЕ конкретного человека НА СТАДИИ СОБСТВЕННО ЧЕЛОВЕКА РАЗУМНОГО или ПРОДОЛЖИТСЯ и В СТАДИИ ВЫСОКОРАЗВИТОГО ЧЕЛОВЕКА. Развитие человека на этих двух стадиях, в основном, АКТИВНОЕ, ПРОИСХОДИТ ЧЕРЕЗ ДЕЙСТВИЕ. ДЕЙСТВУЯ, человек ПРОПУСКАЕТ приобретённые знания ЧЕРЕЗ СЕБЯ и, при правильном применении истинных знаний, достигает состояния ОСМЫСЛЕНИЯ этих знаний, когда знания из мёртвого груза превращаются в животворящий поток, который заполняет без остатка действующего, превращая последнего из потребителя В ТВОРЦА.

Освещаемые вопросы:

1. Каждый человек должен максимально реализовать себя

2. Об эволюционном развитии, качественном изменении человека

3. Техника всегда ограничена, а возможности развития разума при правильном развитии - не ограничены

4. Перестроить мозги - 5 минут, а научить человека мыслить, анализировать по-другому - иногда 15-20 лет недостаточно

5. Только свободный человек может развиваться

6. О карме, влиянии поступков человека на его генетику и сущность

7. Об ограниченном уровне развития черных (паразитических) цивилизаций

8. Несоответствие сознания возможностям - это самое страшное оружие

9. О сопротивлении мозга восприятию Новых Знаний

10. Истина не лежит посередине, истина - одна, но к ней можно идти разными путями

11. Упражнение из раджа-йоги для развития чувствительности

12. Внимательно читать правильные книги - необходимо, но не достаточно для развития

13. О восточных духовных учениях

14. Знания необходимы как инструмент, но развитие происходит через действие.

* О Сущности, Разуме и многом другом... http://www.levashov.info - официальный сайт удивительного человека, русского учёного, целителя, писателя - академика Николая Левашова