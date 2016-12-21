Санкции ЕС против России: поводы становятся все более абсурдными

Источник: Постфактум

Евросоюз в очередной раз продлил санкции против России. Ангела Меркель, как всегда, воинственна и пытается поддерживать образ «железной леди» Евросоюза.

Весь её вид показывает, что никакого разброда она не потерпит и готова поддерживать дисциплину жесткой рукой, забыв о том, что она всего лишь канцлер Германии, а не фюрер объединенной Европы. На этом фоне глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявляет странную, учитывая нынешние отношения РФ с ЕС, фразу — мол, есть ряд мировых проблем, которые могут объединить Россию и Евросоюз в «закадычной дружбе» против трамповской Америки. Что происходит в Европе и как нам к этому относиться, порталу «Постфактум» рассказал председатель «Партии Великое Отечество», писатель и публицист Николай Стариков.

— Евросоюз продлил санкции на полгода, Меркель, как всегда, в своем агрессивном репертуаре — мол, Россия недостаточно выполнила своих обязательств по Минским соглашениям. Но многие эксперты высказывают мнение, что это продление последнее, как вы оцениваете ситуацию?

— Во-первых, я не вижу ни одной причины, почему Запад должен отказаться от своих санкций. Он оказывает давление на Россию, мы на него не поддаемся. Отменить значит признать поражение своей политики, вот почему санкции ещё долго никто не отменит. Во-вторых, решение об их отмене будет приниматься не в Брюсселе, а в Вашингтоне. Поэтому как только в США посчитают необходимым завершить политику санкций, то и в Европе точка зрения изменится. Но, как я уже сказал, нет ни одной причины, зачем Вашингтону это делать.

Я предполагаю, что санкции будут в относительно длительной перспективе, а объяснять их будут так же неудачно, как это делается сегодня. Ангела Меркель говорит, что Россия не выполняет Минские соглашения, но РФ не может их выполнять, потому что не является стороной украинского конфликта. Мы, наряду с той же Германией и Францией, являемся наблюдателями за выполнением взятых на себя обязательств двумя сторонами гражданской войны на Украине. Поэтому то, что говорит Меркель, это абсурд и слова, за которыми нет никакого практического смысла, тем не менее на этом строится политика санкций.

— Вы сказали о том, что политика ЕС будет зависеть от Вашингтона. Но раздаются довольно противоречивые высказывания от брюссельской бюрократии. Например, Федерика Могерини предложила чуть ли не дружить против Америки, руководимой Трампом. Что происходит?

— Мне кажется, после такого высказывания её карьера очень быстро закончится. Не потому, что Трамп злопамятный, он и внимания не обратит на эти слова, просто подобная несдержанность на язык — это признание политика в профнепригодности.

Вообще европейские чиновники ведь все из политики, и они бывают талантливыми, а бывают, мягко говоря, и не очень. Я хочу напомнить об одном британском премьере Гордоне Брауне, который забыл снять петличку и, сев в машину, начал костерить избирателей, задававших ему какие-то идиотские, с его точки зрения, вопросы. На этом его карьера закончилась. Если один из европейских чиновников начнет молоть чепуху, то долго на своем месте не задержится. Но проблема в том, что, как из ларца, выскочит новый добрый молодец или красна девица.

— В последнее время из Европы звучат призывы ввести санкции против России за наши действия в Алеппо. Даже Порошенко в своем разговоре с главой Евросовета Туском призвал его к подобным мерам. Как вы сказали, подобные решения принимает Вашингтон, может ли последовать Европе команда наказать нас за Сирию?

— Нас будут пытаться наказать за все что угодно. Вопрос в том, получится ли? На самом деле для них нет проблемы, что написать в газетах и как объяснить своему обывателю введение очередных санкций. За Алеппо, за права геев, за то, что солнце в России не такое горячее, или за то, что у нас на флаге есть красная полоска — это для них неважно. Должно быть неважно и для нас. Давайте не обращать на это внимания. Нам нужно заниматься своими проблемами: укреплять экономику, укоренять национальное единство, и тогда все санкции посыплются с нас, как иголки с застоявшейся елки.

— Можно ли те противоречия, которые мы сегодня обсуждаем, характеризовать как показатель, мягко говоря, замешательства и незнания, куда дальше двигаться, по крайней мере до прихода Трампа?

— Определенный период непонимания у них, безусловно, присутствует. Привыкшие зависеть от указаний из Вашингтона, они находятся в некоем удивлении от итогов выборов в США, но оно потихоньку проходит, и я думаю, что совсем скоро начнут поступать следующие указания, уже в соответствии с новой политической линией Вашингтона. Но то, что в этом объединенном Западе, который на нас давит, появляются расколы и трещины, — это для нас хорошо.

— А то, что эти трещинки приписывают нам — мол, это Россия Запад раскалывает: в Европе все чаще звучат подобные обвинения; Обама на днях заявил, что мы повлияли на их выборы и должны быть наказаны — это все какая-то паника от безысходности или это продолжение нагнетания образа врага?

— Мне кажется, к словам Обамы серьезно прислушиваться не стоит. Человек дорабатывает последние дни и уходит на политическую пенсию. Уходя, он естественно хочет создать впечатление, что все эти годы боролся не с ветряными мельницами, а с реальным серьезным врагом, и только американский избиратель не смог по достоинству оценить его титаническую борьбу.

Отсюда и постоянные упоминания России, и попытки создать и поддерживать образ врага.

Беседовал Андрей Левченко, «Постфактум»

Источник: nstarikov.ru