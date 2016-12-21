Сводки от ополчения Новороссии 21 декабря 2016

Участники Контактной группы приняли заявление о новогоднем перемирии – Дейнего

“На Контактной группе сторонами принято совместное заявление о полном и бессрочном прекращении огня на новогодние праздники”,

Участники Контактной группы сегодня приняли совместное заявление о полном прекращении огня в преддверии новогодних праздников. Об этом по итогам переговоров в Минске сообщил уполномоченный представитель ЛНР Владислав Дейнего.– сказал он.

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Защитники Дебальцево обратились к украинским карателям, пытающимся прорваться к городу

Авторская съемка военкора команды News Front Александра Киевского.

Защитники Дебальцево обратились к украинским карателям, пытающимся прорваться к городу.

«Пацаны, обращаемся к вам, к простым бойцам, давайте развернём оружия в одну сторону, быстрее это закончим. Начнем строить новую Украину. А так будем долго буксовать. Посмотрите на Пороха, он же лопается», — сказал военнослужащий. «Хотите в ЕС? Ждут вас там? Уже все сказал ЕС вам. Все политики тянуться к России, посмотрите в журналах, передачах, анализируйте», — дополнил он.

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НМ ЛНР: ВСУ обстреляли Дебальцево и Новогригоровку, разрушено два дома

“После очередной неудавшейся попытки прорыва ВСУ в районе села Калиновка (в 7 км от Дебальцево – прим.) киевские силовики примерно в 18.00 открыли артиллерийский огонь из 152-мм орудий непосредственно по Дебальцево и прилегающей к нему Новогригоровке”,

“В ходе обстрела получил повреждения жилой дом в селе Новогригоровка по улице Степная, 2, а также жилой дом № 9 в микрорайоне “Фестивальный” города Дебальцево”,

Украинские силовики обстреляли из тяжелой артиллерии Дебальцево и село Новогригоровка, разрушено два жилых дома. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.– сообщили в пресс-службе.– уточнили в оборонном ведомстве ЛНР.В Народной милиции добавили, что огнем артиллерии ВСУ также повреждены гаражные и приусадебные постройки.

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Новости ДНР: ВСУ обстреляли школу в Докучаевске

Здание общеобразовательной школы № 3 в Докучаевске повреждено в ходе обстрелов со стороны украинских военных.

«Около 16:00 ВСУ произвели обстрел Докучаевска из БМП, повреждено здание школы № 3», — об этом сообщил сегодня глава администрации города Александр Качанов.

Качанов добавил, что учащихся на территории школы на момент обстрела не было. Информации о пострадавших не поступало.

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ВСУ потеряли две БМП при попытке прорыва под Дебальцево

Киевские боевики в ходе сегодняшней попытки прорыва у села Калиновка в районе Дебальцево потеряли две боевых машины пехоты. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.. «Во второй половине дня противник активизировался на направлении населенного пункта Калиновка. Проведя мощную артиллерийскую подготовку в течении полутора часов, в 15.30 силами свыше 50 человек при поддержке трех единиц БМП перешел в наступление на передовые позиции Народной милиции ЛНР», — рассказали в оборонном ведомстве Республики. «Ударом с фланга противник был опрокинут и зажат с двух сторон. Понеся потери в личном составе и потеряв две единицы БМП, противник отошел на ранее занимаемые позиции», — отметили в Народной милиции.

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Дебальцевское направление

К 21 декабря ситуация на Дебальцевском направлении стабилизировалась. Противник так и не смог добиться существенных успехов в направлении Логвиново и Калиновки, отойдя с большей части занятой территории после понесенных потерь. На данный момент бои носят позиционный характер, что достаточно типично для эпизодических эскалаций, которые после нескольких дней активности постепенно затухают и возвращают ситуацию к стандартной для войны на Донбассе 2015-2016 года. ВСН пытаются за счет превосходящего артиллерийского огня вытеснить противника с оставшихся под его контролем позиций, чтобы потом занять их пехотой и восстановить статус-кво существовавший до начала наступления ВСУ.Если же задача состояла в организации послания для определенных кругов на Западе или же прикрытия неких процессов на Украине, то с точки зрения потерь, операция оказалась излишне затратной, истерика на Украине по поводу большого количества убитых и раненых продолжается до сих пор.* * *Убитые ВСУшники. 18+. https://riafan.ru/587564-lnr-kolichestvo-z hertv-ataki-pod-debalcevo-kiev-zanizil-v-n eskolko-raz – цинк http://chervonec-001.livejournal.com/166 2314.html – здесь ещеЖалобы на нехватку машин для вывоза 300х.О боях 19-20 декабря.Старший лейтенант Свиридов ака. "Мачете".Наш раненый в боях под Дебальцево.О потерях.О попадании мины в блиндаж.Брошеные трупы ВСУшников.О боях под Дебальцево.Версия хунты.Обращение солдат ЛНР к ВСУшникам.

