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Эпоха Сталина

13:45. 22 декабря 2016 Просмотров - 277 Нет комментариев Опубликовал:

Ответы на важнейшие вопросы об эпохе Сталина. Предлагаю вашему вниманию фильм, в котором свои ответы на эти вопросы дает историки и писатели Игорь Васильевич Пыхалов и Елена Анатольевна Прудникова, а также ваш покорный слуга, написавший книгу «Сталин. Вспоминаем вместе».

(Среди многих проектов и направлений работы Партии Великое Отечество есть один: «Видеодокумент». В его рамках и снята данная картина)

Вопросы и хронометраж:

1. Экономический блок

1) 2:23 — Какой год можно считать началом эпохи Сталина?
2) 6:28 — Коллективизация 1929–1937 гг. Была ли необходимость в ее проведении? Каковы ее результаты?
3) 19:24 — Голодомор 1932–1933 гг. Был ли он спланирован и реализован руководством СССР? Действительно ли его целью было уничтожение украинцев?
4) 27:45 — Сталинская индустриализация. В чем секрет экономического рывка СССР?

2. Политический блок

1) 35:24 — Репрессии в высших эшелонах власти. Правда и вымысел о репрессиях, их последствия.
2) 47:12 — Сколько людей было репрессировано? Какое число жертв репрессий можно считать достоверным и проверенным?
3) 52:29 — Какой был уровень жизни в Сталинском СССР?

3. Военный блок

1) 55:13 — Почему начало Великой Отечественной войны стало неожиданным для нашей страны, хотя ему предшествовало множество предупреждений?
Чем были вызваны огромные потери в начале войны?
2) 01:07:02 — Какова роль маршалов СССР: Жукова, Еременко, Конева, Буденного, Ворошилова в Великой Отечественной войне?
3) 01:10:51 — Потери СССР в Великой Отечественной войне.
4) 01:15:59 — Сталин, Берия и Курчатов спасли страну от ядерной бомбардировки?
5) 01:20:06 — Как умер Сталин?

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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