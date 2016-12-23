Новости Украины и Новороссии 23 декабря 2016

Нидерланды понимают, что на Украине «золото скифов» потеряется, — Аксенов

Нидерланды осознают, что в случае передачи скифского золота Украине, коллекция может быть навсегда утеряна, оказавшись в частных коллекциях. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. «Сегодня по оперативным каналам мы получаем информацию, что иностранные коллеги сами задумались о том, как возвращать коллекцию в Украину. Они понимают, что если она на Украину вернется когда-нибудь, то ее больше никогда не найдут», — сказал Аксенов. Глава Крыма считает, что необходимо обжаловать решение суда Амстердама и провести новое разбирательство. Аксенов также полагает, что сегодня все европейские суды будут принимать решения против России. Тем не менее, по его мнению, окончательный исход дела и судьба крымской коллекции еще не решены. Коллекция скифского золота, около двух тысяч артефактов, была вывезена из крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как полуостров воссоединился с Россией. Четыре крымских музея подали коллективный иск к музею Пирсона, требуя исполнить обязательства по контрактам и вернуть коллекцию в Крым. Окружной суд Амстердама в октябре впервые рассмотрел дело, а 14 декабря постановил, что золото должно быть передано Киеву. В министерстве культуры России заявили, что решение суда нарушает нормы международного права и принципы межмузейного обмена; артефакты должны быть возвращены в Крым, где они были обнаружены и хранились десятилетиями.

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«ПриватБанк» — жертва произвола, — Коломойский впервые прокомментировал происходящее

Скандально известный украинский олигарх Игорь Коломойский впервые публично прокомментировал национализацию принадлежащего ему «ПриватБанка». В распоряжении украинских СМИ оказался полный текст обращения Коломойского, который его пресс-служба передала для публикации. «В это нелегкое для бывших акционеров время я хотел бы дать короткий комментарий о национализации ПриватБанка тремя тезисами. 1. Я хочу поблагодарить Кабинет Министров и лично Владимира Гройсмана. Как вы знаете, в результате последней волны клиентской паники, спровоцированной прежде всего действия НБУ, мы были вынуждены обратиться к Кабинету Министров с предложением о передаче ПриватБанка государству. Читайте также Экс-председатель правления Приватбанка пояснил „мифические дыры“ политикой НБУ Я считаю, что премьер-министр и его команда проявили настоящее мужество, приняв это непростое решение. Если бы они не решились на этот шаг, это поставило бы под угрозу всю финансовую систему Украины. Читайте также: «ПриватБанк» продан Украине за одну гривну 2. ПриватБанк стал жертвой произвола НБУ. У ПриватБанка был сбалансированный обеспеченный кредитный портфель, подтвержденный международным аудитом. Однако НБУ, постоянно меняя свои собственные нормативы, придумывал все новые и новые способы искусственного снижения капитализации банка. Затем они начали рассказывать о мифической дыре 150 млрд грн, 97% связанных кредитов, о том, что все деньги украдены или выведены в офшоры. Хотя все эти цифры они получили в результате произвольного изменения учетной политики. Нормальные центробанки помогают банкам в тяжелое время, такое как экономические кризисы, оккупация или война. Наш же регулятор использовал все возможные приемы, чтобы додавить ПриватБанк. И, к сожалению, у него это получилось. 3. Самое важное, что в результате принятого решения не пострадали клиенты банка. Как бы тяжело и обидно ни было, в течение всех переговоров мы помнили, что самое главное — это клиенты ПриватБанка. Мне смешно слышать высказывания, что Коломойский кого-то шантажировал, угрожая обрушить ПриватБанк. Мы защищали наш банк до последнего, но ровно до того момента, пока мы не почувствовали угрозу для клиентов. А в остальном, история расставит все по своим местам. Ну, и чтобы закончить на мажорной ноте, я выражу надежду, что новый акционер в лице государства и новое правление, возглавляемое господином Шлапаком, будет высоко нести знамя ПриватБанка, найдет общий язык со всеми клиентами банка, сохранит и приумножит его высокие стандарты. Я надеюсь, что новый менеджмент не только достойно встретит в следующем году 25-летие банка, но и заложит основы для празднования его 50-летия. Спасибо за внимание.»

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Когда у пастора истерика

Во что превращается отечественный протестантизм.