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Майор ЛНР: Украина потеряла 40 человек убитыми в боях под Дебальцево

Украинская сторона в ходе неудачных попыток прорыва в районе Дебальцево потеряла убитыми 40 человек, еще 50 боевиков получили ранения.

Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

«Нам достоверно известно о 40 погибших и более 50 раненых украинских бойцах из состава 54-й бригады и 11-го батальона 59-й бригады «Киевская Русь». Независимые украинские СМИ сообщают о 100 погибших», — сказал он.

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«Дебальцево не отдадим, вы здесь останетесь», — обращение защитников ЛНР к солдатам ВСУ (ВИДЕО)

Военнослужащие Народной милиции ЛНР, которые сейчас находятся на передовой в районе Дебальцево, выступили с обращением к военнослужащим ВСУ с предложением «развернуть оружие в одну сторону». Читайте также: Это было паническое бегство: только в морге Дебальцево корреспондент насчитал 20 трупов солдат ВСУ (ФОТО строго 21+) «Быстрей все это закончить, и начнем строить новую Украину, если вы говорите, что это Украина. Они жируют, вон, посмотрите на «Пороха», он же лопается», — заявил один из бойцов Народной милиции. Также защитники Республик Донбасса напомнили служащим ВСУ о бесперспективности надежд на ЕС, особо отметив, что вооруженные силы Донбасса борются в том числе и за тех, кто до сих пор не осознал бессмысленность защиты личных интересов Порошенко. Читайте также: «Привезли раненых солнышек из-под Дебальцево», — новые свидетельства потерь ВСУ (ФОТО, ВИДЕО) «Дебальцево мы все равно не отдадим, а вы тут останетесь», — предсказал судьбу солдат ВСУ под Дебальцево другой представитель НМ ЛНР. Также военнослужащие Народной милиции заявили о своей решимости стоять до конца.

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Сводка МО ДНР за 21 декабря

Сводка МО ДНР за 21 декабря

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В ЛНР погибло двое военнослужащих из-за боев под Дебальцево — Народная милиция ЛНР

Еще двое военнослужащих Народной милиции погибли в оборонительном бою в районе Дебальцево в период с 20 по 21 декабря и еще двое получили ранения.

Об этом ЛИЦ сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики майор Андрей Марочко.

«В результате ожесточенных боестолкновений на Дебальцевском направлении в период с 20 по 21 декабря 2016 года, прикрывая перегруппировку наших подразделений в оборонительном бою, пали смертью героев еще двое наших бойцов», – сказал он. «В районе населенного пункта Калиновка еще двое (военнослужащих) получили ранения в результате массированного огневого удара артиллерии противника», – добавил Марочко.

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Украинские силовики за сутки 699 раз обстреляли территорию ДНР

«За прошедшие сутки украинские боевики 699 раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник выпустил по территории Республики 11 артиллерийских снарядов калибром 122 и 152 мм, 269 мин калибром 82 и 120 мм, а также 225 боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое оружие»

«В результате обстрелов был поврежден один жилой дом в населенном пункте Крутая Балка»

Подразделения ВСУ за минувшие сутки 699 раз обстреляли прифронтовые зоны Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.— сказал он.Согласно данным, под огнем оказались горловские поселки Зайцево, Широкая Балка, Озеряновка, Ясиноватая и близлежащие поселки Минеральное, Крутая Балка, Спартак, Веселое, Докучаевск и его село Ясное, Саханка, Ленинское, Октябрь Новоазовского района на юге ДНР, поселки Трудовские и Александровка Петровского района, Старомихайловка Кировского района.— добавил Басурин.

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Обстановка под Дебальцево находится под контролем — командование ДНР

Ситуация на линии соприкосновения сторон вблизи Дебальцево находится под контролем благодаря оперативным вмешательствам российской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Об этом ДАН сообщили сегодня в оперативном командовании ДНР.

