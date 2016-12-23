Мать-одиночку обвиняют в экстремизме [Политические репрессии]

Против Ольги Авилкиной у следствия совершенно ничего нет. Все доказательства либо получены незаконным путем, либо имеют признаки фальсификации, либо вообще не имеют отношения к делу. Но политический заказ, есть политический заказ, и прокурор Фадеева, понятно, возражала против исключения доказательств. В этом ее поддержал и судья Мордахов, отказав в ходатайстве. Он посчитал ходатайство преждевременным, ведь процесс еще не перешел в стадию исследования доказательств... Подробнее: http://za.ladu-rus.ru/archives/12930

Ольга Авилкина: «В деле нет ни одного доказательства моей вины». На днях гражданские активисты, правозащитники, юристы, адвокаты и представители средств массовой информации собрались для обсуждения очень острой темы — темы политических репрессий и преследований россиян по политическим мотивам. Обсуждался скандал с избиением в колонии активиста «болотной» Ильдара Дадина, громкие процессы против народного лидера Светланы Лады-Русь и ее соратницы Марины Герасимовой и других гражданских активистов, против активистов ИГПР «ЗОВ», лишение правозащитников и правозащитных организаций финансирования, признание их иноагентами, использование против них административных ресурсов. Организаторами конференции выступили движение «За Ладу-Русь» и «За Справедливость», которые на своем опыте убедились, что ситуация в современной России больше напоминает 1937-ой год, нежели 2016. Подробнее: http://za.ladu-rus.ru/archives/12930

* Дополнительная информация:

Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

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