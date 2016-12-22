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Сергей Данилов умер 20.12.2016 г. Умер от рака. Светлая память Русскому витязю!

15:42. 22 декабря 2016 Просмотров - 1,973 25 коммент. Опубликовал:
 
  

Сергей Данилов умер 20.12.2016 г. Умер от рака. Похороны Сергея Данилова 22 декабря 2016. на его родине в станице Тишанской. 

 
Сергей Данилов – вольный казак, офицер запаса, исследователь глубинных смыслов древнеславянского и святорусского языков, активный сторонник возрождения старого родового, копного и вечевого самоуправления Державой.
Сергей Александрович Данилов закончил Высшее Военное Командное Краснознаменное Училище Связи города Новочеркасска. После военного училища получил второе образование по специальности – правоведение, квалификация – юрист. В девяностые годы работал в одном из украинских агентств профессиональной безопасности, принимал участие в разрешении криминальных конфликтов. Сергей Данилов специализировался на вопросах теории государства и права, консультировал предприятия по хозяйственным вопросам. Также иногда представлял интересы физических лиц в судах. С 2012 года совместно с украинским видео-каналом «Русичи» активно проводил лекции и встречи на тему древнерусской культуры, ведического мировоззрения и механизмах управления Человечеством с помощью банковского финансового паразитизма. С лета 2014 года по апрель 2015 года совместно с группой подвижников занимался проектом финансовой системы Новороссии. В связи с революцией на Украине перебрался жить в Россию. С народной помощью построил дом в станице Тишанская Волгоградской области.


Предположительно с февраля 2015 года Сергей Данилов заболел раком (опухоль, средостения передавила полую вену, пошли тромбы, есть блуждающие, состояние стабильно тяжелое). Начал лечение содой, в августе 2015 года Сергей Данилов почувствовал себя хорошо, но не на долго.  


Сергей Данилов о своей болезни:


Поставили ведь условие тоже не просто так. поэтому это ну скажем мой жизненный опыт. Вот я с точки зрения своего жизненного опыта говорю, что я допустим, моя информационная система, мое состояние homo sapiens? вот не могло дальшеидти по пути развития, духовного, эволюционного находясь в условиях обычных, вот поэтому меня поставили в необычные условия, то есть несколько смертельных болезней, которых хватит на пяток человек, чтобы они загнулись в течении двух недель, а тут полтора года и ничего. Поэтому я тоже считаю что для меня это возможность, в первую очередь они ограничены, а ограничение точки зрения, чтобы я не распылялся, не уходил там куда то мыслями, не летал в облаках.Просто взяли заземлили, опустили – занимайся собой. Все вопросов нет, занимаюсь собой. Я понимаю, что это для меня возможность, что это для меня трамплин, что это для меня совершенно новый разворот и путь. Я к этому отношусь совершенно нормально. Я не протестую против того, что меня ограничили, достаточно жестко. Значит в других условиях все пошло бы во вред моей душе. Зачем мне такие условия? Поэтому я принимаю эти условия, как идеальные для себя на этот момент. Как только все у меня в информационной матрице устаканится, притрется. Как только я откажусь от собственной воли, а "на все воля твоя". Как только разберусь со своим предназначением, миссией. Что от меня там в небесной канцелярии хотят, куда мне бежать и что мне делать – мгновенно все стабилизируется. Будет другое состояние, будет другое условие, поэтому хаять проще всего, все что есть, а вот принять как данность не совсем просто.


Сергей Данилов выступал за воссоединение России, Белоруссии, Украины и других славянских государств в одну единую Державу, ратовал за возрождение ведической культуры и древних знаний наших славных Предков. Рассказывал на своих семинарах, лекциях и встречах о многовековых корнях славянских традиций, Сергей Александрович Данилов открывал перед людьми понимание событий происходящих в мире, как и при помощи чего управляются те или иные процессы, по каким причинам происходят войны, какие существуют пути духовно-эволюционного развития человека и как открыть в себе заложенные творцом космические возможности любить, творить и созидать на благо своих Родов и всей Державы.


