Сирия, ИГИЛ, последние новости 21 декабря 2016

Путин объяснил, почему Карлова в момент убийства никто не охранял

Безопасность дипломатов обеспечивается только на территории посольства, рассказал президент России Владимир Путин, комментируя отсутствие вооруженной охраны у посла в Турции Андрея Карлова в день убийства.

«Есть общее правило, согласно которому вооруженная охрана посольства… работает только на территории самого посольства, за ограду с оружием не выходят. В этом проблема. И дело не в Турции, дело в том, что это в большинстве стран так», — сказал Путин на встрече с представителями обеих палат парламент.

По словам главы государства, в некоторых странах, «с учетом особенностей происходящих там процессов», можно было бы договориться о другом механизме охраны российских дипломатов.

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Убийцу российского посла ликвидировали из опасений, что у него была бомба, — Эрдоган

Турецкая полиция была вынуждена ликвидировать террориста, убившего российского посла в Анкаре Андрея Карлова, из опасений, что нападавший мог иметь при себе бомбу, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в среду. «Есть спекуляции на тему, почему его не взяли живым. Но за это пришлось бы заплатить, он бы мог убить нескольких полицейских. Сотрудник, который убил террориста, увидел, что тот сделал подозрительное движение рукой, и подумал, что он может достать и бросить бомбу. Тогда полицейский вынужден был стрелять на поражение», — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре. Он добавил, что расследование убийства посла ведет двусторонняя комиссия с участием российских специалистов. Вооруженное нападение на посла РФ в Турции произошло в понедельник в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину Карлову, ранения оказались смертельными. Убийца, сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме, предъявив служебное удостоверение. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен. МИД России назвал произошедшее терактом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку».

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Трамп не станет затягивать с решением по Сирии, — Чуркин

Есть ощущение, что администрация избранного президента США Дональда Трампа будет вести дело к тому, чтобы не затягивать с политическим решением конфликта в Сирии, заявил постпред РФ при ООН Виталий Чуркин. «Я выскажу личную интерпретацию того, что пришлось слышать. Позавчера, по-моему, спецпосланник генсекретаря по Сирии Стаффан де Мистура объявил, что 8 февраля он намерен созвать новый раунд переговоров, а их не было уже с мая. Мы все время призывали его возобновить переговоры, но он никак к этому не был готов. Мне показалась интересной эта дата 8 февраля — через 2,5 недели после того, как Дональд Трамп придёт в Белый дом. Я повторяю, это моё личное мнение, но, хорошо зная Стаффана де Мистуру, я убеждён, что он это сделал только после того, как он нашёл выход на людей из окружения Дональда Трампа и согласовал с ними эту дату», — сказал Чуркин в прямом эфире телеканала «Россия 24». Читайте также: ЦРУ готовится к смещению Трампа с поста президента США Он полагает, что «если эта теория верна, то это очень неплохой признак, потому что он может говорить о том, что администрация Трампа может привести дело к довольно быстрому развитию политического процесса, к тому, чтобы политическое решение конфликта не затягивалось». «Повторяю, это личная интерпретация, которая мне пришла в голову после того, как я услышал заявление Стаффана де Мистуры», — подчеркнул Чуркин.

