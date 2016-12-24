Сирия, ИГИЛ, последние новости 24 декабря 2016

Обзор по Сирии. 24.12.2016

1. Вади Барада.

2. Тияс.

3. Аль-Баб.

4. Ракка.

Коротко по Сирии.Похоже определился следующий анклав под Дамаском, который собираются принуждать к капитуляции. Им оказался анклав Вади Барада расположенный к северо-западу от Дамаска. По размерам, он сопоставим с недавно ликвидированным анклавом боевиков в Западной Гуте и представляет из себя несколько населенных пунктов в холмистой местности.Анклав Вади Барада. Декабрь 2016.С сентября 2015 он конечно сильно уменьшился.Активных боевых действий там давно не велось, но теперь видимо и до него дошли руки, так что, вероятно, название Вади Барада мы в ближайшие недели будем частенько слышать. Боевики жалуются, что за последний день их позиции подвергаются сильным артиллерийским обстрелам. Сирийские источники сообщают, что в ходе боев взяты 2 пленных. В наступательных операциях принимают участие подразделения САА и ливанцы из "Хэзбаллы".Бассима.Бои в районе Бассима.Бои под Тиясом окончательно приняли позиционный характер. Халифат не смог достичь своих оперативных целей и сражение свелось к борьбе за опорные пункты вокруг авиабазы. За счет подошедших резервов ситуация стабилизировалась. Атаки на базу отбиты со всем направлений, угроза с юга была нейтрализована, контроль над трасой Фарглас-Тияс удержан, активность Халифата у Фаргласа так же была купирована. "Черные" 22-23 декабря попробовали "сменить подачу", начав операции сильно западнее Тияса в направлении Растанского котла, но там бои тоже приняли позиционный характер. По сути, с утерей темпа наступления и возможности действовать в свободном от сирийских войск оперативном пространстве, силы "черных" эквивалентные легкой механизированной бригаде столкнулись с тем, что их пробивной мощи не хватает для взлома существующей оборонительной линии САА. В идущих боях, они растрачивают людей и технику, в то время как САА продолжает через Хомс подтягивать сюда резервы, чтобы в обозримой перспективе перехватить инициативу и погнать "черных" обратно к Пальмире. Впрочем, пока что инициатива еще за черными и именно они продолжают попытки наступления.САА за последние дни потеряла под Тиясом 1 Т-72, Т-55 и несколько автомобилей, Халифат потерял 3 или 4 танка (Т-55), 1 БМП и несколько тачанок. Так же стороны потеряли по несколько десятков человек убитыми и ранеными (Халифат отмечает, что 16 сирийских солдат погибло при подрыве шахид-мобиля на одном из опорных пунктов).В принципе, текущее развитие событий вполне терпимо для САА, которые получили возможность постепенно прийти в себя после поражения под Пальмирой и могут готовится к реваншу. Можно говорить о том, что оперативный кризис в районе Тияса близок к разрешению, если Халифат конечно не найдет способ озадачить сирийское командование.Брошеная тачанка Халифата под Тиясом.В районе Аль-Баба продолжились упорные бои между турецкой армией и подконтрольными ее боевиками ССА с Халифатом.Несмотря на неудачи и потери последних дней, турецкая армия предпринимает серьезные усилия, чтобы закрепиться на западных окраинах Аль-Баба. В ходе боев 23 декабря, "зеленая" пехота под прикрытием турецкой артиллерии и бронетехники смогла вернуть часть территории потерянной в ходе контратаки Халифата 21-22 декабря, что привело к тому, что вновь развернулись бои за госпиталь на западных окраинах города. По заявлениям турецких источников, Халифат в последних боях потерял 68 человек убитыми и более сотни ранеными. Так же Турция заявила, что в ходе неудачного боя 22 декабря погибло 16 турецких солдат.Прилегающие кварталы обстреливаются артиллерией и по ним наносятся удары авиации. На утро 24 декабря источники ССА заявляли, что госпиталь полностью контролируется и они развивают наступление в квартале Шейх-Агил.Турецкий солдат погибший в бою за госпиталь Аль-Баба.Курды продолжают теснить Халифат к западу от Ракки. Легкая пехота SDF/YPG при поддержке американского спецназа и американской авиации постепенно приближается к Ракке с запада. Весьма вероятно, в ближайшие недели они займут кусок территории к северо-западу и западу от Ракки, а оставшиеся здесь части Халифата отойдут за реку. Более амбициозные планы потребуют наведения понтонных мостов и подготовку штурмовых групп. Халифат откровенно не цепляется за территории, предпочитая сохранить силы для боев на основном оборонительном обводе Ракки, точно так как же как он поступил с Аль-Бабом.Таким образом, курды потеряв надежды на соединение Рожавы и Африн, пока что расширяют контролируемую территорию к югу Манбиджа и Кобани, а США к вступлению в должность Трампа, укрепляют свои позиции в северной Сирии, создавая предпосылки для штурма Ракки, который может состоятся весной или летом 2017 года. Многое будет зависеть от поведения Турции, так как Турция уже не раз заявляла, что после Аль-Баба, хотела заняться Манбиджем и Раккой, что создает предпосылки для продолжения прямых столкновений турецкой армии и подконтрольных ей боевиков с курдами.Курды празднуют выход к Евфрату к западу от Ракки.Абу Абдель Рахман, глава службы безопасности вилаята Ракка.В Ракке продолжаются публичные казни.Западный доброволец воевавший за курдов убитый в бою с Халифатом.Похороны бойцов SDF погибших в ходе наступления на Ракку.Дети, которых набирают в отряды воюющие под Раккой.1. Как и ожидалось, военная полиция будет развернута не только на авиабазе Хмеймим, но и в самом Алеппо. Всего в Сирию в дополнение к уже имеющемуся контингенту переброшено еще порядка 800-850 человек, которые должны помочь сирийцам обеспечить контроль над Алеппо и наведение там порядка. С учетом того, что в городе до сих пор скрываются боевики, работа будет явно напряженной. Само собой не исключены и потери.2. Последние три дня САА прощупывает оборону боевиков к западу от Алеппо. Их позиции подвергаются артиллерийским обстрелам, активно работает авиация. Судя по видео из района боев, используются в том числе и кассетные бомбы. Боевики готовятся к обороне на линии Харитан – Кафр-Намра – Рашидин 4/5 – Хан-Туман. В районе Алеппо отмечается перегруппировка сирийских войск в западном и юго-восточном направлении. Повышенная активность наблюдается и в районе аэродрома Аль-Сафира, который используют и российские вертолеты.Фронт к югу от Алеппо. Увеличить http://imgur.com/URO0gWU 3. В Дамаске вчера возникли перебои с водой, боевики отравили воду дизельным топливом. Местные органы власти работают над решением проблемы.PS. На заглавной фотографии жена Асада на рождественском мероприятии.

