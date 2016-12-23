Эксперимент изменения сознания. Урок, который стоит выучить каждому
Реальная история, произошедшая в 1967 году в Калифорнии.
Рон Джонс преподавал историю в средней школе Эллвуда Кабберле в Пало-Альто, Калифорния. Во время изучения Второй мировой войны, один из школьников спросил Джонса, как рядовые жители Германии могли притворяться, что ничего не знают о концентрационных лагерях и массовом истреблении людей в их стране. Так как класс опережал учебную программу, Джонс решил выделить одну неделю для посвящённого этому вопросу эксперимента.
Понедельник
В понедельник он прочел детям лекцию о силе дисциплины. О том, что чувствует спортсмен, который усердно и регулярно тренировался, чтобы добиться успеха в каком-нибудь виде спорта. О том, как много работает балерина или художник, чтобы сделать совершенным каждое движение. О терпении ученого, увлеченного поиском научной идеи.
Джонс велел школьникам сесть в положение «смирно», так как оно лучше способствует учёбе. Затем он приказал учащимся несколько раз встать и сесть в новое положение, потом также неоднократно велел выйти из аудитории и бесшумно зайти и занять свои места. Школьникам «игра» понравилась и они охотно выполняли указания. Джонс велел учащимся отвечать на вопросы чётко и живо, и они с интересом повиновались, даже обычно пассивные ученики.
Вторник
Во вторник, учитель вошел в класс и обнаружил, что все молча сидят в положении «смирно». Некоторые из учеников улыбались. Но большинство смотрели прямо перед собой с искренним сосредоточенным выражением, мышцы шеи напряжены, никаких признаков улыбок, мыслей и даже вопросов.
Джонс объяснил классу силу общности. Он велел учащимся хором скандировать: «Сила в дисциплине, сила в общности». Ученики действовали с явным воодушевлением, видя силу своей группы. В конце урока Джонс показал учащимся приветствие, которое те должны были использовать при встрече друг с другом — поднятую изогнутую правую руку к плечу — и назвал этот жест салютом Третьей Волны. В следующие дни ученики регулярно приветствовали друг друга этим жестом.
Среда
В среду Джонс выдал членские билеты всем ученикам. Ни один человек не захотел покинуть аудиторию. Тринадцать учеников ушли с других уроков, чтобы принять участие в эксперименте. Учитель выдал каждому членский билет. На трех билетах он поставил красные крестики и сообщил их получателям, что им дано специальное задание сообщать обо всех, кто не подчиняется правилам класса. Однако на практике добровольным доносительством занялись около 20 человек. Один из учеников, отличавшийся крупным телосложением и малыми способностями к обучению, заявил Джонсу, что будет его телохранителем, и ходил за ним по всей школе.
Три самые успешные ученицы класса, чьи способности в новых условиях оказались не востребованы, сообщили об эксперименте родителям. В результате Джонсу позвонил местный раввин, который удовлетворился ответом, что класс на практике изучает немецкий тип личности. Раввин обещал объяснить всё родителям школьниц. Джонс был крайне разочарован отсутствием сопротивления даже со стороны взрослых, директор школы приветствовал его салютом Третьей волны. К концу дня в организацию было принято более двухсот учеников. Многие отнеслись к своему участию в Третьей Волне с полной серьезностью. Они требовали от других учеников строгого соблюдения правил и запугивали тех, кто не принимал эксперимент всерьез.
Четверг
К четвергу численность класса возросла до восьмидесяти человек. Джонс говорил о том, что такое гордость. «Гордость — это нечто большее, чем знамена и салюты. Гордость — это то, чего у вас никто не может отнять. Быть гордым — значит знать, что ты лучший… Это чувство нельзя уничтожить…» Он объяснил ученикам, что они — часть общенациональной молодёжной программы, чьей задачей являются политические преобразования на благо народа. «Все, что мы до сих пор делали, было подготовкой к настоящему делу. По всей стране преподаватели набирают и тренируют молодежные отряды, которые с помощью дисциплины, общности, гордости и действий могли бы показать нации, что общество может стать лучше.
