Как отвоевали Курилы: десантная операция на курильских островах

Курильская десантная операция Красной Армии на Курилах вошла в историю оперативного искусства. Ее изучали во многих армиях мира, но практически все эксперты пришли к выводу – предпосылок к скорой победе у советского десанта не было. Успех обеспечили отвага и героизм советского солдата.

Американский провал на Курильских островах

1 апреля 1945 года американские войска при поддержке британского флота высадили десант на японский остров Окинава. Командование США рассчитывало одним молниеносным ударом захватить плацдарм для высадки войск на основные острова империи. Но операция продлилась почти три месяца, а потери среди американских солдат оказались неожиданно высокими – до 40% личного состава. Затраченные ресурсы были несоизмеримы с результатом и заставили правительство США задуматься над японской проблемой. Война могла продлиться годы, и стоить жизни миллионов американских и британских солдат. Японцы же были убеждены, что смогут длительно оказывать сопротивление и даже выдвигать условия для заключения мира.

Американцы и англичане ждали, что предпримет Советский Союз, который еще на конференции союзников в Ялте взял на себя обязательства открыть военные действия против Японии. Западные союзники СССР не сомневались, что Красную Армию в Японии ожидают такие же длительные и кровопролитные сражения, как и на Западе. Но главнокомандующий войсками на Дальнем Востоке, маршал Советского Союза Александр Василевский их мнения не разделял. 9 августа 1945 года войска Красной Армии перешли в наступление в Маньчжурии и всего за несколько дней нанесли противнику сокрушительное поражение.

15 августа император Японии Хирохито был вынужден объявить о капитуляции. В тот же день американский президент Гарри Трумэн составил подробный план сдачи в плен японских войск, и направил его для согласования союзникам – СССР и Великобритании. Сталин сразу обратил внимание на важную деталь: в тексте ничего не говорилось о том, что японские гарнизоны на Курильских островах должны капитулировать перед советскими войсками, хотя еще совсем недавно американское правительство было согласно с тем, чтобы этот архипелаг перешел к СССР. С учетом того, что остальные пункты были прописаны подробно, стало понятно, что это не случайная ошибка – США пытались поставить послевоенный статус Курил под вопросом.

Сталин потребовал от президента США внести поправку, и заострил внимание на том, что Красная Армия намерена занять не только все Курильские острова, но и часть японского острова Хоккайдо. Уповать только на добрую волю Трумэна было невозможно, войскам Камчатского оборонительного района и Петропавловской военно-морской базы был отдан приказ высадить на Курильские острова десант.

Почему страны боролись за Курильские острова

С Камчатки в хорошую погоду можно было разглядеть остров Шумшу, который находился всего в 12 километрах от полуострова Камчатка. Это крайний остров Курильского архипелага – гряды из 59 островов, длиной в 1200 километров. На картах они обозначались как территория Японской империи.

Освоение Курильских островов русские казаки начали еще в 1711 году. Тогда принадлежность этой территории к России не вызывала сомнений у международного сообщества. Но в 1875 году Александр II решил упрочить мир на Дальнем Востоке и передал Курилы Японии взамен на ее отказ от претензий на Сахалин. Эти миролюбивые усилия императора оказались напрасны. Спустя 30 лет русско-японская война все же началась, и соглашение утратило силу. Тогда Россия проиграла и вынуждена была признать завоевание противника. За Японией остались не только Курилы, но и она получила и южную часть Сахалина.

Курильские острова непригодны для хозяйственной деятельности, поэтому многие века они считались практически необитаемыми. Жителей было всего несколько тысяч, преимущественно представители айнов. Рыболовство, охота, натуральное хозяйство – вот и все источники существования.

В 1930-е годы на архипелаге развернулось бурное строительство, в основном военное – аэродромы и морские базы. Японская империя готовилась к борьбе за господство в Тихом океане. Курильским островам предстояло стать плацдармом, как для захвата советской Камчатки, так и для нападения на американские военно-морские базы (Алеутские острова). В ноябре 1941 года эти планы начали осуществляться. Это был обстрел американской военно-морской базы Перл-Харбор. Спустя 4 года японцы успели оборудовать на архипелаге мощную систему обороны. Все доступные места для высадки на остров прикрывали огневые точки, под землей была развитая инфраструктура.

