Прерванный эфир с Игорем Стрелковым по Южным Курилам [РОЙ ТВ]

Игорь Стрелков и Максим Калашников обсуждают странные внешнеполитические шаги Кремля в Японии (переговоры по Южным Курилам). Но нам пришлось говорить и по убийству посла РФ Карлова в Турции, и по ситуации под Дебальцево. Это немного не вписалось в повестку дня. Однако мы все-таки высказались по теме Курил… Источник: http://roytv.ru

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