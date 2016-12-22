Сирия, ИГИЛ, последние новости 22 декабря 2016
- 15:49 МОЛНИЯ: Суд назначил наказание сбежавшей в ИГИЛ студентке Карауловой.
- 15:28 Сирия: празднование освобождения Алеппо от террористов.
- 15:12 200 снарядов в день и вода из лужи: как выживают люди в освобожденном Алеппо.
- 15:09 ВКС РФ уничтожили в Сирии 35 тыс. боевиков, — Шойгу.
- 13:12 Владимир Путин простился с убитым российским послом (ФОТО, ВИДЕО).
- 10:50 Погибший «министр войны» ИГИЛ оказался живым под Пальмирой.
- 10:24 Коротко по Сирии.
- 09:15 ООН не смогла найти виновных в обстреле гумконвоя в Сирии.
- 08:43 Турция заявила о ликвидации 138 террористов ИГИЛ в боях на севере Сирии.
- 06:30 Генассамблея ООН начнет расследование военных преступлений в Сирии.
- 05:30 Приключения русских в Дамаске: вечный город встревожен убийством посла (ФОТО, ВИДЕО).
- 04:39 Бойня в Алеппо: ИГИЛ наносит страшный урон турецким войскам (ФОТО, ВИДЕО).
- 03:42 Гуманитарная спецоперация Армии России в Алеппо — репортаж «Русской Весны» (ФОТО).
- Вчера 21:57 Первый снег в Алеппо.
МОЛНИЯ: Суд назначил наказание сбежавшей в ИГИЛ студентке Карауловой
Московский окружной военный суд в четверг, 22 декабря, приговорил бывшую студентку МГУ Варвару Караулову (сменившую имя на Александру Иванову) к четырем с половиной годам колонии общего режима по обвинению в попытке примкнуть к ИГИЛ*.
При этом прокурор просил приговорить Иванову (Караулову) к пяти годам колонии.
Напомним, Варвара Караулова была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГИЛ. Девушка втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию.
Приговор пока не вступил в силу, он может быть обжалован в течение 10 дней. В суде Караулова раскаялась в своих поступках, но заявила, что не собиралась воевать или становиться террористкой, а ехала к своему вербовщику, чтобы выйти за него замуж, потому что влюбилась.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Сирия: празднование освобождения Алеппо от террористов
Жители Алеппо отпраздновали освобождение города от боевиков.
Алеппо — один из крупнейших городов Сирии. В 2012 году его восточную часть захватили различные исламистские группировки, а западная осталась под контролем сирийской армии.
В середине декабря 2016 года сирийские войска вернули себе контроль над городом, а 16 декабря сирийские ополченцы заявили об освобождении всех районов восточного Алеппо. Эту информацию подтвердили в российском Центре примирения враждующих сторон.
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200 снарядов в день и вода из лужи: как выживают люди в освобожденном Алеппо
За последние сутки боевики в Сирии открывали огонь по освобожденным районам и городам более трех десятков раз. Большая часть атак пришлась на освобожденный Алеппо. Террористы стреляют по кварталам из реактивных систем и зенитных орудий.
Российские саперы занимаются разминированием жилых домов и социальных учреждений. В город возвращаются жители. В гуманитарных центрах они могут получить все самое необходимое, в первую очередь еду.
http://tvzvezda.ru
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ВКС РФ уничтожили в Сирии 35 тыс. боевиков, — Шойгу
В рамках операции в Сирии российские Воздушно-космические силы совершили около 19 тысяч вылетов, уничтожив 35 тысяч боевиков и 1,5 тысячи единиц техники.
Об этом 22 декабря сообщил министр обороны Сергей Шойгу, выступая на коллегии Минобороны РФ.
«Ликвидированы 725 тренировочных лагерей, 405 заводов и мастерских по производству боеприпасов, полторы тысячи единиц военной техники террористов, 35 тысяч боевиков, в их числе 204 полевых командира.
У бандформирований изъято 448 танков и других боевых бронированных машин, 57 систем реактивного залпового огня, 418 самодельных реактивных систем залпового огня, 410 минометов и более 28 тысяч единиц стрелкового оружия», — заявил Шойгу.
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Владимир Путин простился с убитым российским послом (ФОТО, ВИДЕО)
Президент России Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с убитым в Турции российским послом Андреем Карловым.
Гражданская панихида проходит в здании МИД России.
Российский лидер возложил букет тёмных роз к гробу, простился с дипломатом и принёс соболезнования семье погибшего.
