Сводки от ополчения Новороссии 24 декабря 2016
- 18:27 Я знаю причины обострения под Дебальцево, — Савченко.
- 16:10 ВСУ перебросили под Дебальцево САУ «Акация» и до 400 военнослужащих.
- 14:59 Сводка МО ДНР за 24 декабря.
- 14:00 Украинские силовики за сутки 3002 раза обстреляли территорию ДНР.
- 13:04 «Пулеметчики» — фрагмент фильма «Его батальон» памяти Арсена Павлова.
- 11:35 В Горловке ночной обстрел повредил газопровод, водовод и ЛЭП.
- 11:31 Битва за Новолуганское.
- 10:27 В ЛНР прокомментировали взятие ВСУ посёлка Новолуганское.
- 10:17 Село в ЛНР обезлюдело из-за обстрелов со стороны ВСУ.
- 09:53 Басурин сообщил о нарушениях режима перемирия со стороны ВСУ.
- 09:35 Новости Донбасса: ВСУ 10 раз обстреляли ЛНР.
- 08:06 Власти ЛНР опровергают украинские заявления о захвате Киевом поселка на Донбассе.
- 07:30 Комбат ВСУ рассказал о значительных потерях под Дебальцево (ВИДЕО).
- 07:15 На Донбассе договорились не стрелять на время праздников.
- 02:00 Обстрелы Донбасса со стороны ВСУ прекратились, — Басурин.
- Вчера 23:09 ВСУ отбили посёлок в Донбассе… сами у себя.
- Вчера 22:08 Украинские боевики заняли поселок Новолуганское в «серой зоне» под Дебальцево и объявили о «перемоге» (+КАРТА, ВИДЕО).
- Вчера 21:32 Дебальцево: украинские нацисты обстреляли храм и жилые дома.
Я знаю причины обострения под Дебальцево, — Савченко
Нардеп Надежда Савченко заявила, что знает все «причины и последствия» обострения боевых действий на Светлодарской дуге.
«Я знаю все причины и последствия, вижу, чем это может закончиться. Но здесь есть понятие государственной тайны, и чтобы не создавать панику среди населения, я не буду этого озвучивать. Я уже говорила: чем больше будет протестных настроений внутри страны, тем больше будут разжигать войну на востоке, чтобы отвлечь людей туда», — сказала она в эфире телеканала «112 Украина».
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Также она заявила, что «враг в тылу».
«Люди очень уставшие, злые, потому что все показывают: „Враг там, враг в России, давайте воевать”. Давайте. Но что делать, когда враг у тебя в тылу? Тебе не привезут патроны, еду, одежду. Как тогда воевать? Просто умирать?» — задала вопросы нардеп.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВСУ перебросили под Дебальцево САУ «Акация» и до 400 военнослужащих
Украинские военные перебросили к участку фронта вблизи Дебальцево, где всю неделю велись ожесточенные бои, самоходные гаубицы «Акация» и до 400 человек личного состава.
«Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения, — сказал на брифинге в пресс-центре ДАН заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
— Так, в районе села Светлодарское (6 км от линии соприкосновения) отмечено прибытие четырех 152-мм самоходных гаубиц „Акация“. Также, отмечено прибытие до 400 человек личного состава украинских силовых структур для усиления группировки противника в районе города Светлодарск».
Басурин добавил, что на южном направлении в районе села Анадоль (Волновахский район, 22 км от линии соприкосновения) выявлено местонахождение 12 РСЗО «Град», у села Лебединское (под Мариуполем, 6 км от линии соприкосновения) выявлены огневые позиции четырех 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика».
«Данные о нарушениях Минских договоренностей переданы представителям СЦКК и Миссии ОБСЕ», — резюмировал замкомандующего.
Напомним, что после попытки украинских военных прорвать линию обороны ДНР и ЛНР вблизи Дебальцево ситуация на линии фронта вблизи города обострилась. 21 декабря войска карателей впервые с февраля 2015 открыли огонь по жилым кварталам Дебальцево, были повреждены четыре здания.
Позднее, 23 декабря, сообщалось о боях в окрестностях города, обстрелами были повреждены здания школы, детского сада, церкви и как минимум пять домов.
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Сводка МО ДНР за 24 декабря
Сводка МО ДНР за 24 декабря
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Украинские силовики за сутки 3002 раза обстреляли территорию ДНР
Обстановка на линии соприкосновения сторон в Донбассе резко обострилась, за сутки украинские силовики обстреляли территорию ДНР свыше трех тысяч раз. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.
