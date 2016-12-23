Корона российской империи

Алмазный фонд России. Каждый, кто входит сюда, попадает в совсем другой мир. Все это сверкающее великолепие не просто ювелирные украшения невообразимой стоимости, а национальные реликвии. Каждый экспонат здесь – отдельная страница российской истории. Все они окружены легендами и тайнами. За века их скопилось так много, что уже сложно определить, где вымысел, а где правда. Мы постараемся разобраться в этом и, возможно, раскрыть некоторые из тайн. Но главное, мы хотим понять, почему на протяжении трех столетий, несмотря на революции и войны, национальная сокровищница России только увеличивается.