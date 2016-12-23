Государственный переворот на Украине (часть 2)

Продолжаем публикацию документов, на основе которых группа украинских граждан требует в суде признать факт государственного переворота в Киеве в 2014 году. (Первую часть можно прочитать здесь.)

Источник: perevorot.info

Отстранение Президента

22 февраля 2014 года Верховная Рада Украины приняла Постановление:

«О самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов Президента Украины».

Обращает на себя внимание, что в Постановлении отсутствует какая- либо ссылка на статьи Конституции, на основании которых было принято такое решение парламента. В самом тексте указано лишь основание: «самоустранение Президента от выполнения конституционных полномочий».

Обратимся за разъяснениями к Конституции Украины.

В статье 108 Конституции Украины указаны основания для досрочного прекращения полномочий Президента Украины:

1. Отставка;

2. Невозможность исполнения своих полномочий по состоянию здоровья;

3. Смещение с поста в порядке импичмента;

4. Смерть.

Перечень исчерпывающий, и такого понятия как «самоустранился от осуществления конституционных полномочий», не существует.

Статьи 109, 110, 111 Конституции Украины четко регламентируют порядок отстранения Президента от выполнения обязанностей по вышеуказанным конституционным основаниям. Ни одно из них не попадает под действия принятого постановления.

Таким образом, законно избранный 25 февраля 2010 года Президент Украины был неконституционно отстранен от должности 22 февраля 2014 года. Такое отстранение Президента от власти является незаконным и нарушает конституционные права и свободы граждан Украины.

Соответственно, незаконным является и пункт 2 Постановления Верховной Рады Украины в части назначения досрочных выборов президента Украины на 25 мая 2014 года.

Ныне действующий нелегитимный Президент Украины Порошенко сам признал факт государственного переворота. В своем «Твиттере» 22 августа 2016 года он написал:

В соответствии со статьей 109 Уголовного Кодекса Украины, действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (государственный переворот), являются преступными.

В юриспруденции такое заявление, как Порошенко выложил в своем «Твиттере», расценивается как признание вины и его причастность к государственному перевороту.

Упущенный конституционный вариант развития событий

В феврале 2014 года Украина вошла в глубокий политический кризис. В ходе консультаций с привлечением международного сообщества был найден путь его решения. 21 февраля 2014 года Президент Украины, лидеры оппозиции, министры иностранных дел Лоран Фабиус (Франция), Франк-Вальтер Штайнмайер (Германия), Радослав Сикорский (Польша) подписали соглашение, в соответствии с которым:

предусматривалось возобновление Конституции 2004 года в течении 48 часов; проведение конституционной реформы; досрочные выборы Президента Украины не позднее декабря 2014 года, на основании нового избирательного Закона и нового состава Центральной избирательной комиссии; расследование актов насилия под мониторингом Совета Европы; обязательство власти не вводить чрезвычайное положение; обязательство власти воздержаться от применения силовых методов; амнистия всех участников Майдана; сдача в течение 24 часов незаконно хранящегося оружия.

В те дни это было оптимальным решением по преодолению политического кризиса на Украине, выработанным всеми сторонами подписанного соглашения при условии внесения изменений в Конституцию в строгом соответствии с Основным законом Украины.

В вышеуказанных публикациях Европейский Союз одобрил соглашения. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что «Это соглашение одобрил сам Бог» и предупредил оппозицию, что непринятие обернется насилием и кровью. Лидеры оппозиции заявили, что «…подписали соглашение, чтобы не расколоть страну», а «Майдан» выступает гарантом выполнения соглашения.

21 февраля, реализуя соглашение, власть вывела из центра Киева внутренние войска и специальные части правоохранительных органов. Однако лидеры «Майдана» нарушили взятые обязательства и пошли на силовой захват власти и государственный переворот.

Тем самым было нарушено фундаментальное конституционное правило – всякая смена власти происходит исключительно путем выборов.

Последствия государственного переворота

Незаконное изменение Конституции;

Незаконное отстранение от должности Президента Украины;

Незаконное назначение исполняющего обязанности ПрезидентаУкраины;

Незаконные выборы нового Президента Украины;

Незаконное формирование правительства;

Незаконный роспуск Верховый Рады Украины VII созыва;

Гражданская война, незаконное применение Вооруженных Сил против собственного народа;

Другие антинародные решения, которые привели к обнищанию общества (тарифы, цены, инфляция и т.д. ).

В действиях лиц, причастных к принятию и реализации вышеуказанных решений, есть признаки преступления, предусматривающего ответственность по статье 109 УК Украины — «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти» (Государственный переворот).

Указанные факты также свидетельствуют, что после государственного переворота на Украине произошла узурпация власти, в результате чего была нарушена статья 5 Основного Закона Украины, согласно которой «носителем суверенитета и единым источником власти на Украине является народ, который осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления (часть 2); исключительно народу принадлежит право признавать и изменять конституционный строй на Украине, который не может быть узурпирован государством, его органами или должностными лицами (часть 3)».

