Сегодня астрология и нумерология пользуются бешеной популярностью. Каждый человек, даже если он убежденный скептик, знает, к какому знаку Зодиака он относится, читает гороскопы и волей-неволей прислушивается к ним. Разновидностей гороскопов масса – китайские, цветочные, зороастрийские, гороскопы совместимости, но стоит ли им доверять?

Неужели время и место нашего рождения действительно предопределяет всю дальнейшую судьбу? И стоит ли доверять новому исследованию НАСА, в котором ученые заявляют, что даты смены знаков зодиака вовсе не такие, как принято считать и их на самом деле не 12, а 13?