Авторитет ООН
13:20. 24 декабря 2016 Просмотров - 170 Один комментарий Опубликовал: brahman
На тему авторитета ООН в современном мире.
Власти Израиля отказались выполнять принятую вечером 23 декабря резолюцию Совета безопасности ООН с требованием немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Ожидалось, что на резолюцию наложат вето Соединенные Штаты, однако делегация из США при голосовании воздержалась, что позволило документу получить необходимую поддержку. В канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что "Израиль ни в какой форме не принимает постыдную антиизраильскую резолюцию ООН и не подчинится ей", передает агентство Reuters. Представитель Нетаньяху подчеркнул, что администрация президента Барака Обамы не только не защитила Израиль "от этого группового нападения в ООН", но и "сговаривалась за кулисами с его организаторами". В связи в канцелярии отметили, что теперь будут дожидаться 20 января, чтобы обсудить этот вопрос с уже новым президентом США – Дональдом Трампом и "друзьями в Конгрессе", чтобы "свести на нет ущерб от этой абсурдной резолюции"
https://www.newsru.com/world/24dec2016/s
Филиппинский президент в ходе своего выступления на военной базе в городе Замбоанга на юге страны снова коснулся претензий верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна к заявлениям Дутерте по поводу убийств, которые он совершал в ходе борьбы с наркоторговцами на Филиппинах. «Вы можете идти и подавать жалобу в ООН. Я сожгу Организацию Объединенных Наций в таком случае. Если я поеду в Америку, я дотла сожгу ООН», —заявил филиппинский президент.
https://lenta.co/prezident-filippin-dute
Как это похоже на времена Лиги Наций.
Понятное дело, что Великие Державы от своего права вето в СБ ООН не откажутся, но фактическое влияние ООН на процессы в современном мире продолжает снижаться. Рекомендательные резолюции фактически ни на что не влияют и даже коллективно принятые резолюции, просто посылают лесом. В текущем виде, ООН является своеобразным рудиментом прежнего мироустройства, которое меняется на наших глазах. Не случайно, Трамп уже анонсировал, что США серьезно пересмотрят свой подход к ООН в русле новых реалий. Разумеется, при Обаме все крики про необходимость реформы ООН сводились к тому, чтобы отобрать у РФ право вето в Совете Безопасности, но это был скорее элемент междоусобной борьбы США с РФ, нежели действительно серьезное обсуждение кризиса системы международных отношений вызванного ослаблением структуры поздневашингтонского мироустройства.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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ООН расположен в США, на 85% финансируется США. Очевидно, что эта ООН и все её члены контролируются сышыа.. А сышыа, в свою очередь контролируются иСраилем https://jhaines6.wordpress.com/2012/11/19/cynthia-mckinney-drops-bombshell-candidates-to-sign-pledges-of-support-for-israel/, что всем известно, кроме российских ДЛБ. А весь этот финт организован самим же иСраилем, чтобы иметь повод в очередной раз послать ООН нафуй вместе со всеми её членами…