В церемонии прощания также принимает участие премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ведомстве подготовили предложения по увековечиванию памяти убитого в Турции российского посла Андрея Карлова.
Напомним, 19 декабря вооружённый мужчина совершил нападение на Андрея Карлова во время его выступления на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» в Анкаре. Позже ответственность за убийство российского дипломата взяли на себя террористы «Джебхат ан-Нусры»*.
* запрещенная в РФ террористическая группировка
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Погибший «министр войны» ИГИЛ оказался живым под Пальмирой
Выходец из Панкисского ущелья Абу Умар Аш-Шишани оказался живым, несмотря на то что игиловцы сами сообщили о его смерти ещё летом, пишет Лайф.
Экстремисты опубликовали фото, на котором «засветился» один из главарей террористической организации ИГИЛ* — Абу Умар Аш-Шишани (или Абу Мясо). «Рыжий генерал» — именно такое прозвище ему дали арабские СМИ — на фото сидит в багажнике пикапа, движущегося по пустыне, вместе с другими бойцами «халифата».
Если верить подписи, снимок сделан под Пальмирой. Учитывая должность, которую занимает Аш-Шишани, операцией по повторному нападению на древний город руководил именно он.
О гибели руководителя «министерства войны» информационные ресурсы боевиков сообщили 13 июля 2016 года. Однако примечательно, что за всё это время на его место не был назначен ни один другой полевой командир. Хотя руководство ИГИЛ, как правило, потеряв того или иного «чиновника», сразу же принимало соответствующее кадровое решение.
*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.
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Коротко по Сирии
Коротко о некоторых моментах.
1. Комиссия ООН не смогла установить ответственность за атаку на гуманитарный конвой под Алеппо, по поводу которого западная пресса истерила несколько месяцев назад. Комиссия ограничилась намеками на то, что конвой разбомбили с воздуха и теоретически это могли сделать самолеты Сирии, России и США, но раз США никто не обвинял, то возможно, это Сирия и Россия, но раз доказательств нет, то мы ничего не утверждаем, а боевики не виноваты, потому что у них нет самолетов. И так далее в таком же духе. Доказательства оказались столь железобетонными, что комиссия ООН так и не смогла внятно ответить, кто же виноват. В целом, история закончилась ничем.
2. Генерал Шаманов подтвердил http://ria56.ru/posts/548545548458595695
3. Представители "Джейх-аль-Фатх" вчера вечером начали опровергать https://lenta.ru/news/2016/12/21/fateh/ свою причастность к убийству посла Карлова. Мол, мы бы и хотели, но это не мы и нас подставляют. Тут стоит помнить, что лица, конкретно причастные к убийству посла, рисуют на себе огромную мишень и боевики этого не могут не понимать, ведь еще свеж в памяти эпизод с убийцами мальчика в Алеппо, которые отрезали ребенку голову и за которыми несколько месяцев охотились персонально, идентифицировав убийц по фотографии и видео (части из засветившихся персонажей уже нет в живых). Так же получилось с лицами, которые мелькали на видео после убийства российского пилота во время инцидента с Су-24. С Карловым же, засветившиеся лица автоматически попадают под удар военных и разведывательных машин России и Турции. То, что "Джейх-аль-Фатх" отрицает свое ответственность, конечно не вычеркивает ее из списка подозреваемых, но лишний раз указывает на то, что за всей этой историей стоит более серьезная сила, нежели просто фанатик-одиночка или абстрактный конгломерат из нескольких группировок боевиков. Турция же продолжает настаивать на том, что за убийцей стояли гюленисты, вождя которых США отказываются отдавать Турции. В общем поиски продолжаются.
4. После убийства Карлова, Россия заморозила http://primechaniya.ru/home/politics/dek
Причины такого подхода понятны – гарантировать безопасность пребывания туристов на своей территории Турция не может, по крайней мере пока на ее территории Курдская Рабочая Партия и Халифат систематически осуществляют атаки и взрывы.
5. Наступление в районе Ракки, которое ведут курды из SDF/YPG развивается успешно. Если с севера от столицы Халифата продвижение давно заглохло, то к западу от города, курды откусили у "черных" серьезный кусок территории к востоку от Евфрата. Часть сил Халифата отошла к Ракке, часть к Аль-Бабу. Серьезных оборонительных рубежей у "черных" тут не было, сообщается, что в боях за эту территорию Халифат потерял около 30 человек, то есть меньше 1 человека на населенных пункт, которых было освобождено более 50 (в основном небольшие поселки). "Черные" вчера предприняли одну контратаку, отбили у курдов несколько поселков к западу от Ракки, но больших дивидендов им это не принесло. Можно прогнозировать, что курды при поддержке США продолжат продвижение с запада на Ракку, пока не уткнуться в основной оборонительный обвод города, после чего продвижение замедлится, до ввода в бой более крупных сил, дополнительной бронетехники и сил американского спецназа.