— сказал он.
Под огнем украинских силовиков оказались горловские поселки Зайцево, Широкая Балка, Железная Балка, Красный Партизан, Михайловка и Озеряновка, Ясиноватая и близлежащие населенные пункты Крутая Балка, Васильевка и Спартак, донецкие поселки Александровка и Трудовские, а также южные села Коминтерново, Ленинское, Саханка и Безыменное.
По уточненным данным командования, в результате обстрелов за сутки в Ясиноватой и на юге ДНР повреждено шесть домостроений. Обесточены пять сел Новоазовского района и Донецкая фильтровальная станция.
— подытожил Басурин.
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«Пулеметчики» — фрагмент фильма «Его батальон» памяти Арсена Павлова
Режиссер фильма «Его батальон» — военкор информационного агентства News Front Максим Фадеев.
Сборы пулеметчиков проходили в батальоне «Спарта» в сентябре и декабре этого года.
Не пропустите премьеру фильма на канале News Front, которая состоится в январе. Следите за обновлениями на News Front.
Фильм находится на финальной стадии. Режиссеру нужно доснять несколько эксклюзивных интервью про события в Славянске и штурм нового терминала ДАП.
В фильм «Его батальон» памяти легендарного «Моторолы» войдут хроники боевых действий «Спарты» почти за весь период войны, интервью с участниками этих событий — бойцами и командирами «Спарты», которые расскажут правду о войне на Донбассе. Также в фильме будут представлены материалы, которые снимал сам «Моторола».
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Трейлер фильма памяти Арсена Павлова «Его батальон»
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В Горловке ночной обстрел повредил газопровод, водовод и ЛЭП
Газопровод, водовод и линия электропередач повреждены в результате ночного обстрела в Горловке, подача воды в город сокращена, сообщил и.о. главы администрации Горловки Иван Приходько.
— написал Приходько на своей странице в Facebook.
Он отметил, что в связи с этим, подача питьевой воды в город сокращена на 30-50%.
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Битва за Новолуганское
К вчерашним позиционным боям на дебальцевском направлении http://chervonec-001.livejournal.com/171
В общем, классическая перемога, если бы не ряд моментов, главным из которых было то, что Новолуганское и так находилось под контролем Украины. Для примера:
Фронт под Новолуганским http://rian.com.ua/columnist/20151223/10
Вот например схема краинского наступления на светлодарской дуге от 29 июня 2016 года http://colonelcassad.livejournal.com/282
Спецоперация в Новолуганском http://24tv.ua/ru/kontrabanda_na_200_mil
А вот версия хунты https://informnapalm.org/31365-svetlodar
На чем строятся заявления про "освобождение" Новолуганского?
Сам поселок длительное время фактически пребывал в "серой зоне" и через него тянулись потоки контрабанды в обе стороны, что устраивало заинтересованных лиц с обеих сторон, включая военных, которые могли получать откаты, контролируя и "регулируя" эти потоки. Опорные пункты и позиции ВСН располагались к югу от Новолуганского, позиции ВСУ были расположены севернее. В самом поселке висели украинские флаги и как пишут, даже работало отделение "Ощадбанка". После захода "Донбасса", передовые позиции были вынесены к южной части Новолуганского и как теперь заявляют украинские источники http://gordonua.com/news/war/zhurnalist-s
Для примера, несколько публикаций из украинской прессы, чтобы лучше был понятен масштаб очередной виртуальной перемоги.
Серая зона. 7 декабря 2015.
Так на профессиональном сленге военных именуется территория, на которой нет солдат противоборствующих сторон, но зато зачастую продолжают оставаться мирные жители. В условиях гибридной войны на Донбассе, когда активные боевые действия перемежаются перемириями и пусть относительным, но все же прекращением режима огня, эти территории живут своей собственной жизнью. У одних эта жизнь напоминает жизнь перевалочной базы для контрабанды, у других – попытку наладить какой-то быт и сохранить частичку мира посреди то разгорающейся, то затихающей войны. В списке из примерно десятка населенных пунктов, признанных ранее "серой" зоной спикером Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владиславом Волошиным, входит и небольшое (около 4 тыс. жителей) село Новолуганское, находящееся сравнительно недалеко от Горловки.
