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Корона Российской Империи

11:11. 23 декабря 2016 Просмотров - 181 Один комментарий Опубликовал:

Алмазный фонд России. Каждый, кто входит сюда, попадает в совсем другой мир. Все это сверкающее великолепие не просто ювелирные украшения невообразимой стоимости, а национальные реликвии. Каждый экспонат здесь – отдельная страница российской истории. Все они окружены легендами и тайнами. За века их скопилось так много, что уже сложно определить, где вымысел, а где правда. Мы постараемся разобраться в этом и, возможно, раскрыть некоторые из тайн. Но главное, мы хотим понять, почему на протяжении трех столетий, несмотря на революции и войны, национальная сокровищница России только увеличивается.

Метки: Алмазный фонд, российская империя, ювелирные украшения
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