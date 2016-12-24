Если Бог один, почему Церкви враждуют, и нет мира на земле?
Иногда какой-нибудь наивный вопрос читателя может вызвать в моей душе такой отклик, что хочется на него не просто ответить, а ответить так, чтобы услышал весь мир!
Сегодня мне повезло получить от одного из читателей именно такой наивный вопрос, ответ на который должен услышать буквально каждый человек. Вопрос касался темы, поднятой мною в статье "Сталин в ответе за всё худшее, что случилось в России в ХХ веке?!"
Итак, мой ответ на вопрос: "в чём прикол, и где нетО?".
Если священники веруют в Бога и хотят молиться Ему, а также хотят славить Бога, то пожалуйста! Кто ж против! Само слово "священник" является однокоренным слову "святость", и оно как бы подразумевает именно такой род деятельности человека, решившего стать священником.
А прикол в том, что одни священники так и делают: молятся и славят Бога, в которого они веруют. Так поступают, к примеру, знакомые мне лично православные священники. (Поэтому я знаю, что говорю!) Другие же священники, католики, к примеру, используют брэнд под названием "БОГ" для усиления своей власти над обществом и для покорения мира. Они используют в игре под названием "Жизнь" понятие "БОГ" как карточные игроки используют в своих играх козыри. А у кого в игре козырь на руках, тот обычно и побеждает!
Как может Церковь использовать на практике козырь с именем "БОГ", наглядно продемонстрировали в средние века многие императоры Священной Римской империи, устроившие целую серию так называемых "крестовых походов".
Их целью было — или покорение других народов, или уничтожение непокорных. И всё это зло творилось непременно с использованием брэнда "БОГ" и с использованием креста в качестве идентификатора "свой — чужой". Кто с крестом — свой, кто без креста — чужой.
Это же использование сильнейшего козыря с именем "БОГ" продемонстрировал в ХХ веке глава нацистской Германии Адольф Гитлер, который повёл свою железную армию в поход на Восток, на СССР, ну, конечно же, со словами "С НАМИ БОГ!" ("GOTT MIT UNS"). У Гитлера крест тоже был идентификатором. Кто был с крестом — тот "свой", кто был без креста — тот чужой.
Да, Адольф Гитлер использовал в той несправедливой войне сильнейший козырь — слово БОГ, но советские атеисты ПОБЕДИЛИ тогда самую сильную армию в мире!!!
Почему Советский Союз победил?
Потому что Бог не в слове фюрера и не в слове священника, и не в красивом брэнде вроде вот этой бляхи на ремне немецкого солдата, а Бог в душе человека!
И у кого в душе Бог есть, тот знает, что такое справедливость, и что такое несправедливость. И когда ведающий Бога человек, имеющий со-весть, приходящую от Бога, видит где-то несправедливость, он будет чувствовать себя обязанным восстановить справедливость, чего бы это ему ни стоило!
А по поводу того, как во время Второй Мировой войны могли атеисты победить гитлеровские полчища, использующие бренд "С НАМИ БОГ", очень хорошо объяснил наш российский философ, учёный, публицист Валерий Иванович Скурлатов, написавший короткий рассказ:
"КТО ВЕРУЮЩИЙ, А КТО НЕТ"
«Часто вижу в транспорте, как бабульки крестятся на каждую церковь, мимо которой проезжаем. По телевизору показывают тех же молящихся в церкви бабулек, часто среди них стоят начальники разного ранга с зажжёнными свечками в руках.
Они верующие?
Совсем не обязательно. Нередко это мода, нередко просто подражание, и нередко лицемерие — набожность напоказ.
Немало «ряженых верующих», склонных обличить иноверцев и неверующих и даже погромить их.
В то же время среди тех, кто называет себя «атеистом», часто встречаются люди честные, нравственные, порядочные. Можно ли их считать неверующими?
Надо понять, что такое вера.
Если бабулька мужеского или женского пола представляет Бога эдаким восседающем на облаке мужичком с бородёнкой, который может ниспослать халяву, надо только Его хорошо попросить, или если бабулька полагает, что какие-нибудь «мощи» или «пояс» даруют всякие блага, стоит лишь к ним приложиться, то это не «вера», а суеверие – суета всуе.
