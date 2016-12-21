Уникальные дозаправщики, обеспечили для СССР стратегический паритет США

В 1946 году в американском городе Фултон, бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль произнес свою знаменитую речь, положившую начало периоду в мировой истории, названному "холодной войной", которая в любой момент могла перерасти в настоящую, "горячую". Американские бомбардировщики снова были готовы пересечь Атлантический и Тихий океаны, но уже для того, чтобы бомбить города своего бывшего союзника.

Понимая это, Советское руководство форсировало выполнение программ по созданию ядерного оружия и средств его доставки в качестве фактора сдерживания. Вскоре у нас уже были дальние бомбардировщики Ту-4, которые с ядерным оружием на борту были в состоянии достичь цели на территории Соединенных штатов. Но обратно долететь они бы не смогли. Стало понятно, что единственным выходом является дозаправка в воздухе. Только она позволит решить боевые задачи на большом удалении от аэродромов базирования. Также стал разрабатываться еще один вид самолетов - заправщики.