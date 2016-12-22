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“Америка — вечный должник России”

14:02. 22 декабря 2016 Просмотров - 656 Один комментарий Опубликовал:
"Америка — вечный должник России"

 

Летом 1867 года группа американских туристов с парохода «Квакер-Сити» высадилась в Ялте. В их числе находился и знаменитый писатель Марк Твен, совершавший это путешествие в качестве корреспондента двух американских газет. Туристы осмотрели солнечный русский курорт и царское имение в Ливадии, где в это время отдыхал император Александр II.

Фото в заголовке: Марк Твен на борту "Квакер-Сити"

 

 

Американцы, бесконечно благодарные русским за помощь северным штатам в гражданской войне 1861-1865 годов1, решили преподнести императору приветственный адрес. И кому же, как не Марку Твену было доверить это важное дело! Позже в книге «Простаки за границей» писатель с присущим ему юмором так рассказывает о встрече с русским царем: «Все сняли шляпы и консул заставил царя выслушать наш адрес. Он стерпел это не поморщившись, затем взял нашу нескладную бумагу и передал ее одному из высших офицеров для отправки в архив, а может быть и в печку».


Вид Ялты в 60-х гг. XIX в.

В "нескладной бумаге", в частности, говорилось: «Америка многим обязана России, она состоит должником России во многих отношениях, и в особенности за неизменную дружбу в годины ее великих испытаний. Только безумный может предположить, что Америка когда-либо нарушит верность этой дружбы предумышленно несправедливым словом или поступком».

Полный текст адреса выглядел так:



Приветственный адрес Александру II, написанный Марком Твеном
от лица американских туристов.

Перевод (до процитированного выше фрагмента, который является последним абзацем документа):

"Приветственный адрес Императору
Его Императорскому Величеству Александру II
Императору Всероссийскому

Составляя небольшое общество частных лиц, граждан Соединенных Штатов,
путешествующих для развлечения, без всякой торжественности, как подобает
нашему неофициальному положению, мы не имеем иного повода представиться
Вашему Императорскому Величеству, кроме желания заявить наше
признательное почтение Государю Империи, которая в счастии и несчастии
была неизменным другом страны, к которой мы исполнены любовью.

Мы не осмелились бы сделать подобного шага, если бы не были уверены, что
выражаемые нами слова и вызывающие их чувства только слабый отголосок
мыслей и чувств всех наших соотечественников, начиная от зеленых холмов
Новой Англии до снежных вершин, окаймляющих далекий Тихий океан. Нас
немного числом, но мы выражаем голос целой нации.

Одна из светлейших страниц, которую начертала всемирная история, была
вписана рукой Вашего Императорского Величества, когда рука этого
Государя расторгла узы двадцати миллионов людей. Американцы имеют особое
право чествовать Государя, совершившего столь великое дело. Мы
воспользовались преподанным нам уроком и в настоящее время представляем
нацию, столь же свободную в действительности, какою она была прежде
только по имени…"

Следующим городом на пути американских туристов был Севастополь, поразивший писателя своими руинами. «Помпея сохранилась куда лучше Севастополя, — писал Марк Твен. — В какую сторону ни глянь, всюду развалины, печальнее которых не видано под солнцем».


Руины Севастополя

Один, без группы туристов, он ходил по городу, сожалея, что не знает русского языка. Писатель побывал на бывших севастопольских укреплениях, в том числе на месте Николаевской батареи, в которой жили американские врачи-добровольцы, оказывавшие помощь русским раненым во время обороны Севастополя. Оттуда Марк Твен взял на память несколько неразорвавшихся ядер, которые хранил у себя до конца дней.

P.S.
Теперь уже трудно представить, что были времена, когда у России и США был общий враг — Англия.

Оригинал статьи на моем сайте "Забытые истории" (всемирная история в очерках и рассказах)

http://sergeytsvetkov.livejournal.com/559414.html

Источник: slavyanskaya-kultura.ru

Метки: история
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Один комментарий»

  • 833 491
    Петров Игорь 22 декабря 2016 в 19:59 Ссылка Пометить
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    Теперь , будет столь же трудно поверить , что Англичанка опять общий враг , как для американского народа , так и для русского . А , также для германцев и французов . Рефужесы это бешенные бастарды спущенные на европейские народы англичанкой . Англичанка завезла африканских и австралийских негров в Америку. Англичанка имеет филиалы: – Швейцария , Люксембург , Лихтенштейн, Гон – Конг , Нью -Йорк Сити , Уоллл Стрит , Израиль …Одним словом , спрут . Ну , вы , сами знаете )) .

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