«Ситуация могла бы быть хуже, если бы регулярно не вмешивались офицеры российского представительства в СЦКК. На любое нарушение они оперативно запрашивают «режим тишины», — сказали в ведомстве. – Именно это дает возможность контролировать ситуацию в этом районе».

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ВАЖНО: В боях у Дебальцево погибли еще двое военнослужащих ЛНР

Еще двое военнослужащих Народной милиции погибли в оборонительном бою в районе Дебальцево в период с 20 по 21 декабря и еще двое получили ранения. «В результате ожесточенных боестолкновений на Дебальцевском направлении в период с 20 по 21 декабря 2016 года, прикрывая перегруппировку наших подразделений в оборонительном бою, пали смертью героев еще двое наших бойцов», — об этом ЛИЦ сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики майор Андрей Марочко. Читайте также: Это было паническое бегство: только в морге Дебальцево корреспондент насчитал 20 трупов солдат ВСУ (ФОТО строго 21+) «В районе населенного пункта Калиновка еще двое (военнослужащих) получили ранения в результате массированного огневого удара артиллерии противника», — добавил Марочко. В общей сложности в ходе начавшихся 18 декабря попыток ВСУ прорвать оборону Народной милиции в районе Дебальцево погибли четыре военнослужащих Республики, пять получили ранения.

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Обстановка в Дебальцево относительно спокойная, бои в окрестностях города продолжаются – администрация

«Бои продолжаются по линии соприкосновения, в пригородах Дебальцево. В городе все спокойно, попаданий не зафиксировано»

Обстановка в Дебальцево остается относительно спокойной, однако подразделения ВСУ продолжают вести обстрелы окрестностей города, – об этом сообщил сегодня глава администрации города Александр Рейнгольд.— отметил Рейнгольд.

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Ночные обстрелы городов ДНР: выпущено 244 снаряда и мины, сгорел жилой дом

ВСУ сегодня ночью с 00:00 до 00:30 вели массированный обстрел села Саханка на юге ДНР, пострадавших и разрушений нет. «Сегодня ночью, с 00:00 до 00:30, украинские военные вели массированный обстрел села Саханка. Данных о повреждениях и пострадавших не поступало», — сообщил ДАН глава администрации Новоазовского района Анатолий Яновский. В общей сложности украинская армия с вечера выпустила 244 артиллерийских снаряда и мин по прифронтовым городам и селам Донецкой Народной Республики. В пригороде Ясиноватой в ходе обстрелов сгорел один частный дом. «С 18:00 до 02:00 украинская сторона выпустила 244 артиллерийских снаряда калибрами 152 и 122 мм и мин калибрами 82 и 120 мм по поселкам Трудовские, Александровка на западе Донецка, поселку Еленовка к юго-западу от столицы, селам Спартак, Крутая Балка Ясиноватского района, Саханке, Ленинскому, Коминтерново на юге страны и окраинам Докучаевска», — проинформировал ДАН источник в силовых ведомствах Республики. Кроме этого, согласно информации и.о. главы администрации Ясиноватой Олега Моргуна, в результате ночного обстрела со стороны ВСУ села Крутая Балка Ясиноватского района сгорел жилой дом. «Данных о пострадавших не поступало», — добавил мэр. Читайте также: Бои у Дебальцево: враг дезорганизован, командиры ВСУ послали солдат на верную смерть (ВИДЕО) Представленные данные не учитывают обстановку на северо-западе от Дебальцево.

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Ополченцу Донбасса грозит пожизненное заключение в Латвии

Артём Скрипник от сделок отказался

Латвийская прокуратура радикально утяжелила обвинение против жителя Даугавпилса, бывшего ополченца ЛНР Артема Скрипника. Теперь, помимо «незаконного участия в боевых действиях», он обвиняется также в преступлениях против человечества и мира, в геноциде и военных преступлениях, совершенных в составе преступной организации. Под «преступной организацией» подразумеваются вооруженные силы республик Донбасса.

Дата суда пока не назначена: предположительно, он состоится в первые месяцы 2017 года.

О трагической судьбе Скрипника я уже писал неоднократно. Напомню вкратце. В феврале 2016 г. он был задержан Полицией безопасности Латвии и решением суда помещен в Рижскую центральную тюрьму, где и находится по сей день. Полиция безопасности предложила ему сделку: Скрипник публично кается и дает показания о присутствии в Донбассе российских войск, а за это ему гарантируют, что наказание будет условным. Артем унизительную сделку отверг.

