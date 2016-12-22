Сергей Данилов умер 20.12.2016 г. Умер от рака. Светлая память Русскому витязю!

Сергей Данилов умер 20.12.2016 г. Умер от рака. Похороны Сергея Данилова 22 декабря 2016. на его родине в станице Тишанской.



Сергей Данилов – вольный казак, офицер запаса, исследователь глубинных смыслов древнеславянского и святорусского языков, активный сторонник возрождения старого родового, копного и вечевого самоуправления Державой.

Сергей Александрович Данилов закончил Высшее Военное Командное Краснознаменное Училище Связи города Новочеркасска. После военного училища получил второе образование по специальности – правоведение, квалификация – юрист. В девяностые годы работал в одном из украинских агентств профессиональной безопасности, принимал участие в разрешении криминальных конфликтов. Сергей Данилов специализировался на вопросах теории государства и права, консультировал предприятия по хозяйственным вопросам. Также иногда представлял интересы физических лиц в судах. С 2012 года совместно с украинским видео-каналом «Русичи» активно проводил лекции и встречи на тему древнерусской культуры, ведического мировоззрения и механизмах управления Человечеством с помощью банковского финансового паразитизма. С лета 2014 года по апрель 2015 года совместно с группой подвижников занимался проектом финансовой системы Новороссии. В связи с революцией на Украине перебрался жить в Россию. С народной помощью построил дом в станице Тишанская Волгоградской области.



Предположительно с февраля 2015 года Сергей Данилов заболел раком (опухоль, средостения передавила полую вену, пошли тромбы, есть блуждающие, состояние стабильно тяжелое). Начал лечение содой, в августе 2015 года Сергей Данилов почувствовал себя хорошо, но не на долго.



Сергей Данилов о своей болезни:





Поставили ведь условие тоже не просто так. поэтому это ну скажем мой жизненный опыт. Вот я с точки зрения своего жизненного опыта говорю, что я допустим, моя информационная система, мое состояние homo sapiens? вот не могло дальшеидти по пути развития, духовного, эволюционного находясь в условиях обычных, вот поэтому меня поставили в необычные условия, то есть несколько смертельных болезней, которых хватит на пяток человек, чтобы они загнулись в течении двух недель, а тут полтора года и ничего. Поэтому я тоже считаю что для меня это возможность, в первую очередь они ограничены, а ограничение точки зрения, чтобы я не распылялся, не уходил там куда то мыслями, не летал в облаках.Просто взяли заземлили, опустили – занимайся собой. Все вопросов нет, занимаюсь собой. Я понимаю, что это для меня возможность, что это для меня трамплин, что это для меня совершенно новый разворот и путь. Я к этому отношусь совершенно нормально. Я не протестую против того, что меня ограничили, достаточно жестко. Значит в других условиях все пошло бы во вред моей душе. Зачем мне такие условия? Поэтому я принимаю эти условия, как идеальные для себя на этот момент. Как только все у меня в информационной матрице устаканится, притрется. Как только я откажусь от собственной воли, а "на все воля твоя". Как только разберусь со своим предназначением, миссией. Что от меня там в небесной канцелярии хотят, куда мне бежать и что мне делать – мгновенно все стабилизируется. Будет другое состояние, будет другое условие, поэтому хаять проще всего, все что есть, а вот принять как данность не совсем просто.



Сергей Данилов выступал за воссоединение России, Белоруссии, Украины и других славянских государств в одну единую Державу, ратовал за возрождение ведической культуры и древних знаний наших славных Предков. Рассказывал на своих семинарах, лекциях и встречах о многовековых корнях славянских традиций, Сергей Александрович Данилов открывал перед людьми понимание событий происходящих в мире, как и при помощи чего управляются те или иные процессы, по каким причинам происходят войны, какие существуют пути духовно-эволюционного развития человека и как открыть в себе заложенные творцом космические возможности любить, творить и созидать на благо своих Родов и всей Державы.



Светлая память русскому витязю!