В соответствии с решением Конституционного Суда Украины от 5 октября 2005 года №6-рп/2005 по делу об официальном толковании положений части первой статьи 103 Конституции Украины в контексте положений её статей 5 и 156 дано официальное толкование положений частей 2, 3, 4 статьи 5 Конституции Украины. В частности, в пунктах 4.4., 4.5. Конституционный Суд указал: «Конституция Украины запрещает узурпацию принадлежащего исключительно народу Украины права определять и изменять конституционный строй государством, его органами или должностными лицами.

Узурпация означает, в частности, присвоение указанными субъектами права, которое прежде всего принадлежит народу, вносить изменения в Конституцию Украины способом, нарушающим порядок, определённый разделом ХІІІ Основного Закона Украины… Поэтому какие-либо действия государства, его органов или должностных лиц, приводящие к узурпации права определять и изменять конституционный строй на Украине, которое принадлежит исключительно народу, является неконституционным и незаконным».

Рассмотрев положение части 4 статьи 5 Конституции Украины «никто не может узурпировать государственную власть», в системной связи с положениями частей 2 и 3 этой статьи, иными положениями Основного Закона Украины, Конституционный Суд Украины указал: «Узурпация государственной власти означает неконституционный или незаконный её захват органами государственной власти, его должностными лицами, гражданами или их объединениями».

Конституционный Суд Украины определил, что «гарантией недопущения узурпации государственной власти является, в частности, закреплённые Конституцией Украины принципы осуществления государственной власти на основаниях её распределения на законодательную, исполнительную и судебную (часть 1 статьи 6 Конституции Украины) и положения, согласно которым государственная власть и её органы, должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и в способ, что предусмотрено Конституцией и законами Украины (часть 2 статьи 19 Конституции Украины)».

Также в соответствии с частью 2 статьи 6 Конституции Украины «органы законодательной, исполнительной и судебной власти осуществляют свои полномочия в установленных настоящей Конституцией пределах и в соответствии с законами Украины».

Согласно статье 8 Конституции Украины «Конституция Украины имеет высшую юридическую силу. Законы и другие нормативно-правовые акты принимаются на основании Конституции Украины и должны соответствовать ей».

Однако Верховная Рада Украины не только проигнорировала вышеуказанные конституционные нормы, но и не выполнила требования статьи 79 Конституции Украины, в соответствии с которой народные депутаты принимая присягу клянутся в своей деятельности «придерживаться Конституции Украины и законов Украины».

Как известно, узурпация власти всегда порождает незаконные решения, вследствие чего мы получили раскол в стране, гражданскую войну, межнациональную и межконфессиональную вражду, разгул преступности, потерю территорий, развал экономики, тотальное обнищание народа — цены на ЖКХ выше возможностей людей.

НАША ЦЕЛЬ — ВЕРНУТЬ ВЛАСТЬ НАРОДУ.

1. МИР — ДОМУ.

2. ДОБРО — КАЖДОМУ.

3. ПРАВДА — ВСЕМ.

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВЫШЕПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ МНОЮ СДЕЛАНО СЛЕДУЮЩЕЕ:

Подано заявление в Генеральную Прокуратуру Украины по поводу возбуждения уголовного производства по факту государственного переворота на Украине.

Предъявлен в Высший административный суд Украины административный иск о признании незаконными постановления Верховной Рады Украины, принятые в феврале 2014 года.

Поставлен перед Верховным судом Украины вопрос о пересмотре определения судьи Высшего административного суда Украины, которое препятствует движению моего дела в Высшем административном суде Украины.

Уполномоченному Верховной Рады Украины Лутковской В.В. направлено заявление по поводу подачи в Конституционный Суд Украины обращения на предмет признания неконституционными закона Украины и постановлений Верховной Рады Украины, принятых в феврале 2014 года, на основании которых совершён государственный переворот на Украине.

В порядке особого производства подано заявление в суд общей юрисдикции по месту моего фактического проживания об установлении юридического факта государственного переворота на Украине.

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ НАМ НЕОБХОДИМО ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ ВСЕГО НАРОДА УКРАИНЫ И ПОТРЕБОВАТЬ:

На основании пунктов 4, 16, 16.1, 16.1.1, 16.1.2 резолюции парламентской Ассамблеи Совета Европы от 12 октября 2016 года No14139 добиться в соответствующих компетентных органах Украины и Российской Федерации возбуждения уголовных дел и проведения эффективного расследования фактов нарушения конституционных прав и свобод граждан Украины в результате государственного переворота в феврале 2014 года.

На основании статьи 3 Устава Европейской Комиссии за демократию через право инициировать обращение ОБСЕ в Венецианскую комиссию на предмет получения заключения о соответствии Конституции Украины закона и постановлений Верховной Рады Украины, принятых в феврале 2014 года.

В соответствии со статьёй 150 Конституции Украины направить на подписание народным депутатам Украины и Уполномоченному по правам человека на Украине проект обращения в Конституционный суд Украины на предмет соответствия XIII разделу Конституции Украины закона и постановлений, принятых Верховной Радой Украины в феврале 2014 года.

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА И ПАРЛАМЕНТА УКРАИНЫ.