Если человек полагает, что достаточно исполнять обряды и почитать попов, и тогда удостоишься рая за гробом, то это тоже не «вера», а обезъянническое обрядоверие. Ибо Бог не на облаке и не в «чуде» и не во внешнем обряде, а в Искре Божьей, которая внутри.
И суеверие, и обрядоверие — или антиподы веры, или недостаток её.
Суеверцев и обрядовецев считать верующими нельзя!
Чем же отличаются верующие?
Немецкий философ Иммануил Кант говорил, что удивляется двум вещам — звёздному небу вверху и моральному закону внутри. Верующие — это те, кто слышит идущую из глубины человеческого существа весть этой Высшей надчеловеческой нравственной воли, то есть слышит свою собственную со-весть. Раз слышит — значит её распознаёт на фоне шумов сущего и тем самым удостоверяется в её знании и верит ей.
Верить собственной совести и значит быть верующим, в какой бы культурно-языково-конфессиональной среде ты ни вырос, независимо от тех или иных внешних обрядов, «чудес», предрассудков и мракобесий.
И не всякий «атеист», воинствующе отрицающий обряд и чудо, является неверующим, ибо, если он имеет совесть, то повинуется высшему началу мира и человека и тем самым верит в Него. И даже если это высшее начало (кантовский «категорический императив») мыслится обезличенным в виде некоторой высшей программы, сам осмысливающий высшее в себе и тем самым познающий самого себя приходит к личности в себе как к высшему прообразу и восходит к Высшей Личности в себе.
Таким образом, критерием веры является совесть!
Не имеющий совести не является верующим, сколько бы он ни имитировал набожность, будь он даже самим Папой Римским или Патриархом всея Руси. И наоборот, называющий себя «атеистом», если он имеет совесть, является подлинно верующим, хотя обычно и выступает против уводящих от Высшего Начала обрядоверий и суеверий».
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Вот и ответ, как могли атеисты победить в ходе Великой Отечественной войны имитирующих набожность нацистов.
На фото католические священники и нацисты приветствуют фюрера германской нации.
Этот краткий экскурс в религию объясняет ещё один важный момент.
Кто использует слова "Бог", "Господь", "Аллах", "Всевышний" как козыри в игре под названием "Жизнь" и при этом совершает подлость, творит несправедливость, стремиться покорить народы и убивает людей, о таких мошенниках принято говорить, что они служат дьяволу.
Самый наглядный исторический пример — слова легендарного Христа-Спасителя, сказанные в адрес библейских Иудеев: "Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он лжец и отец лжи. А как Я истину говорю, то не верите Мне. Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, почему вы не верите Мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога". (Ин. 8: 44-47).
Чтобы хоть верующий человек, хоть атеист мог сегодня осознать, почему Христос-Спаситель сказал эти слова Иудеям, достаточно поинтересоваться в той же Библии, по каким Законам в течении многих веков жили евреи.
Эти опубликованные в Библии "заповеди, постановления и законы", по которым живут иудеи до сих пор, утверждая, что в "Моисеевом Законе" нельзя изменить даже одну букву, даже запятую, ведь это "богоданный закон", очень ясно и доступно объясняют всякому думающему человеку, почему Бог один на всех, Солнце одно на всех, воздух один на всех, а мира на земле всё нет и нет.
Как мы видим, тайна сия кроется лишь в том, что одни люди, говоря слово БОГ, вкладывают в него своё представление о неком Творце жизни и всего сущего, а другие люди, не имеющие представления даже о совести, вкладывают в слово БОГ своё узкокорыстное представление о неком родовом "покровителе", о некой могучей "крыше", без которой в криминальном мире, к примеру, не может чувствовать себя уверенным ни один "воровской авторитет".
Отсюда и такое представление у иудеев о Боге: "Господь есть Бог ревнитель и мститель; мститель Господь и страшен в гневе: мстит Господь врагам Своим и не пощадит противников Своих..." (Библия. Наум, 1: 2).
Надеюсь, теперь всем понятно, почему в действительности религии не объединяют, а как раз разъединяют людей?!
