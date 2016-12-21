Зима детей 19-20 веков

О том, как Маша зимой гуляет



Нарядила мать на маленькую

валенки, валенки

и отправила погулять, погулять!

Нацепила мать на масенькую

шубу красненькую

и отправила погулять, погулять!

Укутала мать малышку

в шаль, варежки (хоть дышит?)

и оправила погулять, погулять!



Пошла Маша во двор, во двор

и упала за забор, за забор.

Бегите дочку доставать, доставать,

у неё плохая мать:

замотала, как бревно,

а надо было то

налегке, налегке

с горки вниз в пуховике!



Будем маму мы ругать,

а Маше куртку покупать.

Ах ты мать-перемать,

дитю свободу надо дать!

Маша, ёлка и февраль

Ты, Машенька, зачем игрушки у деда Мороза украла,

может, мама тебе их не покупала,

или папа не хлопал по попе?

Вот девушку и прохлопали:

проглядели, не уследили!

Как-то не так растили?

И куда ты, Машенька, погремушечки волочёшь?

Потом в дом бежишь и ещё берёшь.

Ой не нравится деду эта затея,

и бабка ложкой огреет.

А на дворе зима и гуляешь ты долго.

— Не понимаете, это на ёлку!

Наряжаю зелёную я красиво,

деду с бабкой на диво.

Позову мать и тятьку,

хоровод устроим на святки.

Да не святки, Маша, начинаются,

а февраль на дворе кончается.

Уж к масленице б и наряжала.

Зарыдала маленькая: — Я не знала!

Ладно, деду шепнём,

мол, внучка у нас не воровка,

он погладит тебя по головке.

А бабушка напечёт оладьей

и родителям скажет:

«Дочка у вас, на зависть, хорошая;

тащит, правда, чего не положно!»

Захворавший дед Мороз



Нехороший дед Мороз

подарки наши унёс!

Побежали мы за ним:

— Тебе уйти мы не дадим!

Но дед Мороз не так-то прост,

от детворы воротит нос,

поскакал, как резвый конь!

Мы то думали… А он

никакой и не старик,

бегать, видимо, привык!

Дед Мороз остановился,

в старичочка превратился,

закряхтел притворно так

(сразу видно — не дурак)

и наконец, раздал подарки:

«Возьмите, дети, не жалко!»

— А ты сразу так не мог?

«Да я что-то занемог,

очень сильно захворал:

бегать стал по вечерам!

А вы?»

— И мы, как ты,

спортсмены

во время перемены

в школе.

Так чем ты, деда, болен?

Потому что Рождество



Рождество, Рождество, Рождество!

Почему так на сердце легко?

Потому что снежок шелковый,

потому что пирог сливовый,

потому что гости придут

и весёлые песни споют,

о том, что январь на дворе,

вот поэтому радостно мне!

А сестрёнке моей пять лет,

и я для неё — почти дед.

Я большой, как эта зима!

Скорей бы она прошла.

Рождество, Рождество, Рождество.

Сколько ж снегу, сестра, намело!

Как отец меня в сугробе утопил



Зимняя дорога, вот мой дом родной,

даже у порога снег стоит стеной.

Чистит батя тропку, мать печёт пирог,

а дочуля топает прямо за порог.



— Ты куда раздетая? «Выйду погулять.»

— Дочек неодетых отец отправит вспять!



Ведут меня одеться в шубу и вперёд:

«Тятенька, приветик!» — снег мы тянем в рот.



— Что мне с ней тут делать, сугробища стеной?

— Мне и дела нету! — мать спешит домой.



Маленькую Инночку садят на сугроб:

— Будь хорошей девочкой, а я пророю ход!



Сидеть в сугробах, знаете, не очень то легко,

вокруг всё расплывается, я иду на дно:

молча иду, мне нравится,

вокруг всё расплывается.

Оглянулся отец:

— Нет здесь дони, где юнец?



Вот и откапывай дочь руками,

а потом рассказывай маме

какой ты всё-таки дурак.

Она скажет: — Родом так!

И всю родню друг другу припомнят,

пока дочка стол не уронит,

большой такой стол, журнальный,

чуть было не поминальный

по кошке нашей Марыське.



А за окном близко, близко

зима неспешно гуляла

и звала, звала, и звала.

«Пойдем погуляем, мама!»

— Нет, дочь, раз ты Иванна,

то тебе и гулять с отцом.

Вань, одевай её!

Деткам не надо болеть



Знаешь, а деткам болеть не полагается:

от болезней детей душа мается

у огромного, старого дуба,

растущего у хатки-сруба,

где проживают гномы

и фея Зубная. Боли

детской они не выносят.



Фея плачет, дуб стонет, и просят

гномы всё время печенье,

чтоб улучшить себе настроение.



Поэтому, ты дружок, поправляйся,

просто так не валяйся,

а пей чай с малиной и мёдом,

засыпай, и с большим пароходом

отправляйся к старому дубу.



