Свобода слова от США и НАТО

Под громкие разговоры о свободе слова в странах, которые называют себя «демократиями» активно осуществляется наступление на свободный доступ к информации. И речь не об Украине, где почти сразу после госпереворота запретили мои книги. Речь о Литве.

Напомню, что именно в этой стране вы получите уголовный срок, если скажете, что «советской оккупации не было». Именно в этой стране пытаются выдать ставшую страшной классикой стрельбу «неизвестных снайперов» за преступления Советского Союза. В январе 1991 года западные спецслужбы руками националистов устроили провокацию у Вильнюсского телецентра, а ответственность за человеческие жертвы до сих пор возлагают на СССР. По этим лживым обвинениям литовские власти задержали бывшего советского офицера Юрия Мель, о необходимости немедленного освобождения которого неоднократно заявляли активисты Партии Великое Отечество.

Поскольку открытую дискуссию с фактами власти Литвы допустить не могут, то начинают действовать в стиле майданных властей Украины. То есть – запретами на книги. В сентябре 2016 года из литовских книжных магазинов изъяли мои книги. Но на этом дело не остановилось. Развязана целая компания для недопущения иной точки зрения на историю и политику, отличную от официальной, к умам и сердцам граждан Литвы.

На этот раз запреты на попадание моих книг на литовском языке в библиотеки!

Очень показательно, какая организация призвана оценивать «благонадежность» литературы в Литве: «Департамент стратегических коммуникаций армии Литвы»! Вот это свобода слова – мерило оценки можно или нельзя читать книгу – решающим является мнение… армии. Название этой структуры очень напоминает спецслужбу. Страны, входящей в НАТО. По сути, НАТО определяет уровень свободы слова в Литве! А поскольку мы прекрасно понимаем, что никакого «мнения» по любым вопросам отличного от мнения Вашингтона у НАТО нет и быть не может, то можно смело утверждать.

В роли цензора в Литве выступает США (НАТО).

Важно – в 2013 году, когда я приезжал в Литву на презентации моих книг на литовском, акция по дарению их библиотекам прошла спокойно и без истерик. Никто ничего не сказал и не написал. Но вот прошло почти 4 года, изменилась мировая обстановка, началась истерика в западных СМИ о «страшной агрессивной России», и «совестливые» литовские деятели вдруг «увидели» в моих книгах пропаганду. В тех же самых книгах, что они спокойно читали, в тех же самых, что с 2013 года СВОБОДНО продавались в Литве на литовском и русском языках! Но в 2016 году началась самая настоящая истерика. Которая и выплеснулась на страницы «независимой прессы».

В статье литовского СМИ «15 минут» мои книги в чём только не обвинили, но, разумеется, не приведя ни одного факта!

Один из литовских журналистов Гедрюс Грабаускас написал прекрасный материал, расставляющий все точки над «i».

Источник: laisvaslaikrastis.lt

Литовские библиотеки уже контролируются военными? В последнее время в Литве наблюдаем множество скандальных cобытий. Это и коррупционные скандалы, и зачастую слишком растиражированные политические баталии. Однако давайте взглянем на основные процессы, мешающие Литве. С чем они связаны? В основном — с военной сферой. Для нашей страны особо вредными являются кампания по закупке вооружений и разжигание войны, такие процессы наносят огромный урон Литве. Из бюджета Литвы (нашего с вами бюджета) выделяются огромные средства на закупку вооружений. К примеру, прошлым летом только на закупку бронемашин было потрачено 400 млн евро, а уже в следующем году вновь планируется закупить бронемашин ещё на 550 млн евро. В конце 2015 г. литовская армия приобрела различных пушек на 170 млн евро. А ещё есть грандиозное расширение военных полигонов, которое требует огромных средств, кроме того, нанося большой урон природе. Так, для расширения Пабрадского военного полигона уже вырублено 500 гектаров леса. Однако в последнее время выясняются конкретные факты, когда военные, как в суровые времена Сметоновского режима, вмешиваются в культурные процессы, стараясь подмять свободу слова. Военные устанавливают, какие книги хорошие, какие плохие? На протяжении нескольких последних лет борцы за права человека и журналисты сталкивались с информацией, как работники военной разведки – так называемого Второго департамента при министерстве Охраны края – преследовали прогрессивных журналистов, общественников, угрожали им, вмешивались в гражданские процессы. И вот сейчас выясняются скандальные факты об инициативе военных установить контроль над Литовскими библиотеками. Утром 30 ноября ко мне обратилась активная общественница Ирина Юдина. Она рассказала, что несколько дней назад вместе с руководителем издательства ,,Белые лебеди« Натальей Эркеленц они обратились к Литовским библиотекам с предложением передать в дар книги В. Мегре, В. Синельникова, В. Серкина, С. Лазарева и некоторых других авторов. Это произведения, читаемые в разных странах мира, в них нет подстрекательства к войне, антисемитизма или других проявлений ксенофобии. Все казалось красиво пока в процесс не вмешались военные. А вскоре появилась и статья журналиста Д. Панцерова. Этот активный поклонник НАТО, сторонник кровавого Украинского Майдана с грязью смешал прекрасную инициативу. Он руководствовался выводами военных: ,,Эти книги не должны оказаться в литовских библиотеках и быть доступными читателям из-за распространяемой в них пропаганды и откровенной лжи«. Так что, военные взялись за цензуру? Кто же делает выводы, кто эти таинственные цензоры? Это департамент стратегической коммуникации литовской армии и его ответственные работники. Из департамента библиотекам были высланы письма с угрожающими рекомендациями (согласно стилю –как приказ), раздавались и звонки, с указанием как себя вести. Оказалось, что письма библиотекам разослала и в некоторые библиотеки звонила Ауксе Усене, ст. Специалист Департамента стратегических коммуникаций Литовской армии. Эта деятельница с начала 2014 года ездит по Литве и нахваливает НАТО, пугает людей российской угрозой, всячески порочит прогрессивных литовских журналистов, членов оппозиционных партий и движений. Вместе с ней особо активно работает старший специалист отдела анализа и планирования того же департамента

