Фильм «Призрачная красота» (2016): Всё в мире взаимосвязано и пропитано любовью

Фильм «Призрачная красота» вышел 15-ого декабря 2016-ого года и собрал целое созвездие популярных голливудских актеров. Благодаря оригинальной (скорее классической, но позабытой) идее общения заблудшего и отчаявшегося человека с Вселенной, сразу после выхода трейлера вызвал интерес зрителей. Картина содержит много важных смыслов и ответов из сферы того, как человеку воспринимать окружающий мир и как выстраивать свою жизнь.

Сюжет

Говард (Уилл Смит) – успешный лидер рекламной компании, который всегда считал, что человечество держится на трех «китах» – ищет любви, боится смерти и жалеет об утерянном времени. После гибели дочери герой несколько лет находится в состоянии депрессии и только и делает, что собирает домино, а после обваливает их, а также пишет послания-вызовы – письма Любви, Смерти и Времени – в которых он унижает Смерть, прощается с Любовью и называет Время – «нетлеющим мертвецом».

Его фирме скоро придет крах, и, чтобы спасти её, трое друзей Говарда решаются на отчаянный шаг. Когда они случайно наталкиваются на трёх актеров, им приходит в голову неожиданная мысль нанять этих актеров, чтобы они поговорили с Говардом от лица Любви, Смерти и Времени. Странное поведение актеров и их неожиданная готовность помочь погрязшим в проблемах друзьям Говарда наводят на вопрос – а что если они действительно те, за кого себя выдают, и пришли, чтобы помочь не только Говарду?

Каждый из актеров-абстракций и их тандем с друзьями Говарда оказываются маленькой притчей с вопросом и ответом.

Клер – Время (+)

«Ты теряешь меня!” – Раффи/«Время» (Джейкоб Лэтимор).

Клер Уилсон (Кейт Уинслет) – уже выходящая из зрелого возраста женщина. Она много трудилась на благо компании и своего финансового положения, и при всем этом ей не хватило времени на то, чтобы создать семью. Сейчас, осознав это большое жизненное упущение, она отчаянно пытается хотя бы искусственно зачать ребенка, но и на это решиться до конца всё же не может.

Раффи («Время») при этом говорит ей странные вещи. Будто бы время является не более чем иллюзией, и у Клер его еще полным полно для того, чтобы стать матерью. Это звучит абсолютно нелогично до того самого момента, пока Клер не понимает, что быть матерью можно, не только родив ребенка. Зрителю не говорят прямо, как именно она сможет решить свою проблему: усыновит ли ребенка или будет отдавать свою материнскую любовь детям через благотворительность или как-то иначе. Вопрос для зрителя остается открытым.

При этом и окружающие, и сама Клер часто вспоминают о том, что она совершила ошибку, что она потеряла вверенное ей время. Но эта ошибка, эта трагедия, что произошла в её жизни, – не повод для того, чтобы отчаиваться и провести остаток дней в одиночестве. Собственно в этом и заключается один из основных посылов фильма – ошибки, проблемы, трагедии – не повод прекращать жить, надеяться и любить. «Ничего не кончено для того, кто жив».

Уит – Любовь (+)

«Не пытайся жить без меня» – Эми/«Любовь» (Кира Найтли)

Падкий на женщин Уит Ярдсхэм (Эдвард Нортон) развелся после скоропостижного брака. Развелся, как нетрудно догадаться, из-за собственной измены. После чего мать его дочери настроила ребенка против отца, и теперь девочка его ненавидит.

Уит хоть и чувствует горечь, но решает отвлечься и забыть о семейных неурядицах. Он снова влюбляется, на сей раз в саму Эми (Любовь). Любовь же призывает Уита к тому, чтобы все свои силы и упорство, что он тратит на обольщение женщин, он потратил на то, чтобы вернуть себе любовь члена своей семьи, одного из самых близких ему людей – родной дочери. Уит после разговоров с Эми начинает понимать, что Любовь живет во всём существующем и всём живущем на планете: любовь – и в смехе детей, и в боли, и в надежде, и в страхе. Любовью пропитан весь мир, но особенно свята именно любовь родителя и ребенка.

Я не любил, я будто бы сам был любовью!» – Уит о моменте первой встречи с новорожденной дочерью.

Из уст Любви мы слышим о том, что она «везде», все дышит ею, и все живет ради и из-за неё. Показанная зрителям философия перекликается с религиозным восприятием мира, утверждающим, что Бог есть Любовь, и все люди, так или иначе, являются частичкой Бога.

Саймон – Смерть (+)

«Ты правильно жил, но неправильно умираешь» – Бриджет/«Смерть» (Хелен Миррен).