Если мы сможем изменить порядки в этой школе, то мы сможем изменить порядки на фабриках, магазинах, в университетах и во всех других организациях. Вы — избранная группа молодых людей, которые помогут этому делу. Если вы выступите вперед и покажете, чему вы научились за последние четыре дня… мы сможем изменить судьбу нашего народа». Джонс велел четырём конвоирам вывести из аудитории и сопроводить в библиотеку трёх девушек, чья лояльность была сомнительна. Затем он рассказал, что в полдень пятницы о Третьей Волне по телевидению объявит лидер движения и новый кандидат на президентский пост.
Пятница
В пятницу 200 учеников набились в кабинет. Не было ни одного свободного места. Всюду висели знамена Третьей Волны. Ровно в двенадцать часов Джонс закрыл двери и выставил у каждой по часовому. Друзья Джонса изображали фотографов, кружа по аудитории. «Перед тем, как включить национальную пресс-конференцию, которая начнется через пять минут, я хочу продемонстрировать прессе, как мы подготовлены». С этими словами учитель отдал салют. В ответ сразу же автоматически взметнулось двести рук. Тогда он произнес девиз «Сила в дисциплине». Его повторил многоголосый хор. Девиз произносили снова и снова. С каждым разом отклик толпы становился все громче. В пять минут первого Джонс включил телевизор, но на экране ничего не появилось.
Тогда он обратился к ученикам.
— Слушайте внимательно. Нет никакого вождя! Не существует никакого общенационального молодежного движения под названием Третья Волна. Вами манипулировали, вас подталкивали ваши собственные амбиции, и вы оказались в том положении, в каком находитесь сейчас. Вы ничем не лучше и не хуже тех немцев, которых мы изучали. Вы думали, что вы — избранные, что вы лучше тех, кого нет в этой комнате. Вы продали свою свободу за удобства, которые дают дисциплина и превосходство. Вы решили отказаться от своих собственных убеждений и принять волю группы и большую ложь.
После этого Джонс показал ученикам фильм о нацисткой Германии. С ее дисциплиной, парадами и факельными шествиями. И чем все это закончилось.
Итог
Потом Джонс подвел итог: «Если нам удалось полностью воспроизвести немецкий менталитет, то ни один из вас никогда не признается, что был на последнем сборе Третьей Волны. Так же как немцам, вам будет трудно признаться самим себе, что вы зашли настолько далеко». Школьники расходились в подавленном состоянии, многие не могли сдержать слёзы.
***
На фото Август Ландмессер, член НСДАП с 1931 года. Единственный человек, не ставший приветствовать Гитлера, во время его встречи с рабочими судостроительной верфи в 1938 году. В этом же году он попадает в гестапо за нарушение Закона о защите немецкой крови и чести (женат на еврейке). Два с половиной года каторжных работ в концентрационном лагере в Бергерском болоте. Жену Ирму отправляют в концлагерь Равенсбрюк, где она умирает в 1942. Двух их детей разделили - одному ребенку разрешили остаться с бабушкой, другого отдали в детский дом
В 1941 году Ландмессера заставляют вступить в Первый батальон условно-досрочного освобождения и он погибает в одном из сражений.
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а представьте несколько тысяч лет зомбируют, что они богоибганные.
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Кино такое есть, “Волна”, об этом. Кадр, вроде, оттуда. Актуально, особенно если обратиться взором, прежде всего, на себя, любимых. А какую мораль имел в виду Серый, ставя этот материал? Уже 2 интерпретации есть…
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Никакой . Просто, думайте своими мозгами.
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Небыло такого эксперимента.
Выдумки.
Но %40 неселения действительно не могут жить без вошЬждя.
10% состоят в сектах
70% тупо веруют не важно во ЧТО.
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Этот материал, про таких вот де+илов. Хотя , может джидок уже родился бараном ? 40% +10%+70% = ??
Окончивший военное училище для олиг+френов .
