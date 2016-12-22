Главная » Видео, Война миров, Вооруженные силы

Его боятся все подлодки НАТО. Ил-38 стал настоящей грозой иностранных субмарин.

17:56. 22 декабря 2016 Просмотров - 351 Нет комментариев Опубликовал:

Почти 40 лет он выполняет задачи противолодочной обороны страны. По надёжности и эффективности ему до сих пор нет равных в воздушном парке России. Самолёт Ил-38 называют легендой в морской авиации. Не случайно, Ил-38-й стал настоящей грозой иностранных субмарин. Он может находить их под толщей воды не только по изменению гидроакустического и магнитного полей, но и по тепловому и газовому следам. Для уничтожения атомных ракетоносцев типа «Огайо» самолёт располагает 5-ю тоннами вооружений, включая: ядерные торпеды, противолодочные ракеты, мины и глубинные бомбы.
Сегодня Ил-38 переживает второе рождение. Благодаря новейшей поисково-прицельной системе «Морской змей», самолёт способен обнаруживать и уничтожать не только субмарины, но и надводные корабли противника, следить за воздушными целями и выполнять патрульные задачи.

Метки: Вооружённые силы России, Ил-38, морской змей
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 декабря 2015
...ракет «Калибр» подлодкой «Ростов-на...боевиками ИГИЛ. Настоящая осаждённая крепость...правительства. Цель НАТО — прямо ... его оружием, покрывал его союзников...все проанализировать, и все, что происходит на поле боя... чтобы государство стало самодостаточным. Кстати......
Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 декабря 2015
... прибыла российская подлодка для участия ...и, следовательно, его союзника Турции, ...наличными? Все правительственные расчеты все равно производятся... бронетехники (местные бои стали настоящим бенефисом TOW) и...Россией под прикрытием НАТО. Неужели НАТО это нужно?»,...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 декабря 2015
.... Заняв без боя и проблем сирийскую...НАТО в войну против Сирии... А, если все...несколько дней с его защитниками. Правительственные...«Марне» и атомная подлодка типа «Рюби». Совместно...фото — и видеоматериалы стали настоящим откровением», — отметил представитель...
Была ли Грузия союзником России? Политическая модель выживания грузинского государства
... сыновья увозят с поля боя, Крцанисская битва проиграна.... полубрак по расчету; настоящий же брак, по ...Абхазию, а их подлодки в надводном положении ...хранить Звиада стало некому. В 1977 году его арестовывают, ...связке США — НАТО. И здесь все сразу встает на ...
Теракты в Париже. Ситуация в Европе
..., и отныне это стало по-настоящему глобальной угрозой, утверждает...-премьер. «Необходимо вести бои бесконтактным способом. Чтобы наши...в Twitter. По его словам, «НАТО следует не предаваться ... все давным-давно позабыли, был торпедирован немецкой подлодкой в...
Чем НАТО собирается сбивать «Калибр»? Константин Борисов
... на кораблях и подлодках – то есть вдоль...день сегодняшний – это настоящее произведение военного искусства.... тогда надо это НАТО бояться? Да потому, что...будучи скептиком, я стал вчитываться в ТТХ ...прикрывает все авиабазы на территории Норвегии. Его ТТХ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>