Жители села сегодня живут типичной жизнью "серой" зоны и мечтают о нормальной. Как и во многих населенных пунктах Донбасса весны 2014 г., в Новолуганском первое время верх взяли пророссийские настроения, и в мае жители приняли участие в проведении референдума о присоединении к России. А так, в принципе, жизнь сельчан особо не изменилась, разве что в Новолуганском появился так называемый военный комендант из числа местных жителей.
В июле после освобождения Вооруженными силами Украины Артемовска от сил сторонников самопровозглашенной "ДНР" фронт приблизился вплотную к Новолуганскому. Правда, по словам местных жителей, особых боев в районе села все-таки не было. "В июле несколько дней в окрестностях была слышна сильная канонада, и шли бои, затем как-то стихло, а в нескольких километрах от села появился блокпост ВСУ. Тогда же отсюда исчезли все сторонники "ДНР", принимавшие участие в организации майского референдума", – вспоминают местные жители.
После этого началась жизнь Новолуганского как "серой" зоны на линии огня. По словам местных жителей, они часто слышат звуки перестрелок, а летающие над домами снаряды давно стали обычным явлением.
Также обычным стало появление в селе и его окрестностях вооруженных людей в камуфляже: хотя Новолуганское и считается "ничейным", но разведка как ВСУ, так и самопровозглашенной "ДНР", проводят в его окрестностях операции. Появляются и обычные мародеры. В целом же результатом боевых действий в селе стали разрушение от прямого попадания частного дома, в ряде домов взрывной волной были выбиты стекла и окна, погибли двое и были ранены около 10 местных жителей. По сегодняшним меркам Донбасса, такой результат можно назвать везением.
Правда, жители связывают такое везение с наличием в районе села, можно сказать, "градообразующего" предприятия – ЧАО "Бахмутский аграрный союз", крупного животноводческого комплекса по откармливанию свиней с производством на уровне европейских стандартов. В структуру предприятия, кстати, входил и ЧАО "Горловский мясокомбинат", находящийся сегодня на неподконтрольной Украине территории. Как предполагают местные жители, "предприятие платит определенные суммы за спокойную работу" (скорее всего, речь идет о выплате налогов в бюджеты как Украины, так и самопровозглашенной ДНР, для многих предпринимателей из "серой зоны" это распространенное явление, – прим. автора). Но для местных жителей это прежде всего работа, которая позволяет приносить домой 2500-3000 грн. Останови комплекс – и население поселка останется без работы, и, по сути, Новолуганское просто исчезнет с карты.
Несмотря на развевающийся с весны над сельсоветом флаг Украины, полноценной власти в поселке нет. С одной стороны, такой "нейтральный" статус спасает Новолуганское от активных боев, а значит, – жертв и разрушений, с другой, – фактически обрекает жителей на то, чтобы самим бороться со своими проблемами. Сельского голову с лета 2014 г. на рабочем месте видят редко, так как, по словам новолуганчан, у него были проблемы как с представителями самопровозглашенной "ДНР", так и с властями Украины. Поэтому фактически его сегодня замещает секретарь сельсовета.
В мирное время в Новолуганском было три участковых милиционера, сегодня – ни одного. Впрочем, если учесть, что от села до позиций каждой из сторон всего несколько километров, держать постоянный пост в Новолуганском, по сути, означает рисковать личным составом, но жителям от этого не легче.
"Из Артемовска милиция на вызовы или не приезжает вообще, или дожидаемся их часами. Зимой парня убило снарядом, милиция не приехала. Пару недель назад тетка сгорела в своей квартире – не приехали. Мужчина под машиной мину нашел, женщина в огороде – снаряд, и на вызов никто не приехал. Знакомый летом сам разминировал огород от неразорвавшихся снарядов. А что поделаешь, жить-то надо", – признается местная жительница.
В начале октября во двор жительницы Новолуганского со стороны лесополосы залезли неизвестные в камуфляже и с оружием. Женщину избили, связали и отобрали деньги и авто. Обращаться в милицию Артемовска многие посчитали бессмысленным и в результате обратились в горловскую комендатуру "ДНР", мол, "пришли с вашей стороны, вы и разбирайтесь". На удивление, заявление не только приняли, но и нашли преступников, действительно оказавшихся сторонниками "ДНР", и даже вернули деньги и машину. История похожа на легенду, но местные жители уверяют в ее правдивости. Что ж, в "серой" зоне бывает всякое. Единственные, к кому местные жители не имеют претензий, так это коммунальщики. Во время активных боев под Дебальцево зимой 2015 г. село частенько оставалось без тепла и электроэнергии из-за повреждений, наносимых снарядами. Однако повреждения устранялись довольно оперативно.
