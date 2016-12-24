Если Бог один, почему Церкви враждуют, и нет мира на земле?

Иногда какой-нибудь наивный вопрос читателя может вызвать в моей душе такой отклик, что хочется на него не просто ответить, а ответить так, чтобы услышал весь мир!

Сегодня мне повезло получить от одного из читателей именно такой наивный вопрос, ответ на который должен услышать буквально каждый человек. Вопрос касался темы, поднятой мною в статье "Сталин в ответе за всё худшее, что случилось в России в ХХ веке?!"

Итак, мой ответ на вопрос: "в чём прикол, и где нетО?".

Если священники веруют в Бога и хотят молиться Ему, а также хотят славить Бога, то пожалуйста! Кто ж против! Само слово "священник" является однокоренным слову "святость", и оно как бы подразумевает именно такой род деятельности человека, решившего стать священником.

А прикол в том, что одни священники так и делают: молятся и славят Бога, в которого они веруют. Так поступают, к примеру, знакомые мне лично православные священники. (Поэтому я знаю, что говорю!) Другие же священники, католики, к примеру, используют брэнд под названием "БОГ" для усиления своей власти над обществом и для покорения мира. Они используют в игре под названием "Жизнь" понятие "БОГ" как карточные игроки используют в своих играх козыри. А у кого в игре козырь на руках, тот обычно и побеждает!

Как может Церковь использовать на практике козырь с именем "БОГ", наглядно продемонстрировали в средние века многие императоры Священной Римской империи, устроившие целую серию так называемых "крестовых походов".

Их целью было — или покорение других народов, или уничтожение непокорных. И всё это зло творилось непременно с использованием брэнда "БОГ" и с использованием креста в качестве идентификатора "свой — чужой". Кто с крестом — свой, кто без креста — чужой.

Это же использование сильнейшего козыря с именем "БОГ" продемонстрировал в ХХ веке глава нацистской Германии Адольф Гитлер, который повёл свою железную армию в поход на Восток, на СССР, ну, конечно же, со словами "С НАМИ БОГ!" ("GOTT MIT UNS"). У Гитлера крест тоже был идентификатором. Кто был с крестом — тот "свой", кто был без креста — тот чужой.

Да, Адольф Гитлер использовал в той несправедливой войне сильнейший козырь — слово БОГ, но советские атеисты ПОБЕДИЛИ тогда самую сильную армию в мире!!!

Почему Советский Союз победил?

Потому что Бог не в слове фюрера и не в слове священника, и не в красивом брэнде вроде вот этой бляхи на ремне немецкого солдата, а Бог в душе человека!

И у кого в душе Бог есть, тот знает, что такое справедливость, и что такое несправедливость. И когда ведающий Бога человек, имеющий со-весть, приходящую от Бога, видит где-то несправедливость, он будет чувствовать себя обязанным восстановить справедливость, чего бы это ему ни стоило!

А по поводу того, как во время Второй Мировой войны могли атеисты победить гитлеровские полчища, использующие бренд "С НАМИ БОГ", очень хорошо объяснил наш российский философ, учёный, публицист Валерий Иванович Скурлатов, написавший короткий рассказ:

"КТО ВЕРУЮЩИЙ, А КТО НЕТ"

«Часто вижу в транспорте, как бабульки крестятся на каждую церковь, мимо которой проезжаем. По телевизору показывают тех же молящихся в церкви бабулек, часто среди них стоят начальники разного ранга с зажжёнными свечками в руках.

Они верующие?

Совсем не обязательно. Нередко это мода, нередко просто подражание, и нередко лицемерие — набожность напоказ.

Немало «ряженых верующих», склонных обличить иноверцев и неверующих и даже погромить их.

В то же время среди тех, кто называет себя «атеистом», часто встречаются люди честные, нравственные, порядочные. Можно ли их считать неверующими?

Надо понять, что такое вера.

Если бабулька мужеского или женского пола представляет Бога эдаким восседающем на облаке мужичком с бородёнкой, который может ниспослать халяву, надо только Его хорошо попросить, или если бабулька полагает, что какие-нибудь «мощи» или «пояс» даруют всякие блага, стоит лишь к ним приложиться, то это не «вера», а суеверие – суета всуе.