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Ответственность

Как и ожидалось, убийца российского посла Карлова был лишь инструментом в руках других сил. Сегодня "Ан-Нусра" и Ко взяли на себя ответственность за убийство Карлова. http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3 893940 – цинк1. Данное признание создает для Турции определенные проблемы. С одной стороны, Турция согласилась вместе с Россией и Ираном противостоять "Ан-Нусре", которая входит в состав "Джейш-аль-Фатх". Но с другой стороны, в состав этой самой "Армии завоевания", входят и другие группировки. Например "Джунд-аль-Акса", которая не так давно учинила кровавую междоусобицу в Идлибе, в результате которой погибли десятки полевых командиров "зеленых" и до 150 боевиков. Но самое главное – в состав этой коалиции входит "Ахрар-аш-Шам". Эта группировка, сопоставима по возможностям с "Ан-Нусрой" и принимала самое активное участие в боях за Алеппо, при этом, выведенные из Идлиба и Латакии боевики "Ахрар-аш-Шам" принимали и принимают участие в турецкой операции "Евфратский щит" и турками террористической организацией не считается. Получается, что Турция поставлена в крайне неудобное положение – с одной стороны, она провозгласила усиление борьбы с "Ан-Нусрой", с другой стороны, союзные "Ан-Нусре" группировки, действуют совместно с турецкими войсками в северной Сирии. Такая вот коллизия. Нельзя быть немножко беременной.2. Разумеется, и в данном случае, не обязательно, что решение о покушении на российского посла принимали руководители боевиков, причем учитывая отношения группировок между собой, не обязательно, что это было согласованное решение. Они могли быть лишь непосредственными организаторами (одна или несколько из них), а заказ поступил от их спонсоров. Стоит помнить, что Турция контролирует лишь часть "зеленых", Саудовская Аравия, Катар и Кувейт, по-прежнему являются главными спонсорами "зеленых" и являются основными гарантами оружейных контрактов для их нужд. Есть еще и Иордания, поддерживающая "зеленых" на юге Сирии и тесно взаимодействующая с американской и британской разведками. Так что нельзя исключать того, что "Джейх-аль-Фатх" была выбрана далеко не случайно, так как если боевики действительно организовали убийство посла, это не только уже ударило по России, но и выявляет двусмысленную позицию Эрдогана, который хочет одновременно сохранять контроль над частью террористов, а с другой стороны склоняется к союзу с Россией и Ираном. Это очень непрочная позиция и таким образом по ней наносится очевидный удар. Версия с гюленистами, объективно более выгодна для Эрдогана, так как он может свалить все на внешних и внутренних заговорщиков и намекнуть на руку США, избегая вопросов на тему продолжающихся контактов с террористическими группировками.Боевики "Ахрар-аш-Шам" в районе Джарблуса освобожденного турецкими войсками.3. Впрочем, от Эрдогана уже добились того, чтобы он начал воевать с Халифатом и обещал воевать с "Ан-Нусрой". При соответствующей дипломатической работе, можно будет заняться убеждением Эрдогана, что "Ахрар-аш-Шам", тоже надо записать в список "неумеренных террористов". Думаю эти вопросы наверняка всплывут в дальнейших переговорах России и Турции, где Россия понятное дело будет заинтересована в том, чтобы Эрдоган не только проклинал террористов, но и предпринял определенные шаги против них. Улица имени Карлова и другие знаки внимания, это все конечно хорошо, но тут главное – уничтожение конкретных лиц и организаций причастных к гибели Карлова.Это конечно может поставить под угрозу "Евфратский щит", но тут уже будет зависеть от того, насколько сильно Россия будет давить на Эрдогана в деле наказания всех виновных – можно ведь ограничится показательным уничтожением главарей "Ан-Нусры" и лиц непосредственно ответственных за убийство посла. Но по поводу "Ахрар-аш-Шам" тоже было бы неплохо задать туркам соответствующие вопросы. Сирийские "активисты" связанные с боевиками, осознавая возможные последствия, уже бегут дезавуировать сообщения о причастности "Джейш-аль-Фатх" https://twitter.com/Zendetta2022/status/8 11559962950467584 4. Стоит отметить еще такой момент – идиоты, которые последние дни радовались убийству Карлова, по сути выступили информационными союзниками сирийской "Аль-Каиды", коих особенно много оказалось на Украине.PS. На заглавной фотографии – боевики с флагами "Ахрар-аш-Шам", Сирийской Свободной Армии и "Джебхат-ан-Нусры" в центре Идлиба. Весна 2015.

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Улицу в Анкаре переименуют в честь убитого посла России

Улица в Анкаре, где находится посольство России, будет переименована в честь погибшего главы российской дипмиссии Андрея Карлова. Об этом 20 декабря в начале встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. «Мы приняли решение, меня проинформировал об этом премьер-министр Турции, увековечить память господина Андрея Карлова в Анкаре. Имеем в виду переименовать улицу, где находится посольство Российской Федерации, в улицу Андрея Карлова», — уточнил глава турецкого МИД. Читайте также: Убийца российского дипломата ранее охранял посольство РФ в Анкаре

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В Турции арестованы 13 человек по делу об убийстве российского посла Карлова

В Турции задержаны подозреваемые в причастности к убийству российского посла Андрея Карлова.

Об этом пишет RT со ссылкой на TRT.