Начало Курильской десантной операции

На Ялтинской конференции 1945 года союзники приняли решение взять Корею под совместную опеку, и признали право СССР на Курильские острова. США даже предложили помощь в овладении архипелагом. В рамках секретного проекта «Хула» тихоокеанский флот получил американские десантные суда. 12 апреля 1945 года скончался Рузвельт, и отношение к Советскому Союзу поменялось, так как новый президент Гарри Трумэн относился к СССР настороженно. Новое американское правительство не отрицало возможных военных действий на Дальнем Востоке, и Курильские острова стали бы удобным плацдармом для военных баз. Трумэн стремился воспрепятствовать передаче архипелага СССР.

Из-за напряженной международной обстановки, Александр Василевский (главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке) получил приказ: «используя благоприятную обстановку, сложившуюся при наступлении в Маньчжурии и на о-ве Сахалин, занять северную группу Курильских островов. Василевский не знал, что такое решение было принято из-за ухудшения отношений между США и СССР. Предписывалось в течение суток сформировать батальон морской пехоты. Батальон возглавил Тимофей Почтарёв. Времени на подготовку операции было немного – всего сутки, залог успеха – тесное взаимодействие сил армии и флота. Маршал Василевский принял решение назначить командующим силами операции генерал-майора Алексея Гнечко. По воспоминаниям Гнечко: «мне предоставили полную свободу инициативы. И это вполне понятное: командование фронтом и флотом находилось за тысячу километров, и невозможно было рассчитывать на немедленное согласование и одобрение каждого моего распоряжения и приказа».

Флотский артиллерист Тимофей Почтарёв первый боевой опыт получил еще в Финскую войну. С началом Великой Отечественной войны воевал на Балтике, оборонял Ленинград, участвовал в боях за Нарву. Он мечтал вернуться Ленинград. Но судьба и командование распорядились иначе. Офицер получил назначение на Камчатку, в штаб береговой обороны Петропавловской военно-морской базы.

Самым сложным был первый этап операции – овладение островом Шумшу. Он считался северными воротами курильского архипелага, и Япония уделяла особое внимание укреплению Шумшу. 58 дотов и дзотов могли простреливать каждый метр побережья. Всего на острове Шумшу было 100 артиллерийских установок, 30 пулеметов, 80 танков и 8, 5 тысяч солдат. Еще 15 тысяч были на соседнем острове Парамушир, и они могли быть переброшены на Шумшу в течение нескольких часов.

Камчатский оборонительный район имел в составе лишь одну стрелковую дивизию. Подразделения были рассредоточены по всему полуострову. Все за один день, 16 августа, их необходимо было доставить в порт. К тому же переправить всю дивизию через первый курильский пролив было невозможно – не хватало судов. Советским войскам и морякам предстояло выступать в исключительно сложных условиях. Сначала высадиться на хорошо укрепленный остров, а потом воевать с превосходящим по числу противником без военной техники. Вся надежда была на «фактор внезапности».

Первый этап операции

Советский десант было решено высадить между мысами Кокутай и Котомари, а потом ударом захватить центр обороны острова, военно-морскую базу Катаока. Чтобы ввести противника в заблуждение и рассредоточить силы, запланировали отвлекающий удар – десант в бухте Нанагава. За сутки до операции начали обстрел острова. Огонь не мог причинить большого вреда, но генерал Гнечко ставил другие цели – заставить японцев увести свои войска с прибрежной территории, где планировалась высадка десантных войск. Часть десантников под руководством Почтарёва стали ядром отряда. К ночи погрузка на суда была завершена. Утром 17 августа корабли вышли из Авачинской бухты.

Командирам было дано указание – соблюдать режим радиомолчания и светомаскировки. Погодные условия были сложными – туман, из-за этого, корабли прибыли к месту только в 4 часа утра, хотя планировали в 11 вечера. Из-за тумана некоторые суда не смогла вплотную подойти к острову, и оставшиеся метры морпехи проплыли, с оружием и снаряжением. Передовой отряд достиг острова в полном составе, и сначала не встретили никакого сопротивления. Еще вчера японское руководство отвело войска вглубь острова, чтобы защитить от артобстрела. Используя фактор внезапности, майор Почтарёв решил силами своих рот захватить батареи противника на мысе Катамари. Эту атаку он возглавил лично.