Если человек полагает, что достаточно исполнять обряды и почитать попов, и тогда удостоишься рая за гробом, то это тоже не «вера», а обезъянническое обрядоверие. Ибо Бог не на облаке и не в «чуде» и не во внешнем обряде, а в Искре Божьей, которая внутри.

И суеверие, и обрядоверие — или антиподы веры, или недостаток её.

Суеверцев и обрядовецев считать верующими нельзя!

Чем же отличаются верующие?

Немецкий философ Иммануил Кант говорил, что удивляется двум вещам — звёздному небу вверху и моральному закону внутри. Верующие — это те, кто слышит идущую из глубины человеческого существа весть этой Высшей надчеловеческой нравственной воли, то есть слышит свою собственную со-весть. Раз слышит — значит её распознаёт на фоне шумов сущего и тем самым удостоверяется в её знании и верит ей.

Верить собственной совести и значит быть верующим, в какой бы культурно-языково-конфессиональной среде ты ни вырос, независимо от тех или иных внешних обрядов, «чудес», предрассудков и мракобесий.

И не всякий «атеист», воинствующе отрицающий обряд и чудо, является неверующим, ибо, если он имеет совесть, то повинуется высшему началу мира и человека и тем самым верит в Него. И даже если это высшее начало (кантовский «категорический императив») мыслится обезличенным в виде некоторой высшей программы, сам осмысливающий высшее в себе и тем самым познающий самого себя приходит к личности в себе как к высшему прообразу и восходит к Высшей Личности в себе.

Таким образом, критерием веры является совесть!

Не имеющий совести не является верующим, сколько бы он ни имитировал набожность, будь он даже самим Папой Римским или Патриархом всея Руси. И наоборот, называющий себя «атеистом», если он имеет совесть, является подлинно верующим, хотя обычно и выступает против уводящих от Высшего Начала обрядоверий и суеверий».

***

Вот и ответ, как могли атеисты победить в ходе Великой Отечественной войны имитирующих набожность нацистов.

На фото католические священники и нацисты приветствуют фюрера германской нации.

Этот краткий экскурс в религию объясняет ещё один важный момент.

Кто использует слова "Бог", "Господь", "Аллах", "Всевышний" как козыри в игре под названием "Жизнь" и при этом совершает подлость, творит несправедливость, стремиться покорить народы и убивает людей, о таких мошенниках принято говорить, что они служат дьяволу.

Самый наглядный исторический пример — слова легендарного Христа-Спасителя, сказанные в адрес библейских Иудеев: "Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он лжец и отец лжи. А как Я истину говорю, то не верите Мне. Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, почему вы не верите Мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога". (Ин. 8: 44-47).

Чтобы хоть верующий человек, хоть атеист мог сегодня осознать, почему Христос-Спаситель сказал эти слова Иудеям, достаточно поинтересоваться в той же Библии, по каким Законам в течении многих веков жили евреи.

Эти опубликованные в Библии "заповеди, постановления и законы", по которым живут иудеи до сих пор, утверждая, что в "Моисеевом Законе" нельзя изменить даже одну букву, даже запятую, ведь это "богоданный закон", очень ясно и доступно объясняют всякому думающему человеку, почему Бог один на всех, Солнце одно на всех, воздух один на всех, а мира на земле всё нет и нет.

Как мы видим, тайна сия кроется лишь в том, что одни люди, говоря слово БОГ, вкладывают в него своё представление о неком Творце жизни и всего сущего, а другие люди, не имеющие представления даже о совести, вкладывают в слово БОГ своё узкокорыстное представление о неком родовом "покровителе", о некой могучей "крыше", без которой в криминальном мире, к примеру, не может чувствовать себя уверенным ни один "воровской авторитет".

Отсюда и такое представление у иудеев о Боге: "Господь есть Бог ревнитель и мститель; мститель Господь и страшен в гневе: мстит Господь врагам Своим и не пощадит противников Своих..." (Библия. Наум, 1: 2).

Надеюсь, теперь всем понятно, почему в действительности религии не объединяют, а как раз разъединяют людей?!

24 декабря 2016 г. Мурманск. Антон Благин