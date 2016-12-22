Новости Украины и Новороссии 22 декабря 2016

В ЛНР признали работу председателя совета министров неудовлетворительной

“Большинством голосов принято первое предложение (признать доклад неудовлетворительным — прим.)”

Народный Совет Луганской Народной Республики в четверг большинством голосов признал работу председателя совета министров ЛНР Сергея Козлова неудовлетворительной.Предложение признать работу председателя совета министров неудовлетворительной поддержали 33 депутата из 48. Теперь Глава ЛНР может принять решение об отставке председателя Совмина.— заявил после голосования председатель парламента Владимир Дегтяренко.Соответствующее решение депутаты приняли после отчета председателя Совмина по каждому из министерств за год, который был зачитан на заседании Народного совета.

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Закарпатье требует признать результаты референдума 1991 года об автономии региона

Община направила свои требования Порошенко и ждёт от него реакции.

На Украине представители закарпатских русинов приняли решение добиваться своей территориальной автономии в Закарпатье путем имплементации референдума 1991 года.

Решение приняли на прошедших двух собраниях общины.

Лидер русинского движения и член президиума «Народной рады русинов Закарпатья» Иван Палинкаш отметил основные требования русинов:

«У нас 2 основных требования: признание русинов национальностью и признание регионального референдума 1991, на котором 78% закарпатцев проголосовали за то, чтобы наша область получила статус самоуправляемой территории в составе Украины. Мы считаем, что если Закарпатью предоставят автономию, ничего тут страшного не будет. Мы хотим развиваться». По словам Палкинаша, требования русинов направлены в адрес президента Украины Петра Порошенко и община ждёт от него ответа.

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Рада исключила Савченко из украинской делегации в ПАСЕ

“Этими изменениями предлагается исключить пункт 2 постановления, которым Савченко Н.В. была избрана членом постоянной делегации Верховной рады Украины в ПАСЕ вне квот”,

Верховная рада исключила из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) депутата Надежду Савченко.Такое решение в четверг поддержали 237 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.В пояснительной записке к постановлению говорится, что включение Савченко вне квот в состав украинской делегации ПАСЕ якобы способствовало ее освобождению и возвращению на Украину. Однако сейчас, по мнению депутатов, обстоятельства изменились.— говорится в пояснительной записке к документу. Постановление вступит в силу со дня его опубликования в официальной прессе.

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Новости Украины: Новый глава «Приватбанка» попытался успокоить клиентов

Работа «Приватбанка» якобы стабилизирована, заявил сегодня новый глава «Приватбанка» Александр Шлапак.

«Мы с успехом справились с задачей стабилизации и сохранения крупнейшего украинского банка, минимизации панических настроений среди клиентов банка. «ПриватБанк» работает в обычном режиме, платежи осуществляются без ограничений», — наврал он.

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МИД РФ требует объяснений от Украины из-за “весёлых картинок” про “боярышник”

Не скажете, зачем украинские послы в социальных сетях публикуют “весёлые картинки” на тему массового отравления в Иркутске поддельным спиртосодержащим средством “Боярышник”?”

Министерство иностранных дел России через свою страницу в “Фейсбуке” обратилось к Киеву из-за изображений, которые опубликовал посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров.Дипломатический представитель Украины размещал в социальных сетях весёлые картинки с шутками про концентрат “Боярышник”, которым насмерть в Иркутске отравилось более 70 человек.— говорится в обращении МИД, адресованном президенту Петру Порошенко и премьеру Владимиру Гройсману.К посту МИД прикрепил скриншоты странице Олефирова в “Твиттере”. К настоящему моменту украинский посол уже удалил часть картинок про боярышник, но некоторые остались.

