Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 декабря 2016

Город Алеппо полностью освобожден от бандформирований и находится под контролем правительственных сил, сообщило командование Вооруженных сил САР.

«Это победа является стратегической и имеет важное переломное значение в борьбе с терроризмом, с одной стороны, и сокрушающим ударом для проекта террористов и тех, кто их поддерживает», — говорится в заявлении главного командования ВС Сирии.

Днем в четверг автоколонна, состоящая из 15 автомашин и 4-х автобусов, вывезла из восточного Алеппо последнюю группу членов незаконных вооруженных формирований.

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Как сообщала «Русская Весна», эвакуация боевиков началась 15 декабря, но вынужденно была приостановлена на следующий день, после того как террористы нарушили договоренности и попытались вывезти с собой пленных и вооружение. По различным данным, за период эвакуации восточную часть мегаполиса покинули около 40 000 человек, включая боевиков.

Как подчеркнул президент Сирии Башар Асад, освобождение Алеппо от банд — это заслуга правительственных войск и всех их союзников, в первую очередь России и Ирана.

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