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Христиане в Алеппо празднуют первое за несколько лет Рождество без войны

Впервые с начала войны христиане, живущие в Алеппо, празднуют Рождество. Для многих это особенное событие, ведь их мечты о мирной жизни могут наконец исполниться. Подробнее о том, как в Алеппо готовятся к Рождеству, — в материале RT.

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Восстановление Алеппо — эксклюзивный фоторепортаж «Русской Весны»

В распоряжение «Русской Весны» были переданы кадры восстановления сирийского города Алеппо после его освобождения от «умеренных» террористов. После ужасов оккупации и боев, жизнь города понемногу входит в нормальное русло. В работах по разминированию и оказанию медицинской помощи участвуют российские специалисты.

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Армия Сирии отразила атаку ИГИЛ в районе авиабазы Т-4





В провинции Хомс армии Сирии вместе с бойцами народного ополчения удалось отразить очередную атаку запрещенной в Российской Федерации террористической организации ИГИЛ. Террористы не оставляют попыток занять авиабазу Т-4 (Ат-Тияс), которая находится в 90 километрах от Пальмиры.



Авиабаза подвергается регулярным ракетным и минометным обстрелам. Боевикам удалось приблизиться к авиабазе на расстояние около четырех километров.



Аэродром Т-4 является первой линией обороны правительственных войск со стороны пальмирского фронта на подходе к городу Хомс. После захвата Пальмиры террористы смогли продвинуться на 90 км в сторону Хомса. Также они угрожают захватом города Карьятейн и продолжают атаковать позиции сирийской армии под Пальмирой.

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США продолжат поставки ПЗРК вооруженной сирийской оппозиции

Закон о военных расходах, который в пятницу был подписан президентом США Бараком Обамой, предусматривает порядок и условия поставок переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) так называемой сирийской оппозиции.

«Если в течение 2017 финансового года будет принято решение о выделении средств для сирийской оппозиции, они не могут быть перечислены до тех пор, пока министр обороны и госсекретарь США не направят в конгресс совместный доклад по данному поводу», — говорится в тексте закона.

В нем указывается, что «должны быть названы все структуры сирийской оппозиции, которым будут предоставлены эти ПЗРК».