Светлая память русскому витязю!

Источник: via-midgard.info

Метки: Видео
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25 коммент.»

  • 3430 1805
    Lada 22 декабря 2016 в 16:13 Ссылка Пометить
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    Скорбим,наш Светоч! То,что ты благостно делал для нас,русичей,неоценимо!Светлая тебе Память!

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  • 1 0
    Radast 22 декабря 2016 в 16:29 Ссылка Пометить
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    Благодарим за всё, светлого пути!

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  • 4469 2608
    Марфа 22 декабря 2016 в 16:37 Ссылка Пометить
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    Какая несправедливость, почему истинные преданные сыны русского народа уходят! !Светлая память тебе, дорогой друг и учитель!

    Ответить
  • 210 74
    алексей 22 декабря 2016 в 17:29 Ссылка Пометить
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    Даа.. вот так вот

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  • 1952 960
    Николай 22 декабря 2016 в 17:53 Ссылка Пометить
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    Ты всегда с нами Сергей! Пусть земля тебе будет пухом дорогой земляк!

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  • 0 0
    Марина 22 декабря 2016 в 18:11 Ссылка Пометить
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    Светлая память,Учитель!

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  • 874 728
    Дерсу Узала 22 декабря 2016 в 18:14 Ссылка Пометить
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    ЗДРАВИЯ ТЕБЕ СЕРГЕЙ ДАНИЛОВ О БОРЬБЕ С РАКОМ
    https://www.youtube.com/watch?v=unW1dicnf6M

    ПыСы ЦАРСТВО ЕМУ НЕБЕСНОЕ! УДАЧНОГО ПЕРЕРОЖДЕНИЯ.
    ЧЕРЕЗ СОРОК ДНЕЙ ПОПОЛНЕНИЕ В СВЕТЛОМ ВОИНСТВЕ.
    У КОГО ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ, ЗАКАЗЫВАЙТЕ СОРОКОУСТ И ПСАЛТЫРЬ В ХРАМАХ, МОНАСТЫРЯХ. ЖЕЛАТЕЛЬНО В ТЕХ ,КОТОРЫЕ НЕ ЗАКРЫВАЛИСЬ В СССР.
    ЗАТЕПЛИТЕ ВОСКОВУЮ СВЕЧКУ.
    БЫЛ НАСТОЯЩИМ БРАХМАНОМ!!! СВЕТЛАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ.

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    • 7254 4814
      слободан Дерсу Узала 22 декабря 2016 в 19:36 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
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      Запомните слова Русской женщины
      – - – -
      Натали 10.04.2015 в 19:24
      Если уж гнать,то не подальше от Украины,а гнать отовсюду и просто на Антарктиду под надзор пингвинов)) По-хорошему ,ситуация исправится лишь тогда,когда каждый рус зарежет своего жида и его шабеса.Наши предки совершили фатальную ошибку,считая их людьми и пробуя поднять их до своего уровня.Когда каждый поймет-что с этой шкурке сидит не человек,-вот тогда мы избавися от вшей и избавим от них планету.Благодарность вшей видят все.Они уже загрызли почти насмерть.Племя жидов-это вши.Только дезинфекция.Инеаче наши дети и внуки будут жить все в том же рабстве,заедаемые вот этими вшами.И что из того,что их отовсюду все века гнали,оставляя им жизнь?? Смотрите на результат сегодня.Для жида-каждый не-жид,это гой.А значит-скот.Без разницы цвет и раса.Они ненавидят всех.И кровью заливают планету именно они и их шабесы.Из века в век.И не придется ли нашим внукам заниматься разгребанием этого вот гов
      – - -
      Это всё – -не шутки

      Ответить
    • 7254 4814
      слободан Дерсу Узала 22 декабря 2016 в 19:38 Ссылка Пометить
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      Дерсу – -Нас много! -им (тварям) кабздец!!!

