Сводки от ополчения Новороссии 24 декабря 2016

«Люди очень уставшие, злые, потому что все показывают: „Враг там, враг в России, давайте воевать”. Давайте. Но что делать, когда враг у тебя в тылу? Тебе не привезут патроны, еду, одежду. Как тогда воевать? Просто умирать?» — задала вопросы нардеп.

Также она заявила, что «враг в тылу».

«Я знаю все причины и последствия, вижу, чем это может закончиться. Но здесь есть понятие государственной тайны, и чтобы не создавать панику среди населения, я не буду этого озвучивать. Я уже говорила: чем больше будет протестных настроений внутри страны, тем больше будут разжигать войну на востоке, чтобы отвлечь людей туда», — сказала она в эфире телеканала «112 Украина».

Нардеп Надежда Савченко заявила, что знает все «причины и последствия» обострения боевых действий на Светлодарской дуге.

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Позднее, 23 декабря, сообщалось о боях в окрестностях города, обстрелами были повреждены здания школы, детского сада, церкви и как минимум пять домов.

Напомним, что после попытки украинских военных прорвать линию обороны ДНР и ЛНР вблизи Дебальцево ситуация на линии фронта вблизи города обострилась. 21 декабря войска карателей впервые с февраля 2015 открыли огонь по жилым кварталам Дебальцево, были повреждены четыре здания.

Басурин добавил, что на южном направлении в районе села Анадоль (Волновахский район, 22 км от линии соприкосновения) выявлено местонахождение 12 РСЗО «Град», у села Лебединское (под Мариуполем, 6 км от линии соприкосновения) выявлены огневые позиции четырех 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика».

— Так, в районе села Светлодарское (6 км от линии соприкосновения) отмечено прибытие четырех 152-мм самоходных гаубиц „Акация“. Также, отмечено прибытие до 400 человек личного состава украинских силовых структур для усиления группировки противника в районе города Светлодарск».

«Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения, — сказал на брифинге в пресс-центре ДАН заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Украинские военные перебросили к участку фронта вблизи Дебальцево, где всю неделю велись ожесточенные бои, самоходные гаубицы «Акация» и до 400 человек личного состава.

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Сводка МО ДНР за 24 декабря

К оглавлению | Источник: dnr-news.com

“За прошедшие сутки обстановка резко обострилась. Украинские боевики 3002 раза нарушили режим прекращения огня. При этом противник выпустил по территории Республики 16 боеприпасов из РСЗО “Град”, 114 артиллерийских снарядов калибром 152 и 122 мм, 1822 мины калибром 120 и 82 мм, 13 танковых снарядов, а также 836 боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, при обстрелах применялись БМП и стрелковое оружие”.

“После 00:00 количество нарушений со стороны ВСУ составило 176, из них с применением артиллерии – 11, минометов – 111. Также, применялись БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Вот так жители Республики ночью на себе ощутили наступление “режима тишины””.

Обстановка на линии соприкосновения сторон в Донбассе резко обострилась, за сутки украинские силовики обстреляли территорию ДНР свыше трех тысяч раз. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.— сказал он.Под огнем украинских силовиков оказались горловские поселки Зайцево, Широкая Балка, Железная Балка, Красный Партизан, Михайловка и Озеряновка, Ясиноватая и близлежащие населенные пункты Крутая Балка, Васильевка и Спартак, донецкие поселки Александровка и Трудовские, а также южные села Коминтерново, Ленинское, Саханка и Безыменное.По уточненным данным командования, в результате обстрелов за сутки в Ясиноватой и на юге ДНР повреждено шесть домостроений. Обесточены пять сел Новоазовского района и Донецкая фильтровальная станция.— подытожил Басурин.

К оглавлению | Источник: dnr-news.com





Режиссер фильма «Его батальон» — военкор информационного агентства News Front Максим Фадеев.



Сборы пулеметчиков проходили в батальоне «Спарта» в сентябре и декабре этого года.



Не пропустите премьеру фильма на канале News Front, которая состоится в январе. Следите за обновлениями на News Front.



