Сирия, ИГИЛ, последние новости 22 декабря 2016

Как сообщала «Русская Весна», в начале недели в Сирию отправилась гуманитарная миссия с гум. помощью и рождественскими подарками для детей погибших военных.

«Русская Весна» стала информационным партнёром этого благотворительного мероприятия и продолжает публиковать серию удивительных репортажей из Сирийской Арабской Республики.

Убийство российского посла в Стамбуле с криком «убирайтесь из Алеппо» обострило напряжение в Дамаске.

Новостные телеканалы уделяют инциденту пристальное внимание. Утром несколько раз случайные горожане через переводчика выразили нам соболезнования по поводу трагической гибели Андрея Карлова.

В патриархии Антиохийской православной церкви боятся за нашу судьбу и настойчиво рекомендуют оставаться в Дамаске. Иногда русские граждане в Сирии становятся в определенном смысле на вес золота.

Постовые на улицах стали бдительнее. Жестче реагируют на камеры в наших руках. Снимать военных, располагающихся на каждом втором перекрестке, строго запрещено. Примечательно, что вооруженные люди на каждом шагу здесь внушают только спокойствие.

Самая древняя столица в мире

Используя суточную передышку мы познакомились с Дамаском ближе. Этот город считается самой древней столицей в мире. Стены арамейской цивилизации, арки римской эпохи, храмы раннего христианства, исламские мечети — монументальные проявления культур многих тысяч лет сплетаются в неповторимый узор.

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В сердце города стоит мечеть Омейядов, возведенная в начале 8-го столетия тысячами отборных мастеров со всего средиземноморья. При этом её стены — стояли уже 3500 лет назад; частью её внутреннего двора является фасад христианского храма; внутри нее стоит часовня с мощами Иоанна Крестителя, а во дворе лежит прах курда Салахаддина, которого сирийцы очень уважают за то, что он все свои богатства раздавал нуждающимся людям.

Неповторимая история дала миру неповторимый культурный код. Война в Сирии идет не против режима Асада. Здесь разрушительные силы мирового зла стремятся стереть Цивилизацию. Находясь здесь, по-настоящему понимаешь, что это не преувеличение.

Колыбель христианства

Для православных прежде всего важно то, что Сирия — библейская земля. По преданию Адам и Ева, изгнанные из Эдема (Месопотамия) обосновались на её территории; и даже первое убийство в истории человечества произошло в этой стране.

Позже она стала колыбелью христианства: в Антиохии появилась первая община и само имя — «христиане»; под Дамаском гонитель христиан Савл стал апостолом Павлом; в сирийской земле прославились знаменитые на весь мир Ефрем Сирин, Исаак Сирин, Иоан Дамаскин; даже Иоанн Златоуст писал свои святые труды, пребывая здесь. А первый митрополит, пришедший к нам на Русь при Владимире, был Михаил Киевский, призванный константинопольским Патриархом из Сирийской земли.

Люди устали от войны. Но она оказалось ближе, чем мы могли предполагать. Нас привезли на окраину района Батум, откуда были видны метрах в четырехстах фортификационные сооружения, за которыми располагаются районы Дамаска, неподконтрольные (!) правительству Асада. Из тех районов чуть ли не каждый день наугад обстреливают мирные кварталы Дамаска минами. А некоторое время назад был обнаружен подкоп под христианский храм, который террористы намеревались взорвать.

Сегодня здесь воюют и погибают наши люди, чтобы остановить современное зло на дальних подступах и не позволить этому ужасу происходить в наших собственных городах.

Но вместе с этим решается и более глобальная задача. Сирия — одно из узловых мест всей человеческой цивилизации. События, которые происходят здесь, отзываются во всей вселенной.

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Координаторы Движения Сорок Сороков Андрей Кормухин и Игорь Ильин для «Русской Весны», фото Александра Зверева