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  • 9 6
    ipat 22 декабря 2016 в 18:28 Ссылка Пометить
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    Русы потеряли своего просветителя,светлая ему память!

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  • 461 376
    VorchunVV 22 декабря 2016 в 18:48 Ссылка Пометить
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    Он не просто умер. Его убили.

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    • 7254 4814
      слободан VorchunVV 22 декабря 2016 в 19:40 Ссылка Пометить
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      Его убили!!
      это только дуракам и тварям не дано понять
      Твари будут говорить что это =рак= – Что это с каждым может случиться…
      Но нас то – - – - -уже не увести в тупик!
      твари!Мы вас опустим туда ОТКУДА ВЫ ВЫШЛИ – В ВАШЕ П Е К Л О !!

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      • 3156 2689
        Евгений слободан 22 декабря 2016 в 20:35 Ссылка Пометить
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        Рак-это мощное грибковое заболевание, если человеку в организм подселить большое количество спор этого грибка, то человеческий организм не справится. От этого заболевания умер Уго-Чавес и все лидеры Латиноамериканских стран противостоящих США. Нашего светоча убили паразиты. Пишу и слёзы на глаза наворачиваются. Пусть они будут прокляты эти нелюди.
        Светлая тебе память Сергей Александрович! Возвращайся побыстрей опять на нашу Землю. Надеюсь в твоей следующей жизни эти твари больше не встанут на твоём пути.

        Ответить
        • 7274 4834
          слободан Евгений 22 декабря 2016 в 21:03 Ссылка Пометить
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          Запомните слова русской Женщины – - -
          – -
          Натали 10.04.2015 в 19:24
          Если уж гнать,то не подальше от Украины,а гнать отовсюду и просто на Антарктиду под надзор пингвинов)) По-хорошему ,ситуация исправится лишь тогда,когда каждый рус зарежет своего жида и его шабеса.Наши предки совершили фатальную ошибку,считая их людьми и пробуя поднять их до своего уровня.Когда каждый поймет-что с этой шкурке сидит не человек,-вот тогда мы избавися от вшей и избавим от них планету.Благодарность вшей видят все.Они уже загрызли почти насмерть.Племя жидов-это вши.Только дезинфекция.Инеаче наши дети и внуки будут жить все в том же рабстве,заедаемые вот этими вшами.И что из того,что их отовсюду все века гнали,оставляя им жизнь?? Смотрите на результат сегодня.Для жида-каждый не-жид,это гой.А значит-скот.Без разницы цвет и раса.Они ненавидят всех.И кровью заливают планету именно они и их шабесы.Из века в век.И не придется ли нашим внукам заниматься разгребанием этого вот гов
          – -
          Нигде им не должно быть МЕСТА!!!
          Кто понял ВСЮ ОПАСНОСТЬ ОТ ИУДЕЕВ, (а это может понять ТОЛЬКО РУС ПО СВОЕЙ Г Е Н Е Т И К Е !!!) тот будет бить эту иноземную тварь везде где увидит!!
          за всех наших ПРОСВЕТЛЕННЫХ ЧЕЛОВЕЦЕЙ!!
          Будьте вы все твари ПРОКЛЯТЫ ВО ВЕКЕ ВЕКОВ!!

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  • 874 728
    Дерсу Узала 22 декабря 2016 в 19:02 Ссылка Пометить
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    СЕРГЕЙ ДАНИЛОВ БИОГРАФИЯ

    http://www.ramha.tv/p/sergeydanilov.html

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    слободан 22 декабря 2016 в 19:27 Ссылка Пометить
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    А теперь (мой комп вырубается!!когда я захожу на “ящик”!!!)есть те,кто ещё надеется что “моя хата с краю”? И это не случайно!!Сергея просто облучили или отравили!!Так же как Уго Чавеса и всех Здравомыслящих!!!!
    меня стали бояться!!
    а кто? Эти самые! Кто хотят “Ящик пандоры ” закрыть!!
    – -
    Я не могу зайти на сайт!! вырубают модем!! -
    РЕБЯТА! ДРУЗИ!! НАС УБИВАЮТ!!
    Это не шутки – -Я давно говорил что интернет ,твари ,создали для того чтоб вычислять активных про- славянсско- здравомыслящих Людей!
    После смерти Левашова – они (they- то есть твари0 никуда НЕ ДЕЛИСЬ!!
    борьба ! или смерть!!

