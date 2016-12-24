...первую очередь об утрате авторитета организации, а уже потом... активом которой является ее авторитет, неминуемо приведет к ее... обозримом будущем, что тоже авторитет ООН не укрепляет. http://newsru...тем, что осталось от авторитета ООН в своих личных целях ...