Наряду с неудобствами такого "серого" статуса села в нем имелись и преимущества, использовавшиеся для совершения сомнительных вещей. Уж неизвестно, по какой причине, но на направлении Новолуганского даже после введения пропускного режима его особо не соблюдали. Точнее, он имел свои характерные особенности. К примеру, через блокпосты относительно спокойно проезжал транспорт с товарами для Новолуганского, который на самом деле только на бумаге шел в магазины села. В населенном пункте и его окрестностях существовали базы и склады, на которых происходила выгрузка товара в фуры и грузовики, прибывшие с подконтрольной самопровозглашенной "ДНР" Горловки. Понятно, что на блокпостах не могли не заметить большого числа товаров, которое явно превышало потребности Новолуганского, но, судя по всему, "было договорено".
Также какими-то договоренностями объяснялся и довольно льготный режим пересечения "границы" горловчанами, также провозившими с собой различные товары. "Много горловских челноков ездили на рейсовом автобусе и на своих машинах с десятками огромных баулов. Осенью разрешили проезжать только тем, с кем на блокпостах, как я поняла, "договорено". Остальных тупо высаживали или разворачивали. Не раз была свидетелем", – признается местная жительница.
Механизм контрабанды настолько разросся, что понадобились специальные меры. Летом 2015-го на одном из блокпостов ВСУ обосновалась сводная группа из числа сотрудников Государственной фискальной службы Украины, в чьи обязанности вошла борьба с контрабандой и особое внимание грузам. За дело взялись жестко. В первое время в Новолуганское перестали пускать абсолютно все грузы, так что полки магазинов в селе неделю стояли пустыми, пострадали ЧАО "Бахмутский аграрный союз" (куда не могли доставить корма) и пекарня (куда не могли завезти муку). Предприятия стояли, а рабочие не получали зарплату. Понадобилось вмешательство должностных лиц области и столицы, после чего пропускной режим был несколько смягчен. В результате этого, по словам сельчан, количество жителей Новолуганского, занимавшихся контрабандой, значительно уменьшилось, так что в основном контрабандисты у них пришлые – горловчане.
Параллельно с этим перестали пропускать людей с горловской пропиской, ранее относительно спокойно посещавших тот же Артемовск. После этого в ход пошла другая схема.
Осенью в Новолуганском массово начали появляться переселенцы из Горловки. Правда, только "на бумаге", но зато с реальной справкой переселенца. С таким документом люди могли довольно спокойно проезжать в закрытый усилиями фискалов Артемовск. Но с 1 декабря на блокпостах в районе Новолуганского перестали пропускать горловчан со справками переселенцев, а только жителей Новолуганского с соответствующей пропиской в паспорте.
"Утром я думал проскочить по-быстрому, но увидел такую картину: остановили автобус Новолуганское – Артемовск, вывели всех бабушек и сказали, что переселенцы не поедут. Бабушки начали рыдать. Тут легковушка пытается проехать, и ВСУшники дают очередь из автомата перед машиной. С противоположной стороны подъезжает другое авто, пассажиров высаживают и требуют руки за голову, и в таком положении они стояли долгое время. И все машины переселенцев заворачивают назад, требуя проехать через Майорск. Всего так завернули примерно 150-200 машин", – рассказал очевидец.
Соседство с подконтрольной "ДНР" Горловкой доставляет жителям Новолуганского массу хлопот, причем не только в виде военных действий и шальных снарядов, иногда залетавших в поселок, но также и вылазок грабителей или мародеров.
Власть в селе украинская, на сельсовете висит украинский флаг, и живет Новолуганское по украинским законам. Но из-за отсутствия блокпоста ВСУ со стороны Горловки сюда спокойно ходит рейсовый автобус из Никитовки, а также машины.
Весной 2015 г. в Новолуганское зачастили горловчане, покупавшие с полок магазинов товары. Дело в том, что товары поступали в село беспрепятственно, и цены на них были на 50-100% ниже, чем в Горловке. Многие горловчане смекнули, как сэкономить, и стали ездить за покупками в "серую" зону. Увидев такое дело, местные предприниматели также подняли цены на товары, от чего пострадали и жители Новолуганского. Естественно, сельчане за это не были благодарны горловчанам. Летом натоптанная контрабандистами "тропка" через Новолуганское стала использоваться и многими горловчанами, которым нужно было регулярно ездить в Артемовск. Способ был несложным: нужно было всего лишь обзавестись справкой переселенца, проживающего в Новолуганском. Процедура получения справки была поставлена на коммерческую основу и фальшивые справки переселенца продавались едва ли не на рынке Новолуганского по 500 гривен, а для рекламы своих услуг "дельцы" использовали в том числе и социальные сети.
