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Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 декабря 2016

07:54. 23 декабря 2016 Просмотров - 670 Один комментарий Опубликовал:

«Девочка» Бана из Алеппо: как США впаривают всему миру дешевые фейки (ВИДЕО)

«Девочка» Бана из Алеппо: как США впаривают всему миру дешевые фейки (ВИДЕО) | Русская весна

7-летняя девочка Бана Алабед, якобы живущая в осажденном сирийском городе Алеппо, стала популярна благодаря аккаунту в Twitter.

Записи Бана делала исключительно на английском языке. Девочка обращалась к «мировому сообществу» с просьбой «остановить Асада и Путина, чтобы те прекратили бомбить Алеппо».

Константин Долгов в своем новом видеоблоге утверждает, что «девочка» Бана — это фейк, созданный американцами.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

На улицах Алеппо идет массовое празднование победы над боевиками (ФОТО, ВИДЕО)

На улицах Алеппо идет массовое празднование победы над боевиками (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Вечером в четверг улицы Алеппо заполнились тысячами людей, жители города празднуют объявление о полном освобождении города от боевиков.

Как сообщала «Русская Весна», Командование Вооруженных сил САР в четверг вечером официально объявило о полном освобождении города Алеппо от остатков бандформирований.

После этого на улицах города зажглись праздничные фонари, водители машин включили сигнальные огни, началась стрельба в воздух и салюты. 

«У нас в квартале зажгли елку, люди со слезами на глазах обнимают друг друга и поздравляют. Это действительно великая победа, мы ждали ее пять лет», — поделилась настроением жительница христианского квартала Азизия Асма Хаддад.
 
Невзирая на холодную погоду и дождь, множество людей вышло улицы Алеппо, по всему городу звучит праздничная музыка и раздаются радостные крики сирийцев.

Читайте также: ОФИЦИАЛЬНО: Армия Сирии полностью освободила Алеппо от остатков банд

На улицах Алеппо идет массовое празднование победы над боевиками (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Сирия: последняя группа боевиков покинула Алеппо

Колонна автобусов вывезла последнюю группу боевиков из восточного Алеппо, сообщил в четверг источник в штабе боевых операций.
 

«Эта колонна последняя. Теперь можно сказать, что все боевики вышли из Алеппо, и город полностью под контролем сирийской армии»,- заявил источник.
 
Ранее в четверг ливанские СМИ сообщили, что последняя автоколонна, сформированная из 15 машин и четырех автобусов, начала выдвигаться из восточного Алеппо.
 
Источник

 К оглавлению | Источник: news-front.info

ОФИЦИАЛЬНО: Армия Сирии полностью освободила Алеппо от остатков банд

ОФИЦИАЛЬНО: Армия Сирии полностью освободила Алеппо от остатков банд | Русская весна

Город Алеппо полностью освобожден от бандформирований и находится под контролем правительственных сил, сообщило командование Вооруженных сил САР.

«Это победа является стратегической и имеет важное переломное значение в борьбе с терроризмом, с одной стороны, и сокрушающим ударом для проекта террористов и тех, кто их поддерживает», — говорится в заявлении главного командования ВС Сирии. 

Днем в четверг автоколонна, состоящая из 15 автомашин и 4-х автобусов, вывезла из восточного Алеппо последнюю группу членов незаконных вооруженных формирований.

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Как сообщала «Русская Весна», эвакуация боевиков началась 15 декабря, но вынужденно была приостановлена на следующий день, после того как террористы нарушили договоренности и попытались вывезти с собой пленных и вооружение. По различным данным, за период эвакуации восточную часть мегаполиса покинули около 40 000 человек, включая боевиков.

Как подчеркнул президент Сирии Башар Асад, освобождение Алеппо от банд — это заслуга правительственных войск и всех их союзников, в первую очередь России и Ирана.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
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