Антикультура — болезнь цивилизации

Можно констатировать с совершенной очевидностью: нынешние средства массовой информации, искусство и литература поражены недугом, который на всех языках звучит одинаково — моральная распущенность. Некоторые могут сказать: эка невидаль, чего тут такого необычного и ужасного, да пусть их тешатся и развлекаются. В самом деле, ну, например, брякнули в рекламе на телеканале «Культура», что «в наше время не изменять жене просто неприлично». Ерунда, прикольно! А что в итоге? Путь в бездну хаоса, лжи, зла. Супружеские измены — это отрицание супружеской верности, устойчивости брака и, в конечном счете, жизни. Жизнь устойчива и процветает, когда она держится на определенном порядке. Если порядок рушится, то и жизнь становится неустойчивой, зыбкой, движется к упадку и просто кончается.





Постоянно слышишь или читаешь это слово-паразит «блин» (эвфемизм грязного нецензурного слова), постоянно встречаешь оскорбительные для человеческого достоинства слова типа «придурок», «ублюдок», «стерва», «шлюха».



Скажут: это народ так говорит, это отражение жизни и т. д., и т. п. Знаю я эти аргументы. Они могут убедить только наивных и глупых. Всегда в обществе шла борьба за чистоту, за благородство, за достоинство человеческой личности, за высокую культуру и нравственность.

Да, в народе есть низкое и подлое. Это, однако, не значит, что народ таков в целом. Люди время от времени болеют, кое-кто умирает, но это отнюдь не обесценивает здоровья и жизни как таковой. Люди жаждут быть здоровыми, любят жизнь и, следовательно, хотят быть защищенными от всякой скверны, в том числе информационной и рядящейся в тогу искусства.

Моральная распущенность в СМИ, в литературе и искусстве — это демонстрирование неуважения к человеку, а от неуважения к уничтожению человека один шаг. Это путь к реальному хаосу и злу, к уничтожению жизни. Вы хотите, чтобы жизнь прекратилась на Земле? Так давайте распустим себя, перестанем сдерживаться, будем хамить и грубить, будем черное называть белым, а безобразное и уродливое считать восхитительным!



О влиянии средств массовой информации, художественной литературы, кино на поведение людей, общества в целом

Это влияние огромно и с каждым десятилетием, веком увеличивается чуть ли не в геометрической прогрессии.

После публикации в конце XVIII века романа Гете «Страдания юного Вертера», который завершается самоубийством главного героя, по Европе прокатилась волна аналогичных самоубийств молодых людей из-за неразделенной любви.

1

В наше время негативное влияние книг, средств массовой информации (СМИ) на общество стало воистину угрожающим. Характерные примеры:

1. В США в конце марта 1998 г. два школьника устроили бойню в школе. Они устроили засаду напротив входа в школу. Один из них нажал кнопку пожарной сигнализации. Из школы стали выбегать учащиеся и преподаватели. В этот момент малолетние преступники открыли огонь по выбегавшим.



В результате несколько школьников и одна преподавательница были убиты. Об этом расстреле с подробностями сообщили все информационные агентства. В течение нескольких дней СМИ вновь и вновь муссировали эту тему.



И что же в итоге? Через некоторое время в другом американском городе школьник убил учительницу. Прошло еще некоторое время и опять школьник стрелял. Это уже волна преступлений в детских учреждениях.



Дело дошло до курьеза. 8 мая 1998 г. СМИ сообщили, что дошкольник 5-и лет (!) попытался застрелить из пистолета свою воспитательницу за то, что она поставила его в угол. К счастью, в стволе не было патрона. Он был вынут незадолго до этого приятелем маленького преступника. 5-летний преступник задержан за ношение оружия.

22 мая 1998 — сообщение информационных агентств: в США, в городе Спрингфилд 15-летний школьник в кафе школы устроил беспорядочную пальбу. В итоге 1 убитый, 16 раненых, из них 8 в тяжелом состоянии.



Дома у этого школьника обнаружили два трупа. Предполагают, что это его родители. Сообщается также, что на прошлой неделе в США зафиксировано два подобных случая. Говорят об эпидемии подростковой преступности.