Не хватает мозгов, даже чтобы в интернете поисковиком воспользоваться ? Что пастух в голову вложил. О том и блеешь.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0_(%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
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Врукипедия НЕ истина.
Такой эксперимент ЛЮБОЙ школе даст ИНЫЕ результаты.
Не верь всему что написано в лифте,на заборе или интернете.
Дятел
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Ты утверждаешь, что не было такого эксперимента. Это твоё личное мнение ? Или подкрепишь какими-либо доказательствами?
Но , вряд ли…. Тебе проще слиться…
В полемику ты никогда не вступаешь. Тупизм отчётливо проявляется….
Хотя…. , сам за собой это замечаешь… Молодец.!!
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Просто попробуй провести подобный эксперимент.
И все будет НЕ ТАК.
Это одна из выдумок амеропропаганды.
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Ещё раз….
Эксперимент был проведён. Получены результаты.
Выдумка пропаганды…. Это твоё личное мнение ??
Или есть какие-либо подтверждения ?
Тебе вообще сколько раз нужно повторять вопрос, чтобы дошло ?
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Небыло.
2+2=4
Можешь проверить.
Можно провести сотню экспериментов и будет такой результат.
А в любой школе пол класса просто пошлет такого пИдагога….
И еще миллион ньюЯнсов.
Сказочка очередная в стиле про Павку Корчагина или Кибальчиша.
ВЕРЬТЕ ЛОХИ
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Подтверждения нет… Просто сп..здел получается.
В курсАх, как подобных тебе называют ?
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Знаю.
Вы называете таких как я ЕВРЕЯМИ и продолжаете пить фанфурики,рассказвать друг-другу бредовые сказочки,молиться в сектах и лечиться у Кашпировского )))
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??? Ты из Кащенко что-ли сбежал ???
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:))).Везде своя “брезгливость”. Ну…не все евреи одинаково евреи…Ну такая данность.Есть евреи-ЕВРЕИ,евреи-евреи. Таких как вы-называют евреями.ЕВРЕЕВ никто не хочет видеть.евреями-будут жертвовать.Уже все проделано…Нет смысла стучаться в русскую дверь…Тут заперто…
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в наших кругах таких называют пиз**бол
подкрепите свои высказывания фактами или личным мнением
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Послушайте! Разве Джуди действительно еврей? Он всех дразнит, все ведутся на это и, брызгая слюнями, обзывают его евреем. Но он себя, насколько помню, ни разу евреем не называл, в отличие от Шломо, к примеру. Даже сейчас он пишет: “Вы называете таких как я ЕВРЕЯМИ”, отнюдь не называя себя самого евреем. Что, никто этого не замечал? Странно.
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Проверим……
20-20=25-25
4х5-4х5=5х5-5х5
4(5-5)=5(5-5)
сокращаем одинаковые множители с обоих сторон уравнения…
4=5
2х2=5
Доказал?
З.Ы. Кто найдёт причину такого решения – может открывать дверь начальника “с ноги”…. )))
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Легко.)В скобках результат нуль,соответственно по любому надо умножать на нуль а не сокращать(закон не помню).Но дверь открывать с ноги я бы поостерегся,вдруг ему(начальнику) секретарша делает ми..,то есть массаж.)
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Молодец!
Сокращать = делить.
Основа уравнения (результат) = 0
На ноль делить нельзя.
На основу сокращать нельзя.
Из-за этого возникают математические коллизии, как 2х2=5.
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Ответ очевиден даже пятикласнику)))
Но открывать дверь начальника с ноги не советую)))
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ну если вы ждёте вошь то вам нужен вождь
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Мне не нужен.
Нужен СТАЛИНИСТАМ ))
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Детям можно вбить все что угодно на то они и дети
А немцам было чем гордиться они германию из болота вытащили за короткий срок вот вам сила гордости и единения
а то что сделали потом сними и снами это план ГП
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за 12 лет ФАШИЗМА Германия создала такой научно-технический прогресс, что СССР и США до СИХ пор им пользуется!!! ..парадокс ?
