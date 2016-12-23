Прискорбная веха
10:24. 23 декабря 2016 Просмотров - 539 2 коммент. Опубликовал: brahman
Государственный департамент США призвал Россию отменить закон об «иностранных агентах». «Народ России заслуживает сильное, демократическое правительство, которое уважает роль гражданского общества, а не подавляет важную работу НПО. Мы призываем российское правительство отменить этот закон сегодня и следовать своим международным обязательствам в области прав человека»,— говорится на сайте американского внешнеполитического ведомства.
Госдеп заявил, что 19 декабря Россия «достигла прискорбной вехи», причислив к «иностранным агентам» 150-ю по счету неправительственную организацию. По мнению американского ведомства, использование термина «иностранный агент» — «это осознанный выбор, предполагающий, что эти организации — предатели». При этом, отмечает Госдеп, в список иноагентов вошли организации, которые борются с распространением ВИЧ/СПИДа, а также выступают за противодействие применению пыток.
http://kommersant.ru/doc/3178145 – цинк
PS. А так же создать максимальный режим благоприятствования для фондов типа NED и NDI и увековичить Джорджа Сороса.
Осталось узнать, кому важна работа этих НКО, о которой так вздыхают в Вашингтоне.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Госдеп напрямую указал одну из функций которые выполняют НПО- распространение ВИЧ/СПИД, в природе этих болезней не существует, но путём манипуляций с прививками и фармацевтическими препаратами, можно у человека очень сильно ослабить иммунитет и тогда у него появляется Синдром Приобретённого Иммуно Дефицита (СПИД). А также путём обмана населения можно поставить несуществующий диагноз ВИЧ и с помощью сильных препаратов убить у человека иммунитет, а затем и самого человека. Тест на ВИЧ даёт положительную реакцию у беременных женщин, у людей в организме которых проходит какой нибудь воспалительный процесс. Если у человека воспалился зуб или у человека есть гемарой, то ему порекомендуют лечиться от ВИЧ. Д.СОРОС Мировой преступник и ему подобные не нужно что бы совали нос в Россию. Все кто пытается работать на иностранные гранты США-пусть едут работать в США.
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правильно,что нко признали иностранными агентами.Гнать их в шею и пинками в зад из России туда откуда они деньги получают чтобы вредить.Сколько же ещё гадости в России развелось,необходима ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЧИСТКА!!!