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Провинциальность, помноженная на наглость, — Пушков о решении киевского суда

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Печерского суда Киева о проведении обыска в администрации президента России Владимира Путина. «Суд в Киеве разрешил (?!!) провести обыск в администрации президента РФ. Провинциальность, помноженная на наглость, порождает лишь одно — глупость», — написал Пушков в своем Twitter. Как ранее сообщала «Русская Весна», Печерский суд Киева по запросу следователя по особо важным делам Генпрокуратуры Украины разрешил обыскать администрацию президента России в Москве.

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Как «патриоты» зарабатывают на рынке рэкета, отжима и крышевания. «Страна», Украина

«Патриотические» организации все больше втягиваются в криминальный бизнес во всех его проявлениях

За последние два года в Украине активное участие крепких парней в балаклавах и камуфляже из различных «патриотических организаций» в уличных потасовках и рейдерских захватах стало вполне обыденным явлением. «Активисты» все чаще «кошмарят» бизнес, как легальный, так и теневой, продавая свои услуги по «наездам» любому, у кого есть деньги.

«Страна» разбиралась в особенностях «патриотического» рэкета.

От пожертвований до рэкета

В 2014 году первые деньги к активистам националистических и радикальных организаций приходили от пожертвований на нужды Майдана.

Ящики для пожертвований приносили миллионы гривен. Довольно скоро контроль над их сбором получили те, кто был у руля «Революции достоинства» – члены штаба Майдана, лидеры радикальных структур и сотники самообороны. К слову, такой же процесс происходил повсеместно в регионах.

После победы Майдана, живительная река пожертвований стала иссякать, но ненадолго. Вскоре началась война на востоке и поток «на нужды АТО» пошел намного более мощный. Именно он и подпитывал «патриотические организации» и связанных с ними волонтеров. При этом процент от пожертвований, который не доходил до фронта, а оставался на руках у товарищей в тылу, мог колебаться от 10% до 99% в зависимости от степени идейности лидеров организаций.

Но война на востоке постепенно превратилась в позиционную рутину, жизнь у народа становилась все тяжелее и объем денежной помощи с каждым месяцем падал.

И радикальные общественники обратили взор на глубокий тыл. Точнее, на возможность поработать на ниве внутренних политических и коммерческих разборок. Собственно, этим они занимались все время после Майдана. Но в течение последнего года-полутора именно этот вид заработка стал для них основным.

Весомости «общественникам» придавало и то, что многие успели за время войны обзавестись собственными боевыми дружинами с тайными складами вывезенного из АТО оружия.

Первыми клиентами «патриотов-рэкетиров» стали представители теневого бизнеса. Вся страна заговорила о «коммерциализации» радикалов после знаменитой перестрелки бойцов «Правого Сектора» (организация запрещена в РФ — ред.) из отряда «Сонечко» с местной милицией. Одна из главных версий случившегося – борьба за контроль над контрабандой в Закарпатье. Отряд «Сонечко» пытался отвоевать часть рынка нелегальной трансграничной торговли сигаретами у местных кланов контрабандистов (по другой версии они выступили на стороне авторитетного закарпатского депутата Балоги против другого авторитетного закарпатского депутата Ланьо).

Также ходили слухи, что руководство местного «Правого Сектора» пыталось выбить у закарпатских авторитетов право на контроль над подпольными производителями и распространителями наркотиков.

К слову, наезды радикалов на наркодилеров под предлогом борьбы с наркотиками, стали повсеместным явлением по всей Украине.

Например, в Одессе местные активисты совершили демарш на рыбные торговые ряды на рынке Привоз, мотивируя акцию «борьбой с браконьерством».

По странному стечению обстоятельств, рыбные ряды на Привозе еще с конца 2000-х «славятся» тем, что именно там находится большинство «наркоточек», торгующих опиатами. Как рассказали «Стране» источники в полиции, после акции на Привозе оперативниками МВД была отмечена попытка одесских «активистов» выйти на переговоры с местными наркодилерами – «патриоты» желали получать «долю» за торговлю опиатами и аптечными наркотиками.

«Крышевание наркодилеров для «патриотов» – это святое. Почти все радикальные организации во всех регионах давно превратились в полумафиозные группировки, прикрывающиеся патриотическими лозунгами. В Киеве, в Одессе, в Днепропетровске, в Харькове наркодилеры платят дань за «спокойствие» активистам из «патриотических» организаций. В Одессе и в Киеве даже распространители «клубных» наркотиков отстегивают долю «патриотам», — утверждает высокопоставленный офицер МВД Юрий К.

По его словам, еще одним крайне прибыльным направлением, является «крышевание» подпольного игрового бизнеса.