Фильм находится на финальной стадии. Режиссеру нужно доснять несколько эксклюзивных интервью про события в Славянске и штурм нового терминала ДАП.



В фильм «Его батальон» памяти легендарного «Моторолы» войдут хроники боевых действий «Спарты» почти за весь период войны, интервью с участниками этих событий — бойцами и командирами «Спарты», которые расскажут правду о войне на Донбассе. Также в фильме будут представлены материалы, которые снимал сам «Моторола».



СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Трейлер фильма памяти Арсена Павлова «Его батальон»

К оглавлению | Источник: news-front.info

“Ночь прожили без потерь. За исключением того, перебит газопровод низкого давления по улице Солнечногорской и самое неприятное — перебиты две нитки водовода на третьем подъеме в Майорске и линия 35кВт”,

Газопровод, водовод и линия электропередач повреждены в результате ночного обстрела в Горловке, подача воды в город сокращена, сообщил и.о. главы администрации Горловки Иван Приходько.— написал Приходько на своей странице в Facebook.Он отметил, что в связи с этим, подача питьевой воды в город сокращена на 30-50%.

К оглавлению | Источник: dnr-news.com

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

В Народной милиции ЛНР заявили, что украинские силовики заняли посёлок Новолуганское, находившийся на нейтральной территории на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы держим оборону, а не ведём наступление на позиции ВСУ. Сообщения о том, что украинские силовики заняли находившийся в серой зоне и свободный от размещения в нём вооружения или военной техники населённый пункт Новолуганское, говорит только о том, что противник стягивает личный состав к линии соприкосновения на дебальцевском направлении», — заявили в народной милиции.

Также там сообщили, что населённый пункт Новолуганское является пригородом населённого пункта Светлодарское, где 23 декабря украинское командование разместило артиллерийские подразделения ВСУ.

Также в народной милиции отметили, что «ни один из населенных пунктов, находящихся под контролем ЛНР, не занят ВСУ».

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины взяли под контроль населённый пункт Новолуганское, расположенный в районе Светлодарской дуги.

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Село в ЛНР обезлюдело из-за обстрелов со стороны ВСУ

Расположенное в районе Дебальцево прифронтовое село Нижнее Лозовое, где накануне под артогонь попала группа журналистов, практически обезлюдело из-за постоянных обстрелов со стороны киевских силовиков.

Об этом сообщила местная жительница, пишет ЛИЦ.

Подразделения ВСУ при поддержке артиллерии 18 декабря начали предпринимать попытки прорыва в районе Дебальцево. По данным Народной милиции ЛНР, потери украинской стороны составили 40 человек убитыми и 50 ранеными. Республика потеряла четырех военнослужащих погибшими, пять ранены.

«Все поуезжали, остались только семь семей, две семьи с детьми», — сказала она. «А куда ехать? Почему мы должны землю бросать? До войны мы сюда приехали делать экопоселение, мы тут такие праздники проводили, у нас такая красота была – со всего мира люди съезжались посмотреть. Мы высаживали дубравы, сосновые рощи. Чтобы вырастить дерево – сколько надо сил приложить! Теперь и война, и никакой экологии, и нервы уже не в порядке — стресс постоянный испытываешь, когда стреляют», — рассказала жительница села. «Сижу дома, бахают со всех сторон, а потом начались тут взрывы. Обстрел начался около пяти вечера. Ну, оделась и пошла сидеть в погреб, как всегда. У нас уже третий год это творится. Я уже хотела одеться и пойти к солдатам и работать как миротворец. Они стреляют и сами не видят куда стреляют, страдают же люди и с этой стороны и с той, ну сколько можно стрелять? А дети как это переносят – они плачут во время обстрелов!» — вспоминает женщина события последних дней. «Война – это тупиковый вариант», — констатировала жительница Нижнего Лозового.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Басурин сообщил о нарушениях режима перемирия со стороны ВСУ

“Были обстрелы из БМП и минометов, однако применения артиллерии не зафиксировано”,

“С двух часов обстреливались Спартак из минометов, калибром 82-мм и 120-мм, район Вольво-центра, далее обстрелы были по району Горловки – Широкая Балка, Зайцево. Последнее нарушение режима прекращения огня было зафиксировано в 6:00 утра”,

В оперативном командовании Донецкой Народной Республики сообщили о нарушениях режима перемирия со стороны украинских силовиков в ночь на субботу.- сказал журналистам Эдуард Басурин.Также замкомандующего сообщил, что после полуночи украинские силовики прекратили обстрелы, которые до этого фиксировались практически по всей линии разграничения.Басурин уточнил, что основные нарушения режима прекращения огня были после 02.00 часов ночи.- сказал он.