6. Штурм Аль-Баба идет очень медленно. Турки продолжают расширять зону контроля к западу и востоку от города, но сам Аль-Баб практически полностью за Халифатом. Основные бои идут в районе госпиталя на западе Аль-Баба и на окраинах южных кварталов. "Черные" оказывают упорное сопротивление https://www.almasdarnews.com/article/pic
7. В районе Тияса фронт стабилизировался и сейчас вокруг базы идут позиционные бои, в которых САА пытается решить задачу по оттеснению боевиков непосредственно от базы. Осложняется ситуация плохой погодой и заморозками, что серьезно напрягает пехоту с обеих сторон, которая вынуждена действовать в голой пустыне борясь за безвестные опорные пункты. "Черные" пытаются проводить атаки в направлении базы, но особых успехов не достигают. Инициатива видимо постепенно уплывает из их рук.
PS. На заглавной фотографии Эрдоган встречается с блогерами из Алеппо.
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ООН не смогла найти виновных в обстреле гумконвоя в Сирии
Колонна Сирийского арабского Красного полумесяца (САКП) и гуманитарных организаций ООН подверглась обстрелу в районе Урум аль-Кубра, к северо-западу от города Алеппо. Конвой состоял из 31 грузовика и вез помощь для 78 тысяч человек.
По данным Международного комитета Красного креста, в результате удара были уничтожены 18 машин, погибли, по меньшей мере, 18 человек, в том числе руководитель САКП в Урум аль-Кубре.
В докладе комиссии ООН говорится, что «хотя причиной инцидента стала воздушная атака, невозможно установить исполнителя или исполнителей». Эксперты также сообщили, что у них нет свидетельств того, что случившееся было преднамеренной атакой на гуманитарный объект.
Комиссия ООН отметила, что «возможностями совершать атаки, подобные произошедшему 19 сентября 2016 года», обладали самолеты сил международной коалиции, ВКС России и ВВС Сирии, тогда как вооруженные группы оппозиции не могли совершать воздушные атаки.
«Комиссия отметила, что ни одна из сторон не выдвинула предположение о причастности самолетов международных сил коалиции и их вовлечение крайне маловероятно», — говорится в заключении.
Эксперты ООН также отметили отдельные сообщения о том, что «ВВС Сирии с высокой вероятностью совершили атаку», добавив, что удар мог быть «совершен тремя сирийскими вертолетами Ми-17, за которыми последовали три неназванных самолета, также подозревается участие одного российского самолета».
В докладе подчеркивается, что комиссия «была неспособна прийти к определенному заключению», «более того, правительства России и Сирии отрицали обвинения об их вовлечении в инцидент».
Минобороны России ранее заявило, что российские и сирийские самолеты не наносили удары по конвою. В военном ведомстве также рассказали, что в районе, где находилась автоколонна, летал ударный беспилотник международной коалиции.
Кроме того, российские военные, изучив съемку с места событий, заявили, что не обнаружили признаков попадания снарядов в гуманитарную колонну. На видеозаписи заметны только следы пожара, который по времени совпал с началом наступления на Алеппо боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*.
В Москве не раз говорили, что решения об авиаударах в Сирии принимаются только после тщательной проверки данных разведки. При этом прежние обвинения Запада о бомбардировках самолетами ВКС гражданских объектов никогда не находили подтверждений.
* запрещенная в РФ террористическая группировка
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Турция заявила о ликвидации 138 террористов ИГИЛ в боях на севере Сирии
21 декабря турецкие военные уничтожили 138 боевиков «Исламского государства» (запрещена в РФ) в ходе сражения возле города Аль-Баб на севере Сирии. Об этом сообщили в Генштабе Турции, передает Reuters.
В ходе операции также погибли 14 и получили ранения 33 турецких военнослужащих. Отмечается, что этот день стал одним из рекордных по числу потерь среди личного состава с момента начала военной операции Турции, начавшейся в Сирии почти четыре месяца назад.
