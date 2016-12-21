Так кто же управляет Америкой? Недавний эпизод с Байденом
Она наградила каким-то знаком отличия вице-президента США Дж. Байдена, а также некоего американского актёра, за "особый вклад в повышение благосостояния Израиля и еврейского народа".
Награды вручал, а также держал вступительную речь бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Любопытная деталь: Киссинджер вещал не с трибуны упомянутой иудейской организации, как должно было быть, а с официальной правительственной площадки США.
Обратите внимание на логотип внизу на снимке: Президент США. И на флаги позади докладчика.
Так на чьи интересы работает вице-президент США? Кто управляет Америкой? Вопросы, надо полагать, вполне логичные. Хотя, по идее, они вообще не должны возникать, ибо Америкой должны управлять США в интересах американского народа. Наверняка это у них в конституции записано.
А Байден прямо млеет от счастья.
Но то – Байден, а ниже – от Благина. Который предлагает отрывок из известной статьи 2011 года. Статьи, написанной евреем, который осуждает действия своих собратьев-лидеров.
В полном тексте на английском мы можем видеть описанную общими словами фактологию преступлений иудеев против человечества.
Однако о фактической причине такого поведения, об истоках его, о движущей силе безнравственных действий иудеев сказано крайне мало. Всего одна короткая строчка:"It’s not OK to say you’re better than everyone else because your G-d says so.". Что можно перевести примерно так:"Нехорошо считать себя лучше других, используя в качестве обоснования слова твоего бога".
Но именно в этом и кроется первопричина иудейской практики жизни: себя считать избранными, людьми, несущими частичку божественной души, тогда как остальные народы – песок… Подобная позиция допускает самые безнравственные действия со стороны иудеев по отношеню к людям.
Т.е. там, где безчестный неиудей всё же остановится даже в своём безнравственном поведении, остановится, где ему укажет остаток совести, то иудей пойдёт дальше до самого дна. Ибо у иудеев совести, судя по их делам, нет вовсе.
Кто спасёт евреев, когда мир узнает, что они сделали?
Вот очень важная статья одного еврея с потрясающим заголовком: "Who will save the Jews once the world learns what they’ve done?" («Кто спасёт евреев, когда мир узнает, что они сделали?»)
Вот, оказывается, о чём они думают – как уйти от ответственности! Ничего удивительного, статью писал еврей – John Kaminski . Статья важная, будем переводить!
Чрезвычайно важные слова идут в самом начале: «Финальная революция за человеческую свободу будет выиграна в один день. Не бомбами, не голодомором, не массовым отравлением, не электронной вапоризацией, но просто несколькими, верно сформулироваными словами в точно выбранное время и место, которые осветят тему Зверя, который был в нашем (еврейском) сердце в течение большего числа столетий, чем мы можем сосчитать.
ЭТО случится в один день, потому что этот змееобразный Зверь спрутом охватывает всю планету своей чёрной ненасытностью, и каждый и везде поймёт одновременно, что это не философия прибыли превратила эту планету в болезнетворный вулкан, а поведение вполне определённых мегаломаниакальных еврейских дураков, которые контролируют на этой планете всё.
Это они несут первичную ответственность за этот бессмысленый геноцид народов и разрушения экономик и культур, и это мы – овечье стадо евреев уже во вторую очередь несём ответственность за то, что они овладели (со злым умыслом) нашими умами!
(Как видите, этот Каминский не к гоям обращается, а к евреям! – Комментарий Dymovskiy_name).Мы только винтики в руках некоторых ИУДЕЕВ, руководящих глобальной сетью страшного Спрута, которые делают из нас полуживых зомби, повязанных комплесной системой выплат «тридцати серебренников» разного рода. И им на самом деле плевать на нашу судьбу!
Всё, что требуется от нас, чтобы выздороветь от этого сумасшествия – это понять, ЧТО причинили миру за всё это время евреи? Не осознавать этого сейчас – это быть зомби, и, вероятно, погибнуть в человеческом и онтологическом смысле…
Источник: ss69100.livejournal.com
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Ауу! Где местная когорта троллей?
А ну ка тряхните перхотью, скажите что фсе врут и завидуют.
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Ну ну пались дальше.)Давай поразжигай тут что все давно уже знают.Не стоит воспринимать эти игры евреев всерьез,так как они играют в свою игру,говорят одно а делают другое,как и ты.)Вот ты наговорил уже не на одну статью,и с утра до вечера одно и тоже.И страное дело…,тебя никто не трогает.)А кто то глядя на тебя тоже сдуру начинает на статью себе наговаривать,а кто то этих людей записывает со стороны.Вот как это называется ондрюша..?,правильно,подсадной уткой мягко говоря.Гриня то поумней тебя будет,он так глупо не палится.)))