24 декабря 2016 г. Мурманск. Антон Благин
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Самая древняя профессия на земле – проституция, самая древняя мафия – религия….
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И опять “съезд” в сторону. человек спрашивал о Боге, а услышал об атеизме. Между тем ответ прост. Люди путают Веру и религию. Церковь и Бога. “Не будет говорить каждый – познай Господа Бога своего, потому что Я Сам пребуду в душе и сердце каждого.” Верьте, и не сомневайтесь. Бог есть, и мы Ему нужны. А церковь, она и есть – ОФИЦИАЛЬНАЯ организация. Просто контора. Бухгалтерия. “Каждая организация, даже созданная с самой благой целью, неизбежно начинает служить ЗЛУ…” Л. Гумилёв, “Ноосфера”. Церковь – любая, с начала своего образования не имеет к Богу никакого отношения. Слушайте голос сердца, души. Бог там
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Церковь — христианская община в целом, и форма организации верующих христиан-не путайте церковь и храм
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Вот зачем так утверждать, Олег Ока? “Человек спрашивал о Боге, а услышал об атеизме”.
Вы в корне не правы! Человек спрашивал о Боге, а услышал о со-вести! Вы не поняли мой ответ, потому что для вас слово “со-весть” – пустой звук, вы ничего за ним не видите! Ибо, если бы вы имели представление о со-вести и её происхождении, чувствовали бы этот голос внутри себя, вы бы имели тогда и представление о Боге!
А так, вы просто “книжник”, играющий словами о высоком, но не понимающий этого высокого.
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Критерием веры… – является ЗНАНИЕ ИСТИНЫ! ВеРить и веровать – это две большие разницы! вектор этих понятий – противоположный! ВеРа – это путь поЗнания Истины и осоЗнания причастности Человека РазУмного, если он РазУминый, к акту Творения! верование – все предельно наоборот! вектор его имеет знак – и направлен в бесконечность тупости!
в моем понимании БОГ – ЭТО Безгранично Объемный Гаджет Вселенской Информационно-Энергетической Пространственно-Временной системы! поэтому БОГ и религия, БОГ и церковь не имеют ничего общего! БОГа в церкви нет! ОН ВО ВО ВЗРЫВЕ БЕЛОЙ ДЫРЫ (БОЛЬШОМ ВЗРЫВЕ, ВО ВЗРЫВЕ СВЕРХНОВОЙ! БОГУ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ 16-17 МЛРД ЛЕТ! Богу – лишь 2-4 тыс. лет или чуть более того! БОГ И Бог не знают друг друга! Бога в церкви нет, а БОГА – ТЕМ БОЛЕЕ!
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А православные вроде как хорошие? А кто водкой и сигаретами торгует без пошлинно, кто часики и мерседесы так любит? Исус выкинул бы этих жирных попов из церквей! А сами церкви? Зачем эта позолота и роспись и другая мишура от которой в глазах рябит! Попы одеваются в какие то немыслимые театральные наряды, все блестит и сверкает, кому они могут молиться? Долой попов, долой паразитов!
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когда патриарх и др.священники предстают перед нами в черном одеянии монахов, мы им верим. Когда же – в разноцветных, сверкающих, блестящих одеяниях , принятых еще в Византии, то это не соответствует ни нашему времени, ни в веру этим иерархам. Просто это имеет театральную жизнь, а не реальную. И народ не верит. Неужели до сих пор это не поняли отцы церкви? А должны были это понять уже давно.
