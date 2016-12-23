Мать-одиночку обвиняют в экстремизме [Политические репрессии]
Против Ольги Авилкиной у следствия совершенно ничего нет. Все доказательства либо получены незаконным путем, либо имеют признаки фальсификации, либо вообще не имеют отношения к делу. Но политический заказ, есть политический заказ, и прокурор Фадеева, понятно, возражала против исключения доказательств. В этом ее поддержал и судья Мордахов, отказав в ходатайстве. Он посчитал ходатайство преждевременным, ведь процесс еще не перешел в стадию исследования доказательств... Подробнее: http://za.ladu-rus.ru/archives/12930
Ольга Авилкина: «В деле нет ни одного доказательства моей вины». На днях гражданские активисты, правозащитники, юристы, адвокаты и представители средств массовой информации собрались для обсуждения очень острой темы — темы политических репрессий и преследований россиян по политическим мотивам. Обсуждался скандал с избиением в колонии активиста «болотной» Ильдара Дадина, громкие процессы против народного лидера Светланы Лады-Русь и ее соратницы Марины Герасимовой и других гражданских активистов, против активистов ИГПР «ЗОВ», лишение правозащитников и правозащитных организаций финансирования, признание их иноагентами, использование против них административных ресурсов. Организаторами конференции выступили движение «За Ладу-Русь» и «За Справедливость», которые на своем опыте убедились, что ситуация в современной России больше напоминает 1937-ой год, нежели 2016. Подробнее: http://za.ladu-rus.ru/archives/12930
* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php
Узнай правду! «Обманутая Россия» - независимые расследования самых запретных тем...
http://обманутая-россия.рф
В рамках проекта «Обманутая Россия» вышло два фильма об авторе проекта Светлане Пеунове (Ладе-Русь). Узнаете, как живется гению в своей стране. Познакомьтесь с уникальным человеком, русским гением - Светланой Ладой-Русь. http://обманутая-россия.рф - смотри все фильмы проекта...
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Давление на СЛЕДСТВИЕ.
Этим положение “одинокой матери” только ухудшаете.
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Секта “Посланницы солнца” против рептилоидов, под влиянием той самой Пеуновой.
Неоспоримые доказательства: http://www.ntv.ru/novosti/1641240/
Не стоило Авилкиной соваться в военные городки, со своей псевдорелигией. Это попахивает приминением информационно-психологического оружия против военнослужащих!!! Читаем Доктрину информационной безопасности РФ – там всё написано.
Как поймаете Пеунову – посадите её на кол, на Красной площади, публично!!!
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Читаем факты:
По дворкинским признакам сектой очень легко признать любую иерархическую структуру, в первую очередь административную, любую политическую партию, любую духовную организацию (не обязательно религиозную). Не говоря уж о самой Московской патриархии РПЦ, которая исторически возникла именно как отколовшееся от главенствующей церкви религиозное течение – «сергианство», что полностью соответствует словарному значению слова «секта». Настоящие секты, опасные для общества и жизни людей, живут в подполье и совершенно не стремятся к публичности, и доказать их причастность к сектам очень сложно, да, судя по всему, у властей и нет такой задачи. То есть под видом «борьбы с сектами» борются не с реальными сектами, а с теми, кто неугоден власти и олигархам. В конце концов, все реальные преступления против человека и общества с избытком предусмотрены уголовным кодексом, и этого вполне достаточно для борьбы с этими реальными преступлениями, где бы они ни совершались — в «секте» или вне «секты». Подробнее.. lada-rus.ru/news/think/1873–lr
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А москвички Елена Лобачева и Ольга Авилкина, которых обвиняют в экстремизме за распространение листовки «Обращение к военнослужащим российской армии». То есть за ту же листовку, за которую ликвидирована партия «ВОЛЯ». В случае Елены Лобачевой, по версии следствия она якобы распространяла листовки в Троицке, где она никогда никакие листовки не раздавала вовсе. Однако следствием были найдены «свидетели», которые подтвердили, будто Елена Юрьевна именно им вручила листовку «Обращение» и якобы их призывала к свержению действующей власти. Свидетели, как по заученному тексту давали свои показания, определили ее на опознании «по росту» (хотя все женщины сидели) и теперь Елена Юрьевна ждет ближайших следственных действий.
Ольга Авилкина обвиняется в том, что эту же листовку, что вменяют Лобачевой, она якобы отправила по своей электронной почте. Ради того, чтобы найти доказательства этого факта следствие вломилось к ней в дом с обыском в компании съемочной группы НТВ. Показав откровенно заказной ролик, журналисты просто опорочили честную активистку, точно также, как было сделано с заказным сюжетом про обыск в доме Светланы Лады-Русь.
Еще на этапе следствия следователь заявил, что не будет принимать никаких ходатайств со стороны защиты Ольги Николаевны и доведет дело до суда. Следователь Нефедов также дал понять, что в курсе политического заказа… Подробнее.. za.ladu-rus.ru/archives/12930
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Что вы знаете о Светлане Ладе-Русь (Пеунове)? Неискушенному зрителю сразу приходит в голову разрекламированная СМИ легенда о пророчествах конца света или о прилете рептилий с планеты Нибиру. Именно так сейчас представляют и психологический метод Светланы Михайловны – как смесь религиозных течений, приправленную апокалиптическими страшилками об инопланетянах. Что ж, разоблачить эту журналистскую утку для дискредитации оппозиционного политика и талантливого психолога очень легко.