Сообщается, что были арестованы еще шесть подозреваемых. Таким образом, их число увеличилось до 13.

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В Госдепе заявили, что непричастны к убийству российского посла

С заявлением о полной непричастности в трагедии, случившейся в Турции, поспешил обратиться к журналистам официальный представитель Госдепа.

Джон Кирби окрестил подобные версии смехотворными и абсолютно ложными. Эти слова представителя Госдепа прозвучали на регулярном брифинге.

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Болгария: болгары и сирийцы почтили память убитого российского посла

Болгары и сирийская общность в Болгарии собрались 20 декабря перед посольством России в Болгарии почтить память убитого российского посла в Анкаре Андрея Карлова, чтобы выразить соболезнования всему русскому народу, и осудить терроризм.

Возле здания российского посольства в Болгарии, собравшиеся поставили флаги России, Болгарии, Сирии, прозвучали гимны, люди приходили с цветами и зажгли свечи за упокой.

«Это трагедия для всего мира, и все мы должны поддержать Россию, которая ведет битву против терроризма защищая всех нас. Ужасное убийство Андрея Карлова является очередной невинной жертвой России…мы соболезнуем русскому народу, и молимся за мир, Россия не сама», — сказал один из участников в акции

В связи с трагической гибелью Карлова 20 декабря с 14 до 18 часов и 21 декабря с 10 до 13 и с 14 до 17 часов в посольстве будет открыта Книга соболезнований.

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ОФИЦИАЛЬНО: Офицеры из США, Израиля и Турции прячутся в Алеппо среди террористов, — Джаафари (ВИДЕО)

Группа иностранных офицеров находится в восточной части Алеппо среди террористических группировок и пытаются эвакуироваться из города вместе с боевиками. Соответствующее официальное заявление в ООН сделал постоянный представитель Сирии при Организации Объединенных Наций Башар Джаафари. На днях в ряде небольших СМИ была опубликована информация о том, что в Алеппо был обнаружен секретный бункер и задержаны офицеры из разных стран, которые помогали террористам. Все крупные мировые издания проигнорировали эти данные, но неожиданно информацию на эту тему прояснил официальный Дамаск. Оказалось, что военные не арестованы, но продолжают скрываться мегаполисе. По словам представителя Сирийской Арабской Республики, известно, что среди иностранных «военспецов» есть армейские офицеры и представители разведывательных служб. Башар Джаафари назвал ряд имен и национальностей, среди которых — граждане США, Турции, Израиля, Катара, Саудовской Аравии, Иордании, а также Марокко. 14 офицеров – это только официально озвученные поимённо, точное количество интервентов в настоящее время неизвестно: Mutaz Kanoğlu – Турция David Scott Winer – США David Shlomo Aram – Израиль Muhamad Tamimi – Катар Amjad Qassem Al Tiraoui – Иордания Mohamed Ech-Chafihi El Idrissi – Марокко Muhamad Ahmad Assabian – Саудовская Аравия Abd-el-Menham Fahd al Harij – Саудовская Аравия Islam Salam Ezzahran Al Hajlan – Саудовская Аравия Ahmed Ben Naoufel Al Darij – Саудовская Аравия Muhamad Hassan Al Sabihi – Саудовская Аравия Hamad Fahad Al Dousri – Саудовская Аравия Qassem Saad Al Shamry – Саудовская Аравия Ayman Qassem Al Thahalbi – Саудовская Аравия. Читайте также: Разоблачение фейковых фото: «раненых детей Алеппо» снимали на заброшенных развалинах в Египте (ФОТО, ВИДЕО) Представители СМИ задали вопросы Башару Джаафари о возможной дальнейшей судьбе иностранных военных, которые незаконно находятся на территории Алеппо. Сирийский дипломат ответил на один из таких вопросов: «Мы поймаем их, мой друг, и покажем вам их». Напомним, что на минувшей неделе правительственные войска и союзные формирования выбили и вывезли террористов из всех районов Алеппо. В результате чего крупнейший промышленный, инфраструктурный, логистический центр Сирии оказался практически полностью свободным от бандформирований. Лишь небольшие группы боевиков могут сковываться в мегаполисе. Читайте также: Кадры из шоу «Голос» и фото 2007 года: как врут о «преступлениях Москвы и Дамаска в Алеппо» (ФОТО, ВИДЕО 18+)