26 апреля 2002 г. произошла ужасная трагедия в Эрфурте (Германия). Бывший школьник, 19-летний Роберт Штайнхойзер ворвался в гимназию имени Гутенберга, застрелил 13 учителей, 2-х школьниц, женщину-полицейского и затем застрелился. Всего погибло 16 человек, а вместе с ним — 17. Гимназия лишилась четверти преподавательского состава. Штайнхойзер стрелял из пистолета. С собой у него было также помповое оружие. Он мстил за исключение из гимназии.



А исключили его в декабре 2001 г. за подделку документов и за неуспеваемость. Штайнхойзер был хорошим стрелком, состоял в клубе стрелков. Он не ладил с матерью.



Примечательная деталь из его биографии: он любил слушать песню, в которой были слова «убей учительницу». В Германии был объявлен двухдневный траур.

Не прошло и недели, как в другом конце Европы, в городке Власеница (Босния) старшеклассник Петкович убил учителя истории и стрелял в учительницу, ранив ее в шею, и затем покончил с собой. Это случилось 28 апреля. Полиция связывает эту трагедию с недавним убийством в Эрфурте бывшим школьником 16-и человек.

2. В последние годы в нашей стране отмечается целая серия трагических инцидентов в армии, когда военнослужащие применяют огнестрельное оружие против сослуживцев. Это самая настоящая информационная эпидемия.



СМИ растиражировали информацию об этих инцидентах и в итоге возник эффект домино. Растиражированная информация об одном инциденте подготавливает в умах некоторых военнослужащих почву для совершения подобных действий.

3. То же самое с заказными убийствами. Эпидемия таких убийств в последние годы в нашей стране вызвана в значительной мере распространением информации об этих убийствах.



Потенциальные заказчики убийств и сами платные убийцы психологически подготавливаются к подобным преступлениям, получают информацию по технологии и обстоятельствам преступлений. СМИ нередко смакуют детали этих убийств, подробно рассказывают об их технологии, обстоятельствах, многократно, до навязчивости воспроизводят все перипетии убийств в информационных программах и специализированных передачах (типа «Криминальной хроники», «Дорожного патруля», «Петровки 38»).

4. Список преступлений, самоубийств, инициированных СМИ можно продолжать и продолжать.



К их числу можно отнести распространение наркомании, некоторые виды самоубийств наркоманов (совсем недавно рассказывалось о самоубийстве молодой пары наркоманов, прыгнувшей с крыши многоэтажного дома, и тут же через несколько дней произошел аналогичный случай — молодой наркоман выбросился из окна и убился на смерть), захват заложников, телефонный терроризм.

5. В отдельных случаях некоторые авиакатастрофы, автокатастрофы и подобные катастрофы могут провоцироваться СМИ.



Когда о них подробно рассказывается в СМИ, смакуются детали, то некоторые психологически неустойчивые летчики, автомобилисты под воздействием этой информации могут сильно тревожиться и даже запаниковать. А от этого один шаг к ошибкам в управлении транспортным средством и к катастрофе.

6. Давно известен криминальный эффект детективной литературы и детективных фильмов. Фантазия писателей и кинематографистов порой реализуется один к одному преступниками. Последние, используя детективы как руководства, как учебные пособия, насыщаются информацией по технологии преступлений, психологически настраиваются на совершение преступлений.

Романтизация преступника в искусстве и литературе (например в фильмах «Крестный отец», «Однажды в Америке», «Лицо со шрамом», «Отпетые мошенники», «Гений», «Бригада») — один из факторов, способствующих совершению преступлений.[118]

7. Еще один негативный эффект распространения информации: сообщения о беспорядках, забастовках и голодовках вызывают цепную реакцию новых беспорядков, забастовок и голодовок.

Я убежден: если бы не было этих сообщений в СМИ, то не было бы этих эпидемий.



Надо, наконец, понять обществу, что информационные сообщения оказывают мощное психологическое воздействие на массы людей. Если эти сообщения со знаком минус, то они вызывают всплеск в обществе разных фобий и агрессий[119].

В последнее время журналисты и руководители СМИ все чаще поступают как малые дети, играющие с огнем на территории нефтебазы.



