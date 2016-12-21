Странные смерти учёных, рушащих парадигму

На Крамоле уже публиковался материал об убийствах настоящих русских учёных, в этой статье приводится очередной пример таких странных смертей… Речь пойдёт о нескольких исследователях, которые зашли слишком далеко и стали опасны для паразитической системы…

Дайнеко Владимир Иванович – выдающийся ученый, химик, сотрудник химического факультета МГУ, в начале 2000-х годов работал с Ацюковским В.А. над эфиродинамикой и теорией получения свободной энергии.

На велосипедной прогулке в районе Кутузовского проспекта города Москвы, был сбит автомобилем, проведя 3 недели в реанимации, не приходя в сознание умер. К сожалению, количество странных смертей ученых, которые в своих исследованиях бросили вызов официальной парадигме или совершили важные научные прорывы, превышает статистическую погрешность. Видимо существует организация, которая отслеживает и предотвращает попытки человечества выйти из тупика традиционной науки.

Видеозапись первой вводной лекции Дайнеко В.И. по основам Эфиродинамики

В той же теме работал известный болгарский физик Стефан Маринов, который в своих экспериментах опроверг постулаты Эйнштейна. Он был основателем и директором Института фундаментальной физики в г. Грац, а также основателем и издателем журнала Deutsche Physik.

Из Википедии: «…При помощи установки со связанными вращающимися дисками с отверстиями («эксперимент со связанными затворами», coupled shutters experiment), устроенными по аналогии с опытом Физо, Маринов измерял разность скорости света в двух противоположных направлениях. В качестве источника света он использовал разделённый на две части луч лазера. С 9-го по 13-е февраля 1984 г. в Граце Маринов производил замеры на своей ориентированной в направлении с севера на юг установке круглосуточно каждые два чётных часа, получив квази-синусоидальный график результатов измерения, соответствовавший, по его мнению, абсолютному движению Земли.

Аналогичные опыты он проводил ранее в 1973 г. в Софии («девиационный эксперимент со связанными зеркалами»).В 1975—1976 гг. в Софии он провёл более точный «интерференционный эксперимент со связанными зеркалами». По поводу опыта Майкельсона-Морли, поставленного в начале XX в. с этой же целью и давшего, по мнению экспериментаторов, отрицательный результат, Маринов утверждал: «Исторический эксперимент Майкельсона — Морли, обеспечивающий неприкосновенность догмы о постоянстве скорости света, даёт, как известно, точность второго порядка в v/с, но эффекты первого порядка, на самом деле, при этом не могут быть обнаружены». Таким образом, более точные опыты по измерению относительной скорости света, по его утверждению, «выбрасывают за борт всю теорию Эйнштейна».

В журнале «Техника — молодёжи» (№ 2, 2004 г.) по поводу этого эксперимента утверждалось: Итак, вопреки категорическому запрету теории Эйнштейна, измерена абсолютная скорость Земли в неподвижном эфире. Казалось бы, на защиту святыни должны быть немедленно брошены лучшие силы.

Вместо этого опыт Маринова замалчивают. Релятивисты сидят тихо, как мышь под веником, не потому, что «настоящих буйных мало», а просто крыть нечем. По той же причине они избегают обсуждения опыта Саньяка (его не скроешь, оптический гироскоп — серийный прибор). Впрочем, какие-то меры всё же были приняты — после публикации результатов «эксперимента со связанными затворами» Маринов выбросился из окна университетской библиотеки. По утверждениям профессора Паноса Т. Паппаса (Panos T. Pappas, Афины, Греция), незадолго до смерти Маринов бронировал места в гостинице на международную конференцию по физике, которая должна была состояться 25 августа 1997 в Кёльне (Германия). Сын — Марин Маринов, бывший в то время заместителем министра промышленности Болгарии, не был оповещён полицией о смерти отца.

А вот информация о странной гибели современника Теслы, русского ученого М.М.Филиппова.