Недавно в Одессе активисты объявили «войну» нелегальным игровым залам. В анонсе кампании по борьбе с игровым бизнесом значится: «Если в вашей компании украинские инвесторы — регистрируйтесь, легализируйтесь, и платите налог на войну. Если вы работаете на россиян — сразу закрывайтесь. Кормить врага за деньги одесситов мы не позволим. Эти условия — не для переговоров. Это — ультиматум. Срок на исполнение — 5 дней».

Такие условия выставила владельцам сети игровых залов «Лотомаркет» гражданская организация «Объединение ветеранов АТО «Зирка». Курьезность ситуации в том, что любой игровой бизнес в Украине – нелегален. На каком основании ветераны АТО подменяют собой правоохранительные структуры и Госфискальную службу, советуя нелегалам платить «налог на войну» — непонятно. Кому будут платить «налог» нелегальные бизнесмены – также неясно. Хотя, конечно, можно догадаться.

Вполне легальный бизнес также не остался в стороне от внимания радикальных общественных организаций. Пример тому – неоднократные случаи массовых беспорядков с участием бойцов организаций «патриотов» на площадках застройщиков в Киеве. Однако через некоторое время строительство на этих площадках было все-таки возобновлено. По информации «Страны», застройщики были вынуждены идти на переговоры с руководством радикалов и соглашаться на их условия.

Во многих случаях действия «активистов» не ограничиваются просто митингами и пикетами. В Киеве крепкие парни в балаклавах просто ломали заборы застройщикам и били охрану и полицию. Например, под Одессой активисты из местной самообороны во время показательного наезда под лозунгом борьбы за «экологию» избили нескольких охранников одного из частных предприятий, украв технику и имущество.

Радикалы под крышей силовиков

Интересно, что основной причиной усиления радикалов стал не только паралич официальной власти и правоохранительных органов, но и «хитрые» планы украинских силовиков по использованию «общественников».

Высокопоставленный офицер СБУ Владимир И. утверждает, что уже к середине 2014 года все радикальные общественные организации имели своих покровителей в силовых структурах. «В марте 2014 года после победы Майдана у руководства СБУ были упаднические настроения – все опасались, что нашу службу просто скоро разгонят «революционеры». Однако такое положение длилось недолго, настроения сменились – оказалось, что со многими руководителями Майдана наши сотрудники поддерживали связь и даже негласно курировали их действия. Скоро почти все радикальные организации попали под наш контроль – от «Правого Сектора» до «Левого Берега». Почему «почти все»? Очень просто – некоторые активисты ушли под «крышу» милиции. Например, организации «самообороны» многих регионов, социал-националисты Билецкого — попали под контроль МВД, конкретно – Арсена Авакова. Сейчас почти все активисты контролируются кем-то из силовиков и ходят отчитываться за свои акции к кураторам. А из-за того, что у нас в Украине часто возникают разногласия между МВД и СБУ (а точнее между Аваковым и Порошенко), то и радикалов частенько используют для давления на разных руководителей силовиков. Но по прошествии времени оказалось, что не все так просто – многие из активистов, начали выходить из под контроля, потеряли «края» и начали действовать самостоятельно. Дошло до того, что особо «борзые» и обросшие связями во власти руководители активистов начали посылать на три буквы своих кураторов. Особенно, если такие активисты получили депутатский значок», — рассказал офицер спецслужбы.

К слову, рассказ о «вышедших из-под контроля активистах» подтверждается тем, что во некоторых регионах и столице они начали диктовать свою волю силовым структурам, «кошмаря» назначенцев на ключевые должности из-за «недостаточного патриотизма».

И силовикам приходится договариваться по отдельной смете, чтоб их оставили в покое.

Таким образом, к настоящему времени, «патриотические организации» стали полноправными игроками рынка «крышевания» и «отжима», успешно конкурируя с традиционными участниками этого бизнеса — силовыми структурами и криминалитетом.

Прайс «патриота»

«Разовая акция — собрать людей и покошмарить судью – стоит от пятисот долларов. Это минимальный тариф – за такие деньги нагоняем в суд десяток активистов и они час-два работают. Организаторы – наши давние партнеры, мы с ними уже два года сотрудничаем! – рассказывает киевлянка Ольга В.

До событий 2014 года, Ольга работала помощницей судьи в райцентре в Киевской области, затем, по ее словам, «нашла новый источник заработка» в столице. Собственно, новый «бизнес» Ольги В. заключается в посредничестве между «клиентами» и несколькими киевскими «патриотическими» радикальными организациями для организации давления на правоохранителей, чиновников и… обычных предпринимателей.