У следствия возникла проблема. Дело в том, что статья 77 Уголовного закона ЛР, карающая за самовольное участие в боевых действиях за пределами Латвии, вступила в силу лишь в феврале прошлого года. Но нет ни единого факта, подтверждающего участие Скрипника в боевых действиях после принятия статьи, а закон, как известно, обратной силы не имеет.

Тем более, что осенью 2014 г. Скрипник был ранен в голову под Луганском (последствия ранения — частично обездвиженные рука и нога), после чего просто физически не мог воевать.

Выход из затруднения нашли простой и циничный: на Скрипника попытались «повесить» заказное убийство четырехлетней давности. В Юрмале был убит бизнесмен Кириллов, подозревавшийся в контрабанде сигарет. Тогда шла острая борьба политических и криминальных кланов за контроль над финансовыми потоками от «контрабаса», и бизнесмен, вероятно, пал жертвой этих разборок.

Вздорность предъявленного Скрипнику обвинения была изначально очевидной, оно использовалось лишь как инструмент психологического давления. Ему снова предложили сделку: даешь «правильные» показания по Донбассу и мы забываем про убийство… Но и эта сделка была отвергнута.

Теперь для Скрипника наступил третий этап хождения по мукам. Прокуратура поняла зыбкость обвинений по 77 статье и решила прибегнуть к «тяжелой артиллерии» — статье 89-прим, часть вторая. Статья карает за преступления против человечества, за совершение актов геноцида и военные преступления. Причем не за всякое преступление, а совершенное в составе организации, специально созданной для осуществления этих злодейств. Наказание — от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения. То есть десять лет — минимальный срок.

С правовой точки зрения, новое обвинение — полнейший бред. Нет ни одного имеющего международную силу документа, который бы признавал республики Донбасса или их вооруженные силы преступными организациями, виновными в геноциде, военных преступлениях и т.п.

Были попытки депутатов от Польши и стран Прибалтики протащить через Европарламент резолюцию о признании ДНР и ЛНР террористическими организациями, но эти попытки провалились. Имеется официальный ответ Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини на запрос депутата от Эстонии Яны Тоом, где черным по белому сказано: «Евросоюз не определял самопровозглашенные ДНР и ЛНР в качестве террористических организаций».

Такое впечатление, что латвийским властям очень хочется устроить над парнем из Даугавпилса что-то вроде Гаагского трибунала. Тут даже нет какого-то продуманного плана, просто желание замучить, дожать непокорного, сломать его волю. Ну и, конечно, подбросить свежих дровишек в костер пропагандистской войны против России. Все ради заголовка: «Кремль поддерживает военных преступников (крупно, на видном месте), считает прокуратура» (мелким шрифтом).

Верю, что Артем не сломается под грузом этих запредельных обвинений. А те, кто его поддерживает, сделают все возможное, чтобы разбить обвинение и добиться его освобождения.

Владимир Линдерман, ИА REGNUM

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Новости Донбасса: украинская армия обстреляла село Саханка на юге ДНР

Украинские силовики сегодня ночью с 00:00 до 00:30 вели массированный обстрел села Саханка на юге ДНР, пострадавших и разрушений нет.

Об этом ДАН сообщил глава администрации Новоазовского района Анатолий Яновский.

«Сегодня ночью, с 00:00 до 00:30, украинские военные вели массированный обстрел села Саханки. Данных о повреждениях и пострадавших не поступало», — сказал он.

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Майор ЛНР: ВСУ обстрелами пытаются оттеснить оборону

Киевские силовики продолжают обстрелы подразделений Народной милиции ЛНР в районе Дебальцево, пытаясь выбить их с занимаемых позиций.

Об этом вчера рассказал официальный представитель Народной милиции майор Андрей Марочко.

«В течение сегодняшнего дня интенсивность обстрелов позиций Народной милиции в районе Дебальцево со стороны ВСУ снизилась в сравнении с двумя предыдущими днями. Тем не менее, киевские силовики по состоянию на 23.00 не прекращают обстрелы наших позиций практически из всех видов вооружения, стараясь выбить подразделения Народной милиции с занимаемых позиций», — сказал он.