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Нацбанк Украины: каждый украинец заплатит более $100 за национализацию “Приватбанка”

“К сожалению, это было плохое решение (национализация “Приватбанка” – прим.), но лучшее из возможных. Государство проиграло, так как потратит 116 млрд гривен на капитализацию за счет увеличения своего государственного долга”,

“Каждому национализация стоит 3 тысячи”,

“Мы рано или поздно заплатим эти деньги – в налогах, акцизах, или просто благодаря инфляционному эффекту”,

Национализация “Приватбанка” будет стоит каждому украинцу порядка 3 тыс. гривен. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.- сказал он в интервью агентству “Укринформ”.Чурий пояснил, что таким образом, согласно подсчетам экономистов, сумма долга в расчете на каждого украинца увеличилась на 3 тыс. гривен.– пояснил заместитель главы Нацбанка.По подсчетам других украинских экономистов, национализация “Приватбанка” обойдется украинцам в 5-7 тыс. гривен. Как отметил экс-министр доходов и сборов, лидер партии “Успешная страна” Александр Клименко, “$4-5 млрд, которые государство потратит на докапитализацию “Приватбанка” – это примерно 5-7 тыс. гривен, которые легли на каждого гражданина Украины”.- добавил Клименко.

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Бывший вице-премьер Украины назвал события 2014 года госпереворотом

“Я считаю события в стране государственным переворотом… Янукович был отстранен от должности президента неконституционным образом”,

“Я воспринимаю как давление, так как рекомендации (по подписанию ассоциации — прим.) были очень навязчивыми”,

Бывший вице-премьер Украины Сергей Арбузов заявил, что в стране в 2014 году произошел государственный переворот.Дорогомиловский суд Москвы рассматривает иск бывшего депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника о признании событий на Украине в 2014 году государственным переворотом.— сказал Арбузов на заседании Дорогомиловского суда.Он также заявил, что депутатов “под угрозой расправы” заставляли “голосовать за отставку”.По его словам, представители Евросоюза вмешивались во внутренние дела Украины, пытаясь навязать ей подписание соглашения об ассоциации.— сказал свидетель.Арбузов подчеркнул, что ему поступали угрозы в том числе от “Правого сектора”, в связи с чем ему “пришлось вывезти семью”.

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Давайте объективную картинку!

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В Киеве анализируют возможные последствия введения визового режима с РФ

“Несколько миллионов наших сограждан в России. Мы анализируем (возможные шаги РФ – прим.) и потом выйдем с предложением о том, как мы это будем делать и по временным рамкам”,

Украинский МИД анализирует возможные ответные шаги РФ в случае введения Украиной визового режима для российских граждан. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.– сказал он в эфире украинского телеканала “Один плюс один”.При этом министр заявил, что визовый режим – это “норма отношений между цивилизованными странами”.

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Сегодня в Москве продолжится суд по делу о признании госпереворота на Украине

Сегодня в 11:00 состоится очередное заседание Дорогомиловского районного суда Москвы по заявлению Владимира Олейника об установлении факт госпереворота на Украине.

«Начало заседания 22 декабря в 11:00», — говорится на сайте суда.

Бывший депутат Верховной рады, член Комитета спасения Украины Владимир Олейник обратился в суд по месту жительства с иском о признании событий февраля 2014 года на Украине государственным переворотом. Он настаивает на том, что Янукович был смещен с должности незаконным постановлением парламента, так как указанная в нем мотивировка не предусмотрена Конституцией страны.

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Новогодний праздник для детей из Зайцево





Авторская съемка военкора команды News Front Катерины Катиной.



Активисты организации «Вместе» с подарками приехали к детям в Зайцево. В роли снегурочки выступила военкор агентства News Front Катерина Катина.



Несмотря на продолжающиеся обстрелы ДНР со стороны Украины, вопреки экономической и транспортной блокаде, жители Донбасса радуются новогодним праздникам и дарят подарки детям.

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На Донбасс прибыл 59-й гуманитарный конвой из России

Гуманитарный конвой МЧС Российской Федерации, 59-й по счету, сегодня прибыл в столицы Донецкой и Луганской Народных Республик. «Машины доставили детское питание, предметы первой необходимости и новогодние подарки», — сообщили журналистам в пресс-службе МЧС ДНР. В Агентстве по госрезервам ЛНР уточнили, что 17 автомобилей МЧС РФ доставили в Республику 160 тонн различных грузов: медикаменты, детское питание, новогодние подарки. Кроме того, доставлена целевая гуманитарная помощь, в состав которой вошли ноутбуки, продукты питания, канцтовары, бытовая химия, игрушки. В настоящее время в Республиках идет разгрузка машин гумконвоя.