В итоге население села серьезно "выросло". Естественно, только на бумаге. Именно эти масштабы, скорее всего, и стали причиной перекрытия направления для переселенцев с 1 декабря. Пропускать стали только жителей Новолуганского.
В результате этого пострадали реальные переселенцы, проживавшие в Новолуганском у родственников и друзей. Конечно, их число сравнительно невелико, но все же они есть, а теперь и их перестали пускать.
"Районная администрация и поссовет уже как-то проблему решают, чтобы те, кто здесь действительно проживает, могли проезжать в райцентр. Но это время и, опять же, неудобства", – рассказывает горловчанка Татьяна, проживающая у родных в Новолуганском. "Конечно, у нас полно проблем: и с контрабандой, и с регистрацией переселенцев, и с милицией. Но заниматься решением проблем никто не хочет. Проще поставить крест и повесить табличку "сепаратисты" на поселке и его жителях. Кто-то делает бизнес на войне, а людям просто хочется нормальной жизни", – горько сетуют жители Новолуганского.
http://112.ua/statji/mezhdu-dnr-i-ukrain
А вот уже сентябрь 2016. Можно увидеть, что фактически за год мало что изменилось.
Как выяснило следствие, в течение мая-августа 2016 года по направлению Бахмут-Новолуганское через 31-й блокпост осуществлялось перемещение грузов субъектами хозяйствования, которые зарегистрированы на территории поселкового совета поселка городского типа Новолуганское. Об этом рассказал 24 Каналу председатель киевской налоговой милиции, руководитель спецоперации Игорь Скороход.
Сколько времени действовала схема – сейчас выясняют. В поле зрения налоговиков поставки товара через Новолуганское попали в июне 2016 года. Чтобы не допустить утечки оперативной информации, было принято решение зарегистрировать уголовное производство в прокуратуре города Киева. Схема контрабандистов довольно проста. Зарегистрированные на территории Новолуганского предприниматели завозили из Украины грузовиками товары народного потребления, в том числе – продукты питания и медикаменты, на территорию поселка. Проведенный анализ товаропотоков показал: ежедневно заезжали от 50 до 100 машин.
На подъезде к нашему блок-посту, украинскому, они показывали документы, груз везут якобы для жителей села Новолуганское. По нашим подсчетам туда ежемесячно поставлялось 4 тысячи тонн продуктов. На сумму около 200 миллионов гривен. Там всего 3129 жителей. Получается, что каждый должен потреблять около 1300 килограммов продуктов ежемесячно, – прокомментировал Скороход.
"Находка" контрабандистов в том, что Новолуганское – так называемая "серая зона": по минскими договоренностям поселок должен быть под контролем Украины, но сейчас там на въезде – блокпост наших ВСУ, а на другом конце поселка – блокпост боевиков "ДНР" . А значит (следствие это впоследствии доказало) машины с контрабандой проезжали через Новолуганское транзитом и ехали дальше на неподконтрольную территорию – в Горловку, Донецк, Макеевку.
<…>
К проведению оперативных действий непосредственно были вовлечены Служба безопасности Украины (Центр спецопераций), Вооруженные Силы Украины, прокуратура Киева. Всего в операции принимали участие около 100 человек: 50 – от Центра спецопераций, 50 – спецподразделения "Фантом". Сложность операции, как пояснил главный киевский налоговик, заключалась в том, что в 400 метрах от фактического проведения оперативных действий расположен блокпост "ДНР" с БТРом. Итак, центр спецопераций СБУ разработал и обеспечил прикрытие для следственной группы, с привлечением аэроразведки, квардрокоптера (видеонаблюдение), был задействован также бронеавтомобиль с пулеметом для прикрытия бойцов "Фантом".
