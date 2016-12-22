Что скрывает смерть
12:38. 22 декабря 2016 Просмотров - 1,707 13 коммент. Опубликовал: Neils
В XXI веке человек нашел ответы практически на все вопросы, связанные с законами физики, химии и математики. Однако до сих пор мы не можем дать точный ответ, почему рождаемся в определенное время, день, час, не знаем дату своей смерти и не можем расшифровать кучу посланий с того света, которые регулярно приходят в нашу жизнь в виде знаков.Куда мы уходим, когда сердце перестает биться, и правда ли, что самое страшное наказание – это снова прийти на землю в другой оболочке?
loading...
Жизнь после смерти. – https://www.youtube.com/watch?v=J31JBTAooCo
Опубликовано: 22 сент. 2016 г.
Эзотерика, поиск ответов, работа сердца. Задать вопросы «онлайн» Валерию Барановскому: http://era.site.pro
loading...
Истинная Святая Изначальная Вера – http://www.liveinternet.ru/users/5466811/profile
Приглашение в Царство Бога.
loading...
Много красивых и ПРАВИЛЬНЫХ СЛОВ,но Светлана не разобралась,кто Есть Бог…кто есть Христос…кто есть Господь,а значит и рабы его…Опять нас пытаются заморочить и вывести из мира светлого в мир тёмный…хотя посылы хорошие…это как идти в бой с врагом под чужим флагом…Светлана,почитай “Живые Веды Руси”…Там есть всё! В том числе и о смерти… и встань под РОДные знамёна!Не надо изобретать велосипед…
loading...
Дорогая Лада здравствуйте. Вот вы и поставили клеймо:”нас пытаются заморочить и вывести из светлого мира в темный” Клеймо – это чешуя, закрывающая глаза людей на Слово Бога. Очень жаль. Остальное всё споры о словах.
Враг, он не снаружи, он внутри. Прошу вас не торопитесь делать поспешных выводов и вердиктов, ведь это есть – выбор! Выбор, который или приближает соЗнание к Богу или отдаляет и закрывает духовные очи чешуёй. В данном случае Вы закрыли не только свои очи, но и очи человеков поверивших вашему “вердикту”. ” Сами не вошли и других не впустили “
loading...
“На всех нас клеймо поставили ” уже как 2000 лет…так что не надо пустых слов,давайте добрые дела вершить…давайте уже от со-знания перейдём к ПО-ЗНАНИЮ…в том числе и Бога…в том числе и Бога в себе…Светлого вам по-ЗНАНИЯ и добрых дел!
loading...
Предтавляю, чтобы сказали солдаты на Курской битве, если бы комдив сказал: Отставить наступление, враг не с наружи, а внутри. Солдаты, наверное, так и подумали бы, что у комдива сказывается старая контузия.
loading...
=В XXI веке человек нашел ответы практически на все вопросы, связанные с законами физики, химии и математики.=
Наука находится в зачаточном состоянии. Физики не могут объяснить элементарные вещи : кипение воды, что такое электрический ток , почему подъемная сила в десять раз больше расчётной , почему вода при охлаждении расширяется, а не сжимается и т.д. и т.п.
loading...
Кипение воды изменение её мерности и разрушение её кластеров до пара и газов, электрический ток упорядоченное движение электронов в проводнике, вода при охлаждении расширяется из-за пористой структуры льда, поры заполнены воздухом.
loading...
“В XXI веке человек нашел ответы практически на все вопросы, связанные с законами физики, химии и математики” – ой ли??? Вы ни когда не замечали как формулируются описания каких либо сил в физике? “Сила гравитации/электродвижущая/межмолекулярного взаимодействия и т.д. это сила, возникающая…” – “сила, возникающая”, т.е. проявление этой силы, а что это за сила на самом деле, сила как она есть, как вещь в себе неизвестно. Так что далеко нам еще до “ответов на практически все вопросы”!
loading...
Всё есть материя и её движение.
loading...
Не-а )).
loading...
Жду опровержения, грамотного.
loading...
Эфир.А вся физика,наша -это его проекции.