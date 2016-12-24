О народных традициях воспитания детей. Михаил Никифорович Мельников



Годы жизни:10 августа 1921г. – 13 августа 1998г. Фольклорист, этнограф, профессор, специалист по народному фольклору. Внес вклад в изучение взаимосвязей русского, украинского и белорусского фольклора в Сибири. Принимал участие в составлении 4 томов из 60-томной серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока», член Союза писателей СССР.



Беседа первая



«Баю-баюшки, баю!..» и до пяти лет

Вопрос: Михаил Никифорович! Мы с Вами знакомы уже порядка 10 лет. И я помню, когда мы пригласили Вас в клуб «Надежда» – клуб здорового образа жизни, на нас произвело огромное впечатление Ваше выступление на тему «Народные традиции воспитания детей».

Вот то, что Вы рассказали, как истолковывали народные традиции, поразило мое воображение (и мне кажется, не только мое, но и многих присутствующих в зале). Потому что мы жили под впечатлением школьного и иного воспитания. Когда нам вдалбливалось, что наши предки это «темные и невежественные» люди, и что надо детей воспитывать в соответствии с духом современности, в соответствии с духом европейской цивилизации. Но оказывается, что народные традиции, их уровень намного выше того, что мы встречали в жизни, когда нас воспитывали, когда и мы уже воспитывали своих детей. Это обстоятельство и побудило меня повторно обратиться к Вам с просьбой повторить для более широкого круга слушателей эти Ваши познания в области народной педагогики.

Ответ: Мне меньше всего хотелось бы сегодня читать лекцию. Хотелось просто побеседовать. Да, к сожалению, нам долгие годы внушали, что наши дремучие предки мало что понимали по сравнению с просвещенными потомками.

Это глубочайшее заблуждение. Люди широко образованные во все века обращались к народной мудрости. Почему? Да потому, что она проверена тысячелетиями жизненного опыта того или иного народа. Поэтому у каждого народа свое неповторимое лицо, присущая ему психология, свой образ мышления. На Руси наши предки славяне (и предки славян) были земледельцами. Поэтому все определялось земледельческой культурой. Земледелец выживал тогда, когда имел много крепких, здоровых и умных работников. Каждая семья старалась иметь как можно больше рабочих рук. Поэтому рождение и воспитание здоровых детей было первостепенной задачей. И этим занимались еще задолго до того, как появятся дети.

Приходит время, скоро парня надо женить – через год, через два. Парню еще только 15 лет, а уже мать и отец высматривают невесту, да какая она будет? Потому что говорят, каково семя, таково и племя. Если она ленивая, если она неряха, если она гульливая, тогда стоящего потомства от нее не получить. Проверялись девушки, например, на таком обряде, как отбеливание холстов – выносили на угоры девки все то, что выткали за зиму и весну, раскладывали, белили. Сами начинали водить хороводы, а матери женихов подсматривали, какая из них что и как делает. И как она ведет себя в хороводе. Говорят: «какова в хороводе – такова и в огороде». Да еще после того схватит девицу за руку. Если рука теплая да горячая, значит работящая будет сноха…

В том же вот Балмане:

Тять, мне жениться пора!

Я давно уже думал, а ты может уже и девку подсмотрел?

Подсмотрел!

Кого?

Да вот Нюрку Стоеросову…

Ничего, красивая девка.

А его мать, т.е. бабка жениха:

– Вот меня похороните, тогда и сватов засылайте! Ты что не знаешь, что и бабка ее сроду крылец не мела? Неряхи нам не нужны в доме!

За большую беду считалось отдать девку в сварливую семью. Боже упаси! Это считалось большим грехом. Даже в песнях закреплено:

Отдавали молоду

На чужую сторону.

На чужую сторону

В несогласную семью,

Где бьются, дерутся,

Топорами секутся.

Наконец, смотрели, есть ли долгожители в роду жениха и невесты (или не долгожители)? Например, в Ивановке ныне живет герой войны. Полчерепа нет, орден Славы 1-й степени, и мы от него записали свыше сотни песен. Он с Колбасы призывался. Туда и вернулся после войны. Вздумал жениться, подсмотрел невесту, а вся родня встала: «Нет! – у них нет долгожителей. Все умирают до 40-50 лет. Ты только детей наплодишь, и сразу вдовцом останешься. Кому дети нужны?!» И так ему не дали жениться. И она действительно до 50 лет умерла, та, которую он не взял. Видите, как далеко высматривали? Т.е. определялись уже заранее, чтобы было здоровое потомство. И потом, очень много думали о том, как его получить.

Сейчас у нас много шуму об открытиях американских ученых, о «ноу-хау» с эмбриональным воспитанием. Но эмбриональное воспитание было и на Руси. Причем знали практически все основополагающие мотивы, которыми сейчас руководствуются те, кто занимается эмбриональным воспитанием. Знали о влиянии чувств, настроений и переживаний матери, которая вынашивает плод, на его развитие.

Отрицательные эмоции угнетают плод. Поэтому всегда старались создать в семье благоприятную обстановку. Будущей матери запрещалось бить скотину, ругаться, смотреть на пожар – отрицательные эмоции исключались.

Ей давали такую работу, которая развивала больше всего те мышцы и те суставы, те органы, которые участвуют в детородной деятельности. Ведь у нас сейчас почти половина женщин не может разродиться самостоятельно. А что такое накладка щипцов при родах?

Что такое кесарево сечение? Кесарево сечение опасно как для матери, так и ребенка, А притом, как помогают врачи, часто травмируется череп малыша. Отсюда такие пороки, которые, не дай Господи, хоть кому-то из таких детей получить. Развивается и дебильность, и многие другие болезни.

А врачей в далёком прошлом не было, и кесарево сечение никто не делал. Это же смерть, если женщина не сможет разродиться. Поэтому всегда заставляли её до последнего, до родовых схваток работать внаклонку: мыть полы, скоблить лавки, пропалывать в огороде, жать рожь или пшеницу, т.е. как можно больше работать низко наклоняясь. Эта работа развивала то, что потребуется будущей маме при родовой деятельности. Снова забота.

Беседу вел наш корреспондент Насыров А.Н.

(Продолжение следует)

Из публикаций газеты “Сибирская Здрава”, № 1/20016г.