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Светлодарская дуга — пока разведка боем: анализ ситуации

Вчера многие СМИ уделили значительное внимание происходящему под Дебальцево. Про соцсети молчим, там все вскипело. Заголовки говорят сами за себя: «Начинается глобальная война». «ВСУ планирует блицкриг» и тому подобное. Куча аналитиков и экспертов рассматривает аспекты боевой операции на Светлодарской дуге. Наши, то есть, республиканцы, говорят о наступлении украинской армии на свои позиции. Киев, соответственно, кричит о том, что доблестные воины ВСУ защищаются и отражают атаки республиканцев. В головах большинства читателей полный сумбур. Кому верить? Что же там реально произошло? И какие перспективы? Разгорится ли новая полномасштабная война? Сегодня мы предлагаем наше понимание ситуации. Понимание, основанное как на открытых источниках, так и на собственных. Оттуда. Молодцы республиканцы. Учли уроки прошлой войны. Сегодня получать разведданные из открытых источников стало проблематично. Но можно. Читайте также: Это было паническое бегство: только в морге Дебальцево корреспондент насчитал 20 трупов солдат ВСУ (ФОТО строго 21+) Для понимания того, что началось в воскресенье и продолжается до сих пор, необходимо взглянуть чуточку назад. Точнее, в 16 декабря 2016 года. Именно тогда в прессе появилось сообщение, которое в обывательских кругах не произвело почти никакого впечатления. Но достаточно многое сказало специалистам «определенных специальностей». Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk почти 10 часов летал вдоль линии разграничения ЛДНР с Украиной. 10 часов разведывательного полета! Причем, американцы даже не скрывали этого. Летает и летает. Надо. Но, на всякий случай, траектория полета была такая, что с территории Украины беспилотник не улетал. Тоже на всякий случай, чтобы не наступать на крымские грабли. Транспондер беспилотника был включен. Все как положено. Место базирования этого аппарата тоже известно. Это авиабаза на Сицилии. Однако, после полета беспилотник не вернулся на основную базу. Он ушел на запад Украины, к границе с Румынией. Разговоры о дозаправке и прочих технических проблемах даже не велись. Полтора суток для такого аппарата — вполне приемлемое время работы. Значит, причины ухода в Румынию были другие. Беспилотные аппараты такого типа позволяют вести разведку на дальность до 300 километров. Отсюда была озвучена и официальная версия для СМИ. Все её благополучно «проглотили». Американцы следили за приграничными районами России с целью контроля. Не хочет ли Россия действительно напасть на Украину. Не концентрируются ли войска вдоль границы. И все в таком ключе. Кому-то этой информации было достаточно, но, по нашему мнению, а последующие события эту уверенность только подтвердили, что основной задачей беспилотника была разведка не российской территории, а позиций республиканцев. Не только мы такие умные. Американцы не хуже нас понимают, если сегодня, пока у власти Обама, не произойдет обострения конфликта на Донбассе, завтра, после прихода Трампа, об Украине все забудут. Только война, не вялотекущая как сейчас, а активная, с множеством жертв и захватом территорий возродит интерес к Киеву. Зачем? Не стоит повторяться, на эту тему уже столько говорено было. Война. «их» и «нас». Применимо как к паре «Республики — Украина», так и к «Партнеры» — Россия». Более того, очевидно, что операция, которую начали ВСУ, разработана американскими офицерами. Не украинскими, а именно американскими. И этому есть вполне видимые доказательства. Вспомните старый советский фильм «Семнадцать мгновений весны». Эпизод, когда Штирлиц едет в Берн в купе с армейским генералом и разговаривает об американской армии. О методах ведения войны американцами. Помните знаменитое: «Американцев погубит любовь к технике». Немецкий генерал в советском фильме прекрасно раскрыл тактику действий американцев в наступлении. Даже поверхностный анализ состояния обороны и армии противостоящих сторон показывает, что наступление любой из этих сторон приведет к огромным потерям именно среди наступающих. ВСУ сегодня доукомплектованы техникой, поставленной из стран Восточной Европы. Личный состав в подавляющем