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Госдеп рассказал, почему не отделил оппозицию от «ан-Нусры»

США не смогли завершить процесс отделения сирийской оппозиции от террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*, потому что их сложно было «считать по головам», но попытки такого рода предпринимались постоянно, заявил журналистам во вторник представитель госдепартамента Джон Кирби. Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал во вторник, что американская сторона не смогла подтвердить участие в согласованных действиях по Сирии. «Конкретный проблемный вопрос, который он (Лавров, — ред.) продолжает поднимать, — это отделение умеренной оппозиции от „ан-Нусры“. Мы об этом говорили до тошноты. Нельзя сказать, что мы не предпринимали все усилия, чтобы убедить оппозиционные группировки удалиться из районов, где была „ан-Нусра“. Но мы не можем дать отчет за каждый нос или голову. Некоторые боевики решили по разным причинам, что они либо философски, либо чисто физически вступят в союз в „ан-Нусрой“, или что они не уйдут с территории, где она находится. Это не значит, что мы не работали над этим должным образом», — сказал Кирби. Лавров по итогам трехсторонних переговоров с главами МИД Турции и Ирана заявил, что США не смогли подтвердить свое участие в тех действиях, которые были согласованы в сентябре. Лавров напомнил об интервью госсекретаря Джона Керри, в котором он признал, что не все в администрации США были заинтересованы в работе достигнутых в сентябре российско-американских договоренностей по Сирии. *Запрещенная в РФ террористическая группировка

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ИГ взяло ответственность за теракт на ярмарке в Берлине

Террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за теракт на рождественской ярмарке в Берлине.

Ранее в МВД ФРГ заявили о наличии косвенных признаний ответственности ИГ за теракт. * «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — террористическая организация, запрещённая в России. Источник

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Глава МИД Турции обвинил в убийстве российского посла организацию Гюлена (ВИДЕО)

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре с госсекретарем США Джоном Керри возложил ответственность за убийство посла РФ в Анкаре Андрея Карлова на организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в попытке военного переворота в июле, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре во вторник. Вооруженное нападение на посла РФ в Турции произошло в понедельник в Анкаре на открытии фотовыставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину Карлову, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме и галстуке и был принят за охранника дипломата. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен. МИД России назвал произошедшее терактом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку». «Наш министр, находящийся сейчас в Москве, провел телефонные переговоры с Керри. Как заявил ему Чавушоглу, Россия и Турция знают, что за этим нападением стоит FETO (организация Гюлена — ред.). Он также проинформировал Керри об итогах трехсторонней министерской встречи РФ, Турции и Ирана по Сирии в Москве», — сказал собеседник агентства. В ночь на 16 июля в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности. По обвинению в связях с организацией Гюлена в Турции после мятежа были арестованы около 32 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 100 тысяч госслужащих.

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Террористическая угроза для Алеппо сохраняется (I). Андрей Арешев

Без её ликвидации говорить о сворачивании вооружённого противостояния в Сирии рано

Операция по освобождению Алеппо от террористов завершилась, сообщил 16 декабря начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской. Правительственные войска ликвидируют отдельные группы радикалов, отказавшихся выйти из города. Рудской также подчеркнул, что освобождение Алеппо создало все условия для мирного урегулирования конфликта в Сирии. Последние месяцы показали, что правительство Сирии «готово пойти на многое для того, чтобы на сирийской земле воцарился мир» (1). Также в освобождённых районах города найдены склады с продовольствием, доставленным террористам из-за рубежа. Продуктами с этих складов пользовались только террористы и члены их семей, в то время как остальные жители города, предмет картинных рыданий глобальных СМИ, страдали от голода.

Сергей Рудской: «По всей видимости, западные страны и гуманитарные организации не спешат направлять помощь Алеппо, так как там больше нет ее основных получателей – боевиков»

Днём ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил – первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил о начале вывода из города пяти тысяч боевиков и членов их семей. Для этого организован гуманитарный коридор протяженностью 21 километр, из которых 6 километров проходят по территории Алеппо, занятой правительственными войсками, и 15 километров на запад – по территории, контролируемой незаконными вооруженными формированиями. По словам В. Герасимова, для вывода задействовано 20 пассажирских автобусов и 10 машин скорой помощи, а также транспорт самих боевиков – около 100 автомобилей (2).