Откройте любую книгу Светланы Михайловны, любую! Вы не найдете ни одного слова о рептилиях или о конце света. Авторский метод, защищенный кандидатской диссертацией и проверенный на практике десятилетиями работы, говорит совсем о другом. Пробегитесь по названиям книг – «Мой дом — моя крепость», «Азбука счастья», «Живи без лени», «Живи без обид»… Светлана Михайловна утверждает, что образ жизни человека, его характер оказывает прямое влияние на его судьбу. Как ты мыслишь — так ты и живешь. Сознательно избавляясь от эгоизма, от дурной привычки обижаться, сплетничать, гневиться, человек выздоравливает, восстанавливаются отношения в семье, человеку проще реализовать себя и в общественной жизни. Никакого колдовства или оккультизма здесь нет и близко! Можете убедиться сами — идсп.рф. А послушайте, какие песни пишет Светлана Михайловна, насколько глубоко она переживает все беды нашей страны и народа – lada-rus.ru/art/songs. Кто из тех крикунов, что сегодня травят Ладу-Русь, столько создал за свою жизнь?
Для активных пользователей интернета есть еще более простой способ убедиться в честности Светланы Михайловны — зайдите на канал Светланы Лады-Русь на портале YouTube. Что вы видите? Почти 17 миллионов просмотров. 1081 видеоролик обо всем на свете. Из них всего в семи (!) видеосюжетах, снятых накануне декабря 2012 года, Светлана Михайловна высказала свое мнение о будоражившей тогда всю планету теме конца света. Тогда о грядущем апокалипсисе не высказывался только ленивый, и, конечно, Лада-Русь не могла обойти вниманием эту тему…
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Светлана Пеунова агент ГБ.
Выполнила свою РАБОТУ и наверно неплохо живет.
Вывела из тени тысячи *********.
Нужное и полезное обществу дело.
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Ну да 37 год,в стране иностранных агентов как грязи.Только если тогда это были троцкисты,то сейчас различные секты с политическим уклоном на свержение строя.Неужто на пьянкову все еще ставят,видно совсем у рептилий мозги отключились.)
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Троцкисты были ВЛАСТЬЮ.
И Шариковы в пыльных шлемах устроили ТЕРРОР.
Красный ТЕРРОР
Красный от крови.
А сегодня все эти секты просто ФИЛЬТР для идиотов.
Посетил секту и БУДУЩЕЕ закрыто.
Только на помойке.
А остальные живут-трудятся их не замечая и НЕ страдая
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Тут подробнее о рептилиях сектах, свержении строя и прочих дружках Путина:
Владислав Жуковский: У российской экономики и рубля нет и не может быть дна! Cырьевая, низкопередельная, деиндустриализированная, дезинтегрированная, демонетизированная экономика с загнанным малым бизнесом, разрушенной высокотехнологичной промышленностью, фиктивной частной собственностью и доминированием сросшихся с государством монополий, грефов-чубайсов-ротенбергов и офшорно-олигархического капитала может падать, загибаться, хиреть и деградировать годами и десятилетиями. Этот процесс упирается исключительно в размер кормовой базы для элит и динамику деградации и *********** населения.
Реально нищих россиян не 20-22 млн человек, а 70-73 млн. (с доходами менее 20 тыс. рублей в месяц). Погром среднего класса, вырезание малого бизнеса, рост нищеты и бедности, люмпенизация и дебилизация населения, агрессивная пропаганда, промывка мозгов, маргинализация и деградация человеческого капитала, рост поборов и налогов, приватизация и рост платности образования, здравоохранения и прочих госуслуг идут полным ходом. Системный кризис идёт вширь и вглубь, перерастая в кризисный слом всей паразитической общественно-экономической формации, развал коррумпированно-олигархической вертикали власти и социальные потрясения. Вопрос лишь сроков… Офшорная аристократия не хочет, не может, не способна (деградация и разложение “элит” достигли несовместимых с существованием России, несырьевого сектора, промышленного и человеческого капитала, технологического потенциала и 90% россиян масштабов) и не заинтересована ничего менять… И потому закономерно и осознанно доведёт ситуацию до катастрофы, хаоса и упадка… Подробнее.. youtube.com/watch?v=ySWttolHrDw
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А Светлана Лада Русь (Пеунова) ещё в 2010 году подала заявление в Следственное управление ФСБ России в котором просит провести проверку на предмет наличия признаков государственной измены в действиях Путина В.В., Медведева Д.А. и Сердюкова А.Э. Текст заявления – lada-rus.ru/statements
Цитата:
Светлана Лада Русь (Пеунова): Нашу власть у нас отняли, а с ней и землю, и ресурсы, и будущее. Тотальный контроль, биопаспорта, УЭК, чипы – всё это в планах ближайшего будущего. Мы станем рабами электронными, зачипированными и внесенными в компьютер. Вот как обернулись лозунги демократии. Маячит угроза войны и голода. И все это – после 1993 года! Может, спохватимся? Время еще есть, хоть его очень немного. В отставку – тех, кто пришел править через госпереворот! Сам Лавров предложил игнорировать государства, где произошли госперевороты. Значит, он предлагает игнорировать сегодняшнюю власть, которая пришла после госпереворота? В этом что-то есть. Давайте подумаем над его предложением. В развитых странах правительства, заведшие страну в тупик, уходят в отставку, а у нас обещает, что все еще будет хорошо… Подробнее.. pandoraopen.ru/2016-12-20/v-2017-rossiyu-zhdyot-totalnyj-kontrol-za-shirmoj-politiki/
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Шельмование инакомыслящих – ЗДРАВОМЫСЛЯЩИХ – давний,проверенный способ борьбы с несущими ПРАВДУ…методы средневековой инквизиции…Стыдно нам,а у тех,кто шельмует совести,а значит и стыда,нет,как нет и правды!Не являюсь приверженкой Пеуновой,но правду от кривды различаю…У неё очень и очень слабые пиарщики,играющие на её ЖЕНСКИХ слабостях……
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И я об этом!