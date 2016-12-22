По «оккупационному мифу» Прибалтики ударили архивными фактами

Вопрос переоценки истории возник с первых минут презентации. «У многих недоброжелателей и этого совместного периода истории, и современной России эти годы представляются годами оккупации, годами, когда империя высасывала последние соки из соответствующих земель и чуть ли не жила за их счет», — напомнил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин КОСАЧЁВ в начале презентации об активных усилиях руководства стран Прибалтики по переписыванию истории XX в. По мнению политика, у всех, кто готов вступить в эту дискуссию, должно находиться под рукой максимально большое количество исторических документов.— отметил сенатор.Поддержал коллегу и модератор дискуссии, еще один член Совета Федерации Игорь МОРОЗОВ. «Правда всегда должна торжествовать — это должно быть основой в формировании наших отношений с прибалтийскими соседями. Поэтому тот сборник, который мы сегодня презентуем, будет использоваться всеми нами на разных, в том числе и международных площадках. Мы хотим, чтобы наши отношения в том числе с коллегами из Сейма Латвии строились на фактах и документах», — заявил Игорь Морозов, напомнив о создании осенью 2015 г. в Совфеде РФ группы по парламентскому сотрудничеству с Латвией.Где же найти эту правду, которую можно противопоставить политическим искажениям истории? На этот вопрос ответила доктор исторических наук, составитель сборника Елена ЗУБКОВА, которая объяснила, что труд посвящен Прибалтике именно в силу того, что существует широкий общественный интерес к данной теме.«Период "оттепели" был взят потому, что обращение к этому периоду даёт возможность понять результаты пребывания советских республик в СССР за предыдущие годы и посмотреть на перспективу», — заявила историк, пообещав, что непременно увидит свет и аналогичный сборник, посвященный экономике Прибалтики в 1940-е гг.Каков был механизм принятия и согласования решений между союзным центром и республиками? Как улаживались конфликты и противоречия? Как изменялась структура национальных экономик? Какая роль в развитии отводилась инвестициям из Центра, а какая — внутренним ресурсам? Какова роль Центра в укреплении национальных экономик прибалтийских республик? На все эти вопросы, по словам Е.Зубковой, даёт ответы подготовленный под эгидой Федерального архивного агентства сборник документов из Российского государственного архива экономики (РГАЭ), Архива новейшей истории (РГАНИ) и Государственного архива РФ (ГАРФ).«Один аспект, который фактически никогда не затрагивался в исследованиях — процедура согласования планов и бюджетов. Что предлагали союзные республики? Как их планы корректировали в Москве? Что получалось в итоге? В сборнике представлен целый комплекс документов, который реконструирует процедуру согласования. Если в них вчитаться, это такая драматургия! Причем у каждой республики — Латвии, Литвы, Эстонии — была своя стратегия, своя тактика выстраивания взаимоотношений с союзным центром, каждый по-своему добивался достижения своих задач», — поделилась впечатлениями составитель.«Когда говорят о том, кто кому платил (в отношениях между союзным центром и республиками — прим. RuBaltic.Ru), надо понимать, что бюджет был консолидированный, у него была союзная и республиканская части. И вот в период «оттепели» начинаются серьезные изменения, перераспределение бюджетных трат из союзного центра в республики. Союзная часть бюджета до 1955 г. составляла около 80% процентов. В 1955 г. всё начинает меняться и к 1960-м гг. мы приходим к тому, что у нас большая часть бюджета — это деньги, которыми распоряжались союзные республики.Одной из главных статей пополнения бюджета был налог с оборота. До 1955 г. 88% этого налога шло в союзный бюджет — это была главная копилка, откуда деньги распределялись между более слабыми (РСФСР, например, оставляла в своем распоряжении лишь около 6% сборов данного налога). В конце 1950-х гг. многие республики, главным образом «отстающие» — Таджикистан, Узбекистан, Армения и т.д., уже добились сохранения 100% сбора этого налога. У республик Прибалтики здесь тоже было особое положение, они не только много получали средств из союзного бюджета», — заявила Е.Зубкова.Принявший участие в презентации доктор социологических наук, руководитель Российско-Балтийского центра Института социологии РАН Ренальд СИМОНЯН с самого начала своего выступления в вопросе искажения советской истории Прибалтики расставил все точки над i:Советская модель экономики, по мнению социолога, была необычным явлением, потому что советская империя была империей наоборот. «Мне пришлось долгое время работать в Госплане, и я видел, как приезжали не только балты, но и Средняя Азия, и Закавказье — они почти всегда получали то, что они требуют. А когда приезжали, скажем, из Воронежского обкома, он получал в 3–4 раза меньше», — аргументировал свои слова социолог.Доктор экономических наук, профессор СПбГУ Николай МЕЖЕВИЧ отметил, что в России существует серьезный дефицит специалистов по балтийским государствам. В целом же, по мнению эксперта, независимо от позиции стран Прибалтики по вопросу о компенсации за «оккупацию» их политика принципиально не меняется. Главная её задача — осложнять отношения между Россией и Евросоюзом.«Хрущевское десятилетие — это не только самые высокие темпы роста экономики СССР, но и самые высокие, мирные темпы роста в Прибалтике.При этом, по мнению Н.Межевича, своего взвешенного академического взгляда на советское прошлое в Прибалтике нет: «То, что у них написано по этому поводу — это гибрид журналистики и политических деклараций. Никаких серьезных расчетов нет. А в своих архивы они лезть не хотят. Потому что знают, что в итоге придется передергивать информацию или появится аналогичный сегодняшнему сборник — а это приговор, это катастрофа для их государственности».С профессором СПбГУ фактически согласился и руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир СИМИНДЕЙ, который заявил: «Мы должны понимать, что помимо упрёков идеологического характера по поводу сталинских репрессий, всё равно подкладка (требований компенсации за «оккупацию» — прим. RuBaltic.Ru)» есть и русофобская, и антироссийская.Работа над темой советской экономики прибалтийских республик будет продолжена — хронологические рамки авторы этого труда обещают в будущем расширить. Но уже даже вышедшая книга — это серьезный удар по историческому мифотворчеству прибалтийских политиков. Подобные сборники, очевидно, делают для деполитизации истории гораздо больше, чем разнообразные двусторонние исторические комиссии, в рамках которых на неясных основаниях передаются оппонентам архивные документы, а работу парализуют политические разногласия.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com