Никакого сопротивления не было. Сработал эффект неожиданности. Может, кто и хотел бы поиграть "в солдатиков", ведь это война. Там рядом в деревне – склады Бахмутского Агросоюза, на которых ранее сидел снайпер. Может, он там и был. Но эффект неожиданности и четко спланированной операции позволил нашим сотрудникам выйти живыми и здоровыми из села,
– прокомментировал результат спецоперации ее руководитель. На сегодняшний день этот канал поставки контрабанды на неподконтрольную территорию перекрыт. Согласно приказу главнокомандующего всем грузовым автомобилям проезд через Новолуганское запрещен, в обе стороны.
http://24tv.ua/ru/kontrabanda_na_200_mil
По факту, армия ДНР с лета 2014 не контролировала Новолуганское и ее позиции располагались южнее села, поэтому и потерь при "освобождении" Новолуганского и не было, так как никаких реальных боев там не было. "Донбасс" занял пустое село в "серой зоне" и наступил на бизнес, который крышевало командование 54-й бригады ВСУ и неизвестные покровители в Киеве, которые препятствовали перекрытию этих потоков.
Зачем эта перемога потребовалась? Тяжелые бои на Дебальцевском направлении были связаны с большими потерями, а недавний приезд Турчинова требовал информационного сопровождения с победным оттенком. Бои за безвестные опорники и лесок под Логвиново, конечно не могут быть сильно интересны обществу, поэтому наскоро соорудили "громкую и смелую операцию" по "захвату" Новолуганского, которая по сути свелась к тому, что "Донбасс" зашел в ничейное село и оборудовал там свой блокпост недалеко от блокпоста армии ДНР. Если кто от этого и пострадали, так это горловские контрабандисты и их подельники с украинской стороны, а так же военные с обеих сторон, которые этот на этом бизнесе наживались. Но нельзя исключать, что теперь все может свестись к тому, что поборы с контрабанды через линию фронта, будут собираться не на блокпосту 54-й бригады, а на блокпосту "Донбасса", так что битва за многомиллионные контрабандные прибыли еще предстоит.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
В ЛНР прокомментировали взятие ВСУ посёлка Новолуганское
Также там сообщили, что населённый пункт Новолуганское является пригородом населённого пункта Светлодарское, где 23 декабря украинское командование разместило артиллерийские подразделения ВСУ.
Также в народной милиции отметили, что «ни один из населенных пунктов, находящихся под контролем ЛНР, не занят ВСУ».
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины взяли под контроль населённый пункт Новолуганское, расположенный в районе Светлодарской дуги.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Село в ЛНР обезлюдело из-за обстрелов со стороны ВСУ
Расположенное в районе Дебальцево прифронтовое село Нижнее Лозовое, где накануне под артогонь попала группа журналистов, практически обезлюдело из-за постоянных обстрелов со стороны киевских силовиков.
Об этом сообщила местная жительница, пишет ЛИЦ.
Подразделения ВСУ при поддержке артиллерии 18 декабря начали предпринимать попытки прорыва в районе Дебальцево. По данным Народной милиции ЛНР, потери украинской стороны составили 40 человек убитыми и 50 ранеными. Республика потеряла четырех военнослужащих погибшими, пять ранены.
«Все поуезжали, остались только семь семей, две семьи с детьми», — сказала она.
«А куда ехать? Почему мы должны землю бросать? До войны мы сюда приехали делать экопоселение, мы тут такие праздники проводили, у нас такая красота была – со всего мира люди съезжались посмотреть. Мы высаживали дубравы, сосновые рощи. Чтобы вырастить дерево – сколько надо сил приложить! Теперь и война, и никакой экологии, и нервы уже не в порядке — стресс постоянный испытываешь, когда стреляют», — рассказала жительница села.
«Сижу дома, бахают со всех сторон, а потом начались тут взрывы. Обстрел начался около пяти вечера. Ну, оделась и пошла сидеть в погреб, как всегда. У нас уже третий год это творится. Я уже хотела одеться и пойти к солдатам и работать как миротворец. Они стреляют и сами не видят куда стреляют, страдают же люди и с этой стороны и с той, ну сколько можно стрелять? А дети как это переносят – они плачут во время обстрелов!» — вспоминает женщина события последних дней.
«Война – это тупиковый вариант», — констатировала жительница Нижнего Лозового.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Басурин сообщил о нарушениях режима перемирия со стороны ВСУ
В оперативном командовании Донецкой Народной Республики сообщили о нарушениях режима перемирия со стороны украинских силовиков в ночь на субботу.
- сказал журналистам Эдуард Басурин.
Также замкомандующего сообщил, что после полуночи украинские силовики прекратили обстрелы, которые до этого фиксировались практически по всей линии разграничения.