Во время боев ликвидировано более 900 террористов и уничтожены десятки единиц тяжелого вооружения и военной техники. Полностью освобождены 105 кварталов города общей площадью 78,5 квадратных километров, заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир. В брошенных укрытиях найдено множество фотографий и видеозаписей зверств, совершенных и снятых самими террористами. В подвалах жилых домов и административных зданий боевики обустроили несколько тюрем, а большую часть узников казнили накануне наступления правительственных войск. По свидетельствам выживших мирных граждан, для расправы над жителями террористам было достаточно даже простых подозрений в симпатиях к Дамаску. Для устрашения населения они расстреливали родителей на глазах у детей. К издевательствам и расправам были причастны и члены формирований так называемой «умеренной оппозиции» (3).

Ранее арабское издание Al Masdar сообщило об условиях, на которых боевики прекращают сопротивление и выходят из Восточного Алеппо, согласованных представителями так называемой «оппозиции» и сирийским командованием при посредничестве России и Турции (4). Предусматривалось, что правительственные силы в среду к 05:00 по времени Дамаска обеспечат всех желающих, включая боевиков и гражданских лиц, транспортом и вывезут их в южные районы города. При этом боевикам будет разрешено иметь при себе легкое оружие, в то время как всё тяжелое вооружение подлежит сдаче. В соответствии с достигнутым соглашением, боевики не будут преследоваться властями за совершённые ими в Алеппо преступления (5).

16 декабря государственный сирийский телеканал Al-Ikhbariya сообщил: эвакуация боевиков и их семей из восточного Алеппо приостановлена после нарушения ими соглашения и попыток взять людей в заложники. По данным телеканала, террористические группировки обстреляли выезд Рамусе в тот момент, когда колонна автобусов уже была готова к отъезду. Одновременно боевики открыли огонь по шиитским анклавам Фуа и Кефрайя к северу от Идлиба. По информации агентства SANA, боевики обстреляли подготовленные для эвакуации автобусы и пытались взять с собой тяжелое вооружение и заложников в юго-западную часть города. Также агентство утверждает, что террористы взорвали свои штабы и склады с оружием из опасения того, что станут известны их спонсоры и пути снабжения. Источник в штабе военной операции подтвердил, что боевики открыли огонь по колонне и пытались захватить заложников. Он отметил, что сейчас переговоры с террористами через посредников приостановлены. Источник в штабе сирийского ополчения заявил, что боевики вывели всех, кого им надо, а те, кто остался, отказались выходить, заняли оборону и обстреливают из минометов жилые кварталы. Вывоз из восточного Алеппо боевиков, членов их семей и раненых продолжался непрерывно уже вторые сутки: город должна была покинуть последняя колонна автобусов. Ранее российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что за первые сутки операции из восточного Алеппо выведено девять автоколонн, вывезено почти 6,5 тысячи человек, в том числе 3 тысячи боевиков (6).

В свою очередь, турецкие и западные источники, выводя за скобки боевиков, винят в происходящем проправительственные силы, Иран и «шиитское ополчение» (7), по обыкновению, не утруждая себя доказательствами.

И всё же длительный и мучительный процесс освобождения Восточного Алеппо от засевших там с 2012 года террористов, пользовавшихся всё это время полной поддержкой и расположением многих западных и региональных покровителей, похоже, завершается. Однако лояльное отношение к террористам только разогреет их аппетиты и неизбежно приведёт к новым атакам на второй по величине сирийский город. Сирийским военным необходимо укрепить линию обороны на юго-западе, западе и северо-западе Алеппо. Там, по данным сирийской разведки, концентрируется большое количество боевиков. Они доставляют бронетехнику, миномёты и автомобили с крупнокалиберными пулемётами. За последнюю неделю из провинции Идлиб доставлено свежее подкрепление и техника для ведения наступательных операций (8).

Также не снижается накал дезинформационной истерии, примеры которой мы во множестве приводили в предыдущих публикациях (9). Ниже – ещё некоторые примеры выдуманного глобальными СМИ «геноцида» в Алеппо:

Больше всего западные политики и СМИ недовольны тем, что Россия приблизила мирное разрешение сирийского кризиса без участия США, Европы и ООН: именно с этим связаны псевдоужасы о якобы гуманитарной катастрофе в Алеппо (10), высыпавшие на улицы городов Европы, Турции и Украины толпы разгорячённых граждан.

