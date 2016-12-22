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Прерванный эфир с Игорем Стрелковым по Южным Курилам [РОЙ ТВ]

18:40. 22 декабря 2016 Просмотров - 468 Нет комментариев Опубликовал:

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Игорь Стрелков и Максим Калашников обсуждают странные внешнеполитические шаги Кремля в Японии (переговоры по Южным Курилам). Но нам пришлось говорить и по убийству посла РФ Карлова в Турции, и по ситуации под Дебальцево. Это немного не вписалось в повестку дня. Однако мы все-таки высказались по теме Курил… Источник: http://roytv.ru

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

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