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Все верно у Бога нет религии. А церкви (религии) придуманы со своими различиями лишь для того чтобы отделить свою паству от других и доить ее
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Всем кто спорит . Идите путем изучениiа ОБРАЗА наших слов ! Все ответы даны нам в образах нашей РЕЧИ ! Уйдут сомнениiа и споры уйдут ! Поймете как идет управление (через воздействие на наше подсознание )нашим обществом … И поймете значение образа слова БогАтварить ! Его надА твАрить и поймете как ! Наконец поймете что есть Бог и что есть БОЖ !Да и просто включите свой РАЗУМ ( одновременное взаимодействие двух полушарий ) А это уже хорошо ! И поймете наконец что Гдъ Бог иудеев и к нам никакого отношениiа НЕимеет ! Да и поймете наконец -ЗАЧЕМ ЗАСТАВИЛИ ПИСАТЬ НЕ с ГЛАГОЛОМ СЛИТНО ! Когда поймете что ПРАВОСЛАВИЕ – УЧЕНИЕ ! РАЗУМ ваш успокоитЦа ! Правда РПЦ к Православие тоже отношение НЕимеет , кроме буквы П в названиiи …
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БОГ – не церковь и церковь – не БОГ!Изначально Боги, жившие среди людей на Земле, дали Заветы-ПРАвила, как надо жить; а после негодяи придумали разные заКОНы, чтобы разделять людей, натравливать один народ на другой и уничтожать Божие создания! Что и делают до сих пор! Чтобы уничтожить белый славянский народ натравили на нас мусульман, а потом уничтожат и их, чтобы стать хозяевами планеты; и делает это самая последняя, самая примитивная и паскудная Раса Серых, нелегально поселившихся на Земле!
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Ну почему автор постоянно путает понятия веры и религии? Говорит о вере, а описывает религию. Ве-Ра это знание и оно не зависит от церквей, попов и обрядов. Религия это искусственная конструкция, созданная для того, чтобы получить власть над людьми. Сколько желающих властвовать,- столько и религий. Потому и грызутся меж собой. Власть делят. Некоторые и сейчас новые религии создают. А богов, на самом деле, много. Всякий человек, достигший в своём развитии уровня творения, становится богом. Чаще уже в посмертии, но случается и при жизни на Земле. Конечно, до уровня Рода ему ещё очень далеко, но и Человек, для него уже пройденный этап.
Совесть – это канал связи с Родом. И вот тут действительно, она либо есть, либо её нет. Существо, лишённое совести и человеком то назвать нельзя. Ему до человека ещё расти и расти. (Помните, что ответила К. Собчак на вопрос о совести? Она ответила вопросом: «А что это такое?»).
По поводу Библии. Я бы не советовал использовать её в качестве аргумента. Ничего, кроме описания садистских выходок их Б-га и откровенной лжи вы там не найдёте, только психику себе повредите.
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Вообще говоря, враждуют не церкви, враждуют гойские дебилы, их посещающие. А еврейские руководители церквей находятся на работе и заняты одним общим делом. Чего им враждовать?..
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Понимаете, пока о понятиях Бог/ Вера/ и т.д. будут с видом профессионалов рассказывать проходимцы, догматики и слепые ” натасканные” на фразах-ответах фанатики будут тысячи и тысячи мнений..Будут блуждания во тьме маразма и невеждества… Поле чудес в стране Дураков для всякого рода проходимцев…
А денег тут немеренно и кассовых аппаратов нет…Вообще, кайф полный…
В Питере церквушка среднего пошиба дает от 5 до 15 лямов в месяц…Одна..
Вопрос: – А стоит ли трогать этот бизнес ? И, готовы ли вы к пробуждению ???
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Смысла сейчас задавать такой вопрос-нет возможностей…У меня так не получилось…По-сути очень сильно…Осталось донести малое…Альтернативу.Наркотик нужно менять наркотиком…ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ-потенциальные наркоманы.Кому хочется в голову,напрямую,кому в вену или глотку.Эффект один…Действие на мозг…По какой-то причине,у человека срабатывает в голове одновременно масса “забытых” стереотипов,которые равняют Иисуса и попа…Очень сомнителен и сложен Иисус…Но поп быстр,умен,образован…О Иисусе говорит не много,все о вашей грешной душе…Почему вы плохой…вы с этим приходите в церковь…Почему когда вам так ох…но и здорово на душе,вы с этим в церковь не претесь..Хочется закрыться,найти папу…и…перестать бороться в принципе. Пусть я отработаю за “хорошо ты прощен”,все…после этого не убивал….Это потрясающая схема…
Куда деваться?Никуда…это свершилось.Чем Вы хуже,тем больше на вас зарабатывают.Пойти в монастырь и работать на людей в рясах,но с образованием и интеллектом….это-добровольное рабство…и отсутсвие интеллекта,в принципе.