Кино о так называемых «российских бомбардировках», «расстрелах» и другие постановочные сцены в Алеппо снимали специальные телегруппы боевиков, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, никакой «оппозиции», «гуманитарных организаций» или «правозащитников» в восточном Алеппо не оказалось; ровно наоборот – там господствовал тотальный террор со стороны боевиков. Опроверг он и россказни о «250 тысячах мирных жителей», якобы находившихся в блокаде, без школ и госпиталей, однако с хорошим интернетом, позволявшим «сирийским девочкам» оперативно размещать постановочные ролики и записи на неплохом английском языке: «Все театрализованные крики якобы в защиту «оставшихся в блокаде 250 тысяч» мирных жителей Алеппо, которыми особо отличились отдельные представители британского руководства и его коллега из Франции – не более чем русофобское пустозвоние».

Конашенков подчеркнул, что в восточных районах Алеппо в качестве живого щита террористы удерживали более 100 тысяч человек. При первой возможности они перешли в подконтрольные правительственной армии районы, получая там помощь и питание. «Все наши обращения к западным коллегам и международным организациям направить обещанную ими гуманитарную помощь вырвавшимся из террористического анклава Алеппо мирным жителям так и остались без ответа. Хотя ранее для направления помощи в подконтрольные террористам восточные районы Алеппо никакие опасности никого в Лондоне, Париже, Берлине и Вашингтоне почему-то не пугали», – отметил представитель Минобороны России (11).

«Никто не причиняет нам вреда»: жители Алеппо опровергают ложь западных СМИ

Независимый канадский публицист и правозащитница Ева Бартлетт – об информационных пособниках террористов в Алеппо

Заметим, позиция не только западных структур, но и определённой части блогеров мутного разлива, для которых освобождение Алеппо – скорее, повод для печали (а захват террористами Пальмиры – повод для злорадства), какого-либо удивления не вызывает. Равно как и попытки разделить события в этих двух районах Сирии, представить их как нечто изолированное друг от друга, в том числе посредством нелепых утверждений о том, что, дескать, «Джебхат ан-Нусра» — это одно, а вот «Исламское государство» (обе террористических организации запрещены в России – прим. ред.) – принципиально иное, не имеющее к группировкам северо-запада Сирии ни малейшего отношения. Между тем, это не более чем разные колонны (с меняющимися для удобства флагами) единого террористического интернационала, который используется в качестве инструмента для решения геополитических задач.

Продолжение следует

Примечания:

(1) Генштаб ВС РФ сообщил о завершении операции по освобождению Алеппо // ТАСС, 16 декабря 2016 г.

(2) Пять тысяч боевиков и членов из семей выводятся из Алеппо по гуманитарному коридору протяженностью 21 км — начальник Генштаба ВС РФ // Интерфакс АВН, 15 декабря 2016 г.

(3) Боевики выбиты из всех кварталов Алеппо // РИА Новости. 15 декабря 2016 г.

(4) Jihadist rebels agree to ceasefire deal in east Aleppo // almasdarnews.com, Dec. 13, 2016

(5) Оккупация Алеппо террористическими бандами в 2012 году сопровождалась массовыми казнями сирийских солдат, и т.д.

(6) В Алеппо боевики при выходе из города попытались захватить пленных // РИА Новости. 16 декабря 2016 г.

(7) Около тысячи жителей Алеппо задержаны иранскими военными на пути в Идлиб // ТАСС, 14 декабря 2016 г.

(8) Алеппо освобожден. Репортаж Евгения Поддубного // Вести, 16 декабря 2016 г.

(9) См. также: Сирия в СМИ: два мира — два эфира. Как штурм Алеппо освещали российские и западные СМИ // gazeta.ru, 16 декабря 2016 г.

(10) Ходарёнок М. Шанс остановить хаос в Сирии без Запада // gazeta.ru, 14 декабря 2016 г.

(11) В Минобороны назвали «режиссеров» кино о «российских бомбардировках» Сирии // РИА Новости, 12 декабря 2016 г.

Андрей Арешев, Кавказский геополитический клуб

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