большинстве более мотивирован, чем раньше. Контрактники. Однако длительное «стояние» на передовой разлагающе действуют на эту армию. ВС Новороссии, уж извините за редко употребляемое сегодня название, подготовлены лучше. Именно как бойцы. И боевой дух у них выше. Потому способны противостоять даже превосходящим силам противника. Мотивация ВСН выше. Как на старом лозунге анархистов — «Победа или смерть». С обеих сторон оборудованы опорные пункты обороны. Пристреляны возможные направления наступления. Разработаны варианты обороны в различных условиях. Короче, вместо анархистов из ВСУ против шахтеров, водителей и прочих работяг в 2014 году, мы имеем две обстрелянные и привыкшие к войне армии. Кто осмелится назвать погибшего полковника Павлова рабочим? Это действительно полковник. Так же и остальные республиканские офицеры. Но вернемся к выводу о разработке операции именно американцами. Со времен первой мировой войны американцы в войнах используют стандартную тактику ведения боя. В начале по позициям противника наносится удар всеми имеющимися огневыми средствами. Так, чтобы смешать позиции с землей. Без оглядки на количество затраченных боеприпасов. Противник от такого удара не успевает опомниться. Более того, противник зачастую в панике бежит с позиций. И тогда, на «белом коне», точнее на боевых «Хамви» туда въезжают американские пехотинцы. А следом, на «Бредли», появляются основные силы. Ну ничего не меняется в тактике американских военных. Армия для войны с папуасами. Рассмотрим теперь то, что известно о боях на Светлодарской дуге. 18 декабря ВСУ стали выдвигаться усиленными ротными группами в направлении Калиновки и Логвинова. Наступление началось традиционно для американцев. 122 и 152-мм арта, минометы всех мастей. Позиции республиканцев «утюжили» основательно. Читайте также: Бои у Дебальцево: враг дезорганизован, командиры ВСУ послали солдат на верную смерть (ВИДЕО) Затем подразделения 54 бригады ВСУ выдвинулись на открытую местность, чтобы взять позиции республиканцев в лоб. Для поддержки наступающих пехотинцев на позиции поставлены несколько БТР. Задача была предельно проста. Основная часть 54-й бригады начинает бой. Выявляет слабые места обороны противника, стыки опорных пунктов, не минированные участки местности. И именно туда на БМП направляются мобильные штурмовые группы. Именно эти группы и взрывают оборону изнутри. А тех, кто осмелится высунуться, «осаживают» крупнокалиберные пулеметы БТР. Неожиданности для разработчиков плана атаки начались сразу же. Оборона республиканцев не запаниковала. Более того, после выдвижения БМП с десантом их мгновенно атаковали гранатометами. Потери сразу остудили наступательный пыл укровояк. БТР огневой поддержки тоже были атакованы. Выяснилось также, что артиллерия республиканцев тоже пристреляла возможные рубежи наступления ВСУ. Другие атаки 54-й бригады по направлению Калиновки и Логвинова можно рассматривать только как попытку отвлекающего удара. Не более того. Потери с обеих сторон, по давней традиции этой войны, тщательно скрываются. Украинцы говорят о 6 погибших. Однако в соцсетях озвучивают совершенно другие цифры. Та же картина и у республиканцев. Обе стороны говорят об ответном ударе, о контрнаступлении. Обе стороны сообщают об огромных потерях противника. Но главное — результат. А результата нет. Все остались «при своих». Кроме, конечно, тех, кто пополнил ряды небесного войска. Что в дальнейшем? А в дальнейшем, как нам кажется, опять затухание боевых действий. И связано это будет не только с потерями в ходе сегодняшнего обострения ситуации. Связано это будет и с достаточно серьезным похолоданием. Наступать при температуре «под -20» украинцы не научились. А дальше праздники. Не получилось у Порошенко и его хозяев «разжечь костерок». А значит, ждите прихода ответки от нового хозяина. Точнее, не прихода американских «копеек на жизнь». Очень волнует только наличие крупнокалиберной арты на позициях. Понятно, что зачастую за «разведкой боем» происходит сам бой. Возможно, не в ближайшее время. Но то, что эта война будет продолжаться, пока это выгодно тем, кто сегодня кормит порошенковскую хунту, ясно и понятно. Александр Ставер, Роман Скоморохов