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И на какую же я статью здесь наговорил? И кто Ж меня тут посадил подсадной уткой? Прозорливый ты наш, растолкуей недоумку, будь любезен.
Судя по тебе ты не молод и не глуп, может поделишься или хотя намекаешь, ярлыки только не навешивай.
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Тот кто тебе приплачивает за постоянное эфирное время.)Так все и поверили что ты тут сидишь с утра до вечера от нечего делать.)Ты хто?менагер,пензионер от скуки скулить про засилье жадов в кримле,и соответственно выдавая недовольство режимом,тупо намекая что скоро все изменится.А по убитому послу что выдал,головенка то думает малеха.Посол ведь не чиновник в Москве,на мягком кресле посижывающий и распилом занимающийся.Он по рангу не меньше чем офицер разведки,а в Турцию абы кого не посылают.Если ты служил,то должен понимать что своим пи.дежом минимум оскорбил все ВС России.Кагал про который ты пицдишь,под пулями не ходит.И ты сидя на диване,тоже понимаю ничем не рискуешь,сам то что для страны сделал чтоб критиковать.А твой цинизм отдает одним,слишком уж похожим на каклов стебом,которые уже все сайты зацрали,потому как я знаю пару недовольных,но они в инете не сидят с утра до вечера,потому как работать надо,а не пицдеть.Статьи за разжигание по нацпризнаку,и направленные на свержение строя сам погугли если не тупой,узнаешь много интересного.)
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На счет эфирного времени, я мобилен, тружусь. На счет нац признаков,это кого же я оскорбил? На счет посла, я уже написал, что безразлично, ни радости, ни горя. Про ВС РФ ни разу не обмолвился, а кого сейчас назначают послами, что-то не вызывает уважение.
На счет свержения строя я тебе Степаныч как то ответил, ты видать либо не понял, либо не захотел понять, даже если мы не хотим нам все равно его устроят (и это буду не я, да и никто на этом сайте я уверен не жаждет жечь покрышки и скакать) я уверен ты догадаешься, что все поползет сверху, а не снизу, хошь ты этого или не хошь.
И на счет того, что мне платят ты промахнулся.
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Андрей, ты нарвался на обныкновенного совдеповского стукачка. Их туда набирали за их длинный язык. Свиду свой рубаха парень, общительный, легко входит в любую компанию, поддерживает любые темы, а потом доносит – cтандартный набор для вербовки в стукачи для КГБ. Бывших стукачей не бывает. Один из таких у нас на работе не так давно даже гордился и продолжает гордиться этим, когда его раскусили, говорил, что властям надо помогать, а как вы хотели. Слава богу недавно отправили на пенсион. У этих холуев нет ничего святого. У меня к ним патологическое отвращение, в 37 из-за них расстреляли прадеда. Когда точно знаю, что передо мной стукач, рука машинально тянется к кобуре….
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Очередной упырь вылез. Причем, это даже не болотный деятель. Там полно было просто дураков. Для общества подобные STEPы – это даже не гнойник, а типичный вид раковой опухоли. Одной хирургии может быть и недостаточно для лечения. Нужна химиотерапия.
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ты чем то не доволен??
Дать совет,чтоб тебе стало хорошо?
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Что Вдрибодан.
Твои друзья гибнут в Алеппо от путинцев и ты тоже возмущен?
ню-ню.
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Согласен с тобой на счет вот таких “помощников” правительству
Вот пример из Чувашии – У этих недоносков русские фамилии -Голубев и Николаев – но мрази ещё те!!
Им плевать на человека,который пошел сражаться за всех нас! Но благодаря ДРУГИМ ПОМОЩНИКАМ ПРАВИТЕЛЬСТВА -этого бедолагу спасли от жестокой мести и стопроцентного его убийства
– - -
http://rusvesna.su/news/1482355504
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Прадед троцкистом был?
Трудился На Америчку а ты приемник и наследник
ню-ню.
Напиши где собираешься устроить терракт.
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БлагОдарю!
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Сдохни бандеровец
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Ты юридически безграмотный му…ак!
Пытаешься закрыть рты всем, кто хоть в чем-нибудь не согласен с тобой. Навешиваешь ярлыки каклов и прочих врагов России на всякого, кто посягнул на личное право иметь мнение. Это признаки психического заболевания. Тебе нужна помощь!
Ты не отличаешь высказанное личное мнение от призывов к действиям. В то же время угрожаешь и призываешь к инквизиции – это по тебе плачут статьи…
Из-за таких как ты злыдней и недоучек, находящихся во власти и в судах, часто страдают люди, которые никогда не приносили вреда стране и людям.
