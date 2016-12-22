Сергей Данилов умер 20.12.2016 г. Умер от рака. Светлая память Русскому витязю!
Сергей Данилов умер 20.12.2016 г. Умер от рака. Похороны Сергея Данилова 22 декабря 2016. на его родине в станице Тишанской.
Сергей Данилов – вольный казак, офицер запаса, исследователь глубинных смыслов древнеславянского и святорусского языков, активный сторонник возрождения старого родового, копного и вечевого самоуправления Державой.
Сергей Александрович Данилов закончил Высшее Военное Командное Краснознаменное Училище Связи города Новочеркасска. После военного училища получил второе образование по специальности – правоведение, квалификация – юрист. В девяностые годы работал в одном из украинских агентств профессиональной безопасности, принимал участие в разрешении криминальных конфликтов. Сергей Данилов специализировался на вопросах теории государства и права, консультировал предприятия по хозяйственным вопросам. Также иногда представлял интересы физических лиц в судах. С 2012 года совместно с украинским видео-каналом «Русичи» активно проводил лекции и встречи на тему древнерусской культуры, ведического мировоззрения и механизмах управления Человечеством с помощью банковского финансового паразитизма. С лета 2014 года по апрель 2015 года совместно с группой подвижников занимался проектом финансовой системы Новороссии. В связи с революцией на Украине перебрался жить в Россию. С народной помощью построил дом в станице Тишанская Волгоградской области.
Предположительно с февраля 2015 года Сергей Данилов заболел раком (опухоль, средостения передавила полую вену, пошли тромбы, есть блуждающие, состояние стабильно тяжелое). Начал лечение содой, в августе 2015 года Сергей Данилов почувствовал себя хорошо, но не на долго.
Сергей Данилов о своей болезни:
Сергей Данилов выступал за воссоединение России, Белоруссии, Украины и других славянских государств в одну единую Державу, ратовал за возрождение ведической культуры и древних знаний наших славных Предков. Рассказывал на своих семинарах, лекциях и встречах о многовековых корнях славянских традиций, Сергей Александрович Данилов открывал перед людьми понимание событий происходящих в мире, как и при помощи чего управляются те или иные процессы, по каким причинам происходят войны, какие существуют пути духовно-эволюционного развития человека и как открыть в себе заложенные творцом космические возможности любить, творить и созидать на благо своих Родов и всей Державы.
Светлая память русскому витязю!
Источник: via-midgard.info
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Скорбим,наш Светоч! То,что ты благостно делал для нас,русичей,неоценимо!Светлая тебе Память!
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Простите, хотела плюс поставить
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Благодарим за всё, светлого пути!
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Какая несправедливость, почему истинные преданные сыны русского народа уходят! !Светлая память тебе, дорогой друг и учитель!
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Даа.. вот так вот
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Ты всегда с нами Сергей! Пусть земля тебе будет пухом дорогой земляк!
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Светлая память,Учитель!
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ЗДРАВИЯ ТЕБЕ СЕРГЕЙ ДАНИЛОВ О БОРЬБЕ С РАКОМ
https://www.youtube.com/watch?v=unW1dicnf6M
ПыСы ЦАРСТВО ЕМУ НЕБЕСНОЕ! УДАЧНОГО ПЕРЕРОЖДЕНИЯ.
ЧЕРЕЗ СОРОК ДНЕЙ ПОПОЛНЕНИЕ В СВЕТЛОМ ВОИНСТВЕ.
У КОГО ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ, ЗАКАЗЫВАЙТЕ СОРОКОУСТ И ПСАЛТЫРЬ В ХРАМАХ, МОНАСТЫРЯХ. ЖЕЛАТЕЛЬНО В ТЕХ ,КОТОРЫЕ НЕ ЗАКРЫВАЛИСЬ В СССР.
ЗАТЕПЛИТЕ ВОСКОВУЮ СВЕЧКУ.
БЫЛ НАСТОЯЩИМ БРАХМАНОМ!!! СВЕТЛАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ.