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Бои под Дебальцево: раненый боец ЛНР рассказал о наступлении ВСУ (ВИДЕО)

Раненый боец ЛНР Александр Татарин рассказал об обстановке на фронте под Дебальцево и своем ранении. — Где находятся Ваши позиции и последние три дня какая обстановка на Вашей линии фронта? — Ну обстановка конечно накаленная. Наступление вели именно «правосеки»* и ВСУшники или кто там еще был, они наступали. А позиции мы в любом случае не сдадим. — В каком бое Вы участвовали и как Вы получили ранение? — Ранение получил на «Кикиморе»: отстаивали свою позицию. Работали минометы, БМП в дворике. И плюс их личный состав, в котором и пехота и все прочее. Потом начала большая часть минометы работать, то есть 80, 120 были прилеты. Там и получил ранение. — Скажите, как сам бой велся? Вот Вы говорите: пехота, артиллерия. Сначала была подготовка артиллерии, потом зашла пехота? Была ли техника легкая, гусеничная? — Нет, сразу начали с пехоты и завязался бой, потом уже подъехала БМП. Подъехала БМП и начали тоже они стрелять. Отработала БМП, потом уже начали работать минометы. Первый бой завязался именно с пехотой, а потом уже крупная артиллерия начала работать. — Судя по тому как наступали на ваши позиции, как вели бой, какой род войск это был и какие цели они преследовали. — Цели они преследовали, как я понимаю, занять позиции наши, взять высоты, чтобы пробраться дальше, пройти. Но у них этого конечно не получилось сделать и не получится: мы свои позиции отстаивали, отстаиваем и будем их отстаивать. Потому что для них сюда захода нет. — Вы говорите, они хотели взять высоты, то есть зачем взять высоты? То есть главная цель была Дебальцево? — Совершенно верно. Чтобы продвинуться дальше и зайти сюда: Дебаль, Углегорск и прочее вот эти вот места. — То есть они не оставляют этой цели? — Нет, они не оставляют (надежду – прим. РВ.) их вернуть, но у них не получится этого сделать просто-напросто. — Против Вас работала артиллерия и минометы, с чем Вы отстаивали свои позиции? — Автоматы, пулеметы — что было, какое вооружение, вот с тем и стояли. В принципе в основном пулеметы, автоматы и пару РПГ было там. Все. Вот с этим, с чем шли. — Они говорят, что это вы пошли в атаку, что вы можете на это ответить? — В атаку пошли они первые. Это с их стороны изначально началось все. Они начали нас обстреливать, потом соответственно пошли в бой. Мы не ожидали такого поворота абсолютно. Мы не думали. Мы были готовы конечно, все наши ребята в подразделении, мы были готовы, что начнется продвижение. Читайте также: Это мы атаковали, — на Украине признались в нападении под Дебальцево — Вы отвечаете на их провокации? — Нет, мы на их провокации не отвечаем, но когда уже идет наступление, конечно, тут мы уже не будем (молчать – прим. РВ.) — А Ваши боевые товарищи как? Есть там раненые? — У нас 2 человека было 300-х, ну еще один человек с рукой. А так в принципе все живы, кроме одного, конечно. * Запрещенная в РФ экстремистская организация

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ВСУ обстрелами пытаются выбить подразделения Народной милиции с позиций у Дебальцево

Киевские военные продолжают обстрелы подразделений Народной милиции ЛНР в районе Дебальцево, пытаясь выбить их с занимаемых позиций. «В течение сегодняшнего дня интенсивность обстрелов позиций Народной милиции в районе Дебальцево со стороны ВСУ снизилась в сравнении с двумя предыдущими днями. Тем не менее, киевские военные по состоянию на 23.00 не прекращают обстрелы наших позиций практически из всех видов вооружения, стараясь выбить подразделения Народной милиции с занимаемых позиций», — об этом сегодня ЛИЦ сообщил официальный представитель Народной милиции майор Андрей Марочко. Читайте также: Это было паническое бегство: только в морге Дебальцево корреспондент насчитал 20 трупов солдат ВСУ (ФОТО строго 21+) «Спешим заверить население Луганской Народной Республики, а также жителей города Дебальцево и близлежащих населенных пунктов, что у Народной милиции достаточно сил и средств, чтобы противостоять любым попыткам ВСУ прорвать наши оборонительные рубежи», — подчеркнул Марочко.

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 20.12.2016

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Напрасно укропы начали «замес» под Дебальцево, мы отсюда никуда не уйдем – комбат НМ ЛНР

Авторская съемка военкора команды News Front Александра Киевского.

Напрасно ВСУ начали «замес» под Дебальцево, ни метра земли они не получат. Об этом заявил командир батальона, старший лейтенант Сергей Свиридов, подразделение которого приняло бой с превосходящими силами ВСУ на одной из высот под Дебальцево.

«Мы находимся недалеко от врага. Враг оживился, долбит нас артиллерией, 152мм, 120мм, грады прилетали. Мы как всегда все отвели, исполняем же Минские соглашения. Враг в любом случае будет разбит. Мы своим позиции удержим», — сказал он.

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