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Мы – потомки арицев, и врагов у нас нет: «Бандерштадт» Львов после Майданай

Телеканал «Звезда» продолжает проект «Украина онлайн: Восток – Запад», посвященный жизни обычных людей в соседней стране. После Киева блогер Александр Фомин отправился на самый запад Украины – во Львов.



http://tvzvezda.ru







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Зрада: Дорогие американские беспилотники оказались бесполезными на Донбассе

Беспилотные летательные аппараты на сумму в миллионы долларов, переданные Вашингтоном Киеву для ведение так называемой «АТО», оказались неэффективными против электронной блокировки и взлома, говорят украинские чиновники. 72 дрона Raven RQ-11B, поставленные ВСУ этим летом, настолько разочаровали украинское военное командование, что советник начальника генштаба ВСУ Натан Хазин собирается вернуть их обратно. «С самого начала, это было неправильное решение использовать эти беспилотники в нашем (вооруженном конфликте)», — отметил Хазин. Командование ВСУ отмечает, что предоставленные США беспилотники имеют фундаментальный недостаток: специалисты ВС ЛНР и ДНР могут перехватывать их сигнал, глушить их видеоканалы и передачу данных. «Комплекс является аналоговым, поэтому управляющие каналы и данные не защищены от перехвата и подавления современными средствами радиоэлектронной борьбы» — признал Хазин. По словам военного советника «они были гораздо менее эффективными, чем нам хотелось бы». Стоит отметить, что армия США до сих пор использует Raven, но усовершенствованные до цифровых версий.

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Петр Порошенко помиловал девять пленных

“Я очень благодарна президенту за этот акт милосердия, за его преданные усилия сделать все возможное и невозможное для освобождения заложников… Украинская сторона в ближайшие дни передаст 15 ранее судимых за преступления лиц как акт гуманизма. Большинство помилованы президентом, среди них шесть женщин, есть пожилые и больные лица”,

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко заявила, что президент Украины Петр Порошенко уже помиловал большинство из 15 человек, которых Киев обещал передать ЛНР и ДНР до конца года.— написала Геращенко на своей странице в Facebook.Вместе с тем на сайте президента Украины обнародован указ о помиловании девяти человек, при этом не указанно, по какой именно причине они помилованы.

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Крым готов предложить ООН проект резолюции по Украине

© РИА Новости. Владимир Астапкович

Крым готов предложить генеральной ассамблее ООН проект резолюции по Украине, указав на подлинные нарушения прав человека, сообщил РИА Новости член крымского правительства Заур Смирнов.

“К нам поступают по различным каналам просьбы от украинцев обратиться в ООН по вопросу вопиющего нарушения прав человека в их стране. Сами они обратиться не могут и боятся, так как на Украине подавляется на корню любая свобода, инакомыслие”, — сказал Смирнов.

Он также отметил, что на Украине укрепляются радикальные религиозные и националистические группировки, процветают идеи фашизма и антисемитизма, примером тому нападение на синагогу в Умани.

ООН нельзя оставлять без внимания водную, транспортную, продовольственную и энергетическую блокаду Крыма со стороны Украины, а также отправку на территорию полуострова диверсионных групп.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой говорится об “ущемлении прав человека, дискриминационных мерах и практике в отношении жителей Крыма”, включая “крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам”. Автором проекта резолюции выступила Украина.

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

В Донбасс отправился гумконвой с новогодними подарками

“Из Донского спасательного центра МЧС в поселке Ковалевка Ростовской области в сторону российско-украинской границы выехали более 40 автомобилей, которые везут свыше 400 тонн гуманитарных грузов. Среди них продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости и новогодние подарки”,

МЧС России направило в Донбасс 59 автоколонну с гуманитарной помощью, помимо стандартных грузов, грузовые автомобили везут и новогодние подарки, сообщили в пресс-службе МЧС.— сказал представитель ведомства.В дороге колонна разделится на две, одна из них проследует на пункт пропуска — “Донецк”, вторая — на “Матвеев Курган”, где все автомобили будут подвергнуты досмотру российскими и украинскими таможенниками. И только после этого они пересекут границу и продолжат движение в Донецк и Луганск.