Второй этап операции

Местность была пологая, поэтому незаметно подойти было невозможно. Японцы открыли огонь, продвижение остановилось. Оставалось ждать остальную часть десантников. С большим трудом и под огнем японцев, основная часть батальона была доставлена на Шумшу, и началось наступление. Японские войска к этому времени оправились от паники. Майор Почтарёв приказал прекратить лобовые атаки, и в боевой обстановке сформировали штурмовые группы.

После нескольких часов боя уничтожили почти все доты и дзоты японцев. Исход боя решила личная отвага майора Почтарёва. Он встал в полный рост и повел за собой солдат. Почти сразу получил ранение, но не обращал на нее внимания. Японцы начали отступление. Но почти сразу снова подтянули войска, и начали контратаку. Генерал Фусаки приказал любой ценой отбить доминирующие высоты, потом рассечь силы десанта на части и отбросить их к морю. Под прикрытием артиллерии в бой пошли 60 танков. На помощь пришли корабельные удары, и уничтожение танков началось. Те машины, которые смогла прорваться, уничтожались силами морских пехотинцев. Но уже кончались боеприпасы, и тогда на помощь советским десантникам пришли лошади. Их пустили вплавь к берегу, нагрузив боеприпасами. Несмотря на сильный обстрел, большинство лошадей уцелело и доставило боеприпасы.

С острова Парамушир японцы перебрасывали силы в 15 тысяч человек. Погода улучшилась, и советские самолеты смогли вылететь на боевое задание. Пилоты атаковали причалы и пирсы, на которых разгружались японцы. Пока передовой отряд отражал контрнаступления японцев, основные силы пошли во фланговую атаку. К 18 августу система обороны острова была полностью нарушена. Наступил перелом в сражении. Бои на острове продолжались с наступлением сумерек – важно было не дать противнику перегруппироваться, подтянуть резервы. Утром японцы капитулировали, вывесив белый флаг.

После штурма острова Шумшу

В день высадки десанта на остров Шумшу Гарри Трумэн признал за СССР право на Курилы. Чтобы не потерять лицо, США потребовали отказаться от атаки на Хоккайдо. Сталин оставил Японии ее же территорию. Цуцуми Фусаки откладывал переговоры. Он якобы не понимал русского языка и того документа, который нужно было подписать.

20 августа отряд Почтарёва получает новый приказ – высадится на остров Парамушир. Но Почтарёв уже не принимал участие в бою, его отправили в госпиталь, а в Москве уже приняли решение дать звание Героя Советского Союза. Когда советские суда вошли во второй Курильский пролив, японцы неожиданно открыли перекрестный огонь. Потом на штурмовку пошли японские камикадзе. Пилот бросал свою машину прямо на корабль, ведя непрерывный огонь. Но советские зенитчики сорвали японский подвиг.

Узнав об этом, Гнечко снова приказал идти в атаку – японцы вывесили белые флаги. Генерал Фусаки сказал, что он не давал приказа обстреливать корабли и предложил вернуться к обсуждению акта о разоружении. Фусаки юлил, но генерал дал согласие лично подписать акт о разоружении. Он всячески избегал даже произносить слово «капитуляция», ведь для него, как самурая, это было унизительным.

Гарнизоны Урупа, Шикотана, Кунашира и Парамушира капитулировали, не оказав сопротивления. Для всего мира стало неожиданностью, что советские войска всего за один месяц заняли Курилы. Трумэн обратился к Сталину с просьбой разместить американские военные базы, но получил отказ. Сталин понимал, что США попытаются закрепиться, если получат территорию. И оказался прав: США сразу после войны Трумэн приложил все усилия, чтобы включить Японию в сферу своего влияния. 8 сентября 1951 года в Сан-Франциско был подписан мирный договор между Японией и странами антигитлеровской коалиции. Японцы отказывались от всех завоеванных территорий, в том числе и от Кореи.

По тексту договора архипелаг Рюкю передавался ООН, фактически американцы установили свой протекторат. Япония также отказывалась от Курильских островов, но в тексте договора не было сказано о том, что Курилы передаются СССР. Андрей Громыко, заместитель министр иностранных дел (на тот момент), отказался ставить свою подпись под документом с такой формулировкой. Американцы отказались вносить правки в мирный договор. Так получился правовой казус: де-юре перестали принадлежать Японии, но их статус так и не был закреплен. В 1946 году северные острова Курильского архипелага вошли в состав южно-сахалинской области. И это было неоспоримо.