Басурин уточнил, что основные нарушения режима прекращения огня были после 02.00 часов ночи.
- сказал он.
К оглавлению | Источник: dnr-news.com
Новости Донбасса: ВСУ 10 раз обстреляли ЛНР
Киевские силовики за минувшие сутки 10 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР, выпустив по ним более 300 минометных мин и 130 артиллерийских снарядов.
Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики, пишет ЛИЦ.
Район села Калиновка трижды обстрелян с направления поселка городского типа Луганское, огонь велся из артиллерийских орудий калибра 152 мм и 122 мм, а также 120-мм минометов.
С направления пгт Мироновский киевские силовики из орудий калибра 152 мм обстреляли Дебальцево.
Три раза подвергся обстрелу район села Калиново, с направлений Попасной и села Троицкое велся огонь из 120-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов СПГ.
С направления села Лобачево из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляны села Крутая Гора и Желтое.
Район памятника князю Игорю обстрелян с направления Станицы Луганской из стрелкового оружия.
Случаев нарушения «режима тишины» после объявленного с 24 декабря «рождественского перемирия» не зафиксировано.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Власти ЛНР опровергают украинские заявления о захвате Киевом поселка на Донбассе
Вооруженные силы Украины не заняли ни один из населенных пунктов Луганской Народной Республики.
Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.
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Комбат ВСУ рассказал о значительных потерях под Дебальцево (ВИДЕО)
Один из полевых командиров украинских оккупационных войск по кличке «Купол» рассказал о потерях ВСУ на Дебальцевском направлении.
Он заявил, что был убит солдат, считавшийся ранее попавшим в плен во время боев на Светлодарской дуге.
«Тот, что был пропавший без вести, мы его вчера нашли, убедились, что это действительно наш солдат… Погибший», — рассказал военный.
Он также утверждает, что в общей сложности в его зоне ответственности погибло 9 украинских военнослужащих и 63 получили ранения и контузии.
«Начиная с 18-го декабря по сегодняшний день, за все время проведения данной операции, вышло 9 „двухсотых” (убитых, — прим. РВ), 35 — „трехсотых” (раненых), контуженных — 17, травмированных — 11, общее количество — 72 человека», — заявил он корреспонденту пропагандистского канала минобороны Украины.
Также он добавил, что бои продолжаются.
О каких потерях говорил «Купол» остается загадкой, либо он вел речь лишь о своем батальоне и умолчал о потерях нацбатов, либо просто врал украинцам.
Напомним, на днях раненые солдаты ВСУ рассказали украинским СМИ о 60 убитых и раненых лишь за первые 3 часа боя на Светлодарской дуге.
«У нас 25 „200-х“ было только за 3 часа боя, — рассказал солдат по кличке „Няма“. — Это подтвержденная информация, я это лично видел. И где-то 35 „300-х“. Нас только шестеро, которые вышли из этого наступления».
При этом на украинском ТВ каждый день выходят сюжеты о раненых, общее количество которых никак не соответствует цифрам, озвученным комбатом «Куполом».
Вечером в пятницу ТСН сообщили о 28 военных, которые лежат лишь в одном госпитале в Виннице. Подробнее в сюжете: самолет с ранеными всушниками не долетел до Одессы.
Ранее в СМИ также сообщалось о большом количестве раненых, поступающих в харьковский 65-й военный клинический госпиталь.
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На Донбассе договорились не стрелять на время праздников
Участники вооруженного конфликта на Донбассе намерены прекратить боевые действия на период рождественских и новогодних праздников с 24 декабря в соответствии с договоренностью, достигнутой на встрече контактной группы в Минске.
«Несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны ВСУ на Дебальцевском направлении и на других участках линии соприкосновения, Народная милиция ЛНР готова соблюдать режим тишины с 00:00 24 декабря», — заявили в Народной милиции ЛНР.
В Донецкой Народной Республике также намерены придерживаться перемирия, достигнутого на встрече контактной группы в Минске.
«Это касается, в том числе, перемирия в связи с предстоящими праздниками, которое вступает в силу в ночь на субботу. До подразделений доведены соответствующие указания», — сообщили в правительстве ДНР.
Тем не менее на Донбассе с осторожностью оценивают перспективы прекращения огня вооруженными силами Украины.
«На данный момент ситуация на линии фронта говорит о том, что украинская армия не собирается соблюдать перемирие. Разведения сил на новых участках в данный момент не планируется», — сказал представитель Народной милиции ЛНР.
