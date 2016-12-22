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Забытый Вѣрный

19:44. 22 декабря 2016 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Верный (ныне — Алма-Ата) — город, военное укрепление, основанное русским правительством 4 февраля 1854 года . Вскоре разрослось и превратилось в крупную казачью станицу, куда активно прибывали поселенцы из центральных регионов России (Воронежской, Орловской, Курской губерний). В 1867 году Верный стал центром Семиреченской области.

4 февраля 1854 года российское правительство приняло решение возвести военное укрепление. Весной 1854 года началось строительство Заилийского укрепления, позднее названного Верное. Строительством руководил майор Перемышельский и инженер-поручик Александровский. К осени того же года строительные работы были завершены. В бревенчатых деревянных домах и казармах разместились 470 солдат и офицеров Заилийского отряда.

С середины 1855 года в укрепление начали прибывать русские переселенцы. С их прибытием Верный стал быстро развиваться. В 1865 году в окрестности Верного первые саженцы апорта привёз переселенец из Воронежской губернии Е. Редько. Планомерная видовая селекция, в том числе скрещивание с дикорастущей яблоней Сиверса сделали этот сорт знаменитым уже в советское время.


Рядом с укреплением возникли Большая и Малая станицы, Татарская слободка. В 1856 году был заложен «Казённый сад» (ныне Центральный парк культуры и отдыха), а в 1857 году в районе Татарской слободки была построена первая водяная мельница. Вошедший в строй в 1858 году первый пивоваренный завод положил начало местной обрабатывающей промышленности. В 1859 году командированный из Петербурга геодезист Голубев отметил Верное точкой, и это место впервые появилось на картах мира. К маю 1859 года в укреплении уже насчитывалось 5 тысяч жителей, а в 1860 году открываются первое почтовое отделение и госпиталь.


О про­ис­хожде­нии то­пони­ма Вер­ный до сих пор хо­дит мно­го вер­сий и ле­генд. Ис­то­рия го­рода на­чалась с ук­репле­ния, наз­ванно­го ка­зака­ми Вер­ное. Мно­гие ко­рен­ные жи­тели счи­та­ют, что ка­заки этим наз­ва­ни­ем хо­тели под­черк­нуть ли­бо свою вер­ность ца­рю, ли­бо свою при­вер­женность пра­вос­лавной ве­ре. Су­щест­ву­ет так­же вер­сия, что ук­репле­ние бы­ло наз­ва­но в честь од­ной из до­черей Кол­па­ковс­ко­го. Од­на­ко, как от­ме­ча­ет Ало­ис На­заров, в Се­миречье Кол­па­ковс­кий на­чал слу­жить толь­ко с 1858 г., ког­да ук­репле­ние Вер­ный уже су­щест­во­вало, да и до­чери по име­ни Ве­ра у гра­дона­чаль­ни­ка не бы­ло.
Ско­рее все­го, кре­пость бы­ла наз­ва­на в честь свя­той му­чени­цы Ве­ры, так как свя­тые му­чени­цы Ве­ра, На­деж­да, Лю­бовь и мать их Со­фия – пок­ро­витель­ни­цы се­мире­ченс­ких ка­заков. Эту вер­сию кос­венно подт­вер­жда­ет и тот факт, что в бли­жай­шем со­седс­тве с го­родом Вер­ный вы­рос­ли ста­ницы На­деж­динс­кая (сей­час го­род Ис­сык), Лю­бавинс­кая (Кас­ке­лен), Со­фий­ская (Тал­гар). В 1921 г. Вер­ный был пе­ре­име­нован в Ал­ма-Ату.


В свя­зи с об­ра­зова­ни­ем Се­мире­ченс­кой об­ласти и при­дани­ем кре­пос­ти ста­туса го­рода рас­по­ряже­ни­ем во­ен­но­го гу­бер­на­тора Г. Кол­па­ковс­ко­го от 19 фев­ра­ля 1870 г. на об­щест­вен­ных на­чалах был об­ра­зован ко­митет по уст­рой­ству Вер­но­го. В сос­тав ко­мите­та вош­ли ар­хи­тек­то­ры, стро­ите­ли, во­ен­ные ин­же­неры и глав­ный ле­карь, по од­но­му де­пута­ту от каж­до­го сос­ло­вия, мест­ная знать в ли­це сул­та­на Те­зека и ак­са­кала Сей­да­лино­ва. Но зап­равля­ли, кро­ме са­мого Кол­па­ковс­ко­го, во­ен­ный ин­же­нер Н.И. Криш­та­новс­кий и стро­итель П.М. Зен­ков (отец зна­мени­того вер­нинс­ко­го ин­же­нера-стро­ите­ля Анд­рея Зен­ко­ва, по­ложив­ше­го на­чало эре сей­смос­той­ко­го стро­итель­ства в Ал­ма­ты). Участ­ни­ками соб­ра­ния был сос­тавлен «Свод пра­вил по уст­рой­ству Вер­но­го», за­ложе­ны ос­но­вы куль­ту­ры гра­дост­ро­итель­ства, тра­диции.


Гос­тей юж­ной сто­лицы час­то вос­хи­ща­ет удоб­ное рас­по­ложе­ние улиц от­но­ситель­но гор: па­рал­лель­но и пер­пенди­куляр­но. По прин­ци­пу нью-йорк­ских стрит и аве­ню. Ши­рина квар­та­лов 120 на 60 мет­ров, рас­по­ложе­ние до­мов по нап­равле­нию «се­вер–юг» – все эти пра­вила спо­собс­тво­вали не толь­ко удоб­ной на­вига­ции, но и так важ­ной для го­рода, на­ходя­щего­ся в пред­горной яме, хо­рошей про­дува­емос­ти.
«О том, нас­коль­ко вер­ны­ми бы­ли при­нятые ре­шения, мож­но су­дить по то­му, что до сих пор ста­рый центр го­рода бо­лее бла­го­уст­ро­ен и вы­год­но от­ли­ча­ет­ся от но­вых ок­ра­ин.

Источник: < ![CDATA[]]>https://vk.com/v_e_d_i?w=wall-107309195_2003< ![CDATA[]]>

Источник: www.kramola.info

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    JDU 22 декабря 2016 в 20:33 Ссылка Пометить
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    Казахов придумали как и украинцев.
    А ДО них немцев,евреев,поляков,болгар итд..
    Да пол Европы практически.

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