Каролис Зикарас (активный участник различных пропагандистских телевизионных передач. В этих передачах он также восхваляет НАТО и занимается подстрекательством к войне). Что это за таинственный департамент стратегических коммуникаций ? Департамент стратегических коммуникаций – это засекреченная служба. Можно её определить так: это военная пропагандистская структура, использующая методы секретных служб. Официально публикуются лишь контакты директора (лейтенант-полковник Юрис Жгутс). Этот департамент действует с марта—апреля 2014 г., именно тогда стали появляться сообщения о деятельности этой структуры, которой в то время руководил Саулюс Гузевичюс. Департамент занимается активной пропагандой блока НАТО, его работники пишут статьи, ездят по Литве с лекциями, встречаются с учениками, с работниками различных организаций. Они часто подчеркивают, что в Литве якобы много проявлений враждебной пропаганды; с такой ,,плохой« пропагандой необходимо активно бороться. Одной из руководителей таких групп ,,глашатаев правды« была Ауксе Усене. В этой группе, кроме А.Усене, состоят её коллега К.Зикарас, и специалист отдела анализа и планирования Т. Чепонис, старший специалист В. Чепукенас. Ищите ябеду В этой странной истории интересным образом замешана директор Алитусской публичной бибилиотеки им. Й. Кунчина — Г.Булгаковене. Именно Г.Булгаковене и еще одна её коллега обратились к военным. А уже те начали „расследование«, после которого в библиотеки было разосланы угрожающие рекомендации-указания. И это не случайный поступок Г. Булгаковене, т.к. она занималась переводами текстов небезызвестного украинского пропагандиста майдана Н. Тимчука (этот деятель оправдал даже Одесские события, когда боевики „правого сектора« 2 мая 2014 г. заживо сожгли и расстреляли около 100 протестующих). Манипуляции Д.Панцерова Пришлось тщательно изучить статью Д.Панцерова ,, Попытка в библиотеки Литвы протолкнуть пропагандистские книги об Иосифе Сталине ». Во первых, статья изначально подготовлена по геббельсовской методике ,,чем больше лжи, тем лучше«. Т.к. из множества предложенных книг только одна о Сталине. Это конкретная историческая книга – „Сталин. Вспоминаем вместе” (автор Н. Стариков). Далее Д.Панцеров приводит множество различных манипулятивных утверждений, ссылаясь на разные источники, в том числе и военные. Цитата: ,,Политолог Н. Малюкявичюс говорит, что Н.Стариков выделяется антимайданными идеями. Он в своих книгах запугивает читателей тем, что придет эра организованных США цветных революций. Когда на Украине начался майдан, Н. Стариков в России организовал движение, так называемый Антимайдан. Он является одним из основных рупоров Кремлевской пропаганды». Другая цитата: ,,Военные заметили, что авторы предложенных книг, даже пишущие о здоровом образе жизни, природе, также участвуют в системе Кремлевской пропаганды». Что можно ответить на такие высказывания? Н.Стариков – известный писатель и публицист, посещавший Литву. До тех пор, пока с начала 2014 г. правящие кланы Литвы не начали проводить русофобскую кампанию и не запретили Н.Старикову въезд на территорию Литвы. В его книгах изложена позиция по историческим и геополитическим процессам, не призывая ни к насилию, ни к бунту. Напротив, автор предупреждает об опасности ,, цветных революций«. А вот представленная позиция военных о том, что пропагандисты здорового образа жизни являются рупорами Кремля, это просто бред. В статье почти не упоминаются книги В. Мегре, В. Синельникова, В. Серкина, составляющие большую часть предложенных книг. Д.Панцеров видно сознательно не анализирует их, т.к. в них нет никакой политики. В них – темы познавательного отношения к природе, здорового образа жизни, познания себя. Это напоминает режим времен Сметоны В Литве все более ограничивается демократия, осуществляются массовые нарушения прав человека, преследуются прогрессивные журналисты, общественники. Применяются ограничительные меры в отношении мирных граждан других стран: въезд в Литву запрещен Г.Сапожниковой, Н.Старикову, А.Дюкову, С.Михееву, Й. Корену, А.Кузьмину, О.Газманову и многим другим. А в настоящее время все более ограничивается свобода слова и информации. Ситуация, когда военные начинают контролировать библиотеки – опасный знак. Так было во времена Сметоновского режима, когда военные коменданты, деятели военной разведки вмешивались в культурные процессы, дела печати, издательств. Остается задать обоснованный вопрос: куда идем- в будущее или назад, в жестокие времена насилия? Giedrius Grabauskas(Гедрюс Грабаускас)

Вот такая свобода слова. От США и НАТО.

P.S. Мое мнение такое: раз запрещают – значит боятся. «…Один из основных создателей, идеолог и рупор распространяемой Кремлем пропаганды» — это высокая оценка моего скромного писательского труда от «коллег» из США и НАТО.

Источник: nstarikov.ru