Забытый Вѣрный
Верный (ныне — Алма-Ата) — город, военное укрепление, основанное русским правительством 4 февраля 1854 года . Вскоре разрослось и превратилось в крупную казачью станицу, куда активно прибывали поселенцы из центральных регионов России (Воронежской, Орловской, Курской губерний). В 1867 году Верный стал центром Семиреченской области.
4 февраля 1854 года российское правительство приняло решение возвести военное укрепление. Весной 1854 года началось строительство Заилийского укрепления, позднее названного Верное. Строительством руководил майор Перемышельский и инженер-поручик Александровский. К осени того же года строительные работы были завершены. В бревенчатых деревянных домах и казармах разместились 470 солдат и офицеров Заилийского отряда.
С середины 1855 года в укрепление начали прибывать русские переселенцы. С их прибытием Верный стал быстро развиваться. В 1865 году в окрестности Верного первые саженцы апорта привёз переселенец из Воронежской губернии Е. Редько. Планомерная видовая селекция, в том числе скрещивание с дикорастущей яблоней Сиверса сделали этот сорт знаменитым уже в советское время.
Рядом с укреплением возникли Большая и Малая станицы, Татарская слободка. В 1856 году был заложен «Казённый сад» (ныне Центральный парк культуры и отдыха), а в 1857 году в районе Татарской слободки была построена первая водяная мельница. Вошедший в строй в 1858 году первый пивоваренный завод положил начало местной обрабатывающей промышленности. В 1859 году командированный из Петербурга геодезист Голубев отметил Верное точкой, и это место впервые появилось на картах мира. К маю 1859 года в укреплении уже насчитывалось 5 тысяч жителей, а в 1860 году открываются первое почтовое отделение и госпиталь.
О происхождении топонима Верный до сих пор ходит много версий и легенд. История города началась с укрепления, названного казаками Верное. Многие коренные жители считают, что казаки этим названием хотели подчеркнуть либо свою верность царю, либо свою приверженность православной вере. Существует также версия, что укрепление было названо в честь одной из дочерей Колпаковского. Однако, как отмечает Алоис Назаров, в Семиречье Колпаковский начал служить только с 1858 г., когда укрепление Верный уже существовало, да и дочери по имени Вера у градоначальника не было.
Скорее всего, крепость была названа в честь святой мученицы Веры, так как святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София – покровительницы семиреченских казаков. Эту версию косвенно подтверждает и тот факт, что в ближайшем соседстве с городом Верный выросли станицы Надеждинская (сейчас город Иссык), Любавинская (Каскелен), Софийская (Талгар). В 1921 г. Верный был переименован в Алма-Ату.
В связи с образованием Семиреченской области и приданием крепости статуса города распоряжением военного губернатора Г. Колпаковского от 19 февраля 1870 г. на общественных началах был образован комитет по устройству Верного. В состав комитета вошли архитекторы, строители, военные инженеры и главный лекарь, по одному депутату от каждого сословия, местная знать в лице султана Тезека и аксакала Сейдалинова. Но заправляли, кроме самого Колпаковского, военный инженер Н.И. Криштановский и строитель П.М. Зенков (отец знаменитого вернинского инженера-строителя Андрея Зенкова, положившего начало эре сейсмостойкого строительства в Алматы). Участниками собрания был составлен «Свод правил по устройству Верного», заложены основы культуры градостроительства, традиции.
Гостей южной столицы часто восхищает удобное расположение улиц относительно гор: параллельно и перпендикулярно. По принципу нью-йоркских стрит и авеню. Ширина кварталов 120 на 60 метров, расположение домов по направлению «север–юг» – все эти правила способствовали не только удобной навигации, но и так важной для города, находящегося в предгорной яме, хорошей продуваемости.
«О том, насколько верными были принятые решения, можно судить по тому, что до сих пор старый центр города более благоустроен и выгодно отличается от новых окраин.
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Источник: www.kramola.info
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Казахов придумали как и украинцев.
А ДО них немцев,евреев,поляков,болгар итд..
Да пол Европы практически.