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Неужели время и место нашего рождения действительно предопределяет всю дальнейшую судьбу?

17:13. 23 декабря 2016 Просмотров - 1,088 Нет комментариев Опубликовал:

Сегодня астрология и нумерология пользуются бешеной популярностью. Каждый человек, даже если он убежденный скептик, знает, к какому знаку Зодиака он относится, читает гороскопы и волей-неволей прислушивается к ним. Разновидностей гороскопов масса – китайские, цветочные, зороастрийские, гороскопы совместимости, но стоит ли им доверять? 
Неужели время и место нашего рождения действительно предопределяет всю дальнейшую судьбу? И стоит ли доверять новому исследованию НАСА, в котором ученые заявляют, что даты смены знаков зодиака вовсе не такие, как принято считать и их на самом деле не 12, а 13?

Метки: астрология, знаки зодиака, судьба человека
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