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Крымский мост: главные факты о стройке века

14:02. 24 декабря 2016 Просмотров - 556 Нет комментариев Опубликовал:

18 декабря 2018 года первый автомобиль должен проехать по мосту через Керченский пролив. У него пока нет даже официального названия — кто-то называет его “Крымским”, кто-то “Керченским”. Впрочем, на ходе стройки это не сказывается никак.

Ровно за два года до запуска моста ТАСС рассказывает самые интересные факты о “стройке века”.

1. ТЫСЯЧУ ЛЕТ ДУМАЛИ

Мысли соединить Керчь и Тамань — едва ли не тысяча лет. В 1064 году князь Глеб проделал этот путь по льду, насчитав 14 тысяч саженей (30 км). Только вот никаких технических возможностей построить мост у князя и жителей древнерусского Тмутараканского княжества не было. Появились они лишь в XIX веке.

2. АНГЛИЧАНЕ НЕ СМОГЛИ, НЕМЦЫ НЕ УСПЕЛИ…

В 1870 году мост хотела построить Великобритания — для прямого железнодорожного сообщения с Индией. Но проект показался затратным.

В начале XX века, постройку моста планировал Николай II, но планы изменила Первая мировая война.

В 1943 году мост начали сооружать немецкие войска для бесперебойных поставок оружия и войск на Кавказ. Но не успели — Крым был освобожден и первый мост через Керченский пролив к осени 1944 года построили именно советские инженеры.

3. ПЕРВЫЙ МОСТ ПРОСТОЯЛ ПОЛГОДА

Существует легенда, что именно по первому керченскому мосту в феврале 1945 года Иосиф Сталин возвращался в Москву с Ялтинской конференции. Историки, правда, уверяют, что по этому пути отправилась лишь часть кортежа, а сам Сталин поехал через Херсонскую область.

А вскоре моста и вовсе не стало — весной 1945-го его снес сильный ледоход с Азовского моря.

4. 60 ЛЕТ НА ПАРОМАХ

В 1954 году между портом “Кавказ” и Крымом запустили паромное сообщение, которое действует и сейчас.

Весной 2015 года паромную переправу реконструировали, и в пик сезона она может перевозить до 50 тысяч пассажиров и 10 тысяч легковых автомобилей в сутки.

5. САМЫЙ ДЛИННЫЙ МОСТ

Длина Керченского моста составит 19 километров — 11,5 из них пройдет по суше, в том числе по острову Тамань, 7,5 км — над морем. Сооружение будет самым длинным в России, отобрав это звание у Президентского моста через Волгу в Ульяновске, длина которого чуть меньше 13 км.

6. САПЕРЫ, ЭКОЛОГИ И АРХЕОЛОГИ ВПЕРЕДИ СТРОИТЕЛЕЙ

Перед началом строительства 200 гектаров берега и акватории Керченского пролива обследовали саперы. И нашли около 200 снарядов времен Великой Отечественной войны. Все их утилизировали на полигоне.

Экологи пересадили и переселили в безопасные места тысячи растений и 117 животных из Красной книги.

Археологи в ходе раскопок обнаружили более 3000 предметов времен Античности, Средневековья и Бронзового века и передали их Таманскому музейному комплексу.

7. БЕЗ СТРАХА ПЕРЕД ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯМИ

В Керченском проливе существует сразу несколько тектонических разломов и сейсмоактивных зон. По заверениям ученых, землетрясения силой 9-10 баллов здесь вероятны лишь раз в 1000 лет.

Но даже несмотря на это, создатели проекта сделали так, чтобы мост “обходил” зоны разломов. А все участки строительства укрепили на случай возможных землетрясений и оползней.

8. ТРИДЦАТЬ ДВЕ ЭЙФЕЛЕВЫ БАШНИ В МОРСКОЕ ДНО

На морском и сухопутном участках строители уже установили больше трех тысяч из запланированных 5,5 тысяч свай и почти 200 из 595 опор моста.

На одну опору уходит 400 тонн металлоконструкций, а значит на все опоры потратят столько железа, что их него можно было бы построить 32 Эйфелевы башни.

Сваи моста забиваются в грунт на глубину от 16 метров на суше до 94 метров на морских участках. Для сравнения — сваи моста 1944 года заглубляли лишь на 12 метров.

9. НЕ МОСТ, А МОСТЫ

По сути через Керченский пролив строится два моста — автомобильный и железнодорожный, которые идут параллельно друг другу.

Поезда смогут перевозить 14 миллионов пассажиров в год. Что касается автодороги, то она будет четырехполосной и скоростной. По этой может проехать до 40 тысяч машин с сутки — четыре раза больше, чем обеспечивает сегодня паромная переправа на самом пике своих возможностей.

10. ВОРОТА ДЛЯ МОРСКИХ СУДОВ

Для движения морских судов в конструкции моста предусмотрены арочные пролеты. Их ширина — 227 метров, а высота — 35 метров.

Монтировать пролеты начали этим летом на специальной площадке в Керчи. Все работы планируется завершить за год и в августе 2017 года доставить готовые конструкции к месту монтажа. Обе арки, и для железнодорожного, и для автомобильного моста, после сборки будут весить 10 тысяч тонн.

11. СТРОИТ ВСЯ РОССИЯ

На стройке моста задействовано 3500 инженеров и рабочих из двух десятков российских регионов. Среди них — опытные специалисты, строившие объектов саммита АТЭС во Владивостоке, универсиады в Казани, Олимпиады в Сочи.

18 декабря 2018 года по мосту проедет первый автомобиль, а 1 декабря 2019 года — первый поезд.

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Источник: www.kramola.info

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