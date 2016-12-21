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Продолжатель дела Ленина

13:18. 21 декабря 2016 Просмотров - 455 2 коммент. Опубликовал:


Статья в журнале "Огонек" от 29 декабря 1929 года посвященная дню рождения Сталина.



Можно отметить, что и здесь указано 21 декабря (а не 18) в качестве дня рождения Сталина.
Так же можно отметить, что вопреки перестроечной мифологии, которая проистекала из старых споров между сталинистами и троцкистами 20-30х годов, Сталин позиционируется как верный ленинец. Споры с Троцким на тему того, кто из них более предан делу Ленина, разрешились в пользу Сталина как в ходе внутрипартийной дискуссии, так и в ходе внутриполитической борьбы, где троцкизм был идейно разгромлен, а за Сталиным закрепился статус главного ученика и наследника дела Ленина, Троцкому оставалось злобствовать из-за границы и рассказывать, что главный наследник дела Ленина это он, а Сталин это право узурпировал и вообще предал дело Ленина. Так что современные противопоставления Ленина и Сталина во многом имеют троцкистское происхождение.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1929, газеты, история, Ленин, огонек, ссср, сталин, сталинизм, троцкизм, троцкий
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2 коммент.»

  • 1940 956
    Николай 21 декабря 2016 в 19:33 Ссылка Пометить
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    Создатель, верни нам Сталина, спаси рускую цивилизацию, спаси жизнь на Земле.

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  • 2545 1946
    Антон 21 декабря 2016 в 21:46 Ссылка Пометить
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    И так:
    - Имеем биографию сталина (краткую);
    - Утверждение о том что любой не желающий соединять Ленина и Сталина – троцкист;
    - Не имеем ни одного аргумента по существу.
    Спрашиваю:
    - Сталин мог на ровном месте перебить ок 12 млн. человек? (Он во время войны чеченов зачищать не стал – переселил и спас от мести возвращавшихся фронтовиков)
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    - Сталин мог зачистить почти 100 % “ленинской гвардии” оставаясь ленинцем? (ладно бы 50%)
    Короче…:
    - Сам ты троцкист.
    - Сталин – созидатель империи и контр-революционер, за что мы ему и благодарны.

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