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Обстрелы Донбасса со стороны ВСУ прекратились, — Басурин
Обстрелы в Донбассе прекратились с полуночи мск (23.00 киевского времени), заявил РИА Новости заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
В среду контактная группа по Донбассу предложила сторонам конфликта полное прекращение огня 00.00 киевского времени с 24 декабря (01.00 мск).
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В пятницу президент Украины Петр Порошенко подтвердил готовность Киева обеспечить установление режима тишины в Донбассе с 24 декабря и выразил надежду, что он приобретет постоянный характер.
«Нарушений режима прекращения огня с 00.00 пока не зафиксировано. До этого были обстрелы на южном направлении, в районе Донецка и Горловки», — сказал Басурин.
По его словам, обстрелы велись, в том числе, из тяжелого вооружения.
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ВСУ отбили посёлок в Донбассе… сами у себя
Батальон «Донбасс-Украина» занял посёлок Новолуганское, что между Светлодарском и Горловкой.
«Украинские военные взяли господствующие высоты и зашли в населённый пункт», — пишет он, добавляя, что потерь в ходе операции не было.
Информацию о судьбоносной победе правительственных войск с готовностью подхватили украинские СМИ.
Между тем, местные жители восприняли новость с некоторым удивлением: дело в том, что посёлок Новолуганское контролируется Украиной с июля 2014-го года. К примеру, на здании сельсовета всё это время висел украинский флаг, в посёлке работало отделение «Ощадбанка» и т.п.
Другое дело, что формально посёлок находился в т.н. серой зоне: первый блокпост правительственных войск располагался на северо–восточной окраине посёлка, а первый блокпост ДНР — за юго–западной окраиной. Благодаря этому Новолуганское фактически избежало ужасов войны, но теперь его жителям, похоже, придётся испытать на себе всё то, что пережили жители Широкино, посёлка Зайцево и других населённых пунктов в профронтовой зоне.
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Украинские боевики заняли поселок Новолуганское в «серой зоне» под Дебальцево и объявили о «перемоге» (+КАРТА, ВИДЕО)
Украинские боевики заняли находящийся в «серой зоне» поселок Новолуганское, расположенный в районе Светлодарской дуги примерно в 7 км от линии разграничения с украинской стороны.
Об этом заявил командир карательного батальона «Донбасс-Украина» Вячеслав Власенко.
По его словам, украинские военные взяли господствующие высоты и зашли в населенный пункт.
«Сегодня батальоном „Донбасс-Украина” успешно проведена дерзкая операция по освобождению города Новолуганское. Сразу. Без потерь», — сообщил он в соцсети.
«Вата проснется утром в свободной, демократической стране — Украина. И ох…ет от счастья», — неудачно попытался сострить Власенко.
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В чем заключалась «дерзость» занятия населенного пункта, находящегося в нескольких километрах от линии разграничения, на подконтрольной ВСУ территории, он так и не объяснил.
Бессмысленность операции отметили даже волонтеры и проукраинские пользователи сети.
«Как бы во второе Широкино не превратилось … Захватить пустое село несложно, потом нужно удержать. Да и как оно на переговорах завтра отразится — неизвестно :( », — пишет известный украинский волонтер Александр Сурков.
«Вата проснется утром и будет долго ржать над вами. Как вы освободили то, что и так было под ВСУ. Правильно Савченко сказала: нас нае…ют каждый день»,
«Да банально заполнили серую зону, а-ля турчиновское наступление на Широкино … Зато шума-то сколько. Новолуганское даже сепаратисты признавали за ВСУ»,
«А заголовок какой, „дерзкая операция”. По хлебалу очередной раз получили от сепаров и резко придумали пэрэмогу», — прокомментировали украинские пользователи соцсетей сообщение комбата.
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Дебальцево: украинские нацисты обстреляли храм и жилые дома
Сегодня во второй половине дня украинские нацисты начали артиллерийский обстрел Дебальцево, в результате которого получили повреждения школа, детский сад, жилые дома и церковь. Также из-за повреждения подстанции было нарушено электроснабжение.
Неонацисты начали обстрел Дебальцево в тот момент, когда жители с детьми шли на открытие городской новогодней елки.
«В погребе теперь нам приходится сидеть часто. Каждый день обстрелы с украинской стороны. Обстановка очень тяжелая. ОБСЕ стоит и ничего не делает! Дети, как начался обстрел, по улицам бежали», — рассказали местные жители.
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