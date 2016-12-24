Все, что Вы держите в уме, отразится в Вашем теле

Концептуал СМИ Существует природная связь между разумом и телом

Существует природная связь между разумом и телом. Что бы вы ни держали в своем уме, все отразится в вашем физиче­ском теле. Любые враждебные чувства или жестокость по отношению к другому, сильная страсть, неотступная зависть, мучительная тревога, вспышки горячности — все это действи­тельно разрушает клетки организма и вызывает развитие болезней сердца, печени, почек, селезенки, желудка и т.д. Беспокой­ство и стрессы привели к новым смертельным заболеваниям, высокому кровяному давлению, поражениям сердца и нервной системы, к раку. Боли, которые терзают физическое тело, — это вторичные болезни.

Аппетит

Наш аппетит полностью зависит от отношения к себе и к своей сущности, от чувств эмоционального голода или насыщения. Недостаточное насыщение приводит к глубокому внутреннему голоду, к нехватке не только пищи, но и любви, эмоционального возбуждения, другими словами, к внутренней пустоте.

Жадный аппетит свидетельствует о нежелании искать ответы на сложные вопросы внутри себя, как будто безудержное поглощение пищи может принести какое-то удовлетворение и освобождение. Когда мы удовлетворены эмоционально (обретаем любовь к себе и способность любить других), то и наш аппетит становится нормальным.

Булимия

Это состояние в основном обусловлено теми же внутренними причинами, что анорексия и ожирение, но проявляется поглощением огромного количества еды с последующей принудительной рвотой. В этом случае антипатия к себе настолько велика, что предпочтение отдается рвоте, а не здоровью, что еще больше укрепляет отвращение к себе.

Еда, а потом избавление от пищи не доставляют никакого удовольствия. Все это указывает на очевидные депрессию и отчаяние. Важно проявлять бескорыстную любовь и приятие, так как за стремлением избавиться от пищи скрывается потребность избавиться от отчаяния.

Гипогликемия

Низкий уровень сахара является признаком того, что мы слишком много даем другим, не оставляя ничего себе. Он свидетельствует о том, что нужно начать любить себя, воздавать должное себе, и только потом любить других. Гипогликемия может развиваться и при повышенной нагрузке или чрезмерном напряжении, когда запасы сахара в крови истощаются быстрее, чем мы можем их восстановить.

Депрессия

Депрессия предполагает глубокую внутреннюю печаль и стремление к другой жизни, противоречие между идеальным и реальным, между тем, кем мы хотели бы быть, и тем, кто мы есть на самом деле. Конечно, такое состояние определяется химическим или гормональным дисбалансом, однако причину его можно найти в основополагающих установках и эмоциональных проблемах. Какие трудности мы испытали в детстве?

Довелось ли нам переживать войны, в которых жизнь ничего не стоит? Быть может, мы утратили цель и смысл жизни, потеряв любимого человека? Депрессия совершенно откровенно демонстрирует взаимоотношения между разумом и телом: когда подавлен разум, тело утрачивает свою жизнеспособность и здоровые функции. В этой ситуации важно достичь глубокого расслабления и восстановить связь с действительностью”.

Желудок

Здесь начинается процесс переваривания, причем это применимо в равной степени как к перевариванию пищи, так и к перевариванию действительности, событий и эмоций. Если действительность «неудобоварима» или «тошнотворна», то она и в самом деле может вызвать расстройство пищеварения или тошноту. Желудок эмоционально связан с пищей, любовью и матерью. «Сосущая» пустота в желудке часто означает потребность в любви и эмоциональной поддержке, равно как и потребность в пище. Проблемы с желудком возникают тогда, когда жизнь не оправдывает наших ожиданий, и мы реагируем на это отрицательно – образованием кислоты в желудке.

Нарушение пищеварения

Что или кого мы «не перевариваем»? Желудок – это то место, в котором мы принимаем в себя извне пищу, действительность, мысли, чувства и события, чтобы их переварить, усвоить и интегрировать в свои системы. Если что-то нарушило пищеварение, значит, каким-то образом та действительность, с которой мы имеем дело и которую приняли в себя, вызывает расстройство и дисгармонию.