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Генассамблея ООН начнет расследование военных преступлений в Сирии
Генеральная Ассамблея ООН приняла решение создать механизм расследования в отношении ответственных за серьезные преступления в Сирии для будущих судебных преследований. Круг вопросов, которыми займется новая структура, определит генеральный секретарь ООН в течение 20 дней.
Соответствующая резолюция была принята Генассамблеей в среду вечером.
За документ проголосовали 105 стран, против — 15, еще 52 государства воздержались. Новой структуре предписывается сотрудничать с независимой международной комиссией по расследованию событий в Сирии.
Авторами проекта резолюции выступили более 30 государств, среди которых ряд членов ЕС, арабские страны, а также Канада, Турция, Украина.
Резолюция постановляет учредить под эгидой ООН «международный беспристрастный и независимый механизм по содействию проведению расследований в отношении тех, кто несет ответственность за наиболее серьезные преступления по международному праву, совершенные в Сирийской Арабской Республике с марта 2011 года, и их судебному преследованию».
Новой структуре предписывается сотрудничать с независимой международной комиссией по расследованию событий в Сирии «в сборе, обобщении, обеспечении сохранности и анализе доказательств нарушений норм международного гуманитарного права», а также в подготовке материалов для дальнейшего проведения уголовных разбирательств «национальными, региональными или международными судами или трибуналами, которые имеют или могут иметь в будущем юрисдикцию в отношении этих преступлений по международному праву».
Согласно принятому документу, генеральный секретарь ООН в течение 20 дней должен разработать «при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по правам человека круг ведения международного беспристрастного и независимого механизма» и предпринять шаги для скорейшего создания и обеспечения функционирования этого механизма.
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Приключения русских в Дамаске: вечный город встревожен убийством посла (ФОТО, ВИДЕО)
Как сообщала «Русская Весна», в начале недели в Сирию отправилась гуманитарная миссия с гум. помощью и рождественскими подарками для детей погибших военных.
«Русская Весна» стала информационным партнёром этого благотворительного мероприятия и продолжает публиковать серию удивительных репортажей из Сирийской Арабской Республики.
Убийство российского посла в Стамбуле с криком «убирайтесь из Алеппо» обострило напряжение в Дамаске.
Новостные телеканалы уделяют инциденту пристальное внимание. Утром несколько раз случайные горожане через переводчика выразили нам соболезнования по поводу трагической гибели Андрея Карлова.
В патриархии Антиохийской православной церкви боятся за нашу судьбу и настойчиво рекомендуют оставаться в Дамаске. Иногда русские граждане в Сирии становятся в определенном смысле на вес золота.
Постовые на улицах стали бдительнее. Жестче реагируют на камеры в наших руках. Снимать военных, располагающихся на каждом втором перекрестке, строго запрещено. Примечательно, что вооруженные люди на каждом шагу здесь внушают только спокойствие.
Самая древняя столица в мире
Используя суточную передышку мы познакомились с Дамаском ближе. Этот город считается самой древней столицей в мире. Стены арамейской цивилизации, арки римской эпохи, храмы раннего христианства, исламские мечети — монументальные проявления культур многих тысяч лет сплетаются в неповторимый узор.
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В сердце города стоит мечеть Омейядов, возведенная в начале 8-го столетия тысячами отборных мастеров со всего средиземноморья. При этом её стены — стояли уже 3500 лет назад; частью её внутреннего двора является фасад христианского храма; внутри нее стоит часовня с мощами Иоанна Крестителя, а во дворе лежит прах курда Салахаддина, которого сирийцы очень уважают за то, что он все свои богатства раздавал нуждающимся людям.
Неповторимая история дала миру неповторимый культурный код. Война в Сирии идет не против режима Асада. Здесь разрушительные силы мирового зла стремятся стереть Цивилизацию. Находясь здесь, по-настоящему понимаешь, что это не преувеличение.
Колыбель христианства
Для православных прежде всего важно то, что Сирия — библейская земля. По преданию Адам и Ева, изгнанные из Эдема (Месопотамия) обосновались на её территории; и даже первое убийство в истории человечества произошло в этой стране.
Позже она стала колыбелью христианства: в Антиохии появилась первая община и само имя — «христиане»; под Дамаском гонитель христиан Савл стал апостолом Павлом; в сирийской земле прославились знаменитые на весь мир Ефрем Сирин, Исаак Сирин, Иоан Дамаскин; даже Иоанн Златоуст писал свои святые труды, пребывая здесь. А первый митрополит, пришедший к нам на Русь при Владимире, был Михаил Киевский, призванный константинопольским Патриархом из Сирийской земли.
