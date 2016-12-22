Что скрывает смерть

В XXI веке человек нашел ответы практически на все вопросы, связанные с законами физики, химии и математики. Однако до сих пор мы не можем дать точный ответ, почему рождаемся в определенное время, день, час, не знаем дату своей смерти и не можем расшифровать кучу посланий с того света, которые регулярно приходят в нашу жизнь в виде знаков.Куда мы уходим, когда сердце перестает биться, и правда ли, что самое страшное наказание – это снова прийти на землю в другой оболочке?