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“Приватбанк” перешел в собственность Украины за одну гривну

“С момента передачи владельцем 100% акций банка является государство в лице Министерства финансов Украины”,

“Поскольку капитал Приватбанка приобрел отрицательное значение, Фонд гарантирования, согласно закону Украины “О системе гарантирования вкладов физических лиц”, продал акции этого банка Министерству финансов в полном объеме за одну гривну”,

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций “ПриватБанка”. Об этом сообщается в пресс-релизе, который опубликован на сайте фонда.— говорится в сообщении.В пресс-релизе отмечается, что необходимые процедуры для продажи акций и смены собственников банка были проведены за 72 часа.− уточняется в сообщении.

К оглавлению | Источник: dnr-news.com

ПриватБанк: экономическое оздоровление или очередное ограбление? Валентин Катасонов

В ночь с 18 на 19 декабря правительство Украины объявило о полной национализации ПриватБанка, на долю которого приходится половина платежей в банковской системе Украины и одна пятая часть её банковских активов. Депозиты банка превышают 8 млрд. долл., из которых три четверти являются депозитами частных лиц. В официальном заявлении сообщалось, что приватизация проводится по «рекомендации Совета национальной безопасности и обороны» с целью «стабилизации финансовой системы».

Событие оказалось столь значимым для Украины, что в понедельник 19 декабря к народу обратился президент Порошенко. Он рассказал, что государство решило предложить акционерам национализацию ПриватБанка, чтобы избежать краха учреждения, в котором держит деньги «приблизительно половина взрослого населения Украины». Порошенко обвинил собственников и менеджмент ПриватБанка в том, что своими действиями они довели банк до кризиса. «Акционеры не нашли ресурсов для обязательной программы докапитализации. А действующая бизнес-модель, очевидно, себя исчерпала», — сказал он, добавив, что этим была поставлена под угрозу «вся банковская система Украины».

О национализации ПриватБанка разговоры на Украине шли с 2014 года. И владельцы банка, и правительство, и Центробанк периодически выступали с опровержениями этих слухов. О том, что у Привата есть проблемы, все знали. В начале декабря глава Нацбанка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева предупреждала о наличии большого разрыва между величиной рисковых активов и сформированными банком резервами. Она указала величину разрыва — 96,6 млрд. гривен, заметив, что собственный капитал банка составляет лишь 30 млрд. гривен. Это заявление возбудило часть населения, дало пищу для новых публикаций о возможном банкротстве банка, увеличило изъятие денег со счетов Привата.

Проблемы у банка начались в том же 2014 году. Их называли по-разному: «нехватка ликвидности», «рост доли проблемных кредитов», «недостаточность собственного капитала», «плохие активы», «дисбаланс активов и обязательств», «неадекватность резервных отчислений» и т.п. А суть проста: банк может оказаться не способным выполнять свои обязательства перед клиентами. Такая ситуация называется дефолтом, за которым может следовать либо банкротство, либо спасение банка государством. Спасение в виде кредитов или национализации.

«Дыра» в капитале Привата возникла, в первую очередь, из-за колоссального, трёхкратного обесценения гривны после 2014 года. Приват активно прибегал к внешним заимствованиям, привлекая средства в валюте и размещая их в виде кредитов, номинированных в гривнах. А поскольку произошла девальвация, ему пришлось покупать валюту на межбанковском рынке по высокому курсу. Ухудшению положения банка способствовали и причины политического характера – уход Крыма, означавший потерю Приватом части своих активов и клиентов, проведение так называемой АТО. Приват постоянно ссылался на эти причины своего финансового нездоровья, но предпочитал скрывать ещё одну, самую главную причину – связанный характер выдаваемых кредитов. Более 97% корпоративного кредитного портфеля банка — это кредиты компаниям, связанным с акционерами. А такие кредиты практически не обслуживались, попадая сначала в разряд «проблемных», а затем «безнадёжных». Растущие дисбалансы банк отчасти покрывал за счёт стабилизационных кредитов НБУ. В настоящее время задолженность банка по таким кредитам составляет 19 млрд. грн. Банк умудрялся нарушать свои обязательства даже перед Центробанком. На сегодняшний день просроченная задолженность Привата перед НБУ достигла 14 млрд грн.