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А не можете сказать сколько миллионов Запад влил в Германию для её поднятия?Cколько лет после второй мировой во Франции судили промышленников за сотрудничество с нацистами?Неужели до сих пор не поняли,что захват власти требует денег?Что “ночь ножей” требовала денежного обеспечения?Что отдали часть Франции и Чехию тоже для её укрепления?Германия создала научно-технический прогресс?На чьи денежки,чьей заботой взращивалась нацистская Германия?Почему первый космонавт был русский и почему мир до сих пор убеждают,что американцы первые были на Луне,это в памперсах-то?Именно СССР поразил мир,а не Германия тем,что не только восстановился за 16 лет,а не за 200 как считал Запад,а и запустил в космос человека.Вот кто герои истории-русские!
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За время фашизма на Германию работала вся Европа и американцы помогали…где тут парадокс?
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но вот только с этим “прогрессом” фашизма появился и паразитизм и как результат ускорение потребления ресурсов и дисгармонии
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Прискорбно то,что мы не всегда замечаем эти манипуляции и ведёмся на них.Но отрадно и то,что те кто пишут здесь коменты,всё таки пытаются вырваться из”а чё я,все так делают”
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Этот эксперимент я наблюдаю каждый день в России.Ведь удалось за два года изменить сознание русских и украинцев.Вбить в мозги невероятные вещи угрозы игил,которая находится за тысячи километров от России,при этом угроза исходит от людей безграмотных и умеющих только грабить и стрелять.Меня поражает тупость наших граждан.Мне иногда кажется,что вокруг меня живут психически нездоровые люди.И на этом сайте, каждый второй болен.
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НИЧЕГО УДИВИТЕЛЬНОГО))) БОЛЕЕ 70 ПРОЦЕНТОВ ДЕТИШЕК РОЖДАЮТСЯ С ОТКЛОНЕНИЯМИ. ТУТ БЫЛА СТАТЬЯ ДОКТОРА МЕД. НАУК.
5% ДУМАЮЩИХ ЛЮДЕЙ. МИРОВАЯ СТАТИСТИКА. А В РОССИЯНИИ 1-2 % БУДЕТ))) ДУМАЮ ЗАШИБИСЬ((( ЭЛИТА ВЫРЕЗАНА(((
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 25 ГОДИКОВ РОДИНУ ПОКИНУЛИ БОЛЕЕ 12 ЛЯМОВ ЧЕЛ, ДУМАЮ ЭТУ ЦИФРУ НАДО УМНОЖИТЬ НА ДВА, МИНИМУМ. УЕЗЖАЮТ НЕ ГЛУПЫЕ, ТРУДОЛЮБИВЫЕ(((
ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЖИВЕШЬ В СРЕДИ ГОВОРЯЩИХ МАКАК(((
У МЕНЯ ТОЖ ТАКОЕ ЖЕ МНЕНИЕ(((
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Нормальные работают, им некогда в интернете зависать. А кто пар в свисток – пожалте сюда. Конечно, не 100% …
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не отчаивайтесь так и вовсе не за два года Украина заболела ,а долгие столетия уже творят с нею это те ,кто в долгую играют.И про ИГИЛ большинство ,тем более мужское, правильно понимает,что стадо обездоленных надо кормить кому то ,вооружать и ставить цели.На последнем шоу соловьев с соотечественниками жутко морщились, кривились ,надсмехались ,когда один не из них, сказал что это систему по принципу Гладио ,заложили давно и работаютс ней все те же архитекторы мира и злятся ,что Россия подпортила игру ,урвав кусочек Сирии у моря,нельзя же там ,в Средиземном допустить полный контроль Англии и иже.Что то подсказывает ,что и сауды ,катар не захотят самоуничтожаться,подписав соглашение с Россией о уменьшении добычи нефти.А интернет действительно искажает действительность ,т.к. каждому не особо занятому ,работой,семьей,просто несчастливому,
хочется здесь казаться,(на Я П еще все спорят и это хорошо)а фейсбук создает жуткое впечатление