Люди устали от войны. Но она оказалось ближе, чем мы могли предполагать. Нас привезли на окраину района Батум, откуда были видны метрах в четырехстах фортификационные сооружения, за которыми располагаются районы Дамаска, неподконтрольные (!) правительству Асада. Из тех районов чуть ли не каждый день наугад обстреливают мирные кварталы Дамаска минами. А некоторое время назад был обнаружен подкоп под христианский храм, который террористы намеревались взорвать.
Сегодня здесь воюют и погибают наши люди, чтобы остановить современное зло на дальних подступах и не позволить этому ужасу происходить в наших собственных городах.
Но вместе с этим решается и более глобальная задача. Сирия — одно из узловых мест всей человеческой цивилизации. События, которые происходят здесь, отзываются во всей вселенной.
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Координаторы Движения Сорок Сороков Андрей Кормухин и Игорь Ильин для «Русской Весны», фото Александра Зверева
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Бойня в Алеппо: ИГИЛ наносит страшный урон турецким войскам (ФОТО, ВИДЕО)
Турецкие войска понесли самые тяжелые потери от ИГИЛ за время операции «Щит Евфрата» в провинции Алеппо, которая продолжается с августа 2016 года.
По самым скромным подсчетам за сутки Вооруженные силы Эрдогана потеряли убитыми около 20 военнослужащих и более 50 получили ранения.
Кадры атак на солдат Анкары публикует медиа-крыло ИГИЛ*. На фото показаны операция смертника и атаки противотанковых ракет, уничтоживших танки и БМП ВС Турции на севере сирийской провинции Алеппо.
В начале смертник на начиненном взрывчаткой автомобиле взорвался у оперативного штаба операции «Щит Евфрата» у города Аль-Баб. В результате были уничтожены 4 танка, 4 бронированным автомобиля и 1 экскаватор инженерных войск. Террористы утверждают, что взрывом также было убито около 50 турецких военных и протурецких боевиков.
Следом боевики обнародовали фотографии ракетных атак бронетехники. На кадрах хорошо видно, как из ПТРК «Малютка» подбит немецкий танк «Леопард 2 4А», БМП «АСV-AAPCC» и бронеавтомобиль MRAP «Kirpi» на западе от города Аль-Баб.
На прошлой неделе террористы подбили из ПТРК «Фагот» турецкий танк «М-60 Sabra» и бронеавтомобиль MRAP западнее г. Аль-Баб (см фото 10-11 и видео).
*Запрещенная в РФ террористическая организация
На фото 1 – 6 ракетные атаки танка «Леопард 24А», БМП «АСV-AAPCC» и броневика MRAP «Kirpi»
На фото 7 – 9 смертник ИГИЛ и результат взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля у штаба «Щита Евфрата»
На фото 10 – 12 и видео уничтожение турецкого танка «М-60 Sabra» и бронеавтомобиля MRAP
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Гуманитарная спецоперация Армии России в Алеппо — репортаж «Русской Весны» (ФОТО)
В то время, как в Госдепе США заявляют, что не знают о поставках гумпомощи в Алеппо, российские военные продолжают свою гуманитарную спецоперацию в городе, освобожденном от террористов.
Каждый день в восточных районах Алеппо военнослужащие российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) кормят нуждающихся людей. Об этом небольшой фоторепортаж «Русской Весны».
На кадрах запечатлена раздача горячего питания вблизи с полевым госпиталем Минобороны России, развернутом в самом большом городе Сирии.
«Уже продолжительное время в разных частях Алеппо продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для горожан, покинувших восточные районы мегаполиса, ранее оккупированные боевиками различных группировок», — рассказывает корреспондент «Русской Весны» Николай Сергеев.
«К пунктам раздачи питания ежедневно приходят тысячи людей, среди них множество детей, инвалидов и пожилых сирийцев», — добавляет военкор «РВ».
«Также Вооруженные силы РФ продолжают оказание гуманитарной помощи населению Сирийской Арабской Республики.
Днем ранее было проведено 2 гуманитарные акции, в ходе которых мирным жителям в пунктах временного размещения в восточной части Алеппо была роздана гуманитарная помощь общим весом 3,5 тонны:
в квартале Аль-Махаледж нуждающимся горожанам раздали около 2,5 тонн;
в районе Шейх-Максуд – около 1 тонны».
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Первый снег в Алеппо
Сирийские солдаты играют в снежки в Алеппо.
Заснеженный Алеппо.
Плюс.
Российские военные принимавшие участие в освобождении Алеппо.
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