Вот два примера с видеоклипами, показанными по РТР и музыкальному телеканалу Муз-TВ в конце декабря 2001 г.: в первом случае поющая девушка разбивает тяжелым предметом витрину магазина и забирает куклу (медвежонка); во втором случае (группа «Тату») девушка поет, сидя на унитазе и подготавливая адское устройство к взрыву (девушка вполне профессионально вставляет в тротил взрыватели), в конце песни это устройство взрывается; она убивает то ли себя, то ли своего недруга.



Эти видеоклипы — какое-то негодяйство. Другого слова не подберу.

Видеоклипы указывают еще на одну серьезную проблему: неважное состояние дел в молодежной субкультуре. В ней сплошь и рядом демонстрируется-пропагандируется аморальное-преступное поведение. Видеоклипы — лишь маленький кусок этой демонстрации-пропаганды.



Посмотрите, как называют себя поп-музыканты. Они прямо-таки соревнуются в изобретении названий похлеще-покруче-пострашней («Ногу свело», «Руки вверх», «Дискотека «Авария», «Отпетые мошенники», «Акула», «Ночные снайперы», «Стройный ряд авантюристов», «Динамит» и т. д.).



По поводу названия группы «Отпетые мошенники» я имел неприятный разговор с 17-летней дочерью. Я выразил недоумение и возмущение этим названием, а она сказала, что ничего страшного в нем нет, при этом ссылалась на авторитет первоисточника, откуда взято название (какой-то американский фильм).



Мне пришлось возразить: нет ничего более абсурдного, чем называть музыкальную группу, исполняющую красивые лирические песни (самая известная: «люби меня, люби») именем, весьма далеким от прекрасного и просто даже противоречащим ему. Вдумайтесь только: мошенники, да еще отпетые! Какие-то рецидивисты…



Разве может быть красивым преступление, а красота преступной?! Разве можно есть торт, намазанный горчицей или, еще хуже, калом?! Мне говорят: название «отпетые мошенники» — всего лишь шутка, прикол, желание привлечь внимание. На это отвечу: есть шутки и шутки.



Есть такие шутки, за которые бьют по физиономии. И вообще, разве можно шутить с преступным сознанием?! Одни пошутят, а другие всерьез воспримут.

Удивляемся разгулу преступности, ругаем милицию за плохую работу, требуем ужесточения наказаний и не видим того, что сами мы, нормальные люди, вот такими своими заигрываниями с преступным сознанием толкаем людей в объятия преступности.

Здесь еще есть один поворот проблемы. Когда юные не видят ничего страшного в анормальном, когда люди привыкают к антикультуре анормального, то возникает ситуация «переоценки ценностей», перевертывания вверх дном.



Нормальное становится редким, а, следовательно, ненормальным. Ненормальное же становится обыденным, привычным, почти нормальным[120]. (Петр Вайль 29 сентября 2003 г. в программе «Тем временем» телеканала «Культура» проговорился: «чем истеричнее, чем визгливее, тем нормальнее» — это он сказал о современном искусстве). Честное, совестливое, доброе, нравственное поведение всё больше не в чести, а отклоняющееся поведение (с всякими вывихами, динамитами, ночными снайперами, отпетыми мошенниками) воспринимается как нормальное.

(Вот пример. Известный поэт Дмитрий Пригов договорился до того, что дважды назвал человека подлецом в телепрограмме «Деликатесы» по ТВЦ 23 марта 2003 г. Второй раз он сказал так: «Человек по своей натуре все равно подлец».



Что можно на это сказать? Эпатаж, безответственность, клевета на человека или потеря ориентиров, растерянность. Пригова можно только пожалеть. Настолько он отравлен ядом антикультуры и антигуманизма… Видно, он мало видел в жизни любви, доброты, сердечности, благородства, совестливых, порядочных, достойных людей.

[К сведению: слово «подлец» в русском языке означает «подлый, низкий, бесчестный человек, негодяй, мерзавец», а слово «подло» — в высшей степени бесчестно, т. е. низко, гнусно[121]]

Тот, кто утверждает, что человек по своей натуре подлец, сам в сущности является таковым. «Всякий негодяй, — говорил В. В. Стасов, — всегда подозревает других людей в какой-нибудь низости»[122]. (Сравн.: «если человек сам стал хуже, то все ему хуже кажется» — М. Ю. Лермонтов). О том же говорит грузинская мудрость: «злой человек полагает, что все люди подобны ему».