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Кровавый провал: ВКС РФ и Армия Сирии уничтожили атакующих боевиков ИГИЛ под Пальмирой (ВИДЕО, ФОТО 18+)

Продолжаются ожесточенные бои между Армией Сирии и боевиками ИГИЛ на пальмирском направлении в районе авиабазы Т-4 на востоке провинции Хомс. В ночь со среды на четверг террористы ИГИЛ начали мощное наступление на подконтрольный правительству городок Джубб-аль-Джарра в восточной части Хомса. В начале бандитам сопутствовал успех и после атаки смертника они смогли захватить селение Хаттаб и ближайшие блокпосты после боев с ополченцами Сил национальной обороны (NDF). Вслед за захватом этого населенного пункта и холма Кубба боевики двинулись к селениям Джубб-аль-Джарра, Максар-аль-Хиссан и Аль-Масудия. В этот момент подоспела российская военная авиация и террористы оказались под мощными бомбардировками. Авиационные удары ВКС РФ сыграли решающую роль для Сирийской Армии, которая получила необходимое время для переброски подкреплений на этот участок фронта. Подоспевшие силы во главе с подразделениями 11-й и 18-й танковых дивизий вначале отбили атаки банд у Джубб-аль-Джарры, Максар-аль-Хиссана и Аль-Масудии, а затем уже в пятницу ударили по захваченным бандитами позициям на высоте Кубба и блокпостам к востоку от неё, быстро вернув под контроль утерянные ополченцами опорные пункты, передает арабское агентство AMN. «Игиловцы» отступили к селению Хаттаб, на которое пошли штурмом войска и выбили боевиков. По предварительным данным армейцам удалось уничтожить около 40 террористов и 2 их танка. Среди них ликвидированных членов группировки были граждане Саудовской Аравии, Ливии, Марокко, Египта и Ирака. При этом боевики продолжают ежедневные беспокоящие атаки на опорные пункты Сирийской армии в районе стратегического военного аэродрома Т-4 (Тифор/Тияс). Одно из последних нападений террористы снова запечатлели на фотокамеру. Как видно они в начале пустили смертника за рулем начиненного взрывчаткой автомобиля и заставили отступить военных с укрепрайона. Также в кадрах попал военный самолет, выпускающий тепловые ловушки. Подробности: Подмога пришла: ВКС России и Армия Сирии отбрасывают ИГИЛ от авиабазы под Пальмирой (ФОТО, ВИДЕО) Читайте также: Смерть с небес: «Ночные охотники» Ми-28 уничтожают боевиков ИГИЛ (ВИДЕО) *Запрещенная на территории РФ террористическая организация. На фото ликвидированные боевики и атака ИГИЛ в окрестностях авиабазы Т-4.

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Турция не подтвердила казнь двух своих военных террористами ИГИЛ в Сирии

Анкара не может подтвердить распространяемую через соцсети информацию о казни двух турецких солдат боевиками террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ), заявил министр обороны Турции Фикри Ышык в пятницу.





Ранее в пятницу СМИ сообщили, что боевики ИГИЛ сожгли заживо двух военнослужащих турецкой армии, которые были захвачены три недели назад в районе города Эль-Баб на севере Сирии. Сообщается, что боевики опубликовали видеозапись казни турецких солдат на близких к ИГИЛ аккаунтах в социальных сетях в четверг вечером.



«Мы знаем, что трое наших военных находятся в руках у боевиков ИГИЛ. Вся другая информация остается неподтвержденной, ей нельзя доверять», — заявил министр.



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Сирия: высадка батальона военной полиции России — опубликовано видео

Появилось видео высадки в Сирии бойцов российского батальона военной полиции.







Утром в пятницу министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о прибытии батальона в Сирию. Минобороны уточнило, что батальон совершил марш с авиабазы Хмеймим в Алеппо, где будет обеспечивать правопорядок, а также безопасность сотрудников Центра по примирению, российских саперов и персонала мобильных госпиталей и гуманитарных конвоев.



На кадрах видно, как вооруженные автоматами Калашникова «красные береты» со знаками различия российской военной полиции на камуфлированном обмундировании в рассветное время высаживаются из самолета. Военные выстроились перед самолетом и после построения погрузились в грузовик и уехали.



Военнослужащие батальона, который укомплектован исключительно контрактниками, прошли специальную подготовку на одном из военных полигонов.



Как рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, батальон является мотострелковой частью и насчитывает около 300-400 человек.



На этой неделе Алеппо был полностью освобожден от боевиков различных формирований, контролировавших его восточную часть с 2012 года.

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