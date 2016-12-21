Продолжатель дела Ленина
13:18. 21 декабря 2016 Просмотров - 455 2 коммент. Опубликовал: brahman
Статья в журнале "Огонек" от 29 декабря 1929 года посвященная дню рождения Сталина.
Можно отметить, что и здесь указано 21 декабря (а не 18) в качестве дня рождения Сталина.
Так же можно отметить, что вопреки перестроечной мифологии, которая проистекала из старых споров между сталинистами и троцкистами 20-30х годов, Сталин позиционируется как верный ленинец. Споры с Троцким на тему того, кто из них более предан делу Ленина, разрешились в пользу Сталина как в ходе внутрипартийной дискуссии, так и в ходе внутриполитической борьбы, где троцкизм был идейно разгромлен, а за Сталиным закрепился статус главного ученика и наследника дела Ленина, Троцкому оставалось злобствовать из-за границы и рассказывать, что главный наследник дела Ленина это он, а Сталин это право узурпировал и вообще предал дело Ленина. Так что современные противопоставления Ленина и Сталина во многом имеют троцкистское происхождение.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Создатель, верни нам Сталина, спаси рускую цивилизацию, спаси жизнь на Земле.
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И так:
- Имеем биографию сталина (краткую);
- Утверждение о том что любой не желающий соединять Ленина и Сталина – троцкист;
- Не имеем ни одного аргумента по существу.
Спрашиваю:
- Сталин мог на ровном месте перебить ок 12 млн. человек? (Он во время войны чеченов зачищать не стал – переселил и спас от мести возвращавшихся фронтовиков)
- Сталин мог во время войны призвать армию к братанию с противником? (Представили в 41-м?)
- Сталин мог кинуть лозунг “Чем хуже – тем лучше”?
- Культурную политику Ленина и Сталина сравнивали? (это футуристы с наркотой на одной чашке, и блокадный Ленинград с симфонической музыкой на другой чашке).
- Сталин мог зачистить почти 100 % “ленинской гвардии” оставаясь ленинцем? (ладно бы 50%)
Короче…:
- Сам ты троцкист.
- Сталин – созидатель империи и контр-революционер, за что мы ему и благодарны.