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Запомните слова Русской женщины
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Натали 10.04.2015 в 19:24
Если уж гнать,то не подальше от Украины,а гнать отовсюду и просто на Антарктиду под надзор пингвинов)) По-хорошему ,ситуация исправится лишь тогда,когда каждый рус зарежет своего жида и его шабеса.Наши предки совершили фатальную ошибку,считая их людьми и пробуя поднять их до своего уровня.Когда каждый поймет-что с этой шкурке сидит не человек,-вот тогда мы избавися от вшей и избавим от них планету.Благодарность вшей видят все.Они уже загрызли почти насмерть.Племя жидов-это вши.Только дезинфекция.Инеаче наши дети и внуки будут жить все в том же рабстве,заедаемые вот этими вшами.И что из того,что их отовсюду все века гнали,оставляя им жизнь?? Смотрите на результат сегодня.Для жида-каждый не-жид,это гой.А значит-скот.Без разницы цвет и раса.Они ненавидят всех.И кровью заливают планету именно они и их шабесы.Из века в век.И не придется ли нашим внукам заниматься разгребанием этого вот гов
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Это всё – -не шутки
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Дерсу – -Нас много! -им (тварям) кабздец!!!
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Русы потеряли своего просветителя,светлая ему память!
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Он не просто умер. Его убили.
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Его убили!!
это только дуракам и тварям не дано понять
Твари будут говорить что это =рак= – Что это с каждым может случиться…
Но нас то – - – - -уже не увести в тупик!
твари!Мы вас опустим туда ОТКУДА ВЫ ВЫШЛИ – В ВАШЕ П Е К Л О !!
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Рак-это мощное грибковое заболевание, если человеку в организм подселить большое количество спор этого грибка, то человеческий организм не справится. От этого заболевания умер Уго-Чавес и все лидеры Латиноамериканских стран противостоящих США. Нашего светоча убили паразиты. Пишу и слёзы на глаза наворачиваются. Пусть они будут прокляты эти нелюди.
Светлая тебе память Сергей Александрович! Возвращайся побыстрей опять на нашу Землю. Надеюсь в твоей следующей жизни эти твари больше не встанут на твоём пути.
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Запомните слова русской Женщины – - -
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Натали 10.04.2015 в 19:24
Если уж гнать,то не подальше от Украины,а гнать отовсюду и просто на Антарктиду под надзор пингвинов)) По-хорошему ,ситуация исправится лишь тогда,когда каждый рус зарежет своего жида и его шабеса.Наши предки совершили фатальную ошибку,считая их людьми и пробуя поднять их до своего уровня.Когда каждый поймет-что с этой шкурке сидит не человек,-вот тогда мы избавися от вшей и избавим от них планету.Благодарность вшей видят все.Они уже загрызли почти насмерть.Племя жидов-это вши.Только дезинфекция.Инеаче наши дети и внуки будут жить все в том же рабстве,заедаемые вот этими вшами.И что из того,что их отовсюду все века гнали,оставляя им жизнь?? Смотрите на результат сегодня.Для жида-каждый не-жид,это гой.А значит-скот.Без разницы цвет и раса.Они ненавидят всех.И кровью заливают планету именно они и их шабесы.Из века в век.И не придется ли нашим внукам заниматься разгребанием этого вот гов
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Нигде им не должно быть МЕСТА!!!
Кто понял ВСЮ ОПАСНОСТЬ ОТ ИУДЕЕВ, (а это может понять ТОЛЬКО РУС ПО СВОЕЙ Г Е Н Е Т И К Е !!!) тот будет бить эту иноземную тварь везде где увидит!!
за всех наших ПРОСВЕТЛЕННЫХ ЧЕЛОВЕЦЕЙ!!
Будьте вы все твари ПРОКЛЯТЫ ВО ВЕКЕ ВЕКОВ!!
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СЕРГЕЙ ДАНИЛОВ БИОГРАФИЯ
http://www.ramha.tv/p/sergeydanilov.html
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А теперь (мой комп вырубается!!когда я захожу на “ящик”!!!)есть те,кто ещё надеется что “моя хата с краю”? И это не случайно!!Сергея просто облучили или отравили!!Так же как Уго Чавеса и всех Здравомыслящих!!!!
