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Похищение души

11:07. 23 декабря 2016 Просмотров - 324 2 коммент. Опубликовал:
 
Образованному человеку непросто осознать, что можно похитить душу. Симптомами потери души могут быть беспокойный сон, апатия, сонливость, невнимательность. Таких признаков может быть бесконечное количество. Причиной такого изменения становится какое-то переживание, ситуация, о которых человек не может забыть и мысленно постоянно возвращается к этому переживанию, прокручивает ситуацию. Окружающие не могут управлять таким человеком, используя привычные способы, а сам человек становится не способен управлять собой.
 
Метки: астрал, душа человека, эзотерика
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2 коммент.»

  • 2680 1710
    Михан 23 декабря 2016 в 11:19 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
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    Георгий Иванович Гурджиев — единственный человек в мире, который высказал одну невероятно важную вещь: “У вас нет никакой души”. Во всем мире, все религии считают, что вы рождаетесь с душой. Голос Гурджиева одиноко звучит во всей истории, утверждая, что не у всех есть душа; и место души пусто. У вас есть возможность — если вы потрудитесь, вы можете создать душу — но вы с нею не рождаетесь.

    ~ Ошо.

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    Михан 23 декабря 2016 в 11:21 Ссылка Пометить
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    — Имеет ли слово “душа” за собой, конкретные технические процессы, внутри нас?

    — Душа это накопленное за жизнь Осознание жизни. Человек это “техническое устройство” по накоплению Души.

    Проблема в том что, люди не живут по своей природе и в обычных “цивилизованных условиях” почти не накапливают Осознание жизни.
    Душа — функция человека по умолчанию и если не тратить жизнь на проблемы Общества, она накапливается как энергия, например, как сила мышц, как жир. Осознание “материально”.

    Общество “пожирает” нашу Душу — создаёт вакуум, который не позволяет развить Осознания больше, чем минимум, требуемый для выживания. Хищник, Летуны, посредством внутреннего диалога объедают Опыт жизни, накопленный за день, не дав ему кристаллизоваться в Душу. Другими словами — внутренний диалог во Внимании человека не позволяет усвоить Осознанное за день. На практике жизни это выглядит как — “человек постоянно наступает на одни и те же грабли”, не увеличивая Опыт.

    Для развития Души, то есть накопления Осознания, в первую очередь необходимо Остановить Внимание — вывести Внимание из вакуума внутреннего диалога. Душа начинает расти только в покое Внимания. Если постоянно взбалтывать раствор соли, то кристаллы не вырастут, даже если раствор насыщенный. Но то, что кристаллизовалось, уже не забудется и даже переживёт самого человека.

    К тому же, в человека внедрена “ложная душа” — личность, ЧСВ. Личность уводит Внимание человека на ложные поступки, подменивающие необходимые действия по накоплению Осознания. Личность или эго, не может быть фундаментом для Души, поэтому все попытки эгоистов обрести Душу безуспешны или вызывают ужасные феномены “бессмертия”.

    Душа, как энергия – Безличностная, не имеющая индивидуальности “субстанция”, которая переживает человека. Но так получилось, что люди Социализировались и тем самым выродились в “пустоцветы”, живут, но не дают плодов.

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