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    михаил 22 декабря 2016 в 19:39 Ссылка Пометить
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    Сердце полно скорби по ушедшему Человеку-Витязю!!!! Чистому, Мудрому, Скромному, Честному, Совестливому и Справедливому! Ты Исполнил Свой Долг с Достоинством и Честью!!! Царствие Тебе Небесное и Благодарность от Всех, кому Ты Помог Пробудиться!!!

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    слободан 22 декабря 2016 в 19:48 Ссылка Пометить
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    Я не боюсь умереть!
    если умирают такие Люди как Данилов,Левашов,Чавес,Кеннади, – я не говорю уже о всех тысячах и миллионах убиенных наших Русов со времен тех давних…
    То я горд буду к ним воссоединиться! -
    И пусть ,твари,ссуться (а они ссуться!! и ещё как!!) -Я ещё ОДНА ЕДИНИЦА ПРЕДКОВ РУСОВ КОТОРАЯ БУДЕТ И МСТИТЬ ПРИ СВОЕЙ ЖИЗНИ И МСТИТЬ ПОСЛЕ СВОЕЙ ЖИЗНИ!!

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      Дерсу Узала слободан 22 декабря 2016 в 21:21 Ссылка Пометить
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      Лучшего из гоев мочить. Конечно не чисто.Мне кажется, тут МАГИЯ.
      Я знаю случай. Рядовой мужик..Ни какой политики. Мужик начал болеть на ровном месте. То одно, то другое…
      Сходил к экстросенсу(вроде прозорливая). Так вот она ему сказала: ПОКРЕСТИСЬ ВНОВЬ(он был крещенный), ПОМЕНЯЙ ИМЯ. НИ КОМУ НЕ ГОВОРИ НОВОЕ ИМЯ, КРОМЕ БЛИЗКИХ. ВЫПОЛНИЛ ЭТУ ПРОЦЕДУРУ. ЗДОРОВ И СЧАС БЕГАЕТ. НЕ МОЛОДОЙ.
      САМ СТАЛКИВАЛСЯ С ЭТИМИ БАБКАМИ. У НИХ ПЕРВЫЙ ВОПРОС: КРЕЩЕН? ЕСЛИ НЕТ. ПОМОЧЬ НЕ МОГУТ. ЭГРОГЕР((( ПРИ ЦАРЯХ ТАКОЕ ПРАКТИКОВАЛОСЬ. ОТ КОЛДУНОВ.

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  • 845 599
    Виктор Борейко 22 декабря 2016 в 20:47 Ссылка Пометить
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    Благодарная память СЕРГЕЮ ДАНИЛОВУ, его заслугам перед нынешним и далеким будущим, его таланту на обиходном речевом уровне объяснять забытые истины, его мужеству, целеустремленности, самоотдачи всего себя во благо и добро всех остальных, – Признана и будет таковой Во Веки Веков!
    Спасибо СЕРГЕЙ Тебе и Поклон Уважения Твоей Душевной Сущности!

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    Антонина Стреленко 22 декабря 2016 в 20:55 Ссылка Пометить
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    Благодарю от всего сердца Сергея, что осветил Путь, открыл глаза. Скорблю со всеми, что оставил нас. Высшего Пути тебе, Учитель!

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  • 1136 62
    Человек 22 декабря 2016 в 21:08 Ссылка Пометить
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    Я так понял, что прибор ‘светл’ залитый удивительной программой по Левашову,который он рекламировал ему не помог??. Где сила его знаний??
    Для многих из его почитателей это будет примером. В любом случае Данилов искренне жил и надеялся. Но, говорить одно ,а уметь другое. Мои соболезнования.

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