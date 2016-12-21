Продолжатель дела Ленина

Статья в журнале "Огонек" от 29 декабря 1929 года посвященная дню рождения Сталина.Можно отметить, что и здесь указано 21 декабря (а не 18) в качестве дня рождения Сталина.Так же можно отметить, что вопреки перестроечной мифологии, которая проистекала из старых споров между сталинистами и троцкистами 20-30х годов, Сталин позиционируется как верный ленинец. Споры с Троцким на тему того, кто из них более предан делу Ленина, разрешились в пользу Сталина как в ходе внутрипартийной дискуссии, так и в ходе внутриполитической борьбы, где троцкизм был идейно разгромлен, а за Сталиным закрепился статус главного ученика и наследника дела Ленина, Троцкому оставалось злобствовать из-за границы и рассказывать, что главный наследник дела Ленина это он, а Сталин это право узурпировал и вообще предал дело Ленина. Так что современные противопоставления Ленина и Сталина во многом имеют троцкистское происхождение.

Источник: colonelcassad.livejournal.com