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И главное ответь, что я разжигаю?
И главное я никому не угрожают утилизацией, как это делает “наш общий друг” жду.
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Андрюха
Не бZди!
=Степаныч= сегодня не в духе.
То что Степаныч называет или намекает на “разжигание межрасовой розни” -то это завется ВОЗВРАЩЕНИЕМ К СВОИМ ИСТОКАМ!!
А это и подразумевает конфликт с теми,кто нам мешает раскопать Правду!!А кто нам мешает? Те кто и придумал эту грёбаную статью 282 УК РФ
Так что – Тут как посмотреть- – Конечно,сильней тот кто будет оперировать этой статьёй.Если будет оперировать Человек с Совестью (хотя статья внедрена не человеком с Совестью),то ничего страшного от написанного тобой или кем то ещё здесь -нет!
Но если будет другой,то можно найти кучу “доказательств” Как говорится -” был бы человек,а статья на него НАЙДЕТСЯ”!!!!!!!!!!!!
Степаныч что то ПЕРЕСТРАХОВАЛСЯ -
пы сы
Брахмана тоже на нары??
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Благодарю покорнейше, сейчас в командировке. Всем моя благодарность.
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Шляхов о ритуальных убийствах детей
https://www.youtube.com/watch?v=ObOa7BBXrRs
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Вы доиграетесь. Закроют нах сайт. Каминский кстати фрик тот еще судя по его сайту.
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Кто это?
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чел, чей блог дан в переводе выше
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Действительно,еврейская гидра опутала своими щупальцами Весь Мир.Запад она использует как “инструмент-оружие” в захвате и дестабилизации Мира.Стремится к мировому господству и уничтожению России.Поэтому гидру надо УНИЧТОЖИТЬ-НЕМЕДЛЕННО!
иначе будет беда!
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СМОТРИ ВЫШЕ((( ИБРЕИ ИНСТРУМЕНТ В ЭТОЙ ИГРЕ
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АнуНахи)))
СоЗвездия “УЕРОН.
Если сурьезно) Читал ОБС. Что с 1947 года правят в СШП инопланетяне. Штаб квартира в Неваде.
Джон Керри рептилий. https://www.youtube.com/watch?v=Jz8-dpDeJOk
Охрана Обамы рептилий https://www.youtube.com/watch?v=y1CZXLj4OwA
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Ля-ля-ля! Жу-жу-жу! Никому не расскажу! Ребята, тысяча первый раз палите затёртые истины! Кому это интересно?..
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НЕ ВСЕ ТУТ НАВОРОЧЕННЫЕ((( НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ((( ДЕЛИСЬ ИНФО((( бУДЕТ ТЕБЕ щастье, КАРМА(((
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Спокойно, ребята! Евреи бывают разные. Не всякий еврей – нехороший человек, но во всяком нехорошем деле обязательно найдете еврея. Немало и таких, что, имея еврейские гены, остаются с русской душой.
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Не всякие
Здесь был еврей Кац под ником =SHLOMO=
ПОДАТЬ СЮДА КАЦА!!
Пусть опровергает мнения об евреях как о хитрых бестиях
У него это отлично получалось и главное ДОСТОВЕРНО
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Кац всегда предлагал сдаться, предлагал сдаться, предлагал сдаться
https://www.youtube.com/watch?v=-skAzSalIfU
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Дерсу
Ты как всегда в точку с видео!!
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РЕПТИЛОИДЫ И ИХ ПОТОМКИ // ИУДЕИ, ЛЕВИТЫhttps://www.youtube.com/watch?v=ZIduf8LdhPc
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Я думаю, Люди (насмотревшиеся на всех этих рептилоидов,ануннаков,шумеров и прочих гемофрадитных тварей)- тогда начнут ощущать себя Хозяевами своей Планеты,когда они (Люди) смогут где то собраться и построить для себя АДЕКВАТНЫЙ ПРОТИВОВЕС всей навязанной Людям Системы Захватчиков(вышеперечисленных представителей Пекельного Мира)
Но где это осуществимо? – - А главное кто это будет и кто соберет Людей?
Хотя можно(наверно можно),просто надеяться на СУЗ.И просто ждать.
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Чтоб было объединение нации (как хочет Президент России)
Нужно чтоб был созван – W O R L D – - S L A V O N I C – - C O N G R E S S
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Перевод хороший, но вот только Джон Каминский- не еврей, как предпологает переводчик, он из этнических поляков (дед эмигрировал в США из Яворiва под Львовом).
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Только монархия спасет Россию.Православный русский царь данный самим Богом.По пророчествам святых старцев будет после презело страшной войны.
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Вам знакома такая поговорка – без царя в голове.