К оглавлению | Источник: dnr-news.com

Новости Донбасса: ВСУ 10 раз обстреляли ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки 10 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР, выпустив по ним более 300 минометных мин и 130 артиллерийских снарядов.

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики, пишет ЛИЦ.

Район села Калиновка трижды обстрелян с направления поселка городского типа Луганское, огонь велся из артиллерийских орудий калибра 152 мм и 122 мм, а также 120-мм минометов.

С направления пгт Мироновский киевские силовики из орудий калибра 152 мм обстреляли Дебальцево.

Три раза подвергся обстрелу район села Калиново, с направлений Попасной и села Троицкое велся огонь из 120-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов СПГ.

С направления села Лобачево из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляны села Крутая Гора и Желтое.

Район памятника князю Игорю обстрелян с направления Станицы Луганской из стрелкового оружия.

Случаев нарушения «режима тишины» после объявленного с 24 декабря «рождественского перемирия» не зафиксировано.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Власти ЛНР опровергают украинские заявления о захвате Киевом поселка на Донбассе

Вооруженные силы Украины не заняли ни один из населенных пунктов Луганской Народной Республики.

Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Комбат ВСУ рассказал о значительных потерях под Дебальцево (ВИДЕО)

Один из полевых командиров украинских оккупационных войск по кличке «Купол» рассказал о потерях ВСУ на Дебальцевском направлении. Он заявил, что был убит солдат, считавшийся ранее попавшим в плен во время боев на Светлодарской дуге. «Тот, что был пропавший без вести, мы его вчера нашли, убедились, что это действительно наш солдат… Погибший», — рассказал военный. Он также утверждает, что в общей сложности в его зоне ответственности погибло 9 украинских военнослужащих и 63 получили ранения и контузии. «Начиная с 18-го декабря по сегодняшний день, за все время проведения данной операции, вышло 9 „двухсотых” (убитых, — прим. РВ), 35 — „трехсотых” (раненых), контуженных — 17, травмированных — 11, общее количество — 72 человека», — заявил он корреспонденту пропагандистского канала минобороны Украины. Также он добавил, что бои продолжаются. О каких потерях говорил «Купол» остается загадкой, либо он вел речь лишь о своем батальоне и умолчал о потерях нацбатов, либо просто врал украинцам. Напомним, на днях раненые солдаты ВСУ рассказали украинским СМИ о 60 убитых и раненых лишь за первые 3 часа боя на Светлодарской дуге. «У нас 25 „200-х“ было только за 3 часа боя, — рассказал солдат по кличке „Няма“. — Это подтвержденная информация, я это лично видел. И где-то 35 „300-х“. Нас только шестеро, которые вышли из этого наступления». При этом на украинском ТВ каждый день выходят сюжеты о раненых, общее количество которых никак не соответствует цифрам, озвученным комбатом «Куполом». Вечером в пятницу ТСН сообщили о 28 военных, которые лежат лишь в одном госпитале в Виннице. Подробнее в сюжете: самолет с ранеными всушниками не долетел до Одессы. Ранее в СМИ также сообщалось о большом количестве раненых, поступающих в харьковский 65-й военный клинический госпиталь. Читайте также: «Везут и раненых, и контуженных, и обмороженных», — в больницах Украины множество раненых боевиков

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

На Донбассе договорились не стрелять на время праздников

Участники вооруженного конфликта на Донбассе намерены прекратить боевые действия на период рождественских и новогодних праздников с 24 декабря в соответствии с договоренностью, достигнутой на встрече контактной группы в Минске.

«Несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны ВСУ на Дебальцевском направлении и на других участках линии соприкосновения, Народная милиция ЛНР готова соблюдать режим тишины с 00:00 24 декабря», — заявили в Народной милиции ЛНР.

В Донецкой Народной Республике также намерены придерживаться перемирия, достигнутого на встрече контактной группы в Минске.

«Это касается, в том числе, перемирия в связи с предстоящими праздниками, которое вступает в силу в ночь на субботу. До подразделений доведены соответствующие указания», — сообщили в правительстве ДНР.

Тем не менее на Донбассе с осторожностью оценивают перспективы прекращения огня вооруженными силами Украины.

«На данный момент ситуация на линии фронта говорит о том, что украинская армия не собирается соблюдать перемирие. Разведения сил на новых участках в данный момент не планируется», — сказал представитель Народной милиции ЛНР.

Источник

К оглавлению | Источник: news-front.info

Обстрелы Донбасса со стороны ВСУ прекратились, — Басурин

Обстрелы в Донбассе прекратились с полуночи мск (23.00 киевского времени), заявил РИА Новости заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.



В среду контактная группа по Донбассу предложила сторонам конфликта полное прекращение огня 00.00 киевского времени с 24 декабря (01.00 мск). Читайте также: Украинские боевики заняли поселок Новолуганское в «серой зоне» под Дебальцево и объявили о «перемоге» (+КАРТА, ВИДЕО) В пятницу президент Украины Петр Порошенко подтвердил готовность Киева обеспечить установление режима тишины в Донбассе с 24 декабря и выразил надежду, что он приобретет постоянный характер. «Нарушений режима прекращения огня с 00.00 пока не зафиксировано. До этого были обстрелы на южном направлении, в районе Донецка и Горловки», — сказал Басурин. По его словам, обстрелы велись, в том числе, из тяжелого вооружения.

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ВСУ отбили посёлок в Донбассе… сами у себя

Батальон «Донбасс-Украина» занял посёлок Новолуганское, что между Светлодарском и Горловкой.





«Украинские военные взяли господствующие высоты и зашли в населённый пункт», — пишет он, добавляя, что потерь в ходе операции не было.



Информацию о судьбоносной победе правительственных войск с готовностью подхватили украинские СМИ.



Между тем, местные жители восприняли новость с некоторым удивлением: дело в том, что посёлок Новолуганское контролируется Украиной с июля 2014-го года. К примеру, на здании сельсовета всё это время висел украинский флаг, в посёлке работало отделение «Ощадбанка» и т.п.









Другое дело, что формально посёлок находился в т.н. серой зоне: первый блокпост правительственных войск располагался на северо–восточной окраине посёлка, а первый блокпост ДНР — за юго–западной окраиной. Благодаря этому Новолуганское фактически избежало ужасов войны, но теперь его жителям, похоже, придётся испытать на себе всё то, что пережили жители Широкино, посёлка Зайцево и других населённых пунктов в профронтовой зоне. Об этом заявил комбат подразделения батальона «Донбасс-Украина» Вячеслав Власенко.«Украинские военные взяли господствующие высоты и зашли в населённый пункт», — пишет он, добавляя, что потерь в ходе операции не было.Информацию о судьбоносной победе правительственных войск с готовностью подхватили украинские СМИ.Между тем, местные жители восприняли новость с некоторым удивлением: дело в том, что посёлок Новолуганское контролируется Украиной с июля 2014-го года. К примеру, на здании сельсовета всё это время висел украинский флаг, в посёлке работало отделение «Ощадбанка» и т.п.Другое дело, что формально посёлок находился в т.н. серой зоне: первый блокпост правительственных войск располагался на северо–восточной окраине посёлка, а первый блокпост ДНР — за юго–западной окраиной. Благодаря этому Новолуганское фактически избежало ужасов войны, но теперь его жителям, похоже, придётся испытать на себе всё то, что пережили жители Широкино, посёлка Зайцево и других населённых пунктов в профронтовой зоне.