Прижмись к нему — боли не будет.

Засмеётся Зубная фея,

в домике гномы согреют

твоё простывшее тело.

Выздоравливай поскорее!

Зимой в душе пожар



Доньки в окна заглядывают

наверно, пора пить чай.

Мороз на окнах разглядываю.

Иди во двор, мать, встречай!



Встречай, уже нагулялись,

встречай, потому как самой

надо пойти прошвырнуться

по морозной погоде такой.



В воздухе пахнет арбузом,

а на деревьях зима.

Вкусно пахнет, как вкусно.

Я не хочу тепла!



Окошко дыханьем распарим,

смотрим: стоит самовар.

Пойдёмте, девочки, вдарим

по чаю — в душе пожар!





Гном для рождества



Самый лучший рождественский гном —

это тот, который днём

спит, отсыпается,

а ночью намается,

разнося подарки.



И ему не жалко

для Пети и Вани

кукольной ванны,

для Маши и Светы

игрушечный пистолетик.



«Играйте, детки,

а я конфетки

раздам котятам

и поросятам,

а маленьким белочкам

пупсиков да мелочи

на мороженое

и пирожное!»



Никого не забыл самый лучший гном.

Ну его! Давай уснём.

А папы с мамами пусть играют —

своё Рождество встречают.

* * *

Спи и ты, гном, в лесу.

Я тебе принесу

миллион рождественских сказок

(я их сама не читала ни разу).

Как мы деда Мороза красили



На морозе мёрзнут уши,

на морозе мёрзнет нос,

и поэтому был слеплен

нами дружно дед Мороз!



Дед Мороз согреет нас,

в это верит весь наш класс.

Дед Мороз, не белей,

а красней — ребяток грей!



Как же белый дед Мороз

станет красным? Вот принёс

Борис из дома краску.

Деда Мороза красим!



Разукрасили деда Мороза.

А ну, грей нас от мороза!

Как же греть он будет нас,

этот синий «вырви глаз»?



Тьфу-ты, ну-ты, дураки

синей краски принесли.

Эй, Борис, берегись!

Закидают тебя снежками ребята.

А мать встретит сердито у хаты:

«Куда дел синьку для белил?»

Но Боря маму убедил:

— У нас синий дед Мороз

и синий, синий его нос.

В деревне судачат: «Это дядь Петя».

Это дед. Не верьте, дети!

Кому ходить за ёлкой



Встала в стойку наша мать:

«Пора ёлку доставать!»



— Да где ж её достанешь,

разве лешего обманешь?



«Не нужно его обманывать,

надо лесного заманивать

в место очень плохое,

а за елью идти в другое.»



— Как же это сделать, мать?



«Надо крендельки кидать

в северную сторонку —

подальше от выбранной ёлки.

Побежит лешак за кренделюшкой,

а ты руби скорее ель-елушку!»



— Ладно, мам, пеки печенье!



«Нет, ребятки, рукоделие

леший моё не любит,

бегите к бабушке Любе.

Зимой слышали хруст?

Это леший кус-кус

у нашей бабки сухари.

Она сама так говорит.»



Побежали мы к бабушке Любе

(та врать, наверное, не будет):

— Это правда, баба Люба,

что Леший тебя любит?



Баба Люба: «Не совру,

внукам правду расскажу.

Была молода — любила.

Но мать вам не договорила:

леший старых баб не хочет,

леший хочет — самый сок!

Пусть вас за нос мать не водит,

а за ёлочкой идёт.»



Мы вздохнули и пошли

выпекать калачи

да готовить лыжи, сани.

Мы за ёлкой едем сами!

Чаи гонять или гулять



Чаи гонять — не валенки валять.

Чай напился — надо спать.

А поспал — чаи гонять.



Пей чай с баранками!

А папки с мамками

поработают (охота им):

валенки наваляют,

на дочь или сына напялят

и отправят погулять,

на морозце поиграть!



Ты гуляй, не скучай,

да приметы примечай:

если снег, то к дождю;

если дождь, то к борщу;

а коль мать зовет домой,

перчатки в руки и бегом!

Потому как самовар

пошел в самый разгар:

закипел и ждет,

когда сын иль дочь придёт,

чтоб согреть их чаем

с морозца — своим жаром!



А вале-вале-валенки

поставим мы на лавоньку,

если дырки там ужо,

наваляет дед ещё!

Для кого растут ёлки



Зачарованный лес,

зачарованные ели:

«Ты зачем сюда полез?

Мы тебя тут не хотели!»



— Да я ёлочку срубить!



«Уходи, дурак мужик!

Наши ёлки, наши ели

вырастали и белели

не для злостных ваших деток

и не для квартирных клеток,

а для белок и зайчат,

для всех, всех, всех лесных зверят!»

Источник: slavyanskaya-kultura.ru