Саймон (Майкл Пенья), не считая Говарда, самый несчастный из героев, поскольку ему предстоит умереть от смертельной болезни, с которой он безуспешно сражался всю жизнь. За оставшиеся месяцы жизни Саймон пытается финансово обеспечить свою семью, но не говорит жене о том, что его ждёт.

Общение с Бриджет (Смертью) вынуждает героя поделится своим горем с близкими. Узнав о положении Саймона, Говард даёт клятву, что его жена и сын не будут ни в чем нуждаться в будущем. И, конечно же, Саймона поддерживает жена, насколько это возможно.

Эта история рассказывает о том, что с друзьями и близкими людьми нужно и можно делиться не только радостями, но и горем, и это поможет выстоять в трагические моменты жизни.

Говард – Призрачная красота (+)

«Не упусти Призрачную красоту»

История Говарда, который бросил вызов всем трем абстракциям, развивает центральную идею фильма, которая раскрывается через любовь Говарда к домино, что символизирует общую взаимосвязь всех элементов Вселенной.

Он встречает женщину – Меделин (Наоми Харрис), которая пережила в свое время такое же горе, как и он сам, но нашла в себе силы жить и помогать другим. Говард признается ей в общении с Любовью, Смертью и Временем, но она не считает его безумцем, а даёт понять, что Вселенная пытается поговорить с ним и напомнить про «призрачную красоту» – спокойное ощущение единства и гармонии с миром, ощущение любви ко всему живому, что переполняет душу. Говард сначала сомневается в этом, но некоторые отрезвляющие разговоры к финалу фильма, а также неожиданные и непредсказуемые повороты сюжета, помогут ему и нам поверить.

Весь мир, построенный фильмом, – это и есть воспевание «Призрачной красоты», которая в оригинальном названии звучит скорее как «Красота взаимосвязей» или «Красота общности». Конечно, «Призрачная красота» звучит привлекательнее, но оригинальную идею с этим названием понять труднее, а ведь она заключается не только в названии, но и в гармоничном, показательном логотипе фильма:

Вторая идея, которая проходит через историю Говарда, – это идея о том, что любое горе нужно проговорить, осознать и отпустить. Чем-то эта линия перекликается с историей Саймона, когда о терзающих душу чувствах надо просто сказать тому, кто готов выслушать, не оставаться наедине со своей болью, а позволить близким людям помочь. Говард не только два года не подписывал свидетельство о смерти дочери, но даже и не мог произнести её имя, чем ещё больше усугубил свою депрессию.

Корысть и подлость (+/-)

Есть в фильме и весьма спорный момент, а именно – мотив друзей Говарда – Уита, Саймона и Клер. Как сказано выше, Говард не занимается делами фирмы, из-за чего дела идут под откос. Владея половиной акций, Говард не уделяет время даже подписанию документов, и поэтому его друзья, а по совместительству коллеги, ученики и подчиненные, решаются на отчаянный шаг: нанимают актеров из ближайшего нищего театра для того, чтобы выставить Говарда в дурном свете перед советом директоров, представить его сумасшедшим. С материальной точки зрения они не стремятся ему навредить, их главная цель – чтобы Говард продал свои акции Уиту, и тот смог управлять компанией.

Естественно, о том, что Говард может почувствовать себя по-настоящему обезумевшим и натворить глупостей, герои не думают, и если бы не сказочно-рождественская подоплека сюжета, поступок «лучших друзей» мог бы закончиться печально.

Однако этот фильм необычен именно тем, что здесь путь преображения уготован всем героям, а не только Говарду. Хоть за своё подлое решение Уит, Саймон и Клер и не получают прямого наказания, да и Говард прощает их, не зная всей сути дела (он узнаёт только о скрытых камерах и слежке за собой), каждый из них в итоге осознаёт неправильность их поступка. Герои часто говорят об этом в кадре, а Клер даже пытается признаться, но ей помешают, поскольку «это бы окончательно убило Говарда». Несмотря на своеобразное исправление героев, такая запоздалая «забота о Говарде» выглядит несколько лицемерно, и честнее было бы откровенно поговорить о случившемся.

Наркотики

Одна шутка про наркотики.

Секс

Упоминается сексуальная распущенность, которая мягко, но осуждается.

Насилие

Отсутствует.

Мораль

Посылы, вложенные в фильм «Призрачная красота», понятны, просты, в чем-то даже банальны. Но именно такие вечные идеи, как важность общения с близкими, бережное отношение к своему времени, умение преодолевать страх и боль, сохранять чувство прекрасного – и необходимо повторять людям как можно чаще. Картина помогает сохранить или заново обрести ощущение единства и гармонии с миром, ощущение любви ко всему живому.

Елизавета Кваснюк

Источник: feedproxy.google.com