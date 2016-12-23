Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 декабря 2016
- 06:31 «Девочка» Бана из Алеппо: как США впаривают всему миру дешевые фейки (ВИДЕО).
- 04:44 На улицах Алеппо идет массовое празднование победы над боевиками (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 23:19 Сирия: последняя группа боевиков покинула Алеппо.
- Вчера 22:22 ОФИЦИАЛЬНО: Армия Сирии полностью освободила Алеппо от остатков банд.
«Девочка» Бана из Алеппо: как США впаривают всему миру дешевые фейки (ВИДЕО)
7-летняя девочка Бана Алабед, якобы живущая в осажденном сирийском городе Алеппо, стала популярна благодаря аккаунту в Twitter.
Записи Бана делала исключительно на английском языке. Девочка обращалась к «мировому сообществу» с просьбой «остановить Асада и Путина, чтобы те прекратили бомбить Алеппо».
Константин Долгов в своем новом видеоблоге утверждает, что «девочка» Бана — это фейк, созданный американцами.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
На улицах Алеппо идет массовое празднование победы над боевиками (ФОТО, ВИДЕО)
Вечером в четверг улицы Алеппо заполнились тысячами людей, жители города празднуют объявление о полном освобождении города от боевиков.
Как сообщала «Русская Весна», Командование Вооруженных сил САР в четверг вечером официально объявило о полном освобождении города Алеппо от остатков бандформирований.
После этого на улицах города зажглись праздничные фонари, водители машин включили сигнальные огни, началась стрельба в воздух и салюты.
«У нас в квартале зажгли елку, люди со слезами на глазах обнимают друг друга и поздравляют. Это действительно великая победа, мы ждали ее пять лет», — поделилась настроением жительница христианского квартала Азизия Асма Хаддад.
Невзирая на холодную погоду и дождь, множество людей вышло улицы Алеппо, по всему городу звучит праздничная музыка и раздаются радостные крики сирийцев.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Сирия: последняя группа боевиков покинула Алеппо
Колонна автобусов вывезла последнюю группу боевиков из восточного Алеппо, сообщил в четверг источник в штабе боевых операций.
«Эта колонна последняя. Теперь можно сказать, что все боевики вышли из Алеппо, и город полностью под контролем сирийской армии»,- заявил источник.
Ранее в четверг ливанские СМИ сообщили, что последняя автоколонна, сформированная из 15 машин и четырех автобусов, начала выдвигаться из восточного Алеппо.
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К оглавлению | Источник: news-front.info
ОФИЦИАЛЬНО: Армия Сирии полностью освободила Алеппо от остатков банд
Город Алеппо полностью освобожден от бандформирований и находится под контролем правительственных сил, сообщило командование Вооруженных сил САР.
«Это победа является стратегической и имеет важное переломное значение в борьбе с терроризмом, с одной стороны, и сокрушающим ударом для проекта террористов и тех, кто их поддерживает», — говорится в заявлении главного командования ВС Сирии.
Днем в четверг автоколонна, состоящая из 15 автомашин и 4-х автобусов, вывезла из восточного Алеппо последнюю группу членов незаконных вооруженных формирований.
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Как сообщала «Русская Весна», эвакуация боевиков началась 15 декабря, но вынужденно была приостановлена на следующий день, после того как террористы нарушили договоренности и попытались вывезти с собой пленных и вооружение. По различным данным, за период эвакуации восточную часть мегаполиса покинули около 40 000 человек, включая боевиков.
Как подчеркнул президент Сирии Башар Асад, освобождение Алеппо от банд — это заслуга правительственных войск и всех их союзников, в первую очередь России и Ирана.
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только последняя обезьяна поверит в эти пропагандонские жидобредни.