Филиппов Михаил Михайлович (30.06.1858-12.06.1903) русский писатель, философ, журналист, физик, химик, экономист и математик, популяризатор науки и энциклопедист.

Его смерть – настоящая детективная история в лучших традициях Агаты Кристи, интересна и загадочна сама по себе. Не потому ли об этом не написано книг и сценариев, что всё это было на самом деле?

Утром 12 июня 1903г. Филиппова нашли мёртвым в его собственной домашней лаборатории на 5 этаже дома по ул. Жуковского, 37 (принадлежавшего вдове Салтыкова-Щедрина, Елизавете). Документы и приборы Филиппова были изъяты полицией и считаются утраченными. Любопытно то, что ровно за день до таинственной смерти, 11 июня, газета "Русские Ведомости" получила от него письмо. Текст письма учёного приводится даже в Википедии:

В юности я прочел у Бокля, что изобретение пороха сделало войны менее кровопролитными. С тех пор меня преследовала мысль о возможности изобретения, которое сделало бы войны невозможными. На днях мною сделано открытие, которое упразднит войну. Речь идет об изобретенном мною способе электрической передачи на расстояние волны взрыва, причем, судя по примененному методу, передача эта возможна и на расстоянии тысяч километров, так что, сделав взрыв в Петербурге, можно будет передать его действие в Стамбул. Я могу воспроизвести пучком коротких волн всю силу взрыва. Способ изумительно прост и дешев. Взрывная волна полностью передастся вдоль несущей электромагнитной волны. При таком ведении войны, война фактически становится безумием и должна быть упразднена. Подробности я опубликую осенью в Мемуарах Академии наук. Опыты замедляются необычайной опасностью применяемых веществ, частью весьма взрывчатых, как треххлористый азот, частью крайне ядовитых.

Это первое, что заставляет задуматься о причинах смерти Филиппова. Слишком явное указание на то, что это убийство, причём как сейчас принято формулировать: – "В связи с профессиональной деятельностью погибшего". Дальше больше. Настораживает тот факт, что родные вызвав утром полицию были удивлены мгновенным её появлением! Словно они в парадной ждали сигнала. А ведь никто тогда не знал, что с середины 1880-х доктор находился под "колпаком" у Охранного отделения. Зачем спецслужбы неустанно следили за каким-то философом? Дело в том, что он занимался не только философией и математикой, но и далеко продвинулся в исследованиях миллиметровых электромагнитных волн. И изучал электричество и электромагнетизм. Подобные исследование в это же время проводились в США великим Николой Тесла.

Неоднократно появлялось сообщение, что Филиппов, находясь в Петербурге, проводя свои лабораторные опыты по передаче электротока по воздуху, сумел зажечь люстру в Царском Селе! Это уже серьёзны аргумент.

Сам Михал Михалыч указал в письме, опубликованном в "Ведомостях", что работал с трёххлористым азотом – веществом, которое может использоваться в боевых лазерных установках. Если допустить, что он подобрал некий катализатор, который замедлял реакцию, а энергию, выделяющуюся в виде потока монохромного излучения, перенаправлял на объект до того, как она переходила в тепло, то получается, что он передавал энергию взрыва так, как она передастся газовыми лазерами.

Друг Филиппова, проф. А.С. Трачевский, после гибели учёного дал интервью "СПб ведомостям", в котором сказал: "Сущность секрета Филиппов изложил мне приблизительно, но сказал, что проводил опыт, и проводил его неоднократно. Он не раз повторил, ударяя рукой по столу: "Это так просто, притом дешево! Удивительно, как до сих пор не догадались". Помнится, Михаил Михайлович прибавил, что к этой проблеме подбирались в Америке, но иным и неудачным способом". Последнее замечание явно касается опытов Тесла. Д.И. Менделеев в свою очередь отметил, что "идеи Филиппова вполне могут выдержать научную критику. В них нет ничего фантастического: волна взрыва доступна передаче, как волна света и звука".