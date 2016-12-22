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Что скрывает смерть

12:38. 22 декабря 2016 Просмотров - 1,707 13 коммент. Опубликовал:

В XXI веке человек нашел ответы практически на все вопросы, связанные с законами физики, химии и математики. Однако до сих пор мы не можем дать точный ответ, почему рождаемся в определенное время, день, час, не знаем дату своей смерти и не можем расшифровать кучу посланий с того света, которые регулярно приходят в нашу жизнь в виде знаков.Куда мы уходим, когда сердце перестает биться, и правда ли, что самое страшное наказание – это снова прийти на землю в другой оболочке?

Метки: жизнь после смерти
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13 коммент.»

  • 443 90
    Линден 22 декабря 2016 в 13:48 Ссылка Пометить
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    Жизнь после смерти. – https://www.youtube.com/watch?v=J31JBTAooCo
    Опубликовано: 22 сент. 2016 г.
    Эзотерика, поиск ответов, работа сердца. Задать вопросы «онлайн» Валерию Барановскому: http://era.site.pro

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  • 0 0
    Светлана Аристова 22 декабря 2016 в 14:07 Ссылка Пометить
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    Истинная Святая Изначальная Вера – http://www.liveinternet.ru/users/5466811/profile
    Приглашение в Царство Бога.

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  • 3428 1803
    Lada 22 декабря 2016 в 14:43 Ссылка Пометить
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    Много красивых и ПРАВИЛЬНЫХ СЛОВ,но Светлана не разобралась,кто Есть Бог…кто есть Христос…кто есть Господь,а значит и рабы его…Опять нас пытаются заморочить и вывести из мира светлого в мир тёмный…хотя посылы хорошие…это как идти в бой с врагом под чужим флагом…Светлана,почитай “Живые Веды Руси”…Там есть всё! В том числе и о смерти… и встань под РОДные знамёна!Не надо изобретать велосипед…

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      Светлана Аристова Lada 22 декабря 2016 в 16:28 Ссылка Пометить
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      Дорогая Лада здравствуйте. Вот вы и поставили клеймо:”нас пытаются заморочить и вывести из светлого мира в темный” Клеймо – это чешуя, закрывающая глаза людей на Слово Бога. Очень жаль. Остальное всё споры о словах.
      Враг, он не снаружи, он внутри. Прошу вас не торопитесь делать поспешных выводов и вердиктов, ведь это есть – выбор! Выбор, который или приближает соЗнание к Богу или отдаляет и закрывает духовные очи чешуёй. В данном случае Вы закрыли не только свои очи, но и очи человеков поверивших вашему “вердикту”. ” Сами не вошли и других не впустили “

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      • 3442 1813
        Lada Светлана Аристова 22 декабря 2016 в 18:03 Ссылка Пометить
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        “На всех нас клеймо поставили ” уже как 2000 лет…так что не надо пустых слов,давайте добрые дела вершить…давайте уже от со-знания перейдём к ПО-ЗНАНИЮ…в том числе и Бога…в том числе и Бога в себе…Светлого вам по-ЗНАНИЯ и добрых дел!

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        Oleg Светлана Аристова 22 декабря 2016 в 18:32 Ссылка Пометить
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        Предтавляю, чтобы сказали солдаты на Курской битве, если бы комдив сказал: Отставить наступление, враг не с наружи, а внутри. Солдаты, наверное, так и подумали бы, что у комдива сказывается старая контузия.

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  • 2506 928
    юстас 22 декабря 2016 в 15:19 Ссылка Пометить
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    =В XXI веке человек нашел ответы практически на все вопросы, связанные с законами физики, химии и математики.=

    Наука находится в зачаточном состоянии. Физики не могут объяснить элементарные вещи : кипение воды, что такое электрический ток , почему подъемная сила в десять раз больше расчётной , почему вода при охлаждении расширяется, а не сжимается и т.д. и т.п.

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      Oleg юстас 22 декабря 2016 в 16:50 Ссылка Пометить
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      Кипение воды изменение её мерности и разрушение её кластеров до пара и газов, электрический ток упорядоченное движение электронов в проводнике, вода при охлаждении расширяется из-за пористой структуры льда, поры заполнены воздухом.

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    krikunoleg 22 декабря 2016 в 16:17 Ссылка Пометить
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    “В XXI веке человек нашел ответы практически на все вопросы, связанные с законами физики, химии и математики” – ой ли??? Вы ни когда не замечали как формулируются описания каких либо сил в физике? “Сила гравитации/электродвижущая/межмолекулярного взаимодействия и т.д. это сила, возникающая…” – “сила, возникающая”, т.е. проявление этой силы, а что это за сила на самом деле, сила как она есть, как вещь в себе неизвестно. Так что далеко нам еще до “ответов на практически все вопросы”!

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