Его боятся все подлодки НАТО. Ил-38 стал настоящей грозой иностранных субмарин.

Почти 40 лет он выполняет задачи противолодочной обороны страны. По надёжности и эффективности ему до сих пор нет равных в воздушном парке России. Самолёт Ил-38 называют легендой в морской авиации. Не случайно, Ил-38-й стал настоящей грозой иностранных субмарин. Он может находить их под толщей воды не только по изменению гидроакустического и магнитного полей, но и по тепловому и газовому следам. Для уничтожения атомных ракетоносцев типа «Огайо» самолёт располагает 5-ю тоннами вооружений, включая: ядерные торпеды, противолодочные ракеты, мины и глубинные бомбы.

Сегодня Ил-38 переживает второе рождение. Благодаря новейшей поисково-прицельной системе «Морской змей», самолёт способен обнаруживать и уничтожать не только субмарины, но и надводные корабли противника, следить за воздушными целями и выполнять патрульные задачи.