Нервозность

Она проявляется обостренной реакцией на других людей, свидетельствуя об отсутствии контакта с собственной внутренней сущностью. Это очень эгоцентристское состояние, при котором мы воспринимаем все вещи только субъективно, то есть в соответствии с тем, какое отношение они имеют к нам. При этом мы живем, постоянно страшась нападений или оскорблений; мы не способны расслабиться и освободиться от своих эгоистических установок. Отсутствует доверие. Большое значение имеет релаксация.

Ожирение

Это состояние часто расценивается как плата за успех: теперь у нас настолько все хорошо, что мы можем себе позволить есть все, что хотим. Еда – это замечательное средство расслабления и получения эмоционального удовлетворения, поскольку в нашем разуме она ассоциируется с любовью и с матерью.

Однако если она используется для замены эмоциональной пустоты или как компенсация эмоциональной изоляции, то развивается ожирение. При этом мы помещаем слой жира между нашим внутренним «я» и внешним миром, отводим ему роль оборонительного рва, который должен защитить нас от нападения, от собственной уязвимости и возможной обиды. Но с таким же успехом он мешает и нашему свободному самовыражению. Ожирение часто развивается после тяжелого эмоционального потрясения или утраты, так как чувство опустошенности становится невыносимым.

Мы теряем цель и смысл жизни, и наша попытка заполнить эту пустоту на самом деле ее только усугубляет. Избыточная плоть свидетельствует о том, что мы держится за жесткие ментальные установки и стереотипы, хотя в действительности они уже давно вызывают неловкость. Ожирение у детей может отражать их затруднения в процессе осознания действительность или самовыражения и часто проявлятся после развода родителей или после смерти одного из них.

Отечность

Отек может представлять собой припухлость, как это бывает при ушибе или воспалении. Он означает эмоциональное сопротивление или сдерживание эмоций. Отек – это накопление жидкости, накопление эмоций, которые мы сдерживаем, считая их выражение неприемлемым. Это также способ самозащиты, и мы можем спросить себя, что же такое мы чувствуем, от чего нужно защищаться? В более серьезных случаях могут развиваться генерализованные отеки.

Патологические пристрастия

Это попытки найти удовлетворение в чем-то вне себя, так как способность удовлетворять потребности изнутри утрачена. Могут развиваться патологические пристрастия к еде, сигаретам, наркотикам, алкоголю, сексу и так далее. Чем бы они ни были, они заполняют пустоту, притупляют ощущение безнадежности, бессмыссленности жизни, которые подобно омуту затягивают нас, требуют жертв.

Это неразрешенный вопрос наших взаимоотношений с собой, обиды и злости на мир, который не выполняет наши желания; неспособность по-растоящему любить себя и без страха воспринимать свое одиночество. Все мы тем или иным способом сохраняем собственное эго. Некоторые демонстрируют его и связанные с ним страхи и неврозы внешним способом, через пристрастие к чему-то материальному, другие же прячут его внутри, начинают бояться темноты или нападений. Чтобы избавиться от этих пристрастий, нужны сила и личное мужество, нужно стремиться навстречу неизвестному, обрести уверенность в том, что все будет в порядке, а самое главное, вырастить любовь к себе.

Стресс

Он может быть как положительным, играть стимулирующую и созидательную роль, так и отрицательным, угрожать жизни. Стрессовый фактор сам по себе гораздо менее важен, чем наша реакция на него: от того, как мы реагируем на ситуации, события, чувства и затруднения, зависят связанные со стрессом изменения в организме. Вместо того, чтобы обвинять внешние обстоятельства в своих бедах, нужно заглянуть в себя и изучить собственные реакции, мотивы и установки. Большое значение имеет глубокое расслабление.

Из книги Д.Шапиро “РАЗУМ ЛЕЧИТ ТЕЛО”