Под влиянием указанных причин «дыра» в капитале Привата (обобщающий показатель, характеризующий нехватку капитала для покрытия обязательств) росла на глазах. Эта нехватка на 1 апреля 2016 года составляла 113 млрд грн., а к 1 декабря выросла до 148 млрд. гр. (эквивалент примерно 5,5 миллиарда долларов США). Вообще в финансовом положении Привата ничего исключительного нет — так живут и работают многие банки на Украине. Отличие Привата от других банков находится в иной плоскости. Во-первых, он является крупнейшим украинским банком и его банкротство может привести к социальному взрыву, связанному с риском моментальной экспроприации миллионов вкладчиков и кризисом всей банковской системы страны. Во-вторых, банк принадлежит политическому конкуренту Петра Порошенко.

Речь идёт об Игоре Коломойском. Он является основателем ПриватБанка и базирующейся на этом банке финансово-промышленной группы «Приват». Коломойский владеет в банке долей в 41,6%; другим крупным акционером является Геннадий Боголюбов, доля которого составляет 33,2%. Украинская пресса расценивает решение о приватизации Привата как поражение Коломойского в его противостоянии с Порошенко.

Ещё в начале 2015 года Верховная рада приняла решение о возвращении под контроль государства крупнейшей нефтегазовой компании «Укрнафта», в которой 42% акций принадлежали структурам Коломойского. В ответ в ПриватБанке на некоторое время были заблокированы средства, принадлежавшие бизнесу Порошенко (как утверждалось, в результате технического сбоя). В марте 2015 года президент своим указом снял Коломойского с поста главы Днепропетровской области. И вот наконец нокаутирующий удар, нанесенный Коломойскому в виде национализации Привата. Коломойский лишится не только банка, но также некоторых активов, которые либо контролировались Приватом через участие в капитале, либо использовались в качестве залога при операциях банка. В частности, олигарх почти наверняка лишится медиахолдинга «1+1 медиа», который использовался как информационное оружие против Порошенко.

Часть экспертов полагает, что решение о национализации Привата не было экспромтом, а было принято в результате закулисных переговоров между Коломойским и Порошенко. Впрочем, по мнению знающих Коломойского близко, национализация Привата не уничтожила олигарха, а ещё больше настроила его бороться с нынешним президентом. Высказываются даже мнения, что Коломойский может стать организатором антипрезидентской олигархической коалиции и возглавить её.

Некоторые детали предстоящей реорганизации банка. Национализация, как заявила председатель НБУ Гонтарева, будет осуществлена путём символической покупки государством организации за одну гривну, в результате чего государство станет 100-процентным собственником банка. Новым председателем правления ПриватБанка станет бывший министр финансов Украины Александр Шлапак. Для решения проблем банка будут выпущены 30-летние облигации внутреннего госзайма на 150 млрд грн. (при нынешнем курсе гривны это примерно 5,5 млрд. долл. США). Сроки выпуска и объёмы пакетов пока неизвестны. Бумаги будет выкупать Национальный банк Украины, а средства будут «вливаться» в капитал ПриватБанка. После финансового оздоровления банк, как сообщил министр финансов Александр Данилюк, «будет продан».

Некоторые эксперты смотрят на такую схему скептически. Её слабым звеном называют размещение облигаций. Реализация займа в полном объёме ставится под сомнение. А запасным вариантом остаётся прямое выделение помощи банку из бюджета. Верховная рада недавно проголосовала за бюджет на 2017 год, расходная часть которого в валютном эквиваленте равна 29 млрд. долл. Оздоровление Привата за счет казённых денег станет серьёзным ударом по бюджету.