Ольга В. особо не скрывает, что ее доля составит всего сто долларов. Остальные деньги — 400 долларов за «минимальную» акцию, она передаст руководителю организации, которая устроит «концерт». Рядовым участникам акции «устрашения» достанется на круг не более двухсот долларов – по 500 гривен на человека. Ольга В. довольно подробно рекламирует свои услуги – меня представили ей как потенциального заказчика и представителя интересов крупного холдинга, интересующегося возможностью «закошмарить» своих конкурентов.

«Если процесс растягивается, то сумма увеличивается пропорционально. Бывает, что суд откладывают. В этом случае нужно постоянство – судьи должны видеть, что патриоты следят за судопроизводством по конкретному делу. С 2014 года судейские очень боятся митингов и пикетов в судах. Поэтому положительный результат в случае, если клиент пользуется нашей поддержкой – гарантирован. Бывали случаи, когда судьи выпускали из клетки наших клиентов даже из-под 115 статьи. Но для этого нужно приложить серьезные усилия и это реальные финансовые затраты. — говорит посредник Ольга В.

«Программа «максимум» стоит намного дороже – от трех до десяти тысяч долларов, — поясняет Ольга. — Все зависит от предмета спора и серьезности намерений заказчика. Ведь неизвестно, что сделает ваш конкурент – может, он тоже с какими-то активистами договорится? В сценарий входит несколько вариантов, каждый оплачивается по отдельному тарифу. Если у вас хозяйственный спор, есть такой вариант. Например, перед слушанием дела, в социальных сетях размещаем от лидеров общественного мнения и патриотов несколько постов о том, мол, такой-то судья – предатель. Обязательно вкидываем информацию, что судья брал взятки и замазан в коррупции по уши. Этому всегда верят. Никто не спросит, есть ли факты взяточничества этого судьи. Для судей такой пост в интернете – предупредительный сигнал – они сразу понимают, что за вас вступились патриоты. Дальше делаем «концерт». Например, во время слушания дела, в зале должно быть битком «бойцов». Для стандартного зала заседаний – это человек 20–30. Обязательная экипировка — камуфляж. Массовка активно работает в зале, учитываем психологический аспект. Парни скандируют: «Слава Украине – героям слава». У наших ребят – с которыми мы работаем постоянно, есть свой постоянный контингент «массовки». Среди них много тех, кто стоял на Майдане, дембелей из АТО, членов различных добробатов. Многие без работы сидят».

«Можем оговорить и «резкие» варианты. Например, можно сделать так, что кто-то из активистов выльет на судью пузырек с зеленкой или чернилами, а в случае надобности парни потолкаются с полицией. Но такое заранее оговаривается и оплачивается по отдельной цене. Но даже без «крайних» мер, если мы обеспечиваем вас поддержкой на все судебные заседания, это приносит успех. Больших усилий прилагать не нужно – в большинстве своем наши судейские или чиновники не «брюсы уиллисы», все правильно понимают,» — продолжает рекламировать свои услуги посредница.

«Главная причина — слабость власти»

«Можно констатировать, что «патриотические» организации радикального толка все менее отличимы от «братков» девяностых, — считает одесский политолог Максим Лившиц. — После войны патриоты переключились на крышевание, рейдерство, рэкет и выбивание долгов. «Усиливают» они свои группы ветеранами АТО — как в девяностых брали в ОПГ «афганцев». Власть патриотические группы пытается использовать в своих целях — ведь с их помощью можно давить на тех, кого официально трогать нельзя. Но этот путь гибельный для самой власти — ведь как показывает история, взращенные националистические радикальные группировки постепенно выход из под контроля и начинают кусать кормящую их руку. И в итоге, пытаются захватить власть».

Другой политолог, Ярослав Католик, указывает на то, что давление радикалов на госструктуры и бизнес происходит в первую очередь из-за бессилия власти: «превращение радикальных организаций в группы по давлению на власть и отжиму бизнеса у предпринимателей обусловлено, в первую очередь, необходимостью их финансового обеспечения. Но тут важно понимать, что делает эти организации такими эффективными. Это слабость государственных институтов, беспомощность и беззубость правоохранительных органов, а также крайняя неэффективность судебной системы нашей страны. Эти условия сами провоцируют даже рядовых граждан и предпринимателей обращаться к услугам подобных организаций, ведь обращения к официальным инстанциям не гарантируют результата, а если он и будет, то через очень продолжительное время. Но интересно и другое. Я вижу, что точно также понимая всю слабость органов власти и их неэффективность, с радикальными организациями начинают сотрудничать даже правоохранители и СБУ, что позволяет обходить им многие неудобные формальности. Сообщения о минировании зданий, в которых собираются граждане, представляющие, по мнению спецслужб, угрозу госбезопасности, остаются нераскрытыми. Блокирование выступлений пророссийских артистов происходит без формального участия СБУ и так далее. В общем, эта ситуация сейчас устраивает многих, но если мы хотим стать действительно демократическим и правовым государством, деятельность радикальных организаций должна быть ограничена, а эффективность государственных институтов власти должна возрасти не просто существенно, а в разы».

