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Уникальные дозаправщики, обеспечили для СССР стратегический паритет США

18:09. 21 декабря 2016 Просмотров - 392 Нет комментариев Опубликовал:

В 1946 году в американском городе Фултон, бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль произнес свою знаменитую речь, положившую начало периоду в мировой истории, названному "холодной войной", которая в любой момент могла перерасти в настоящую, "горячую". Американские бомбардировщики снова были готовы пересечь Атлантический и Тихий океаны, но уже для того, чтобы бомбить города своего бывшего союзника. 
Понимая это, Советское руководство форсировало выполнение программ по созданию ядерного оружия и средств его доставки в качестве фактора сдерживания. Вскоре у нас уже были дальние бомбардировщики Ту-4, которые с ядерным оружием на борту были в состоянии достичь цели на территории Соединенных штатов. Но обратно долететь они бы не смогли. Стало понятно, что единственным выходом является дозаправка в воздухе. Только она позволит решить боевые задачи на большом удалении от аэродромов базирования. Также стал разрабатываться еще один вид самолетов - заправщики.

Метки: Вооружённые силы России, ИЛ-78, самолёт заправщик, холодная война
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