К принятию решения о национализации Привата имеют отношение международные финансовые организации. МВФ включил в список условий предоставления очередных траншей кредита настоятельную рекомендацию провести финансовое оздоровление ведущего банка Украины путём его национализации. Подобная рекомендация непривычна для Фонда. На протяжении многих лет МВФ, реализуя программу Вашингтонского консенсуса, требовал противоположного, а именно приватизации государственных банков. В предыдущие годы Украина не была исключением, НБУ постоянно заявлял, что Украина идёт в «мировом русле» и снижает долю государства в банковской системе. Вот статистика. На 1 января 2014 года доля государственных банков в совокупных активах банковской системы Украины была равна 17%, доля таких банков в совокупных вкладах населения – 13%. А вот как выглядела ситуация на 1 октября 2016 года (последние официальные данные НБУ): доля госбанков в активах – 31%, во вкладах населения – 23%. Украина явно не вписывалась в то, что диктовал Вашингтонский консенсус. Заметим, что МВФ это не смущало, он активно перечислял транши Киеву. А если и задерживал их перечисления, то в списки своих условий не включал требование о понижении доли государства в банковской системе страны. И вот, наконец, МВФ поступился своими принципами и выставил Киеву условие, прямо противоположное правилам Вашингтонского консенсуса: увеличить роль государства в банковской системе. По оценкам бывшего председателя НБУ Сергея Арбузова, с учётом национализации Привата доля государства в активах банковской системы поднимается до 52, а во вкладах населения — до 59%. Это уже «банковский социализм»!

Другие международные финансовые организации решение правительства Украины о национализации Привата ничуть не смущает. Полную поддержку данного решения выразил Всемирный банк. А к восстановлению ПриватБанка правительство, как заявил Петр Порошенко, привлечёт иностранных специалистов, в том числе из Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). В Киеве некоторые чиновники-оптимисты уже потирают руки, рассчитывая, что после решения по Привату денежки из МВФ опять потекут на Украину. Мол, ничего страшного не произойдёт, если размещение внутреннего целевого займа Минфина на оздоровление Привата провалится. МВФ подстрахует и даст необходимые 5,5 млрд. долларов. А расплачиваться за «финансовое оздоровление» Привата придётся налогоплательщикам. Бывший руководитель НБУ Сергей Арбузов подсчитал, что каждому экономически активному гражданину Украины за спасение Привата придётся заплатить по 7 тысяч гривен. И это не считая того, что люди уже заплатили в виде инфляции, украденных вкладов и девальвации гривны.

В некоторой растерянности оказались руководители ЕС. Ведь решение Киева о национализации Привата идёт вразрез с той линией, которую Брюссель выстраивал после финансового кризиса 2007-2009 гг. и последующего долгового кризиса Европы. Тогда в Брюсселе клялись, что больше не допустят «банковского социализма». Государство оказывало помощь тонущим банкам из бюджета либо в виде кредитов, либо в виде участия в капитале кредитных организаций (фактически – национализация банков). Тогдашние меры спасения банков получили название bail-out. Отныне Европа решила спасать банки методом bail-in, суть которого в том, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Мол, банки должны спасать сами владельцы банков – не только те, кто являются держателями контрольных пакетов акций, но и рядовые («портфельные») инвесторы (владельцы акций и бондов банков), и также (и, может быть, в первую очередь) вкладчики.

Схема bail-in была апробирована в 2013 году на Кипре. Тогда эксперты и журналисты спасение кипрских банков назвали первой «легальной экспроприацией вкладчиков». Кипрский прецедент послужил основой для разработки Брюсселем директивы о возможности спасения банков лишь методом bail-in. С 1 января 2016 года эта директива ЕС вступила в силу. Именно она стала камнем преткновения в деле спасения нескольких банков Италии и подтолкнула к проведению референдума 4 декабря. Маттео Ренци, тогдашний премьер-министр Италии пытался убедить Брюссель, что без государственной поддержки банки Италии не спасти. Думаю, что национализация Привата не пройдёт незамеченной в Европе и может заставить её вернуться к проверенному методу bail-out — к спасению банков за счет рядовых налогоплательщиков.

Валентин Катасонов, ФСК

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“Санкции санкциями, но бизнес-то они делают вместе”

“Пусть выставят на продажу последнюю конфету Рошен”. Из цикла “Дружеские беседы с экс-министром”

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«Правый сектор» сорвал песенный флешмоб в Полтавской области

Жителям Комсомольска Полтавской области не удалось спеть в рамках, ставшего уже всемирным, славянского песенного флешмоба «Комсомольцы–добровольцы» и «Прощание славянки», так как мероприятие было сорвано украинскими националистами.

Для устрашения отважившихся подхватить флешмоб, местные радикалы разлили перед людьми красную краску, намекая, что произойдет с теми, кто все же рискнет спеть хоть одну песню.

Как и стоило ожидать, местные полицейские в спор не влезали — они просто наблюдали за происходящим

*Правый сектор — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.

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