«Чем резче сольное выступление — тем быстрее придут заказы»

Любопытно, что количество гражданских организаций, претендующих на звание «истинных патриотов», а также на влияние на власть и бизнес растет с каждым днем. В реестрах значатся сотни общественных организаций, называющих себя патриотическими. Большинство из них существуют лишь на бумаге, однако те, что активны, зарабатывают как могут.

«Достаточно зарегистрировать свою общественную организацию, назвать ее соответствующим образом – ну например, «революционная сотня Майдана», «городская ассоциация ветеранов АТО», «Самооборона города», или, допустим, «комитет борьбы с коррупцией», — откровенничает один из киевских активистов Ф. — Найти контакты дембелей и студентов — набрать десяток, другой безработных парней, регулярно им платить за «движ». И ты уже лидер патриотической организации. Для того, что бы найти клиентов, нужно «нарисоваться» — принять участие в нескольких общих акциях или шествиях. Показать силу, не ссать. Конечно, для этого нужно не просто зарекомендовать себя лидером, но и быть финансово подготовленным – доплачивать премии за «концерты». Поэтому первое время будут проблемы с финансами. Но чем резче будет твое «сольное» выступление, тем быстрее появятся клиенты с заказами на «концерты». Главное – не переходить дорогу крутым ребятам из крупных патриотических организаций – там свои «мутки» на уровне крупного бизнеса. Клиенты тебя сами найдут – многим сейчас нужны массовки на митинги или рейдерские наезды. Да и выборы, как говорят, уже не за горами. Это – хороший заработок. Если правильно руководить организацией, скоро обрастаешь связями и становишься уважаемым человеком – с тобой за руку будут здороваться не только депутаты, но и менты».

Александр Сибирцев, «Страна», Украина

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«Герои» против песни. Василий Волга

Как же их крючит! Выворачивает их как! Наизнанку, прям! Вытрушивает! Всю внутреннюю пустоту наружу.

Христос когда-то о них, об этих пустых колодах рассказывал. Даже если когда-то кто-то и выгонял из них чертей, то эти «умники-герои» не особо трудились пустые свои души Добром заполнять. Один из тех чертей, который раньше жили там пришел, посмотрел – пусто. Развернулся и в Ад за корешами своими, и в душу обратно, но уже не один, толпой целой, ненависть месить. Замесили. Забодяжили. Бражничают. Ненависть, как плесень разводят.

И вот оселились такие «герои» в городе, который еще недавно назывался Комсомольск. Сегодня этот город носит загадочное название – «Горишни Плавни». Так вот собрались в этом городе хорошие люди добрую песню спеть. Просто песню. «Вот кто-то с горочки спустился». И чертовщина «горешне плавневая» не вынесла этого. Забурлили черти в душах. Напали «герои» на людей, которые песню пели. Просто пели песню. «Герои» сильно побили людей. Весь снег на центральной площади Комсомольска в крови. Сильно побили. Они ведь «герои». И знают они, что им все можно. Даже если и убьют кого, то ничего им не будет. Ведь черти не только из этих «героических» душ себе жилища понастроили. Они ведь и в ОГОГО-каких душах оселились. Ведь все сегодня чертям дозволено. Время их. Бесовское время.

Я выражаю свою солидарность добрым людям Комсомольска.

Василий Волга

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Новости Украины: Рада одобрила закон об амнистии боевиков «АТО»

Верховная рада Украины поддержала предложение президента Петра Порошенко о внесении изменений в закон об амнистии, который предусматривает помилование участников так называемой «АТО».





За это решение проголосовали 226 депутатов.



Согласно данному закону, участники т.н. «АТО» освобождаются от отбывания наказания на определённый срок и других наказаний, не связанных с лишением свободы. Исключение составляют лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления.



В июле Верховная рада приняла закон об амнистии, однако в августе Пётр Порошенко ветировал его и вернул в парламент со своими предложениями.



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