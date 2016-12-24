Европейская политика – обсуждение в студии

Во время рабочей поездки в Кишинёв, меня пригласили в студию местного НТВ, чтобы обсудить текущие события европейской и мировой политики. Какое влияние они оказывают на ситуацию в Молдавии, где на выборах президента победил Игорь Николаевич Додон.

Хронометраж:

00:00 — Вступительное слово.

01:00 — Николай Викторович об избрании Игоря Николаевича Додона — президентом Молдавии.

3:05 — Как так получилось, что доминирующие партии и СМИ терпят поражение?

6:00 — Возможно ли мирное сосуществование вновь избранного главы государства и прозападных элит?

9:00 – Николай Викторович об экономике Молдовы.

11:30 — Почему экономика Молдовы не может на равных конкурировать с экономикой Турции?

12:55 — Почему нет государств, которому МВФ давал кредиты и это привело к процветанию государства?

17:30 – Николай Викторович, о том , что условно можно поделить все политические партии на две части.

18:45 – В какой степени можно рассчитывать на поддержку России в том случае если встанет вопрос об обретении независимости Молдовы от МВФ и запада.

22:45 — Является ли тенденция становления несистемных европейских партий возможной движущей силой в деле избавления Европы от гегемонии США.

26:20 — Ограничение суверенитета стран Евросоюза зоной евро и другими инструментам централизации.

29:00 – О возможных противоречиях между элитами Великобритании и США.

32:00 – Различие мнений в отношении избрания президента США Дональда Трампа.

36:00 – Что для России- хорошее отношение с США.

37:00 – Состояние российской экономики после введения санкций.

38:40 — Николай Викторович о ситуации на Украине.

41:00 — О возможных препятствиях со стороны украинской власти на пути возвращения молдавских товаров на российский рынок.

42:40 — Влияние транснациональных корпораций на мировые геополитические процессы.

46:00 — Влияние пропаганды в массовой культуре на сознание людей.

47:10 — Можно ли говорить о завершении эпохи однополярного мира при условии демонтирования нынешней мировой финансовой системы?

50:00 — Причины столь серьёзного отношения государств к сирийскому вопросу на геополитической арене.

54:00 — Влияние нефтяного фактора на геополитическую обстановку в мире и на экономику России.

56:50 — Возможна ли на европейском рынке замена российского газа на американский сжиженный?

57:47 — О возможностях решения приднестровского вопроса в связи с избранием И.Н. Додона.

1:00:30 — О снижении напряженности в приднестровском вопросе.

1:03:00 — Может ли Молдавия сыграть роль в улучшении отношений между Румынией и Россией.

1:05:20 — О едином векторе цивилизационного развития стран, имеющих общие корни.

1:07:20 — О состоятельности БРИКС на сегодняшний день.

1:09:20 — О риторике Дональда Трампа по отношению к Китаю.

1:12:17 — О причинах популярности телеканала Russia Today.

1:15:00 — О проблеме миграции беженцев в Европу.

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Источник: nstarikov.ru