У Шекспира есть такие строки:

И видит он в любом из ближних ложь,

Поскольку ближний на него похож.

(Сонет № 121)

Владимир Путин привел цитату из своего детства, которая, по его мнению, близка нынешней сложившейся ситуации. "Я воспитывался на ленинградской улице, где у нас в таких случаях говорили: "Кто обзывается, так и называется".

И, напротив, «чем порядочнее человек, тем труднее ему подозревать других в бесчестии» (Цицерон).

Утверждающий, что человек по своей натуре подлец, не просто непорядочный, а идейно-сознательно непорядочный, делающий философию из своей непорядочности. Либо свою личную непорядочность он возводит в непорядочность всех людей, либо всех кроме себя считает подлецами… В том и другом случае человек демонстрирует прямо или косвенно свою непорядочность.)

Что делать обществу во всех этих случаях? Пассивно созерцать и ждать очередного преступления, катастрофы, беспорядков или же принять меры по ограничению распространения информации о преступлениях, катастрофах, беспорядках?



Защитники свободы слова, конечно, против каких-либо ограничений в распространении подобной информации. Конечно, они не правы. Свобода как таковая имеет ограничения внутри себя. Иначе это не свобода, а своеволие, произвол.

Мне представляется, что СМИ должны руководствоваться определенным кодексом поведения, сами себя ограничивать в распространении информации. Ведь не показывает же телевидение, скажем, половой акт в подробностях. Почему же оно показывает в подробностях сцены насилия, убийства, следы насилия, смакует показ жертв убийства, без меры и без конца демонстрирует всякие разрушения, катастрофы?

Нормального в жизни гораздо больше анормального. Люди любят друг друга, рожают, воспитывают детей, учатся, занимаются творчеством, делают открытия, изобретают, отдыхают, развлекаются, путешествуют, имеют разные хобби и т.д., и т.п.



Это всё нормальные формы деятельности. Чем же переполнено информационное пространство кино-, теле-, видео-, печатной продукции?



Показом анормального: преступлений, насилия, катастроф, беспорядков, наркомании, алкоголизма, самоубийств. В итоге в обществе создается гнетущая психологическая атмосфера. Люди больше, чем это необходимо, тревожатся, боятся. Предрасположенные к болезненным реакциям (фобиям) и к разным эксам (агрессиям) чаще совершают безумные поступки и преступления.



Возникает порочный круг: СМИ показывают-смакуют анормальное; этот показ вызывает вторичный эффект, более широкую волну анормального. СМИ в расширенном варианте демонстрируют анормальное, что вызывает следующий, еще более мощный вал анормального, и так до коллапса.

Безусловно, анормальное в определенных размерах нужно показывать — для выработки иммунитета, для знания того, что с человеком может случиться и к чему он должен быть готов. Но показывать анормальное ради самого анормального, чтобы пощекотать нервы и просто занять умы чем-то острым — аморально!

Говорят еще: нормальное неинтересно, а анормальное интересно[124]. Это какое-то извращенное мнение. Как могут любовь, творчество, творческие искания и достижения, хобби, развлечения, путешествия и приключения неинтересны?! И как могут быть интересны убийство, насилие, злокозненное поведение преступника, вывихи маньяка?!



К сожалению, нормальное в жизни воспринимают иногда как что-то обыденное, ординарное и потому скучное, неинтересное. Да, в ней есть и это: обыденное, ординарное, рутинное. Однако, как я уже говорил, нормальная жизнь не сводится к этим вещам. Нормальны ведь и любовная страсть, и творческий порыв, и многое, многое другое.

Если бы я был поэтом, то сочинил бы оду, поэму, гимн нормальному поведению, нормальной жизни человека. В нормальности есть всё для того, чтобы дерзать, чтобы любить жизнь и радоваться ей!





Из учебного пособия Л.Е. Балашова „Этика”.

