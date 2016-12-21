Так кто же управляет Америкой? Недавний эпизод с Байденом

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Вот очень важная статья одного еврея с потрясающим заголовком: "Who will save the Jews once the world learns what they’ve done?" («Кто спасёт евреев, когда мир узнает, что они сделали?»)

Вот, оказывается, о чём они думают – как уйти от ответственности! Ничего удивительного, статью писал еврей – John Kaminski . Статья важная, будем переводить!

Чрезвычайно важные слова идут в самом начале: «Финальная революция за человеческую свободу будет выиграна в один день. Не бомбами, не голодомором, не массовым отравлением, не электронной вапоризацией, но просто несколькими, верно сформулироваными словами в точно выбранное время и место, которые осветят тему Зверя, который был в нашем (еврейском) сердце в течение большего числа столетий, чем мы можем сосчитать.

ЭТО случится в один день, потому что этот змееобразный Зверь спрутом охватывает всю планету своей чёрной ненасытностью, и каждый и везде поймёт одновременно, что это не философия прибыли превратила эту планету в болезнетворный вулкан, а поведение вполне определённых мегаломаниакальных еврейских дураков, которые контролируют на этой планете всё.

Это они несут первичную ответственность за этот бессмысленый геноцид народов и разрушения экономик и культур, и это мы – овечье стадо евреев уже во вторую очередь несём ответственность за то, что они овладели (со злым умыслом) нашими умами!

(Как видите, этот Каминский не к гоям обращается, а к евреям! – Комментарий Dymovskiy_name).

Мы только винтики в руках некоторых ИУДЕЕВ, руководящих глобальной сетью страшного Спрута, которые делают из нас полуживых зомби, повязанных комплесной системой выплат «тридцати серебренников» разного рода. И им на самом деле плевать на нашу судьбу!

Всё, что требуется от нас, чтобы выздороветь от этого сумасшествия – это понять, ЧТО причинили миру за всё это время евреи? Не осознавать этого сейчас – это быть зомби, и, вероятно, погибнуть в человеческом и онтологическом смысле…