меня стали бояться!!
а кто? Эти самые! Кто хотят “Ящик пандоры ” закрыть!!
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Я не могу зайти на сайт!! вырубают модем!! -
РЕБЯТА! ДРУЗИ!! НАС УБИВАЮТ!!
Это не шутки – -Я давно говорил что интернет ,твари ,создали для того чтоб вычислять активных про- славянсско- здравомыслящих Людей!
После смерти Левашова – они (they- то есть твари0 никуда НЕ ДЕЛИСЬ!!
борьба ! или смерть!!
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Сердце полно скорби по ушедшему Человеку-Витязю!!!! Чистому, Мудрому, Скромному, Честному, Совестливому и Справедливому! Ты Исполнил Свой Долг с Достоинством и Честью!!! Царствие Тебе Небесное и Благодарность от Всех, кому Ты Помог Пробудиться!!!
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Я не боюсь умереть!
если умирают такие Люди как Данилов,Левашов,Чавес,Кеннади, – я не говорю уже о всех тысячах и миллионах убиенных наших Русов со времен тех давних…
То я горд буду к ним воссоединиться! -
И пусть ,твари,ссуться (а они ссуться!! и ещё как!!) -Я ещё ОДНА ЕДИНИЦА ПРЕДКОВ РУСОВ КОТОРАЯ БУДЕТ И МСТИТЬ ПРИ СВОЕЙ ЖИЗНИ И МСТИТЬ ПОСЛЕ СВОЕЙ ЖИЗНИ!!
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Лучшего из гоев мочить. Конечно не чисто.Мне кажется, тут МАГИЯ.
Я знаю случай. Рядовой мужик..Ни какой политики. Мужик начал болеть на ровном месте. То одно, то другое…
Сходил к экстросенсу(вроде прозорливая). Так вот она ему сказала: ПОКРЕСТИСЬ ВНОВЬ(он был крещенный), ПОМЕНЯЙ ИМЯ. НИ КОМУ НЕ ГОВОРИ НОВОЕ ИМЯ, КРОМЕ БЛИЗКИХ. ВЫПОЛНИЛ ЭТУ ПРОЦЕДУРУ. ЗДОРОВ И СЧАС БЕГАЕТ. НЕ МОЛОДОЙ.
САМ СТАЛКИВАЛСЯ С ЭТИМИ БАБКАМИ. У НИХ ПЕРВЫЙ ВОПРОС: КРЕЩЕН? ЕСЛИ НЕТ. ПОМОЧЬ НЕ МОГУТ. ЭГРОГЕР((( ПРИ ЦАРЯХ ТАКОЕ ПРАКТИКОВАЛОСЬ. ОТ КОЛДУНОВ.
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Благодарная память СЕРГЕЮ ДАНИЛОВУ, его заслугам перед нынешним и далеким будущим, его таланту на обиходном речевом уровне объяснять забытые истины, его мужеству, целеустремленности, самоотдачи всего себя во благо и добро всех остальных, – Признана и будет таковой Во Веки Веков!
Спасибо СЕРГЕЙ Тебе и Поклон Уважения Твоей Душевной Сущности!
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Витя
Сомкнём ряды
Это не просто рядовая смерть -Это опять СМЕРТЬ НАШЕГО СВЕТОЧА – брошенная, всем оставшимся здесь (на Земле)Русам и Человецам не прогнувшимся под иудеев,открыто и нагло!
Мол, ” вот так будет с каждым из вас ,кто будет говорить ПРАВДУ!”
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Слободан! Напиши мне vm.borej@yandex.ru, для совместных действий.
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Благодарю от всего сердца Сергея, что осветил Путь, открыл глаза. Скорблю со всеми, что оставил нас. Высшего Пути тебе, Учитель!
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Я так понял, что прибор ‘светл’ залитый удивительной программой по Левашову,который он рекламировал ему не помог??. Где сила его знаний??
Для многих из его почитателей это будет примером. В любом случае Данилов искренне жил и надеялся. Но, говорить одно ,а уметь другое. Мои соболезнования.